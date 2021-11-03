Инсайды ЯНАО: от властей скрывают проблемы

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Обвинения коммунистов в адрес губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова не понравились властям, глава района пытался провести митинг, а росгвардейцам повысили норму по составлению протоколов за нарушение масочного режима. Также в новом выпуске «Инсайдов» вы узнаете какую проблему скрывает от департамента здравоохранения больница в Лабытнанги, почему Приуральский район ждут серьезные ревизии и как чиновники Ямала восприняли гуманитарную миссию активиста.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов (на фото) недоволен оценкой своих действий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выпад коммуниста не понравился Артюхову

Источники в политической тусовке региона поговаривают, что громкие обвинения главы ямальского отделения партии КПРФ Елены Кукушкиной в адрес губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова многим во властных структурах показались слишком вызывающими. «Она практически напрямую обвинила губернатора в нарушении закона и Конституции из-за введения QR-кодов. Раньше Кукушкина так открыто не говорила. В каких-то моментах она была не согласна с действиями властей, но не делала акцент на главе региона. Поэтому последние дни это одна из главных тем для обсуждения в кулуарах правительства. Да и Артюхову подобные заявления в столь сложной эпидобстановке в регионе кажутся, как минимум, странными», — болтают собеседники.

Глава района готовил торжественный митинг вопреки запретам

Источники в политических кругах ЯНАО поговаривают, что глава Шурышкарского района Олег Попов надеялся получить разрешение от главы ЯНАО Дмитрия Артюхова на проведение праздничного митинга в честь Дня народного единства, поэтому он до последнего тянул с отменой массовых мероприятий. «Попов до самого конца рассчитывал, что губернатор разрешит ему провести массовое мероприятие. Уже даже велась подготовка. Было изначально ясно сказано — все отменяем в нерабочие дни, но глава почему-то старался провести свой митинг», — рассказывают собеседники.

От департамента скрывают плачевное состояние инфекционного отделения в Лабытнанги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

От властей скрывают проблемы с больницей

Инсайдеры в медицинских кругах ЯНАО рассказывают об ужасающем положении инфекционного отделения больницы города Лабытнанги. «Еще зима не наступила, а люди уже замерзают в палатах. К тому же на несколько дней в отделении отключали горячую воду. При этом эту ситуацию попытались старательно скрыть не только от глаз общественности, но и от подчиненных главы департамента здравоохранения Сергея Новикова, когда те попытались разобраться в ситуации. Лабытнангская больница всячески отрицает факт, что здание инфекционного отделения в микрорайоне Обской уже не просто непригодно, но и опасно для больных. Прошлой зимой там вообще в палатах образовалась ледяная корка на полу и стенах», — болтают инсайдеры.

Медики не могут поделить достижения

В медицинском сообществе ЯНАО ходят разговоры о назревающем конфликте между окружным центром медицинской профилактики и региональным депздравом. «На фоне выхода Ямала в топ-3 по реализации нацпроекта „Здравоохранение“ обострилась непонятная конкуренция — чья же в итоге это была заслуга. Подчиненные Сергея Токарева, хоть и находятся на периферии, усердно преподносят все как дело своих рук. Это не может нравиться чиновникам окружного депздрава, которые чувствуют себя уязвленными. Странно, вроде общее дело делают, работают на благо Ямала и его жителей, а тут лавры кинулись делить. Некрасиво как-то выглядит, но, похоже, обстановка такая — кто первый, тому и медаль», — недоумевают слухмейкеры.

В тренажерном зале мужа мэра города не боятся проверок QR-кодов. Фото: Размик Закарян © URA.RU

Спортзал мужа главы города стал единственным в Лабытнанги

Инсайдеры на местах рассказывают, якобы единственный в городе коммерческий тренажерный зал принадлежит мужу мэра города Марины Тресковой. «VASEL ZHIM по документам принадлежит другому предпринимателю, а по факту им владеет супруг градоначальницы Дмитрий Тресков. Там спокойно можно заниматься без QR-кода. Сами владельцы абонементов об этом, конечно же, не расскажут, а в случае рейдов, которые сейчас проходят, Тресков предупредит заранее, он все-таки муж главы города, поэтому в курсе всех подобных мероприятий», — болтают сплетники.

Приуральский район ждут серьезные ревизии

Инсайдеры в бизнес-тусовке рассказывают, что после увольнения из администрации Аксарки Сергея Алешина, попавшегося на семейном подряде с сыном-бизнесменом, которому отдавал муниципальные контракты, чиновники стали проявлять осторожность, опасаясь ревизий. «Нарушения отца и сына Алешиных — лишь малая часть подобных нарушений, которые имеют место по всему району, в них замешаны чиновники самого высокого уровня. Схема простая: сначала устно договариваются с потенциальным исполнителем, он начинает работу за свой счет, а уже потом пишут заказ с нереально короткими сроками, за который никто другой не возьмется. Сейчас система дала сбой — чиновники вдруг отказались исполнять свои обязательства, опасаясь внимания со стороны правоохранителей. А бизнесмены боятся, что теперь не смогут вернуть потраченное на работы под честное слово подчиненных Ивана Сакала», — утверждают слухачи.

Два единоросса нашли друг друга в Салехарде

В курилке администрации Салехарда рассказывают, что карьерный рост депутата городской думы Романа Арефьева очень удачно совпал с недавним назначением нового куратора внутриполитических вопросов Николая Токарчука. «Новый замглавы по политике быстро нашел общий язык с молодым депутатом гордумы, за которым давно закрепилась скандальная слава. Совпадение или нет, но буквально через неделю после прихода Токарчука депутаты решают назначить Арефьева главой комитета по информполитике. Есть мнение, что новый „замполит“ продавил должность Арефьеву по партийной линии, так что теперь представительная и исполнительная власти в Салехарде хотя бы в этом направлении будут работать в едином ключе», — делятся собеседники.

Росгвардейцы станут чаще наказывать за несоблюдение масочного режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Росгвардейцы подняли норму по протоколам

Инсайдеры в силовых структурах сообщают, что подчиненные руководителя ямальского управления Росгвардии Александра Борисенко в шоке от нового распоряжения начальства — сотрудникам якобы увеличили норму по протоколам на нарушителей масочного режима. «Летом каждый силовик за смену должен был провести 10 бесед с людьми, находящимися в общественных местах без масок, и составить минимум один протокол за дежурство. Теперь протоколов нужно сделать пять. По беседам норму оставили прежней. Росгвардейцы были бы рады, если бы было наоборот — не всегда за смену возможно выловить 5 нарушителей масочного режима, особенно в ночное дежурство», — болтают инсайдеры.

Судья поможет однокурснику

В юридическом сообществе ЯНАО поговаривают, что зампредседателя Ноябрьского городского суда по уголовным делам Владимир Курец в скором времени сможет рассчитывать на повышение. «Ситуация складывается в пользу Курца после истечения срока полномочий председателя Ноябрьского горсуда Любови Мизиновой. Несмотря на то, что исполнять обязанности председателя назначена зампред по гражданским делам Елена Бажева, для Совета судей и его председателя Святослава Калинкина это не совсем та фигура, которую они хотели бы видеть на этом посту. Вот Курец бы руководство вполне устроил, тем более, он вместе с Калинкиным в юридическом институте учился, тот ему наверняка протекцию по старой дружбе составит», — рассказывают инсайдеры агентства.

Чиновники устали от слишком активного ямальского активиста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чиновники ЯНАО отдохнут от гиперактивного общественника

В околовластных кругах Ямала рассказывают, что грядущий вояж активиста Алексея Шевцова в Сирию с гуманитарной миссией ряд чиновников воспринимает как передышку. «Алексей очень хороший парень, это подтвердят все, кому повезло не оказаться с ним по разные стороны баррикад, однако своей неуемной активностью он всех здесь достал. Настырный борец за справедливость заваливает ведомства кучей обращений, добивается ответов, доходит до самых высоких кабинетов. Любой его отъезд из региона, когда он не будет добавлять работы и без того занятым людям, в кабинетах уже воспринимают как отпуск», — злорадствуют в кулуарах правительственных учреждений.

Автосервис в Ноябрьске требует у посетителей QR-коды Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Ноябрьске не ремонтируют авто без QR-кодов

В бизнес-тусовке рассказывают, что часть предпринимателей испугалась штрафов за QR-коды и ввели их у себя. К примеру, в Ноябрьске персонал одного из магазинов якобы отказывается обслуживать жителей без QR-кода. «Стоило только уйти старому руководителю со своей командой, как пришли новенькие. Они сразу перепугались всех штрафов, перед этим конечно испортился сервис, и начали обслуживать только с QR-кодами», — сетуют слухачи.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.