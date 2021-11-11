Свердловские инсайды: переизбрание Куйвашева под угрозой

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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев, вернувшись из отпуска, обнаружит, что его согласование на новый срок под угрозой из-за антипрививочников. На этом плохие новости не закончатся: по слухам, в губернатора заигрался первый зам Алексей Шмыков, а сенатора Александра Высокинского подозревают в сливах. У остальных VIP-чиновников, впрочем, хорошее настроение. Причина — начальник главка МВД Александр Мешков все ближе к переезду в Москву.

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Антиваксеры мешают переизбранию Куйвашева

Для Евгения Куйвашева наступает ответственный период — согласование на новый срок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В высоких кабинетах делятся, что антипрививочные протесты стали плохой новостью для губернатора Евгения Куйвашева. Различные пикеты и сборы подписей проходят теперь не только в Екатеринбурге, но и в других городах области. Есть мнение, что департамент внутренней политики не может погасить эту волну, и это грозит проблемами на федеральном уровне. «Это совсем некстати перед согласованием губернатора в Москве на новый срок», — качают головами областные чиновники.

Шмыкову понравилась роль губернатора

Коллеги активно обсуждают первого замгубернатора Алексея Шмыкова, исполняющего обязанности главы региона в отсутствие Куйвашева. Работники кабмина считают, что Шмыков чересчур возгордился своим новым положением: перестал здороваться с чиновниками-приятелями, а на совещаниях с министрами ведет себя крайне резко. По слухам, больше всего от этого страдает министр ЖКХ Николай Смирнов. «Еще совсем недавно Алексей был его замом, выполнял любые поручения, а теперь сам раздает задачи и требует немедленного отчета», — сочувствуют источники.

Замы губернатора отправят двух делегатов к шефу

Говорят, в областном правительстве уже идет жаркое обсуждение, каким будет новое распределение полномочий между заместителями Евгения Куйвашева. По слухам, замгубернатора и руководитель аппарата кабмина Валерий Чайников, вернувшись из отпуска, занялся сбором и систематизацией пожеланий своих коллег — кто какую сферу хочет получить. К работе, судя по всему, подключился и вице-губернатор Олег Чемезов. «Они вдвоем представят свой проект губернатору, когда он вернется из Москвы», — пересказывают участники процесса.

Салихов ушел в тень ради рокировки…

Азата Салихова уже прозвали новым «лесничим» правительства Фото: Анна Майорова © URA.RU

Говорят, замгубернатора Азат Салихов, в последнее время несколько ушедший в тень, на самом деле готовит серьезную аппаратную комбинацию. По слухам, он готовится отправить в отставку «вечного» управляющего делами областного правительства Николая Чернева. «Чернев давно в пенсионном возрасте, плюс в разговорах позволяет себе резкие выпады в адрес Салихова», — рассуждают чиновники. Замгубернатора якобы настроен решительно и уже запускает неофициальный конкурс на должность управделами.

…и организует досуг чиновников

Другие же собеседники в какие-либо комбинации Салихова не верят. Уход замгубернатора в тень они связывают с его настроением: в последние месяцы он выглядит крайне подавленным. Причина, по версии слухачей, кроется в нехватке работы. «Азат Равкатович намекал, что у него слишком мало обязанностей, ему не доверяют большие проекты», — делятся инсайдеры. Зато, с улыбкой добавляют они, Салихов с недавних пор стал главным «лесничим» правительства — именно он организует выезды чиновников на охоту.

Высокинского поймали на утечках

В правительстве рассказывают, что сенаторство Александра Высокинского уже стало головной болью для областных властей. От нового представителя в Совете Федерации будто бы идут постоянные утечки о планах свердловского кабмина. «Особенно о том, что касается бюджета. Федералы и журналисты с удовольствием используют сливы для критики [руководства области]», — сокрушаются в кабинетах власти. Источники ждут, что эту игру Высокинскому не простят, и в скором времени его ждет серьезный разговор.

Росселю подбирают преемника

О скором уходе Эдуарда Росселя из Совфеда уже вовсю говорят Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В разговорах чиновников все чаще стал всплывать вопрос, кто станет новым свердловским сенатором после ухода экс-губернатора Эдуарда Росселя. Полномочия 84-летнего политика в Совете Федерации истекают в 2022 году, и в коридорах власти уже начали гадать о его преемнике. Пока все лишь теряются в догадках.

В правительстве и мэриях грядет гигантская чистка

Свердловские чиновники с содроганием ждут возвращения губернатора из отпуска. Приезд шефа для них будет означать одно — начинается глобальная чистка кадров в областном правительстве, резиденции и мэриях. Ревизию обещали организовать после сентябрьских выборов, но трехнедельный отпуск Куйвашева позволил бюрократам отсрочить нервные дни.

Силовики готовят визит к министру

В правоохранительных органах обсуждают, что уголовные дела, заведенные на замначальника управления автодорог по Свердловской области Олега Мелехова, является лишь началом процесса. Людей в погонах больше интересует вершина пирамиды — в частности, региональный министр транспорта Василий Старков. «Вполне возможно, следователи заглянут и в министерство. Тем более, сотрудники уже не раз попадались на скандалах, связанными с подрядами», — знают источники.

Советник Куйвашева начал предвыборные встречи

Кулуарные разговоры Рината Хазеева не остались незамеченными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Неформальный советник губернатора Евгения Куйвашева, политтехнолог Ринат Хазеев готовится к новому политическому сезону. Говорят, он провел уже несколько встреч, на каждой давая понять: во-первых, Куйвашеву согласовали переизбрание в 2022 году, во-вторых, вести кандидата будет он, Хазеев. Хотя ранее были сомнения в такой конфигурации: считается, что стратегия Хазеева на выборах в ГД и заксобрание не сработала.

У Третьякова на уме губернаторские выборы

Сотрудники резиденции главы региона судачат, что директор департамента внутренней политики Антон Третьяков, вернувшись из отпуска, сильно расслабился. Единственное, что занимает его мысли после отдыха в элитном пятизвездочном отеле в Греции — новые сметы на выборы губернатора в 2022 году. Говорят, именно их составлением сейчас занимаются особо приближенные к Третьякову сотрудники департамента.

Чечунову доконала молодежь

Говорят, депутат заксобрания Елена Чечунова устроила настоящую истерику после слухов о своем назначении главой комитета по молодежной политике. Парламентарий, не желающая возвращаться на старую должность, была крайне эмоциональна с коллегами: «Сколько мне еще общаться с этими манекенами из молодежного правительства? Дайте возможность решать реальные дела». Впрочем, лидер свердловских единороссов Виктор Шептий уже гарантировал Чечуновой, что она возглавит фракцию ЕР — это назначение ему одобрил руководитель уральского МКС партии Иван Квитка.

Мэр Екатеринбурга ждет зама на серьезный разговор

Сергей Плахотин (слева) был в отпуске с конца октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-мэру Екатеринбурга по политике и СМИ Сергею Плахотину, который 15 ноября выходит из отпуска, предстоит общение с главой города Алексеем Орловым. Контрольно-ревизионное управление мэрии (КРУ) завершило проверку в МКУ «Столица Урала» и передало материалы градоначальнику. «Орлов обсудит с Плахотиным (который был одним из инициаторов ревизии), какие действия предпринять дальше. До этого момента никто о результатах проверки не узнает», — поговаривают в муниципальной власти.

Окружение Орлова определило нового врага

В окружении мэра Екатеринбурга Алексея Орлова говорят о некоей напряженности в его отношениях с замгубернатора Олегом Чемезовым, который скоро станет вице-губернатором по политике. Что послужило поводом для раздора (если он действительно есть), пока не ясно.

Глава района Екатеринбурга попал под влияние женщины

В администрации Кировского района Екатеринбурга сложилась странная конфигурация. Говорят, одна из заместительниц префекта Владимира Боликова (в его команде несколько женщин) в последнее время часто рассказывает знакомым, что все решения в районе принимает она, а шеф — якобы номинал. Теперь в мэрии гадают, кому же Боликов сдал власть.

Команда Куйвашева согласовала политпроект Тестова

Окружение Куйвашева одобрило выступление Виктора Тестова в СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выступление Виктора Тестова, который в ноябре предложил синхронизировать выборы в Свердловской области (чтобы все гордумы и заксобрания избирались в один день), было согласовано с резиденцией главы региона — на уровне руководителя аппарата правительства Валерия Чайникова и советника губернатора по политике Анатолия Гайды. По слухам, они якобы дали Тестову задание обсудить эту идею с депутатами разных уровней и чиновниками. Если задумку одобрят, инициативе дадут движение. Но это вряд ли произойдет, говорят в политтусовке.

Екатеринбургские чиновники и депутаты облюбовали Египет

Похоже, самое популярное место для отдыха у депутатов гордумы Екатеринбурга и сотрудников администрации в ноябре — Египет: сразу несколько политиков провели там отдых. Например, Любовь Боркова не скрывала восхищения курортом после заседания 9 ноября. «Объяснение простое: из-за пандемии ценники в Эмиратах взлетели в несколько раз. Египет в этом плане предпочтительнее. Хотя некоторых новые условия в ОАЭ не отпугнули», — поделился один из туристов.

Спикер думы Екатеринбурга схитрил на остром вопросе

Игорь Володин разыграл аппаратную комбинацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин схитрил, когда обсуждалось приобретение новой аппаратуры для голосований. После заседания 9 ноября депутаты собрались за закрытыми дверями, им предложили докупить компьютеры на девять миллионов рублей: так как из-за COVID-19 рассадка в думе через одного, не у всех есть электронные панели, и приходится голосовать карточками. Инициативу встретили резко: почти все проголосовали против, опасаясь негатива от горожан. «Эта идея принадлежит Володину. Но озвучивал ее [вице-спикер думы Виктор] Тестов. Такой тонкий ход», — объяснил инсайдер. При этом сам Володин говорит, что предложение о допзакупке — не его.

Депутат обескуражил кураторов торговли Екатеринбурга и коммерсантов…

На днях в кулуарах прошли забавные разборки. Какой-то депутат расклеил по городу листовки со своим изображением. Они висели даже на киосках. Говорят, удивленным коммерсантам спортсмены-расклейщики объясняли, что все согласовано с горадминистрацией (комитетом по товарному рынку, КТР). Те тут же позвонили профильным чиновникам и поняли, что никакого согласования не было. Как результат — реклама не провисела и десяти минут. Знатоки торгового рынка отмечают, что подобные мероприятия раньше всегда проходили через КТР. Во всяком случае при прежнем руководителе.

…а его коллега близок к уходу из «Водоканала»

Александр Караваев работает на «Водоканале» с весны 2019-го Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат Александр Караваев, который весной был переведен с поста замгендиректора ЕМУП «Водоканал» на должность советника гендиректора, близок к уходу с предприятия. По слухам, он утратил расположение покровителей и якобы почти не появляется на предприятии (хотя некоторые собеседники заверяют, что он продолжает активно трудиться).

Вице-президента «клуба олигархов» оттеснили от аукциона Пумпянского

Вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП, президент — миллиардер Дмитрий Пумпянский) Александр Породнов не участвует в подготовке к главному событию СОСПП — благотворительному аукциону «Екатерининская ассамблея». Говорят, организацией мероприятия по-прежнему занимается Михаил Черепанов, предыдущий вице-президент, а ныне советник Пумпянского. «Для Черепанова это ресурс: постоянный контакт с бизнесменами, согласование лотов, других вопросов», — поделился инсайдер. Другой инсайдер смеется: «Породнов в основном проводит всякие совращения, от которых крупные бизнесмены уже стреляются».

Чиновники ждут отъезда генерала Мешкова

Александру Мешкову прочат высокий пост в центральном аппарате МВД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во властных кругах с нетерпением ждут, когда начальник областного ГУ МВД Александр Мешков покинет свой пост. Генерал-лейтенанту уже не первый месяц прочат повышение с переходом в центральный аппарат министерства, и чиновники страшно рады этим слухам. Учитывая, что с местной административной элитой у Мешкова сложились крепкие рабочие отношения, свердловские властолюбы возлагают большие надежды на лоббистские таланты силовика.

Полковник из главка МВД пошел за большими деньгами

Бывший замначальника полиции по оперативной работе управления на транспорте МВД России по УрФО Евгений Лазарев после увольнения летом 2021 года перешел на работу в ПАО «ТрансКонтейнер». По данным инсайдеров, его зарплата на должности заместителя начальника службы безопасности Уральского филиала компании составит 150 тысяч рублей. «За год работы он сможет заработать почти два миллиона рублей. Это гораздо выше его зарплаты в полиции. Да и работа будет спокойнее», — отмечают собеседники.

Главк МВД делает ставки на полковников

В Москве определились с двумя основными претендентами на вакантный пост замначальника ГУ МВД по Свердловской области — начальника полиции, который освободился после переезда Александра Постовалова в Магадан. В борьбе за вакансию участвуют шеф полиции Екатеринбурга Игорь Озеров и неназываемый пока руководитель одного из департаментов Главного управления собственной безопасности МВД. И именно на последнего делают ставки в свердловском главке.

Дружба мэра с прокурором взбесила начальство

В стане свердловских прокуроров грядет перестановка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ближайшее время сменится прокурор Пышминского района, сообщают инсайдеры в надзорном ведомстве Свердловской области. Действующий прокурор Евгений Макаров, как ожидается, будет переведен в Нижний Тагил. Одной из причин перевода называют слишком теплые и неформальные отношения Макарова с главой администрации Пышминского городского округа Виктором Соколовым. «Дружбой» чиновника и силовика были недовольны как в областной прокуратуре, так и в других ведомствах.

Экс-банкир рискует игрой с силовиками

Говорят, что бывший экс-зампреда правления банка «Кольцо Урала» в Екатеринбурге Олег Коноплев, приговоренный в сентябре к пяти годам лишения свободы условно за взятку шефу полиции Екатеринбурга, хочет отказаться от сделки со следствием. «На Коноплеве висит долг в 20 миллионов рублей, но эта сумма зависла. Олег ведет очень рискованную игру, пытаясь „соскочить“ с крючка. На фоне того, что прокуратура оспаривает чрезмерно мягкий приговор — это вдвойне рискованно», — говорит собеседник.

Силовики потеряли понятия

Знающие люди в погонах рассказывают, что между свердловским управлением СКР и региональной прокуратурой случился разлад в понятиях. «К руководству в ведомствах пришли новые люди, за ними — новые подчиненные. Старые контакты утрачены, понятия потеряны, договариваться по-старому уже не получается», — констатируют инсайдеры и ждут усиления когнитивного диссонанса.

Наследник Геры ЖБИ предал заветы вождя

В околокриминальной тусовке рассказывают, что Артем Чапайкин, наследник умершего осенью Германа Гардта (Гера ЖБИ), предал заветы вождя. «В последнее время Артем решает деловые вопросы с Никитой Мальцевым, которого Гера в свое время почти проклял и велел никогда не связываться. Причин тому было много, каждую из них уже никто не помнит, но все знают про завет. И сейчас удивляются», — говорит инсайдер.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.