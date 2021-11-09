09 ноября 2021

Власти ЯНАО рассчитывают на массовую ревакцинацию населения

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Вакцинация сотрудников завода «Стальмост». Курган , медсестра, прививка, вакцинация, медики, пункт вакцинации, медецинский кабинет
Пик ревакцинации намечается на декабрь и январь Фото:
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Коронавирус COVID-19

Массовая ревакцинация жителей ЯНАО от коронавируса придется на декабрь 2021 года и январь 2022 года. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к окружным органам власти.

«Основная часть активного населения уже привилась, главный массив населения сделал это в начале лета, перед отпускным периодом. Следовательно, массовая ревакцинация ожидается в декабре—январе», — поделился источник агентства. Собеседник добавил, что сейчас в регионе ежедневно прививаются стабильно более тысячи человек ежедневно.

Официальные представители правительства ЯНАО сообщили, что, на данный момент, оба компонента вакцины от коронавируса в регионе получили 197 тысяч человек, первую прививку сделали почти 220 тысяч ямальцев. «В последние 10 дней сохраняется хороший темп. Активно идет ревакцинация — около 18 тысяч человек привиты повторно. На сегодняшний день привито более 60 процентов взрослого населения или 35,4 процента от всего населения автономного округа. Работает более 70 пунктов вакцинации», — прокомментировали в пресс-службе правительства.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко похвалил два региона «тюменской матрешки», Югру и Тюменскую область, за высокие темпы вакцинации от коронавируса. При этом Ямал в числе активно вакцинирующихся упомянут не был

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© Служба новостей «URA.RU»
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