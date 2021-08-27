Первым новым городом Шойгу в Сибири будет Электроград

Проект строительства первого нового города в Сибири, который анонсировал министр обороны РФ Сергей Шойгу, с большой вероятностью будет основан на идее создания Электрограда, рассказал URA.RU высокопоставленный источник из Хакасии. По его словам, в 1970-е годы там пытались создать крупнейший в стране промышленный кластер, объявлялась всесоюзная стройка. Но проект не успели довести до конца. По мнению экспертов, идея Шойгу может ждать та же участь, если не будут соблюдены несколько условий.
В Минусинской котловине, где, по информации URA.RU, планируется построить город, с точки зрения инфраструктуры наиболее подготовленной является территория на границе Красноярского края и Хакасии. «От Абакана [столица Хакасии] к Трансибу идет железная дорога. Есть трасса Красноярск — Абакан — Минусинск — Кызыл [столица Тывы]. Поэтому там в советское время и начинали строить Электроград — 12 заводов должны были встать вдоль этой трассы. Но в перестройку все бросили, и там остались лишь разрушенные цеха и сваи так и не построенных производственных корпусов. Сейчас появилась идея реанимировать проект», — рассказал собеседник агентства.
Строительство Электрограда началось недалеко от городов Минусинска (Красноярский край) и Абакана (Хакасия) в 1973 году. Через три года эту стройку объявили всесоюзной ударной. В Минусинской котловине, как писал в 1984 году журнал «Техника молодежи», должны были построить 12 крупных заводов, которые производили бы продукцию для энерготехнического комплекса Ангаро-Енисейского макрорегиона — высоковольтную аппаратуру, мощнейшие турбогенераторы, крупные электрические машины, комплектно-распределительные устройства, кабельные изделия, бытовую технику и т. д. В Электрограде планировалось создать учебный и научный центры.
Но в середине 1980-х проект заморозили. Из двенадцати предприятий построено два — завод специального технологического оборудования (производил автоматизированные линии по изготовлению аккумуляторных батарей, машины автоматической плазменной резки металлов, стеллажно-тарные автоматизированные склады и т. п.) и завод вакуумных выключателей (поставлял продукцию в Московский метрополитен и на космодром «Байконур»). В рыночных условиях они закрылись, не выдержав конкуренции.
Источник URA.RU полагает, что глава минобороны Сергей Шойгу, предложивший построить в Сибири 3-5 современных городов, намерен в том или ином виде реанимировать именно этот проект. Продукция как обанкротившихся, так и не построенных заводов Электрограда, по его словам, сегодня может быть востребована рынком. Кроме того, на этой территории могут разместиться высокотехнологичные предприятия, о чем говорил Шойгу, добывающего и обрабатывающего сектора, учитывая крупные месторождения полезных ископаемых (графита, железной руды, золота, свинца и меди, каменной соли и других), сельхозпроизводство.
«Для этого есть все возможности. Эти проекты крайне востребованы, их пытался сделать еще Советский Союз [всесоюзные стройки в Сибири]», — косвенно подтвердил это Шойгу 22 августа на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями «Единой России». В проекте он заинтересован как никто другой: Тыва, один из самых депрессивных регионов (с низким уровнем жизни, слабой экономикой и высокой преступностью), — родина министра обороны.
По словам инсайдера агентства, в пределах Минусинска и Абакана есть вся необходимая для строительства нового города инфраструктура (автомобильная и железная дороги, аэропорт в Абакане), университет и политехнический институт, которые вместе с Красноярскими вузами могут стать основной будущего научного центра. К строительству можно привлечь жителей окрестных населенных пунктов. Кроме того, созданы серьезные энергетические мощности: в 1970-1980-х годах была запущена Саяно-Шушенская ГЭС, которая должна была обеспечивать электроэнергией Электроград. Сейчас весь Ангаро-Енисейский каскад ГЭС не используется на полную мощность, так как создать мощный промышленный кластер в макрорегионе так и не удалось. Основные их потребители — алюминиевые заводы миллиардера Олега Дерипаски. Значительная часть электроэнергии уходит в другие регионы.
Заведующий сектором социологии науки и образования Институт философии и права Сибирского отделения РАН Анатолий Аблажей отметил, что строительств нового города будет вестись «на стыке государства и бизнеса». «При этом инвесторы должны четко понимать, во что вкладывать, и что они от этого получат, какие дивиденды», — отметил Аблажей.
Между тем несколько крупных бизнес-проектов, которые планировалось реализовать в этом регионе, ранее оказались неудачными. Один из них — строительство железной дороги из Кызыла (столица Тувы) до Курагино (крупнейшая железнодорожная станция на юге Красноярского края). Ее планировали построить еще в царской России. Затем — в 2000-х — для обслуживания угольных месторождений в Туве: тогда Енисейская промышленная компания банкира Сергея Пугачева получила лицензию на разработку Элегестского месторождения. Инвестор не выполнил своих обязательств, и федеральное правительство отказалось от финансирования проекта. Позже компания перешла к бывшему зятю примадонны Аллы Пугачевой, предпринимателю Руслану Байсарову. Первый костыль в основание железной дороги в 2011 году забил Владимир Путин, на тот момент премьер-министр России. Но проект так и не реализовали — пока его отложили до 2026 года.
Директор Центра гуманитарных исследований и консультирования «Текущий момент» Сергей Комарицын напомнил и о провальном проекте миллиардера Михаила Прохорова. Связанная с ним компания «Интергео» на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) хотела построить два горно-обогатительных комбината под разработку месторождений — Кингашского на юге Красноярского края и Ак-Сугского в Тыве (медь, никель, кобальт, платина, золото).
По плану ГОКи должны были начать строить в 2013 году, а ввести в эксплуатацию — в 2023—2024 годах. «Этот проект тихо исчез, о нем забыли. Хотя решение было принято, государство готово было выделить деньги, а инвесторами были арабские шейхи», — рассказал Комарицын. Другой аргумент, который может тормозить реализацию проекта, — ни Красноярский край, ни Хакасия, ни Тыва не включены в план «Газпрома» по газификации регионов, говорит эксперт.
«Наши города построены под угольную промышленность. Если переходить с угля на газ — надо эти города закрывать. Но их экономику просто так не перепрофилируешь. Можно, конечно, перерабатывать уголь, делать его бездымным, менее вредным, но олигархи не хотят в это вкладываться», — говорит Комарицын.
Бизнесу ни к чему вкладывать деньги в пустое пространство, тогда как в любом городе Урала и Западной Сибири есть промзоны — их можно осваивать хоть завтра, считает директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин, «Для этого не надо привозить людей с Луны: там есть квалифицированное население. Единственное, что хорошо: Минусинская котловина — это замечательный регион. Сделать там туристический кластер — прекрасно», — отметил Блинкин.
Если новые города предложат заселять жителями депрессивных территорий, где самая высокая безработица, проект будет иметь шансы на жизнь, не согласен с коллегой руководитель филиала ФоРГО в Новосибирской области Константин Антонов. «Из таких умирающих городов в новые города люди поедут, если им предложат привлекательные условия», — пояснил он.
Однако есть проблема высококвалифицированных кадров, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Крупным концернам нужны специалисты с компетенциями. Для Росатома, например, нельзя набрать людей из умирающих городов по принципу „вам здесь делать нечего, поехали с нами“. Тогда Чернобыль покажется детским утренником. Технологичные города придется заселять выпускниками вузов. Но в вузах госраспределения давно нет», — отметил Журавлев.
Глава компании «Маркком» Сергей Маркелов полагает, что «разгон этой истории будет не раньше 2023—2024 года — под трансфер власти».
«Это очень инертная история. Нужно согласовывать экономические вопросы, проверять данные, разрабатывать проекты. На это уйдет несколько лет», — убежден эксперт.
URA.RU направило запросы вице-премьерам Марату Хуснуллину (курирует инфраструктурные проекты) и Виктории Абрамченко (курирует Сибирский федеральный округ), а также главам сибирских регионов — Валентину Коновалову (Хакасия), Александру Уссу (Красноярский край), Владиславу Ховалыгу (Тыва), Сергею Цивилеву (Кемеровская область), Олегу Хорохордину (Алтай), Игорю Кобзеву (Иркутская область). На момент публикации материала ответы не получены.
Подписывайтесь на URA.RU в