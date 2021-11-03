Путин разочаровался в жестких методах полпреда Трутнева

Вице-премьер РФ Юрий Трутнев частично лишился влияния на Дальнем Востоке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-премьер РФ, полпред в ДВО Юрий Трутнев частично утратил контроль над Дальним Востоком России. Развитие региона президент РФ Владимир Путин замкнул на премьер-министре Михаиле Мишустине и поручения уже начали реализовываться. По словам источника URA.RU, Путин пошел на такие аппаратные корректировки, когда стало понятно, что слишком жесткие методы управления Трутнева тормозят развитие стратегически важной для страны территории.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал обновленную концепцию развития острова Русский. До 2027 года на острове разместится международный научно-образовательный и технологический кластер — площадка будет объединять студентов, ученых и бизнес, будут созданы условия для привлечения инвестиций. К 2030 году на острове Русский появится и новый гостиничный комплекс — 350 тысяч квадратных метров.

Эксперты считают, что уверенности в завтрашнем дне у жителей Дальнего Востока за последние почти 10 лет, в течение которых Юрий Трутнев курирует регион, не прибавилось Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Остров Русский — не единственная территория Дальнего Востока, развитие которой будет курировать премьер-министр. После Восточного экономического форума, который прошел в сентябре, появились новые поручения президента РФ Владимира Путина по развитию регионов ДВО. В перечне поручений — 14 позиций: составление мастер-планов по развитию (реновации) городов, проработка вопроса о субсидировании авиаперелетов, об установлении нулевой ставки НДС при обслуживании и ремонте судов, финансирование медучреждений в малых населенных пунктах и так далее. По каждой из них ответственность возложена на премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Имя его заместителя, куратора ДВО Юрия Трутнева не фигурирует в документе.

Предыдущие программы развития Дальнего Востока, которые и инициировались, и реализовывались Трутневым и его командой (льготная ипотека, дальневосточный гектар, субсидирование авиаперевозок, которое то вводилось, то отменялось), не дали должного результата — ни заметного экономического развития, ни миграционного притока. Поэтому президент поднял эту тему на уровень выше, рассказал источник URA.RU, близкий к правительству РФ. «Достаточно посмотреть статистику Росстата за прошлый год: в лидерах по миграционному оттоку — дальневосточные регионы: Чукотка, Магаданская область, Еврейская автономная область, Хабаровский край, Забайкальский край. Теряют население и остальные территории. А почему? С работой плохо, экономика не развивается, жилой фонд ветшает и т. д. Люди не видят перспектив», — отметил собеседник.

В то же время Трутнев проявил всю свою жесткость в контроле за округом. В одном только Владивостоке при нем за последние восемь лет сменилось восемь мэров. Двое из них — Игорь Пушкарев и Олег Гуменюк — были уличены в коррупции: Пушкарев осужден к 15 годам колонии, дело Гуменюка еще расследуется. И это сильно подействовало на других чиновников. Экс-вице-мэр Владивостока Николай Марковцев рассказал URA.RU, что «Трутнева все боятся».

«Чиновники боятся проявлять инициативу, боятся попасть под уголовное дело. Поэтому считают, что для них же лучше ничего не делать. Лишь бы не сесть», — поделился экс-вице-мэр с URA.RU. По мнению Марковцева, программы развития ДФО могли бы быть более эффективными, если бы местные чиновники были заинтересованы в их исполнении.

Коррупцию эксперты, конечно, не сбрасывают со счетов. Ее Трутневу победить не удалось, несмотря на всю его жесткость, подтверждает Николай Марковцев: «Коррупция сжирает все, поэтому иностранные инвестиции не идут на Дальний Восток». По мнению приморского политолога Данила Ермилова, даже при реализации новых программ «часть денег уйдет не туда, будет отдана не тем».

Протестные настроения на Дальнем Востоке по-прежнему сильны, а перед президентскими выборами 2024 года доверие к власти нужно повышать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ранее введенные механизмы могли не сработать и потому, что «свои инициативы федеральные власти [в лице Трутнева] не согласуют с населением, а людям это не нравится», считает руководитель региональных программ Общественного экспертного совета (Приморье) Петр Ханас. В том числе поэтому полпреду не удалось политически «перекрасить» Дальний Восток и повысить там доверие к власти: последние выборы показали, что в округе сильны позиции ЛДПР и КПРФ. «Население оценивает деятельность Трутнева не очень хорошо: уже прошло достаточно много времени с момента его назначения, но каких-то кардинальных изменений нет. Поэтому [передача проектов развития под контроль Мишустина] это социально-политическая необходимость — Дальний Восток остается достаточно протестным. Но все равно самым влиятельным в округе остается именно полпред», — убежден политолог.

Трутнев стал слишком самостоятельным на Дальнем Востоке, объясняет глава компании «Маркком» Сергей Маркелов, и это не понравилось Путину. Президент мог «получить сигналы о появлении некого „дальневосточного правительства“». «А это недопустимо — вся система должна быть завязана на Центр. Поэтому с точки зрения корпоративной культуры Трутнев будет зафиксирован на позиции исполнительного директора. И это будет правильно выстроенная вертикаль. Тем более что дальневосточная тема должна быть кремлевской темой, так как это уже геополитика», — отметил Маркелов.

Проект Свободный порт Владивосток эксперты считают самым успешным детищем Юрия Трутнева Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

В копилке Юрия Трутнева есть удачный проект — это Свободный порт Владивосток, считает доцент Дальневосточного федерального университета (ДвФУ) Максим Кривелевич. Эксперт называет его «новым НЭПом», поскольку он реально дал возможность бизнесу развиваться. А генеральный директор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский добавил, что и новые идеи «проработаны не без участия Трутнева». «Это огромные проекты, которые потребует значительных усилий и координации с его стороны как вице-премьера и куратора. Скорее это усиливает его как политика», — резюмировал Еловский.