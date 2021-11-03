Инсайды ХМАО: локдауна могло не быть

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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко остановил спор чиновников ХМАО о необходимости продления локдауна. Но зато в ХМАО не утихают споры о том, нужно ли мэрам разрешить занимать должности вечно. А тем временем в новых думах жизнь идет своим чередом: депутаты не ходят на заседания и забыли о проектах, на которых пиарились. Также в сегодняшних «Инсайдах»: когда сдадут больницу в Нижневартовске и кто проталкивает своих родственников по карьерной лестнице.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Спор лоббистов прервал федеральный министр Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чиновники пытались не допустить локдаун в ХМАО

По слухам, отдельные чиновники регионального правительства до последнего пытались оттянуть введение нового (и самого крупного за год) пакета ограничительных коронавирусных мер (они опубликованы накануне — прим.ред.). И происходило это якобы несмотря на предупреждения Роспотребнадзора ХМАО, который настаивал на локдауне. «Все коронавирусные запреты — это качели, где с одной стороны здоровье жителей, а с другой — интересы бизнеса. А рядом с этими качелями всякого рода лоббисты: от медицины, бизнеса, образования и даже те, кто считает, что „пронесет“. Самый крупный пакет ограничительных мер, как уже известно, принимался под давлением Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, который на заседании федерального противокоронавирусного штаба озвучил цифры смертности по УрФО. ХМАО в этом списке оказался на плохих позициях. Чиновники восприняли это как явный сигнал и продлили локдаун на неделю», — заключил инсайдер.

В этом году губернатор ХМАО Наталья Комарова будет отвчать на вопросы жителей и СМИ в онлайн-формате Фото: Центр социальных медиа Югры

Губернатор ХМАО готовится к большой пресс-конференции

Поговаривают, губернатор ХМАО Наталья Комарова готовится к большой пресс-конференции со СМИ и посланию к жителям ХМАО. По слухам, мероприятия пройдут в третьей декаде ноября в онлайн-формате. «Это традиционные, ежегодные мероприятия. В этот раз речь, безусловно, пойдет о теме коронавируса и о действиях власти в условиях эпидемии. Официально даты этих двух мероприятий пока не известны», — рассказывает инсайдер.

В правительстве следят за новыми думами в ХМАО

Инсайдеры рассказывают, что внутриполитический блок регионального правительства внимательно следит за тем, как исполняется его рекомендация об изменении Уставов муниципальных образований. «Есть установка: нужно менять Уставы муниципальных образований по примеру Сургута и Ханты-Мансийска. Смысл в том, чтобы из главного муниципального документа исчезли ограничения на мэрские сроки и способы выбора главы. В региональной столице и в крупнейшем городе региона уже соответствующие решения приняты — там мэров теперь выбирают простым большинством голосов (а не 2/3 депутатов, как было раньше) и мэры могут находиться к в кресле бессрочно. Дело за остальными муниципалитетами», — рассказывает собеседник агентства. Он же добавляет, что со спикерами дум, в которых затягивается принятие этих решения, могут состояться неприятные разговоры.

Евгений Данников после победы на выборах в Ханты-Мансийске ни разу не пришел на заседания Фото: Константин Щербина © URA.RU

Депутат из Ханты-Мансийска ждет приглашения в Думу ХМАО

Говорят, бывший депутат думы ХМАО, а также куратор регионального отделения ЛДПР Евгений Данников, который сейчас является депутатом думы Ханты-Мансийка, ни разу не появился на заседании городской думы. «Говорят, Данников и не планирует принимать участие в решениях думы. Якобы ему это не интересно, а в думу он прошел только для того, чтобы сохранить за собой статус депутата. При первой возможности, как и в прошлый раз, его попытаются протолкнуть в Думу ХМАО», — считает слухач.

Депутат окружной Думы помог пасынку выиграть выборы

По слухам, депутат думы Ханты-Мансийска от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Богдан Токмаджан является пасынком главы югорских справедливороссов Михаила Сердюка. «Токмаджан — пасынок Сердюка от прошлого брака. Именно при его поддержке он и прошел в городскую думу. Там же, по наставлению Сердюка, новый депутат попытался создать фракцию справедливороссов, однако попался на незнании Устава, так как фракция из одного человека невозможна, о чем ему прямо и заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова во время первой встречи с депутатами нового созыва», — рассказал слухач.

В Нижневартовской думе все ждали выступлений Анатолия Кристы, но о нем ничего не слышно Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Депутат думы Нижневартовска забыл о проблемах, на которых пиарился

Ходят слухи, что депутат думы Нижневартовска, а также руководитель «Экобезопасности Югры» Анатолий Криста использовал проблему нелегального шламохранилища под Нижневартовском для пиара. «В июле—августе Криста куда только не кричал о чуть ли не экологической катастрофе у водозабора Нижневартовска на реке Вах. Обращения писались и в адрес главного прокурора ХМАО Евгения Ботвинкина, губернатора ХМАО Натальи Комаровой и даже в Администрацию президента РФ. Все это, конечно же, освещалось публично. Тема действительно важная, в том числе и для округа, однако получив место в думе Нижневартовска, Криста пропал», — заметил инсайдер. Он продолжил, что в местной думе все с интересом ждали как начнет работу Криста в новом для себя статусе и оказались разочарованы. «А разговоров-то было», — шутят слухачи.

У экс-мэра Белого Яра больше не осталось союзников Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Отстраненному мэру Белого Яра грозит реальный срок

Говорят, что глава Белого Яра Елена Никифорова вполне может получить реальный срок заключения. В политтусовке Сургутского района припоминают, что Никифорову обвиняют по трем тяжелым статьям: воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, халатность и превышение полномочий. «Статьи, по которым обвиняется Никифорова, достаточно тяжелые и одна из них предполагает до 7 лет заключения. С учетом того, что она попыталась втянуть в это дело главу района Андрея Трубецкого, которого вызвала на очную ставку, союзников в мэрии района у нее не может быть никаких», — подытожил инсайдер.

По слухам, Городилову место в думе нужно было только для того, чтобы отстаивать собственные бизнес-интересы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Скандальный бизнесмен из ХМАО шантажирует мэрию

Инсайдеры рассказывают, что заявление предпринимателя Евгения Городилова из Лянтора, который собрался судиться с думой из-за того, что его не пустили на выборы мэра, на самом деле просто торгуется, а не действительно готовится к суду. «Лянтор должен ему много миллионов за выполненную им работу, но не принятую чиновниками. И если руководство муниципалитета обеспечит оплату долгов его предприятию, то никакие судебные тяжбы из-за выборов думе не грозят. Городилов в очередной раз торгуется за выгоды своего предприятия», — сообщает инсайдер.

Материалы по челябинскому депутату ищут в ХМАО

Инсайдеры сообщают, что в оперативно-следственных действиях, которые проводит ФСБ в Нижневартовске (ХМАО) из-за недостроенной больницы, участвуют представители челябинского ведомства. Все гадают, чем вызван такой интерес к скандальному долгострою со стороны южноуральских коллег. «Там могли искать фактуру для материалов в отношении депутата гордумы Челябинска Олега Иванова. Есть информация, что он строил объекты в Тюмени, кстати, для местного ФСБ, но что-то пошло не так. Теперь ищут фактуру в ХМАО, в том числе по теме налогов. Именно по статье за уход от налогов ему собираются предъявить обвинение в Челябинске», — рассказывают инсайдеры.

Окружную больницу в Нижневартовске не успеют сдать в срок

Слухачи из числа чиновников, связанных со строительством самого скандального долгостроя ХМАО — окружной больницы в Нижневартовске — сильно сомневаются в том, что больницу удастся сдать в срок. «Власти озвучили очередной срок сдачи объекта — конец 2021 года. Это нереальные сроки. Еще в начале года подрядчики говорили о том, что адекватные даты — что-то около 2023 года (с учетом работ по отделке и установке оборудования). И если больницу построят раньше — ее еще несколько лет будут доделывать», — рассказал инсайдер.

Судебные приставы в ХМАО жалуются на начальство, которое их выживает Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Из федеральной службе судебных приставов по ХМАО выживают старожилов

Говорят, что старший инспектор Федеральной службы судебных приставов по ХМАО Василий Котов совместно с начальником службы безопасности Александром Литвиновым якобы выживают неугодных сотрудников под видом аттестации. «Котов пришел недавно, но уже проводит аттестацию сотрудников, так как его начальник, который должен был этим заниматься, был временно отстранен от должности. Причем, в итоге этой проверки почему-то от службы отстраняются в основном те, кто не доволен работой Котова и Литвинова, а это, в основном, старожилы. Таким образом у неугодных сотрудников просто не остается шансов сохранить свое место», — сказал слухач.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.