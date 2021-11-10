Путин обозначил срок прекращения локдаунов из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин согласился с позицией экспертов, что сроки победы над пандемией зависят от массовой вакцинации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Уже к концу 2021 года россияне могут вернуться к доковидной жизни. Это произойдет в случае вакцинации 22 млн человек и ревакцинации 9 миллионов. На совещании с членами правительства РФ в среду президент Владимир Путин показал: если этого не сделать, коронавирусные ограничение и локдауны будут продолжаться. Эксперты считают, что цель поставлена амбициозная, но усталость людей от пандемии может дать результат.

Очередное совещание с членами правительства РФ Владимир Путин начал с темы коронавируса. Накануне ее обсуждали и на оперативном совещании Совета безопасности России. Путин попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову доложить, как на развитии пандемии отразились нерабочие дни, введенные с 30 октября по 7 ноября (в пяти регионах они продлены).

Достичь коллективного иммунитета в 80% в России необходимо в течение месяца, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По словам Голиковой, по-прежнему 30% заболеваемости в стране приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. На прошлой неделе рост отмечен в 61 регионе, неделей ранее было 78 субъектов. Снижение числа заболевших зафиксировано в Москве, Петербурге, Ненецком АО, в Чечне, на Алтае и в Калмыкии. Общероссийский рост заболеваемости превышен в Самарской и Омской областях, а также в Хабаровском крае.

Снизить темпы развития коронавируса, подчеркнула Голикова, возможно только проведением массовой вакцинации и, как следствие, достижением коллективного иммунитета. На текущий момент доля вакцинированных и переболевших россиян составляет 48,4%. Лидерами прививочной кампании являются республики Тыва и Карелия, Москва, Севастополь и Санкт-Петербург. Почти неизменна ситуация в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Татарстане, в Томской области, в Ставропольском и Камчатском краях. Среди вакцинированных доля привитых старше 60 лет — 44,7%. Больше всех их в Чечне, Тыве, Мордовии, в Тюменской и Белгородской областях. Хуже всех показатели в Северной Осетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, во Владимирской области и в Приморском крае.

Задача по вакцинации для губернаторов конкретизирована: за месяц в России должны быть привиты 22 млн человек и ревакцинированы еще 9 миллионов (на фото — губернатор Нижегородской области Глеб Никитин) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Путин поинтересовался, «нужна ли поддержка в работе с регионами» по этому вопросу. На что Голикова ответила, что губернаторы «все выполняют», но сбои случаются. «Ваши поддержка и поручения имеют более высокий уровень для регионов, чтобы стимулировать их для проведения мероприятий, которые необходимы в сегодняшней ситуации», — отметила вице-премьер.

Президент попросил Голикову озвучить такие поручения публично. «Я попросил бы сказать коллегам то, что вы мне говорили по поводу достижения необходимого уровня вакцинации и по поводу того, что, если мы этого не сделаем, опоздаем с ревакцинацией, все наши усилия, которые были предприняты до сих пор, будут насмарку. Я хочу, чтобы и наши коллеги, и граждане нас услышали», — обратился Путин к вице-премьеру.

Голикова обозначила цель: необходимо достичь коллективного иммунитета — это 80% взрослого населения страны с учетом вакцинированных и переболевших (в идеале 90-95%). «Чтобы достичь этого показателя, нужно уже сейчас привить 22 млн человек и ревакцинировать еще 9 млн человек.

Если цифры 22 и 9 миллиона нами в ближайший месяц не будут достигнуты, мы потеряем темп, и нам придется снова идти на круг ревакцинации», — обратилась Голикова уже к жителям страны и к губернаторам.

Поставленную президентом задачу «сложно достигнуть, но к этому надо стремиться», сказал URA.RU вирусолог Анатолий Альтштейн. «Нужна максимальная вакцинация, тогда мы достигнем коллективного иммунитета и приблизим конец эпидемии. Но это возможно только при обязательной вакцинации в той или иной форме», — полагает Альтштейн.

Многие россияне, чтобы быстрее вернуться к нормальной жизни, последуют призыву и вакцинируются, считает социолог Алексей Рощин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Слова Путина многие (речь даже не о губернаторах, а о простых людях, которые до сих пор не вакцинировались), могут воспринять как «последнее китайское предупреждение» или «словесную интервенцию», считает социолог Алексей Рощин. «Люди устали от пандемии, и эта усталость видна. Человек не может полтора года находиться в постоянном напряжении. В какой-то момент он начинает думать, что если он еще не умер, значит, опасность преувеличена — полтора года достаточно, чтобы прийти к такому выводу. Многие к нему пришли и поняли, что государство будет настаивать. Для них эти слова могут стать последней каплей, и люди скажут: ну ладно, пойду и привьюсь», — отметил эксперт.

В ходе диалога Путина с Голиковой прозвучали еще и четкие сигналы губернаторам, полагает глава Российской ассоциации политконсультантов (РАПК) Алексей Куртов. «Несмотря на то что губернаторам дали достаточно свободы в принятии решений по вирусной тематике, общих рекомендаций, к сожалению, у них так и нет. Поэтому Путин и дал ответ [на общие для всех вопросы], попытался найти общие установки, в рамках которых все губернаторы должны работать. Одна из таких установок, видимо, массовая вакцинация и учет всех переболевших. Здесь недостаточно губернаторов отпустить в вольное плавание. Нужно общее понимание, и Путин попытался его дать сегодня», — резюмировал Куртов.