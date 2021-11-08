Источник: оппоненты Куйвашева готовят переворот в регионе

В свердловской политике активизировался альянс, желающий смены региональной власти. По данным URA.RU, для совершения переворота влиятельные фигуры заключили союз с главой уральского межрегионального координационного совета «Единой России» Иваном Квиткой. Последний, по наблюдениям политтусовки, не только путает карты губернатору Евгению Куйвашеву, но и нашел для него могущественного конкурента на выборах.
Полномочия действующего главы региона Евгения Куйвашева истекут в 2022 году. Источники URA.RU сообщали, что политик уже готовится к своему избранию на новый срок. Команда губернатора продумывает ход кампании, а сам Куйвашев, по неофициальной информации, согласовывает детали с администрацией президента РФ. В переизбрании, по слухам, заинтересован покровитель Куйвашева — лидер так называемого «тюменского клана», мэр Москвы Сергей Собянин.
Однако у части уральской элиты совсем иные планы. Заявить о себе пытается коалиция из влиятельных единороссов, фиксируют несколько источников URA.RU в свердловской власти: «В последнее время со стороны партийцев усилилось давление на губернатора. Они во главе с Квиткой продавливают непопулярные и неудобные для Куйвашева решения, как в случае с избранием „нужных“ депутатов в заксобрание».
Упомянутая ситуация — операция по спасению депутата Елены Чечуновой, которая на сентябрьских выборах не прошла в регпарламент по списку ЕР. После ухода Александра Высокинского в Совет Федерации в заксо освободилось одно место. Его, по сведениям инсайдеров, Куйвашев обещал полковнику МВД, первому зампреду областного общества «Динамо» Алексею Таврунову — ставленнику свердловского «клуба генералов». Однако в последний момент к истории подключился Квитка: после череды кулуарных соглашений депутатом стала именно Чечунова.
Подогревают азарт мятежников и слухи о возможном конкуренте Куйвашева за губернаторский пост. В областной власти вновь участились разговоры, что на кресло главы региона будет претендовать экс-депутат Госдумы, руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.
Баринов — небезызвестный для свердловской власти человек. До начала политической карьеры он служил в ФСБ и командовал региональным подразделением группы «Альфа». Уйдя из органов, с середины 2000-х он представлял область в Госдуме, затем возглавлял уральский МКС «Единой России». В разное время Баринова называли следующим свердловским губернатором, а в 2020 году ходили слухи о его назначении полпредом президента в УрФО. Но ни одно предвидение так и не сбылось.
В Баринове сторонники смены власти видят если не нового губернатора, то, как минимум, фактор раздражения для команды Куйвашева. О политических амбициях Баринова известно много лет (дважды был близок к избранию главой Курганской области), плюс он имеет выход на ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина — состоит в дружественных отношениях с тульским губернатором, экс-охранником президента Александром Дюминым. Считается, что для Куйвашева заочная борьба с таким оппонентом может стать фатальной.
Правда, для успеха Баринова на выборах собеседники агентства видят две преграды. Первая — чиновник, несмотря на свою рукопожатность в федеральной власти, слишком отдален от «тюменского клана», правящего в Свердловской области. Вторая — политическая устойчивость Куйвашева, который пока удовлетворяет Кремль. Дозвониться до Баринова URA.RU не удалось, его телефон оказался недоступен.
Помимо этого, возглавляемая Квиткой группа пытается интриговать против Куйвашева на уровне федерального округа. По словам близкого к ситуации источника URA.RU, полпреду Владимиру Якушеву навязывают, что команда нынешнего губернатора утрачивает контроль над политической ситуацией в регионе, а также испытывает проблемы в управлении финансами, в том числе федеральными. Однако полпред, по слухам, уже определился со своим отношением к Куйвашеву и поддержит его переизбрание.
Искусственное напряжение создается и внутри команды губернатора. Источник в резиденции главы региона констатирует: активность альянса указывает на то, что он пытается вычленять людей из широкого окружения Куйвашева.
«Так, например, вышло с [вице-мэром Екатеринбурга Дмитрием] Ноженко. Он открыто общается с одним из заговорщиков — [депутатом заксобрания, главой комитета по экологии Сергеем] Никоновым, они публично вместе проводят свободное время (например, 7 ноября смотрели футбольный матч „Урал“ — „Зенит“), что компрометирует Ноженко», — иллюстрирует собеседник. Сам Никонов заявил URA.RU, что считает эти разговоры глупостями и не видит предпосылок для интриг элиты против губернатора. Об этом же сказал Ноженко, назвав вышеуказанное домыслами. «С Сергеем Владимировичем мы знакомы давно — по совместной работе в правительстве и партии [„Единая Россия“]. Так что это просто встреча товарищей. Пригласил [на футбол] Сергея Владимировича я», — объяснил вице-мэр свои отношения с Никоновым.
Одновременно обсуждают, что это общение подставило Ноженко перед его приятелем, советником губернатора Ринатом Хазеевым. Тот, будучи неформальным куратором сентябрьских выборов, добился исключения из областного предвыборного штаба вице-мэра Екатеринбурга по идеологии Сергея Плахотина. Его место в структуре занял Ноженко, став в глазах областных властей ответственным за выборы в городе. Учитывая новые обстоятельства, в политкругах предрекают Ноженко вопросы от Хазеева, а Хазееву — от губернатора.
«Так они будут стараться вырвать и другие слабые звенья, — поделился опасениями инсайдер в окружении Куйвашева, — Это психологическая атака на губернаторскую команду. Даже если не случится избрания того же Баринова, они заставят считаться с собой». Оперативно получить комментарий Ивана Квитки URA.RU не удалось, он не ответил на звонки. В свердловский департамент информполитики направлен запрос, ответ пока не поступил.
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