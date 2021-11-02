Новак и Чубайс спорят с Сечиным из-за нового вида энергии

Вице-премьер РФ Александр Новак является активным сторонником перехода России на водородную энергетику Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Внутри российских элит возник конфликт из-за водородной энергетики. В спор о том, нужно ли России завоевывать новый рынок, включились вице-премьер РФ Александр Новак и экс-глава Роснано Анатолий Чубайс, олигархи Олег Дерипаска и Геннадий Тимченко, руководители нефтяных компаний Игорь Сечин, Вагит Алекперов и другие, сообщил близкий к правительству источник URA.RU. Одни рассчитывают на новые технологии и бюджетные миллиарды, другие настаивают, что от нефтяной зависимости мир еще долго не уйдет.

В спорах вокруг новых источников энергии, которые позволят снизить углеродный след, как того требует соглашение с Евросоюзом, участвуют две группы, рассказал источник URA.RU, близкий к правительству РФ. Первая — во главе с вице-премьером РФ Александром Новаком, по словам инсайдера, активно продвигает тему водородной энергетики. «Новака поддерживают спецпредставитель президента по устойчивому развитию Анатолий Чубайс, предприниматель Олег Дерипаска, бизнесмены Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. Против активного вклада России в развитие водородного топлива выступают нефтяники, включая главу „Роснефти“ Игоря Сечина, президента „Лукойла“ Вагита Алекперова, председателя правления „Транснефти“ Николая Токарева. Они считают, что с развитием производства водородного топлива лучше не торопиться, и схожие опасения озвучивает ряд экспертов», — пояснил собеседник редакции.

Спецпредставитель президента РФ, экс-глава Роснано Анатолий Чубайс надеется укрепиться за счет нового водородного проекта, считает источник URA.RU Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Водородная энергетика стала одной из тем обсуждения на Климатическом саммите ООН в Глазго. На него отправились представители обеих противоборствующих групп: Россию, кроме членов правительства, представляют глава «Росатома» Алексей Лихачев и советник президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев. «Они оба, как и Чубайс, являются сторонниками ускоренного перехода и развития водородной энергетики. На саммите Эдельгериев как спецпредставитель президента пытается доказать западным „партнерам“, что Россия способна предложить миру новый вид топлива, тем самым влияя на то, чтобы Запад ослабил или снял антироссийские санкции», — отметил источник URA.RU.

Власти рассматривают и другой вид альтернативного топлива, по словам инсайдера агентства, — литий (основной вид «энергии» для электромобилей). «В России этот рынок слабо развит. Залежей лития в нашей стране не так много, его производство довольно затратно. Ученые рассчитывают, что этот элемент получится добывать из вулканического пепла. Это было бы настоящим открытием и сильно удешевило бы процесс производства. Но пока эта идея лишь обсуждается», — рассказал инсайдер.

Поэтому власти делают ставку на водородную энергетику. Одним из основных «двигателей» ее считается Анатолий Чубайс. Он настаивает, что, если не включиться вовремя в водородную тему, Россия может упустить потенциально доходный рынок, отмечает источник. Во время выступления в Forbes-клубе Чубайс заявил, что энергетический кризис в Европе наглядно показал, что «если газ создает такие проблемы в Европе, надо уменьшить долю газа и увеличить долю возобновляемых источников». «Темпы отказа от традиционных углеводородов дикие. И они [Европа] их удвоят! Еще жестче пойдут в стороны солнца, ветра и водорода. И для нас это означает только сокращение экспорта еще более высокими темпами», — заявил Чубайс. По мнению инсайдера URA.RU, спецпредставитель президента «пытается „застолбить“ за собой новые технологии».

Президент РФ Владимир Путин заинтересовался водородной темой и поручил создать производственные центры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Развитие водородной энергетики ранее поддержал президент Путин. Он поручил правительству проработать вопрос о создании в России центров производства новых видов топлива — водорода и аммиака. Куратором программы по водородной энергетике назначен вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Как пояснил инсайдер URA.RU, Белоусов является «равноудаленной фигурой от интересантов проекта (участников конфликта), следовательно, не будет занимать ничью сторону». Первый вице-премьер уже посчитал, что 28-летний переход экономики России на экологические виды энергии обойдется России примерно в 90 млрд рублей.

Российский подход к развитию альтернативных источников энергии отличается от европейского, отмечает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Европа, по словам эксперта, стремится развивать «зеленый» способ добычи водорода — путем электролиза воды. В России же хотят развивать «голубой» (из природного газа) и «желтый» (с помощью атомной энергии) методы, пояснил эксперт. «Голубой» водород готовятся делать на Сахалине (совместный проект «Газпрома», «Росатома» и областных властей). Но, по мнению Митраховича, «возможно, выгоднее будет поставлять сырье в Японию и Китай, где уже методом пиролиза будут добывать водород».

Глава Росатома Алексей Лихачев тоже включился в водородную повестку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У «Росатома» в планах — создание центра водородной энергетики на Кольском полуострове («желтый» метод). «Но это дорого. Чтобы экспортировать водород, нужны специальные трубы. Перевозить можно только на специальных криогенных танкерах, которых у нас нет, — поясняет эксперт. — Третий, возможно, менее затратный — проект по производству голубого аммиака. Его реализует „Новатэк“. В кабмине мнения относительно этих видов топлива разошлись, да и почти за 30 лет многое может случиться».

Водородное топливо может стать точкой межэлитного напряжения, поскольку между крупными бизнесменами идет борьба как за международные контракты, так и за бюджетные деньги, полагает политолог Анатолий Никифоров. «Логично, что курировать программу доверили Белоусову, который стоит над элитами, и ему доверяет Путин. Сторонам, безусловно, придется считаться с влиятельным вице-премьером. Но проблема в том, что рынок топлива в мире давно поделен. Большая часть углеводородов распределена между странами. Отсюда понятно стремление российской власти исследовать новые направления. Например, Россия в будущем может использовать „Северный поток-2“ для экспорта водорода», — отметил Никифоров.

Если водородная программа будет успешно развиваться, Россия сможет снизить свою зависимость от нефти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов усомнился в перспективности водородной энергетики: эта идея может провалиться так же, как в свое время идея производства биотоплива в Европе. Россия, по словам эксперта, «включается в мировую гонку за водород больше для того, чтобы не отстать от новых экологических трендов». «Нет смысла придумывать варианты дороже, чем классическое топливо. Есть проверенные ресурсы, есть электроэнергия от сибирских рек. Россия и так получает экономическую выгоду от подорожания сырья», — заметил эксперт. По его прогнозу, вслед за ростом цен на газ на мировом рынке могут подорожать нефть, уран, и мировые лидеры «будут бороться за эти источники энергии, а про водород могут и забыть».

Сильного сопротивления переходу на альтернативную энергетику в России не будет, считает промышленный эксперт Леонид Хазанов. По его мнению, водород может подтолкнуть к развитию даже нефтегазовые компании: это станет стимулом к диверсификации производства и задействования мощностей. «Но есть и проблема: водород слишком взрывоопасен и дорог. Сделать много новых машин, которые работают на водороде, быстро не получится, переоборудовать старые — затратно. Пока спроса на водородные технологии нет. Есть лишь проекты использования этого элемента, как, например, при выплавке стали. Массовый и бездумный переход на него в мировой экономике может спровоцировать новую волну энергетического кризиса», — добавил экономист.