Пермские инсайды: потерялся депутат Госдумы

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От губернатора Пермского края Дмитрия Махонина ждут поддержки чайковские кандидаты в депутаты регионального заксобрания. Тем временем народные избранники «проели» годовой бюджет на пиар и не оставили ничего сменщикам, а коммунисты планировали использовать грязную технологию пиара с Павлом Грудининым.

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В Чайковском ждут, кого из кандидатов поддержит пермский губернатор

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин должен выбрать фаворита Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Инсайдеры поговаривают, что повторный визит губернатора Прикамья Дмитрия Махонина в Чайковский не случаен. Якобы, должен решиться вопрос, кого из кандидатов, идущих в заксобрание по округу №22, получит поддержку краевой власти. До этого поддержкой кандидат от ЕР, топ-менеджер «дочки» «Газпрома» Сергей Сусликов, неожиданно скончавшийся в результате болезни. «Остаются действующий депутат от СР Аркадий Непряхин, „коммунист“ Алексей Наборщиков и кандидат от ЛДПР Александр Мартин. Последний как раз и может сойти с предвыборной дистанции», — пояснил источник. По другой информации, он планировал сделать это еще в среду, но в кабинетах краевой власти решили не торопить события и «разрулить все на месте в ходе визита Махонина в Чайковский». По другой версии, именно Мартин получит поддержку краевых властей, и на него будет работать весь админресурс.

В краевом правительстве разгневаны на городских чиновников

В пермском краевом правительстве косо смотрят на чиновников мэрии Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

По слухам, в минимущества Пермского края крайне недовольны тем, как городские чиновники организовали общественные слушания по изменению генплана города. Пришедшие на них жители были возмущены не столько правками в градостроительный документ, сколько неподготовленностью чиновников. Заявленный ведущим слушаний сотрудник отдела градостроительства администрации Свердловского района Михаил Сутягин уклонялся от их проведения — просто скрылся в своем кабинете, а появился только после требования публики. Ему отвели роль секретаря, которого также не было на встрече с жителями. Отдуваться за все пришлось представителю минимущества Елене Махневой. Но вместо того, чтобы демонстрировать материалы на большом экране, ей пришлось показывать собравшимся листки А4 с мелкими картинками. Вся техника для презентации в зале была, но не работала. «Официально никто не будет на город пальцем показывать, но…», — говорит инсайдер в правительстве края. Кстати, на слушаниях некоторые недовольные организацией встречи участники грозились через суд отменить ее результаты.

Пермский избирком запугал депутатов

Источники сообщают, что депутаты заксобрания Пермского края и гордумы Перми боятся общаться со СМИ из-за обвинений в возможной агитации. «Они настолько боятся, что их снимут выборы за оценку какой-либо ситуации или комментарий, связанный с их непосредственной деятельностью, что просто отказываются от общения», — говорит инсайдер. Он утверждает, что подавляющее большинство депутатов не очень хорошо понимает разницу между информированием о своей деятельности как депутата или руководителя и агитацией, поэтому старается просто «залечь на дно» и не использовать возможность появиться в СМИ. «Это же абсурд! Пусть посмотрят на губернатора Дмитрия Махонина или мэра Алексея Демкина. Они хоть и лидеры списков, но не боятся же появляться в СМИ. Или им тоже надо залечь на дно?» — добавляет источник.

Депутаты заксобрания не оставили денег сменщикам

Депутаты заксобрания за 8 месяцев потратили на самопиар годовой бюджет Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Слухачи утверждают, что действующий созыв депутатов законодательного собрания Пермского края использовал абсолютно весь свой бюджет на пиар в средствах массовой информации. «Депутаты активно себя продвигали с начала года и к сентябрю использовали весь годовой бюджет. Новому созыву на пиар уже ничего не оставили», — говорит инсайдер. Он полагает, что новому составу регионального заксобрания придется увеличивать финансирование или договариваться со СМИ об оплате уже в следующем году.

Депутат Госдумы Бурнашов хотел выдвинуться от «Зеленой альтернативы»…

Источники сообщают, что депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Бурнашов после проигрыша на партийных праймериз договорился о выдвижении по округу № 59 с партией «Зеленая альтернатива». «Все шло хорошо, но когда московские кураторы партии увидели в списках выдвиженцев Бурнашова, то зарубили эту инициативу», — говорит инсайдер. Он утверждает, что Бурнашов приехал на съезд партии в Москве, полагая, что его выдвинут, а его «даже на порог не пустили». После этого альтернативщикам срочно пришлось искать и выдвигать нового кандидата по ненужному для них округу. «Правда, кандидат этот сам сошел с гонки уже после регистрации. 25 августа эта никому неизвестная дама написала заявление, а 26 избирком удовлетворил его», — добавил инсайдер.

…а его взяли на короткий поводок

Алексея Бурнашова не пустили на партийный съезд Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, что пермский эпизод с задержанием депутата Госдумы Алексея Бурнашова по подозрению в пьяной езде был заранее спланирован. «Пермские силовики на такое не решатся. Их потолок самостоятельности — ловить местных депутатов. Тут видимо поступило согласованное указание сверху — принять», — говорит инсайдер. По его данным, Бурнашова у въезда в его двор поджидали наряды ГИБДД с камерами, чтобы все тут же опубличить. «Так Бурнашова взяли на короткий поводок. И будут держать еще очень и очень долго. Теперь он точно никуда не сунется», — добавляет инсайдер.

Бурнашов пострадал из-за гордости

Источники говорят, что депутату Госдумы от «ЕР» Алексею Бурнашову предлагали без лишнего шума вновь занять место в законодательном собрании Пермского края. «Под Бурнашова до последнего держали избирательный округ № 7 и помогли бы ему там провести кампанию. Но Бурнашов не захотел идти „на понижение“ и пошел против системы. За это и пострадал», — говорит инсайдер.

Депутат Госдумы потерялся

Дмитрий Сазонов и его помощники не появляются в 944 кабинете на Ленина, 51 Фото: читатель URA.RU

Источники сообщают, что депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Сазонов в очередной раз потерялся и не появляется в своем пермском кабинете. «У Сазонова опять торчат пачки писем в двери, никто не забирает эту корреспонденцию. Похоже, на работу наплевал не только он, но и все его помощники», — добавляет инсайдер. Он утверждает, что фактически Сазонов прекратил свою работу еще весной, когда понял, что не попадает в новый состав Госдумы.

Газпромовец боится бывшего мэра

Поговаривают, что гендиректор «Газпром межрегионгаз Пермь» Сергей Черезов очень боится проиграть на выборах в заксобрание Пермского края по округу № 21. «Черезов боится бывшего мэра Кунгура Амира Махмудова. Здоровая конкуренция в округе, а Черезов боится. Видимо, не привык конкурировать с кем-то», — добавляет инсайдер.

Коммунисты хотели устроить грязный пиар

Павла Грудинина ждали в Троельге, но он туда даже не собирался Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермское региональное отделение КПРФ собиралось устроить грязный пиар, связанный с визитом в края олигарха Павла Грудинина, сообщают инсайдеры. «Они забронировали зал в Троельге и очень надеялись, что им зарубят эту площадку в последний момент. Соответственно, хотели потом сказать, что их притесняют и Грудинина никуда не пускают», — говорит инсайдер. По его словам, провокация не удалась — зал им предоставили, а Грудинин туда, как и планировалось на самом деле, не поехал.

Лидер ЛДПР радуется неожиданной победе

Поговаривают, что руководитель пермского регионального отделения ЛДПР Олег Постников радуется тому факту, что шансы его друзей-кандидатов в депутаты заксобрания по округу № 22 резко увеличились. «Неожиданная смерть одного из фаворитов гонки Сергея Сусликова повысила шансы других претендентов на мандат. При этом два кандидата — это друзья Постникова», — говорит инсайдер. Речь идет про Александра Мартина (ЛДПР) и Аркадия Непряхина (СР). «Непряхин хоть и выдвинут справедливороссами, но он не подконтролен местному отделению. Он вписан в систему с одной стороны, а с другой — дружит с Постниковым», — добавляет инсайдер.

Чайковскому кандидату предлагают продать должность

Источник сообщает, что кандидату в пермское заксобрание от КПРФ по 22 округу Алексею Наборщикову предложили снять кандидатуру. По словам инсайдера, администрация губернатора Пермского края и мэрия Чайковского городского округа предложили коммунисту отказаться от выборов ради хорошей должности. Также источник сообщает, что после прошлых выборов Наборщиков якобы продался за должность заместителя председателя городской думы Чайковского.

Помощника Сапко исключат из общественной палаты

Депутат Госдумы Игорь Сапко может остаться без мандата Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Слухачи утверждают, что помощника депутата Госдумы Игоря Сапко Михаила Мухина собираются исключить из состава общественной палаты Пермского края. «Это сделают добровольно-принудительно. Либо просто дождутся окончания срока полномочий и укажут на дверь, если будет сопротивляться», — говорит инсайдер.

Он утверждает, что Мухин оказался одним из самых бесполезных членов палаты, который лишь «торгует лицом» и собирает лавры, как его шеф Сапко. «Забавно будет, если и Сапко не сможет пройти в думу по спискам „Единой России“. Тогда оба любителя бесплатного пиара окажутся за бортом», — добавляет инсайдер. Он утверждает, что на место Мухина сейчас рассматривают кандидатуру пока еще действующего депутата заксобрания Пермского края Александра Григоренко. «Григоренко реально пашет, работает сам и ведет за собой людей. Он системный, с военным прошлым и лицо у него явно общественника, а не офисного клерка», — говорит инсайдер. По его данным, региональные политические администраторы не хотят расставаться с Григоренко, который не участвует в выборах этого года и, соответственно, останется без мандата.

Кандидату в Березниках припомнили прошлое

В Березниках кандидату в депутаты краевого парламента от КПРФ Игорю Соловью оппоненты припомнили прошлое. Поговаривают, что известного в городе блогера и бодибилдера пристыдили в том, что тот откосил от армии. «Об этом в медиапространстве напомнила Анна Шигабова, которую он как-то оскорбил. Теперь она ему мстит», — сказал инсайдер, отметив, что Шигабова, так же, как и Соловей, намерена бороться за кресло депутата, только от ЛДПР.

Блогеру грозит уголовка из-за наезда на депутата

Говорят, что блогер Антон Толмачев в небезвоземездной попытке помочь «Справедливой России» и «потерял берега» и начал откровенную кампанию по дискредитации одного из кандидатов в гордуму Перми. «Репутация „скандального“ блогера всем известна уже достаточно давно, но в этот раз он уже откровенно перебрал. Результатом его кипучей деятельности может стать статья 128.1 УК РФ „Клевета“ и статья 319 УК РФ „Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей“. Заявление в СУСК принято в работу», — отмечают любители кулуарных интриг.

Глава ТИК попал в аварию из-за агитации

Незаконная агитация отвлекла чиновника от управления автомобилем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Слухачи сообщают, что на минувшей неделе председатель территориальной избирательной комиссии Орджоникидзевского района Перми Назип Исхаков попал в ДТП, засмотревшись на сомнительную агитацию одного из кандидатов в Пермскую гордуму. Автобусный перевозчик Альберт Мирзамухаметов, выдвинувшийся в округе 17 от партии «Справедливая Россия», размещает свою и партийную агитацию на бортах принадлежащих ему автобусов, которые появляются в наиболее людных местах района и без государственных номеров. В ДТП с одним из таких автобусов и угодил председатель ТИК. Инсайдеры вспоминают, что незадолго перед этим глава местного избиркома в ответ на многочисленные жалобы местных жителей отказался признавать данную агитацию незаконной.

Пермские «заправдинцы» избегают «эсеров»

Злые языки утверждают, что отношение сторонников объединенной партии «СР-За правду» в Пермском крае нельзя назвать теплыми. Всему виной разные взгляды на политику, рассказал инсайдер. «Внутри объединенной партии есть определенные разногласия между теми, кто поддерживает Захара Прилепина и эсерами. Заправдинцы» видят, что эсеры принципиально не ведут предвыборной борьбы. У них нет больших амбиций, потому что Куликова (лидер пермских справедливороссов) уже знает, сколько по итогам выборов достанется эсерам», — утверждает источник, добавляя, что «это результат договоренности с коммунистами и единороссами».

Миллионер выиграл от продажи своего актива

Судачат, что пермский предприниматель Александр Флегинский якобы выиграл от продажи аэродрома «Луговское», который покупают девелопер, депутат заскобрания края Виктор Суетин и основатель «Танки онлайн» Иван Зыков. «Флегинский продал взлетую площадку за 16 миллионов рублей. Это слишком дорого для такого актива», — предположил инсайдер. Говорят, что бизнесмен приобретал поле не для постройки аэродрома, а под строительство коттеджей — «хотел «нарезать» и потом дорого распродать участки», но так и не смог найти на них покупателей».

«Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.