Советник президента угрожает карьере министра Решетникова

Между помощником президента РФ Максимом Орешкиным (справа) и главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым (слева) возник аппаратный конфликт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр экономического развития РФ Максим Решетников находится под угрозой отставки, сообщил URA.RU близкий к правительству источник. У него возник аппаратный конфликт, который подогревает советник президента, бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он, по словам инсайдера, не доволен работой Решетникова и «хочет его отставки». Политологи называют министра одним из самых слабых членов правительства, что «вызывает недовольство в Кремле».

Советник президента РФ, экс-министр экономического развития РФ Максим Орешкин, по данным близкого к правительству источника URA.RU, недоволен работой преемника Максима Решетникова. Инсайдер сообщает, что раньше «многие направления в русле экономической стратегии России контролировал Орешкин, но с назначением Решетникова постепенно утрачивает свое влияние». «При этом Орешкин связан с крупной элитной группой энергетиков, которую не устраивают действия Решетникова. Советник президента и связанные с ним элиты хотят видеть другого человека на этом посту», — пояснил собеседник редакции. Но кого именно — инсайдер не уточнил, сославшись на то, что «эта информация всплывет в последний момент, когда вопрос с отставкой Решетникова будет уже решен».

Министр финансов РФ Антон Силуанов настаивал на экономии бюджета при составлении проекта на 2022 год Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Одной из ярких точек аппаратного конфликта, по словам инсайдера, стало недавнее совещание в Кремле, на котором обсуждали проект бюджета на будущий год. «Максим Решетников предложил рассмотреть в Госдуме идею министра финансов Антона Силуанова о том, чтобы сверстать расходы федеральной казны на 2022-й в сумме свыше 23 трлн рублей. При этом есть бюджетный профицит в сумме 1,4 трлн рублей. Позиция Силуанова и Решетникова близка к идее, которую раньше неоднократно высказывал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин — копить государственные деньги и по минимуму их тратить. Но у Орешкина другая позиция. На совещании он возмутился этой скупостью министров и заявил, что расходы бюджета надо увеличивать и на социальную сферу, и на экономику. Вообще-то Орешкин настаивал, что расходы на 2022 год получаются даже меньше 2021-го, поскольку ВВП тоже меняется. А финансовая стратегия Силуанова и Решетникова его не устраивает», — рассказал источник.

Решетников сменил Орешкина на многих постах. Так, он стал главой Центра стратегических разработок (ЦСР), представителем России в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР), но, главное, занял позицию Орешкина в министерстве. Тем самым он «получил все рычаги воздействия, которыми раньше управлял Орешкин», пояснил руководитель коммуникационной группы «Влияние», политтехнолог Никита Донцов. «Позиция помощника президента формально выше министерского поста, но он больше выполняет функции ревизора. В свою очередь, министр экономики имеет мощную базу для работы и влияния. В этом смысле вероятное противостояние Орешкина и Решетникова выглядит реалистичным. Нынешний глава Минэка имеет мощную поддержку, поэтому его карьера развивается довольно стремительно. Решетников участвовал в реформировании экономики Москвы и показал свою эффективность, имеет губернаторский опыт и опыт работы в федеральном правительстве. Это делает его сильным самостоятельным игроком с мощной группой поддержки. При этом влияние Орешкина тоже остается», — подчеркнул Донцов.

Мэра Москвы Сергея Собянина (на фото) связывают с главой Минэка Максимом Решетниковым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Решетникова относят к группе влияния мэра Москвы Сергея Собянина, а Орешкина связывают с главой Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным и министром финансов Антоном Силуановым (так называемый либеральный блок в экономике), объяснил URA.RU руководитель коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», создатель концепции « Политбюро 2.0 » (об окружении президента России Владимира Путина и правящей элите страны) Евгений Минченко. «После ареста в 2016 году министра экономического развития Алексея Улюкаева само влияние Минэка в структуре власти ослабело. И уже при Орешкине министерство по сути пытались превратить в условный департамент Минфина. Причем Максим Станиславович [Орешкин] был не первым, а пятым или шестым, кому после ареста Улюкаева предложили пост министра. Не думаю, что Орешкин пытается что-то поделить с Решетниковым. Ему и так „досталось“ после слухов о возможном преемнике Путина [такие разговоры появились в 2017-м, но через два года утихли], теперь он тщательно относится к конфликтным ситуациям и, что называется, „на воду дует“», — отметил Минченко.

Вице-премьер РФ Андрей Белоусов частично получил функционал Минэкономразвития, объясняет эксперт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Решетников, по мнению директора компании «Маркком», политтехнолога Сергея Маркелова, все еще сохраняет свои сильные позиции в правительстве «благодаря собянинской протекции». «Функционал Минэкономразвития частично ушел к вице-премьеру РФ Андрею Белоусову и другим заместителям премьера Мишустина. В плане полномочий министра Решетникова „спрятали“ за другими влиятельными членами кабинета. Его иногда называют слабым управленцем, тогда как стоящего за ним Собянина одним из сильнейших государственных лоббистов. Но Решетников держится», — рассказал Маркелов.

По его мнению, сейчас Орешкин «оказался на выгодной позиции — он занимается проектами и активным лоббизмом». «Его руки более развязаны, нежели у Решетникова. Орешкин больше занимается коммуникациями, ищет и реализует выгодные для государства программы. Министр же вынужден действовать в рамках своих полномочий, где шаг вправо или влево карается. Министров в России арестовывали и сажали, а вот за советниками президента я такого не припомню», — добавил политолог Маркелов.

Эксперт связывает Орешкина с «бизнесменами-нефтянниками и политиками нового поколения» более либеральных взглядов. «Орешкин вне корпораций, но при этом в системе власти. Через него можно создавать угрозы Решетникову. Но не думаю, что лично Орешкин решает, кого поставить на место министра в случае его отставки. Вероятно, такая кандидатура родится в умах стоящих за ним элитных групп, которые попытаются пролоббировать ее рассмотрение президентом страны», — резюмировал эксперт.