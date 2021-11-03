Челябинские инсайды: во власти остался один антипрививочник

С праздником! Коллаж URA.RU

Главы городов и районов исполнили требование губернатора Алексея Текслера и стали ярыми сторонниками прививок от COVID — остался лишь один непривитый. В челябинской ЕР глобальное обновление отложили на следующий год. А в правительстве региона гадают, кто займет место вице-губернатора Евгения Голицына. В строительной сфере рассказывают, как неудачно закончились для депутата гордумы Челябинска Олега Иванова разборки с бывшими деловыми партнерами.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Текслер ротирует соратников после Нового года

Алексей Теслер соберет ЕР в январе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По сообщениям от инсайдеров, отчетно-выборная конференция регионального отделения «Единой России» пройдет не в декабре, как планировалось, а в январе. «В первых числах декабря состоится съезд ЕР в Москве. Там будет объявлено о глубокой перезагрузке партии. Понадобится время, чтобы собрать данные с мест и все проанализировать. Итоговый доклад, который представят губернатору Алексею Текслеру как лидеру челябинской ЕР будет готов во второй половине декабря, а после Нового года он соберет партийных соратников на конференцию. Региональный президиум обновится больше чем на 30%. Точно только одно: Текслер останется партийным лидером», — рассказал источник.

Губернатор победил антипрививочников во власти

Инсайдеры сообщают, что все главы городов и районов выполнили требование губернатора Алексея Текслера и привились от коронавируса. «Даже те, кто был ярым „антиваксером“ или боялся прививок, в итоге уступил, чтобы стать примером для подчиненных. Все отчитались о вакцинации перед аппаратом губернатора. Теперь бывшие противники прививок на местах строят подчиненных и гордятся собой», — рассказал источник. По слухам, единственное исключение было сделано для мэра Трехгорного Евгения Сычева, у которого есть серьезный медицинский отвод.

Фартыгин ждет повышения

Алексей Фартыгин дождался повышения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что первый заместитель руководителя аппарата челябинского губернатора Алексей Фартыгин будет повышен до статуса вице-губернатора и станет курировать юг области. «Это произойдет в декабре, после того, как куратор юга области, вице-губернатор Евгений Голицын покинет свой пост, чтобы стать председателем регионального избиркома. Его должность предложат Фартыгину. Он давно ждет повышения и момент, наконец, настал. Фартыгин рассчитывал стать председателем облизбиркома, но должность вице-губернатора тоже очень статусная», — рассказал источник. В аппарате губернатора Фартыгин курирует работу управления по внутренней политике.

Вице-губернатором может стать глава

Инсайдеры сообщают, что вице-губернатором, курирующим юг Челябинской области, может стать не замруководителя аппарата правительства Алексей Фартыгин, а глава одного из районов. «Такой вариант должны представить губернатору Алексею Текслеру, потому что принимать окончательное решение будет именно он», — рассказал источник.

Обсуждается, что эта должность может быть предложена успешному главе. К примеру, главе Саткинского района Александру Глазкову или руководителю Сосновского района Евгению Ваганову. Впрочем, в резиденции губернатора хотят, чтобы Ваганов избрался главой на новый срок, так что шанс перейти на госслужбу есть у Глазкова.

ФСБ ищет следы депутата на севере

Материалы по Олегу Иванову ищут в ХМАО Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что в оперативно-следственных действиях, которые проводит ФСБ в Нижневартовске (ХМАО) из-за недостроенной больницы, участвуют представители челябинского ведомства. Все гадают, чем вызван такой интерес к скандальному долгострою со стороны южноуральских коллег. «Там могли искать фактуру для материалов в отношении депутата гордумы Челябинска Олега Иванова. Есть информация, что он строил объекты в Тюмени, кстати, для местного ФСБ, но что-то пошло не так. Теперь ищут фактуру в ХМАО, в том числе по теме налогов. Именно по статье за уход от налогов ему собираются предъявить обвинение в Челябинске», — рассказывают инсайдеры.

Депутат привел на разборки авторитета

У депутата гордумы Челябинска Олега Иванова проблемы не только с силовиками. Говорят, что во время одной из бизнес-разборок он привел с собой на переговоры авторитетного предпринимателя Александра Махонина, известного в узких кругах как Махоня. «Иванов рассчитывал, что Махонин за него заступится. Но Махонин внимательно выслушал другую сторону, а потом повернулся к Иванову и сказал: „Я вижу, что ты в этой истории явно неправ. А так как ты пытался меня втянуть, то теперь будешь должен мне!“», — рассказал источник. Потом, по словам инсайдера, Махонин повернулся и ушел, а Иванову даже посочувствовали.

Экс-мэр Челябинска остался в СИЗО до весны

Евгений Тефтелев так и не ухал в колонию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев, осужденный за коррупцию, так и останется в СИЗО до марта, до того времени, когда сможет подать на УДО. «К 11 марта он отсидит две трети от назначенного срока, что дает право на условно-досрочное освобождение. Смысла ехать в колонию строгого режима, где надо будет работать, нет. Проще отсидеться в СИЗО, где у Тефтелева комфортная камера, с удобствами», — говорят в кулуарах.

Тефтелев даже не стал подавать прошение на исправительные работы, хотя имеет на это право как отсидевший половину срока. Как пояснил инсайдер, еще неизвестно, в каком городе придется эти работы отбывать, поэтому лучше дождаться УДО.

Бывший чекист готовит агентурную сетку

Говорят, что экс-начальник отдела по борьбе с терроризмом и защите конституционного строя управления ФСБ Владимир Борисов активно обзванивает молодых пенсионеров — тех, кто ушел в отставку из силовых структур по выслуге лет. Сейчас Борисов руководит челябинским территориальным отделом Росрыболовства. «Звонит и предлагает работу в своей структуре или в смежной. Обещает хорошо трудоустроить. Уже посмеиваются, что Борисов готовит личную агентурную сетку в ведомстве, в котором теперь трудится. Без агентуры работать не привык», — говорят в кулуарах.

Фактуру на Аракеляна нашли в его компьютерах

Арман Аракелян (справа) вины не признает Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что стратегию защиты депутата челябинского заксобрания от КПРФ Армана Аракеляна подкосила информация в ноутбуках, которые фигурируют как его взятка сотрудникам «Росавтодора». Сначала Аракеляну вменяли дачу взятки, в виде компьютеров, на 185 тысяч рублей, потом добавился такой же эпизод, уже на сумму в 500 тысяч рублей. «Сейчас оба уголовных дела объединили. Аракелян по-прежнему не признает своей вины, но в качестве доказательства по делу проходит некая информация с тех самых „взяточных“ компьютерах — то ли с них подкупленные дорожники проводили какие-то конкурсы, то ли решали еще какие-то вопросы в интересах компании народного избранника», — рассказал собеседник.

«Антиваксеры» ЗСО обзавелись QR-кодами

Ольга Мухометьярова выступала против прививок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что заксобрание Челябинской области оказалось чуть ли не единственным региональным парламентом в УрФО, где все депутаты имеют QR-коды, необходимые в пандемию коронавируса для прохода в ТРК и в заведения сферы услуг. «Все или привились, или переболели в течение последних шести месяцев. Спикер ЗСО Владимир Мякуш лично проследил за этим. Кстати, ни у одного депутата нет медицинского отвода», — говорят в ЗСО. Удивление в ЗСО вызвал тот факт, что QR-код есть у депутат Ольги Мухометьяровой, которая еще совсем недавно позиционировала себя как антипрививочница. «Или тихо привилась, или переболела COVID-19, получив код после больничного», — говорят депутаты. Кстати, сама Мухометьярова перестала выступать против вакцинации.

Экс-глава структуры мэрии уезжает в Москву

Эркин Маматов нашел работу в Москве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что бывший руководитель муниципального учреждения «Спортивный город», подведомственного мэрии Челябинска, Эркин Маматов перебирается в Москву. «Говорят, что кто-то из его высоких покровителей пообещал ему хорошо трудоустроить. Тем более, что в Челябинске его ничто не держит», — толкуют в кулуарах.

При этом все гадают, как скажется на карьере Маматова в столице, уголовное дело, возбужденное по факту трудоустройства «мертвых душ» в «Спортивном городе». Если Маматов так уверен в будущем, то видимо отвечать перед силовиками за нарушения будут другие сотрудники учреждения.

Полицейских в нерабочие дни вывозят за город

Целому ряду сотрудников ГУ МВД по региону и УМВД Челябинска отменили часть праздничных дней. Как сообщают инсайдеры, это не связано с работой дежурных бригад полиции в нерабочую неделю. «Часть сотрудников собираются вывести на базы отдыха, за город, якобы для сплочения коллектива. Будут проводить тренинги. Народ, если честно, побаивается. Отправят битком набитые автобусы, что не есть хорошо во время пандемии», — говорят источники.

Вопрос о Мительмане решат к декабрю

Илья Мительман ждет решения губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

До конца ноября будет принято решение, останется ли с мандатом депутат гордумы Челябинска Илья Мительман, сообщают инсайдеры. Еще летом комиссия по местному самоуправлению гордумы направила материалы губернатору Алексею Текслеру, о том, что депутат указал в декларации за 2019 год не 83 млн рублей доходов, а только 80 млн. Это является серьезным нарушением. Теперь Текслер как высшее должностное лицо может внести в Курчатовский райсовет, откуда Мительман был делегирован в гордуму, представление о лишении депутата мандата. «Если Текслер решит такое представление внести, то райсовет рассмотрит его на декабрьской сессии», — рассказал инсайдер.

Магнитогорский олигарх присматривается к новому активу

Павел Журавский надеется на кредиты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что владелец агрохолдинга «Ситно» из Магнитогорска Петр Журавский присматривается к компании «Здоровая ферма». Эту компанию, некогда принадлежавшую депутату Госдуму Олегу Колесникову, скоро должны разделить на два актива — птицефабрику и Родниковский свинокомплекс. «Журавский подумывает купить птицефабрику, но свободных денег у него нет. Он рассчитывает получить кредит под госгарантии. Но государство сейчас таких гарантий не дает, так что искать деньги Журавскому придется не в банках», — говорят в кулуарах.

В судах ждут иски от антипрививочников

В судах Челябинской области ждут вала исков от южноуральцев, отстраненных от работы после 11 ноября после отказа от вакцинации. «Прежде всего, судьям придется разбираться с исками к работодателям многочисленных продавцов и представителей сферы услуг. Перевести их на „удаленку“ в отличие от чиновников и прочих бюджетников нереально. Антипрививочников среди них очень много. Утруждать себя разбором нормативно-правовых актов они не станут. А в Трудовом кодексе РФ, к которому многие готовятся апеллировать, ничего подобного нет», — говорит инсайдер.