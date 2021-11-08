Источник: оппоненты Куйвашева готовят переворот в регионе

Евгений Куйвашев, по слухам, уже готовится к переизбранию на новый срок, но ему могут помешать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В свердловской политике активизировался альянс, желающий смены региональной власти. По данным URA.RU, для совершения переворота влиятельные фигуры заключили союз с главой уральского межрегионального координационного совета «Единой России» Иваном Квиткой. Последний, по наблюдениям политтусовки, не только путает карты губернатору Евгению Куйвашеву, но и нашел для него могущественного конкурента на выборах.

Полномочия действующего главы региона Евгения Куйвашева истекут в 2022 году. Источники URA.RU сообщали, что политик уже готовится к своему избранию на новый срок. Команда губернатора продумывает ход кампании, а сам Куйвашев, по неофициальной информации, согласовывает детали с администрацией президента РФ. В переизбрании, по слухам, заинтересован покровитель Куйвашева — лидер так называемого «тюменского клана», мэр Москвы Сергей Собянин.

В последнее время в области принимают неудобные для Евгения Куйвашева решения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Однако у части уральской элиты совсем иные планы. Заявить о себе пытается коалиция из влиятельных единороссов, фиксируют несколько источников URA.RU в свердловской власти: «В последнее время со стороны партийцев усилилось давление на губернатора. Они во главе с Квиткой продавливают непопулярные и неудобные для Куйвашева решения, как в случае с избранием „нужных“ депутатов в заксобрание».

Упомянутая ситуация — операция по спасению депутата Елены Чечуновой, которая на сентябрьских выборах не прошла в регпарламент по списку ЕР. После ухода Александра Высокинского в Совет Федерации в заксо освободилось одно место. Его, по сведениям инсайдеров, Куйвашев обещал полковнику МВД, первому зампреду областного общества «Динамо» Алексею Таврунову — ставленнику свердловского «клуба генералов». Однако в последний момент к истории подключился Квитка: после череды кулуарных соглашений депутатом стала именно Чечунова.

Подогревают азарт мятежников и слухи о возможном конкуренте Куйвашева за губернаторский пост. В областной власти вновь участились разговоры, что на кресло главы региона будет претендовать экс-депутат Госдумы, руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

Баринов — небезызвестный для свердловской власти человек. До начала политической карьеры он служил в ФСБ и командовал региональным подразделением группы «Альфа». Уйдя из органов, с середины 2000-х он представлял область в Госдуме, затем возглавлял уральский МКС «Единой России». В разное время Баринова называли следующим свердловским губернатором, а в 2020 году ходили слухи о его назначении полпредом президента в УрФО. Но ни одно предвидение так и не сбылось.

В Баринове сторонники смены власти видят если не нового губернатора, то, как минимум, фактор раздражения для команды Куйвашева. О политических амбициях Баринова известно много лет (дважды был близок к избранию главой Курганской области), плюс он имеет выход на ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина — состоит в дружественных отношениях с тульским губернатором, экс-охранником президента Александром Дюминым. Считается, что для Куйвашева заочная борьба с таким оппонентом может стать фатальной.

Правда, для успеха Баринова на выборах собеседники агентства видят две преграды. Первая — чиновник, несмотря на свою рукопожатность в федеральной власти, слишком отдален от «тюменского клана», правящего в Свердловской области. Вторая — политическая устойчивость Куйвашева, который пока удовлетворяет Кремль. Дозвониться до Баринова URA.RU не удалось, его телефон оказался недоступен.

Игоря Баринова считают будущим кандидатом в свердловские губернаторы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Помимо этого, возглавляемая Квиткой группа пытается интриговать против Куйвашева на уровне федерального округа. По словам близкого к ситуации источника URA.RU, полпреду Владимиру Якушеву навязывают, что команда нынешнего губернатора утрачивает контроль над политической ситуацией в регионе, а также испытывает проблемы в управлении финансами, в том числе федеральными. Однако полпред, по слухам, уже определился со своим отношением к Куйвашеву и поддержит его переизбрание.

Искусственное напряжение создается и внутри команды губернатора. Источник в резиденции главы региона констатирует: активность альянса указывает на то, что он пытается вычленять людей из широкого окружения Куйвашева.

«Так, например, вышло с [вице-мэром Екатеринбурга Дмитрием] Ноженко. Он открыто общается с одним из заговорщиков — [депутатом заксобрания, главой комитета по экологии Сергеем] Никоновым, они публично вместе проводят свободное время (например, 7 ноября смотрели футбольный матч „Урал“ — „Зенит“), что компрометирует Ноженко», — иллюстрирует собеседник. Сам Никонов заявил URA.RU, что считает эти разговоры глупостями и не видит предпосылок для интриг элиты против губернатора. Об этом же сказал Ноженко, назвав вышеуказанное домыслами. «С Сергеем Владимировичем мы знакомы давно — по совместной работе в правительстве и партии [„Единая Россия“]. Так что это просто встреча товарищей. Пригласил [на футбол] Сергея Владимировича я», — объяснил вице-мэр свои отношения с Никоновым.

Одновременно обсуждают, что это общение подставило Ноженко перед его приятелем, советником губернатора Ринатом Хазеевым. Тот, будучи неформальным куратором сентябрьских выборов, добился исключения из областного предвыборного штаба вице-мэра Екатеринбурга по идеологии Сергея Плахотина. Его место в структуре занял Ноженко, став в глазах областных властей ответственным за выборы в городе. Учитывая новые обстоятельства, в политкругах предрекают Ноженко вопросы от Хазеева, а Хазееву — от губернатора.

В окружении Евгения Куйвашева ждут атаки от недругов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Так они будут стараться вырвать и другие слабые звенья, — поделился опасениями инсайдер в окружении Куйвашева, — Это психологическая атака на губернаторскую команду. Даже если не случится избрания того же Баринова, они заставят считаться с собой». Оперативно получить комментарий Ивана Квитки URA.RU не удалось, он не ответил на звонки. В свердловский департамент информполитики направлен запрос, ответ пока не поступил.