Первым новым городом Шойгу в Сибири будет Электроград

Первый новый город в Сибири по замыслу министра обороны РФ Сергея Шойгу может появиться на месте советского города-призрака Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Проект строительства первого нового города в Сибири, который анонсировал министр обороны РФ Сергей Шойгу, с большой вероятностью будет основан на идее создания Электрограда, рассказал URA.RU высокопоставленный источник из Хакасии. По его словам, в 1970-е годы там пытались создать крупнейший в стране промышленный кластер, объявлялась всесоюзная стройка. Но проект не успели довести до конца. По мнению экспертов, идея Шойгу может ждать та же участь, если не будут соблюдены несколько условий.

В Минусинской котловине, где, по информации URA.RU, планируется построить город, с точки зрения инфраструктуры наиболее подготовленной является территория на границе Красноярского края и Хакасии. «От Абакана [столица Хакасии] к Трансибу идет железная дорога. Есть трасса Красноярск — Абакан — Минусинск — Кызыл [столица Тывы]. Поэтому там в советское время и начинали строить Электроград — 12 заводов должны были встать вдоль этой трассы. Но в перестройку все бросили, и там остались лишь разрушенные цеха и сваи так и не построенных производственных корпусов. Сейчас появилась идея реанимировать проект», — рассказал собеседник агентства.

Возрождение Электрограда в районе Минусинска вполне реально: есть автодорога, связывающая Красноярский край, Хакасию и Тыву, железная дорога и аэропорт тоже рядом — в Абакане Дмитрий Циулин

Строительство Электрограда началось недалеко от городов Минусинска (Красноярский край) и Абакана (Хакасия) в 1973 году. Через три года эту стройку объявили всесоюзной ударной. В Минусинской котловине, как писал в 1984 году журнал «Техника молодежи», должны были построить 12 крупных заводов, которые производили бы продукцию для энерготехнического комплекса Ангаро-Енисейского макрорегиона — высоковольтную аппаратуру, мощнейшие турбогенераторы, крупные электрические машины, комплектно-распределительные устройства, кабельные изделия, бытовую технику и т. д. В Электрограде планировалось создать учебный и научный центры.

Но в середине 1980-х проект заморозили. Из двенадцати предприятий построено два — завод специального технологического оборудования (производил автоматизированные линии по изготовлению аккумуляторных батарей, машины автоматической плазменной резки металлов, стеллажно-тарные автоматизированные склады и т. п.) и завод вакуумных выключателей (поставлял продукцию в Московский метрополитен и на космодром «Байконур»). В рыночных условиях они закрылись, не выдержав конкуренции.

Минусинская котловина славится не только своей первозданной природой, но и огромными запасами различных полезных ископаемых Дмитрий Циулин

Источник URA.RU полагает, что глава минобороны Сергей Шойгу, предложивший построить в Сибири 3-5 современных городов, намерен в том или ином виде реанимировать именно этот проект. Продукция как обанкротившихся, так и не построенных заводов Электрограда, по его словам, сегодня может быть востребована рынком. Кроме того, на этой территории могут разместиться высокотехнологичные предприятия, о чем говорил Шойгу, добывающего и обрабатывающего сектора, учитывая крупные месторождения полезных ископаемых (графита, железной руды, золота, свинца и меди, каменной соли и других), сельхозпроизводство.

Своей идеей строительства новых городов в Сибири министр обороны РФ Сергей Шойгу зажег и президента РФ Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Для этого есть все возможности. Эти проекты крайне востребованы, их пытался сделать еще Советский Союз [всесоюзные стройки в Сибири]», — косвенно подтвердил это Шойгу 22 августа на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями «Единой России». В проекте он заинтересован как никто другой: Тыва, один из самых депрессивных регионов (с низким уровнем жизни, слабой экономикой и высокой преступностью), — родина министра обороны.

По словам инсайдера агентства, в пределах Минусинска и Абакана есть вся необходимая для строительства нового города инфраструктура (автомобильная и железная дороги, аэропорт в Абакане), университет и политехнический институт, которые вместе с Красноярскими вузами могут стать основной будущего научного центра. К строительству можно привлечь жителей окрестных населенных пунктов. Кроме того, созданы серьезные энергетические мощности: в 1970-1980-х годах была запущена Саяно-Шушенская ГЭС, которая должна была обеспечивать электроэнергией Электроград. Сейчас весь Ангаро-Енисейский каскад ГЭС не используется на полную мощность, так как создать мощный промышленный кластер в макрорегионе так и не удалось. Основные их потребители — алюминиевые заводы миллиардера Олега Дерипаски. Значительная часть электроэнергии уходит в другие регионы.

Нехватки энергомощностей новый город точно не будет ощущать: Ангаро-Енисейский макрорегион наполнен мощными гидроэлектростанциями Дмитрий Циулин

Заведующий сектором социологии науки и образования Институт философии и права Сибирского отделения РАН Анатолий Аблажей отметил, что строительств нового города будет вестись «на стыке государства и бизнеса». «При этом инвесторы должны четко понимать, во что вкладывать, и что они от этого получат, какие дивиденды», — отметил Аблажей.

Между тем несколько крупных бизнес-проектов, которые планировалось реализовать в этом регионе, ранее оказались неудачными. Один из них — строительство железной дороги из Кызыла (столица Тувы) до Курагино (крупнейшая железнодорожная станция на юге Красноярского края). Ее планировали построить еще в царской России. Затем — в 2000-х — для обслуживания угольных месторождений в Туве: тогда Енисейская промышленная компания банкира Сергея Пугачева получила лицензию на разработку Элегестского месторождения. Инвестор не выполнил своих обязательств, и федеральное правительство отказалось от финансирования проекта. Позже компания перешла к бывшему зятю примадонны Аллы Пугачевой, предпринимателю Руслану Байсарову. Первый костыль в основание железной дороги в 2011 году забил Владимир Путин, на тот момент премьер-министр России. Но проект так и не реализовали — пока его отложили до 2026 года.

Олигарху Михаилу Прохорову не удалось реализовать свой бизнес-проект в Тыве Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Директор Центра гуманитарных исследований и консультирования «Текущий момент» Сергей Комарицын напомнил и о провальном проекте миллиардера Михаила Прохорова. Связанная с ним компания «Интергео» на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) хотела построить два горно-обогатительных комбината под разработку месторождений — Кингашского на юге Красноярского края и Ак-Сугского в Тыве (медь, никель, кобальт, платина, золото).

По плану ГОКи должны были начать строить в 2013 году, а ввести в эксплуатацию — в 2023—2024 годах. «Этот проект тихо исчез, о нем забыли. Хотя решение было принято, государство готово было выделить деньги, а инвесторами были арабские шейхи», — рассказал Комарицын. Другой аргумент, который может тормозить реализацию проекта, — ни Красноярский край, ни Хакасия, ни Тыва не включены в план «Газпрома» по газификации регионов, говорит эксперт.

«Наши города построены под угольную промышленность. Если переходить с угля на газ — надо эти города закрывать. Но их экономику просто так не перепрофилируешь. Можно, конечно, перерабатывать уголь, делать его бездымным, менее вредным, но олигархи не хотят в это вкладываться», — говорит Комарицын.

Бизнесу ни к чему вкладывать деньги в пустое пространство, тогда как в любом городе Урала и Западной Сибири есть промзоны — их можно осваивать хоть завтра, считает директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин, «Для этого не надо привозить людей с Луны: там есть квалифицированное население. Единственное, что хорошо: Минусинская котловина — это замечательный регион. Сделать там туристический кластер — прекрасно», — отметил Блинкин.

Чтобы квалифицированные специалисты поехали жить в Сибирь, власти должны предложить очень выгодные условия Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Если новые города предложат заселять жителями депрессивных территорий, где самая высокая безработица, проект будет иметь шансы на жизнь, не согласен с коллегой руководитель филиала ФоРГО в Новосибирской области Константин Антонов. «Из таких умирающих городов в новые города люди поедут, если им предложат привлекательные условия», — пояснил он.

Однако есть проблема высококвалифицированных кадров, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Крупным концернам нужны специалисты с компетенциями. Для Росатома, например, нельзя набрать людей из умирающих городов по принципу „вам здесь делать нечего, поехали с нами“. Тогда Чернобыль покажется детским утренником. Технологичные города придется заселять выпускниками вузов. Но в вузах госраспределения давно нет», — отметил Журавлев.

Глава компании «Маркком» Сергей Маркелов полагает, что «разгон этой истории будет не раньше 2023—2024 года — под трансфер власти».

«Это очень инертная история. Нужно согласовывать экономические вопросы, проверять данные, разрабатывать проекты. На это уйдет несколько лет», — убежден эксперт.

URA.RU направило запросы вице-премьерам Марату Хуснуллину (курирует инфраструктурные проекты) и Виктории Абрамченко (курирует Сибирский федеральный округ), а также главам сибирских регионов — Валентину Коновалову (Хакасия), Александру Уссу (Красноярский край), Владиславу Ховалыгу (Тыва), Сергею Цивилеву (Кемеровская область), Олегу Хорохордину (Алтай), Игорю Кобзеву (Иркутская область). На момент публикации материала ответы не получены.