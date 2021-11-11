Инсайды ЯНАО: ЦГБ скрывает проблемы

Как быть, если так и не получил QR-код Коллаж URA.RU

Бывшего губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина пытаются очернить в глазах ямальцев, в округе выделили деньги на никому не нужный проект, а в мэрии Салехарда ликвидировали должность заместителя. Также в новом выпуске «Инсайдов» вы узнаете, кто из мэров назначает чиновников по знакомству, чем занимается депутат Дмитрий Погорелый в Госдуме и почему ямальская школа повязла в скандалах и разборках.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. «Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Подчиненные Артюхова разжигают конфликт с Кобылкиным

Экс-главу ЯНАО Дмитрия Кобылкина противопоставляют Дмитрию Артюхову Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В политических кругах Ямала обсуждают, зачем чиновникам понадобилось противопоставлять бывшего губернатора Дмитрия Кобылкина с нынешним главой региона Дмитрием Артюховым. «В Telegram-каналы, которые явно ведет кто-то из департамента внутренней политики правительства ЯНАО, была вброшена информация, что депутат Кобылкин голосовал за принятие закона о публичной, власти, который лишил бы ЯНАО самостоятельности. При этом ни слова о его коллеге Дмитрии Погорелом, хотя он тоже поддержал законопроект. Еще бы, ведь это человек из команды Артюхова, а вброс был нужен, чтобы в очередной раз „наехать“ на экс-главу региона, показать, что бывшего губернатора якобы совершенно не заботит судьба Ямала», — говорят инсайдеры.

Многодетные семьи обиделись на губернатора

Источники на местах рассказывают, что в Тазовском многодетные семьи по непонятной причине сняли с очереди на жилье и эту проблему власти решать не собираются. «Семьи, которые несколько лет стояли в очереди на получение жилья, каким-то образом оказались исключены из списков. Мало того, что в администрации Василия Паршакова „неудобных“ жителей игнорируют, так еще и губернатор Дмитрий Артюхов данной проблемой заниматься не хочет. Сколько человек ему в прямом эфире писали эти вопросы — вообще никакой реакции на жалобу со стороны властей», — сетуют слухачи.

Бывший главюрист имитирует бурную деятельность

Дмитрий Погорелый (на фото) выдает за личные победы решения федеральных властей Личная страница Дмитрия Погорелого в Instagram

В политтусовке ЯНАО возмущены тем, как бурно начал свою деятельность депутат Госдумы Дмитрий Погорелый. «Решения федеральных властей бывший „главный юрист“ Ямала выдает за личные победы. Рассказывает, будто субсидии на авиаперелеты из ЯНАО стали возможными только благодаря запущенной им перед выборами петиции. О чем он говорит и на кого это рассчитано? Средства на субсидию были заложены в бюджете задолго до выборов. На кого этот цирк рассчитан? Просто депутат хочет показать, какой он молодец, хотя ничего еще не сделал!» — заявляют слухмейкеры.

Политика Титовского вызвала недоумение чиновников

В курилках мэрии Салехарда обсуждают политику, которую глава города Алексей Титовский проводит при назначении подчиненных. «Очередным поводом для пересудов стало согласование на пост нового директора городской библиотечной системы, имя которого пока не раскрывается. Говорят, Титовский снова предпочел личное знакомство опыту претендента и его деловые качества. В итоге руководящий пост занял сотрудник, который никогда не работал в муниципальной системе, а тем более не руководил организацией и даже библиотекой, говорят, это какой-то сотрудник среднего звена из Научного центра изучения Арктики. Глава везде рассаживает своих людей, поскольку имеет определенный карт-бланш в этом вопросе, и пока все идет нормально, разве что в кабинетах недоумевают от происходящего. Но мэру бы побольше осторожности в таких вопросах — ведь за ним пристально наблюдают сверху, и округ наверняка вмешается, если система даст сбой», — делятся информаторы.

В городе при «зоне» построят ненужный объект

В Харпе, где население шесть тысяч человек, построят зал единоборств более чем за 100 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источники на местах обсуждают строительство зала единоборств в Харпе, на который правительство Ямала выделит более 100 миллионов рублей аппарату Марины Тресковой. «В поселке проживает около шести тысяч человек. Для кого предназначается новый спортивный комплекс — неясно. Если проект строится для жителей, то им это вовсе не надо, а если надо, то не в таких же масштабах. Уже так баню на улице Броднева превратили в спортзал, который теперь пустует, зато в других общественных банях очереди. Живем в сараях, но ходить будем во дворец борьбы. Спасибо господа чиновники!» — злорадствуют местные сплетники.

Молодому депутату помогли с карьерой в думе

В политический кругах болтают, что с получением должности главы комитета по информполитике думы Салехарда Роману Арефьеву помог вовсе не замглавы города, курирующий внутриполитические вопросы Николай Токарчук, а его предшественница Анастасия Попова. «Попова, на место которой пришел Токарчук, лоббировала назначение молодого депутата. Чем он ее заинтересовал — неизвестно, однако за его кандидатуру она ручалась лично», — рассказывают инсайдеры.

Главу Приуральского района критикуют за неадекватных руководителей

В курилках правительства обсуждают главу Приуральского района Ивана Сакала, который не в силах поставить подчиненных на место. «Сакал не может навести порядок в административном аппарате. Ежедневно на работу его подчиненных приходит куча жалоб, а он их попросту игнорирует. Тем временем его сотрудники перешли все границы и хамят не только жителям, но и работникам других госучреждений. Если ситуация не решится, то в скором времени его попросят приструнить своих руководителей и применить серьезные меры», — делятся инсайдеры.

Должность Вершинина в мэрии Салехарда ликвидировали

Иван Вершинин (на фото) ушел с должности замглавы Салехарда в июне 2021 года Личная страница Ивана Вершинина в Instagram

Источники в политтусовке сообщают, что после ухода Ивана Вершинина с поста начальника управления молодежной политики Салехарда данную должность ликвидировали за ненадобностью. «Было решено объединить несколько должностей в одну. Теперь Лариса Евдокимова руководит в сфере культуры и спорта, образования и молодежной политики», — болтают инсайдеры. По слухам, эту должность создавали специально для Вершинина. «Иван ушел, а вместе с ним и утратила всякий смысл должность замглавы по культуре, молодежной политике и спорту», — добавил источник.

Кравец устроила подчиненным взбучку из-за жалоб на школу

Источники в образовательной отрасли Ямала рассказывают о скандале, который случился в профильном департаменте из-за жалоб на Окружную санаторно-лесную школу. «В департаменте нервозная обстановка после того, как директор Марина Кравец жестко отчитала подчиненных за очередной скандала в „санаторке“. Говорят, будто поводом стали несколько журналистских запросов из разных СМИ, в которые обратились работники школы. Причем в этот раз кляузы идут не только на директора школы Ларису Филиппову, но и на первого зама директора департамента Сергея Бойченко, который якобы поддерживал руководителя учебного заведения в прежних конфликтах. Вроде бы все понимают, кто мог в очередной раз „настучать“ на Филиппову, но доказательств, увы, нет», — утверждают собеседники агентства.

Систему образования Тазовского района перетряхнут

Как сообщает инсайдер близкий к правительству, департамент образования ЯНАО готовится проводить проверки в Тазовском районе из-за многочисленных жалоб и нарушений в профильном управлении. «В департаменте недовольны работой руководителя депобра Тазовского района Алевтины Тетериной. В ближайшее время в ее департаменте пройдут проверки и не только у нее, но и во всех школах района. Возможно, в управлении стоит ждать отставок, как и среди руководителей учебных заведений. Особенно внимание будут обращать на школы-интернаты. Там полный бардак», — рассказывает инсайдер.

Мэрия Ноябрьска тормозила значимый проект

Глава Ноябрьска Алексей Романов (на фото) не спешил обеспечивать город нужным аппаратом Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Источники, близкие к мэрии Ноябрьска, рассказывают, что администрация Алексея Романова тормозила лицензию на запуск первого в городе рентгена для животных. «Ноябрьский центр ветеринарии получил долгожданную лицензию на использование рентгена. Она должна была быть выдана еще в марте прошлого года, но возникли трудности с ее оформлением, а после ей просто не хотели заниматься. Из-за этого животных приходилось возить для ветеринарной помощи в Сургут», — рассказывает собеседник. Было добавлено, что сам руководитель центра ветеринарии Владимир Труханкин даже не торопил администрацию с выдачей документа.

Токарев стал лучшим в пропаганде вакцинации

В медицинских кругах ЯНАО рассказывают, что руководитель окружного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Сергей Токарев стал лидером по KPI пропаганды вакцинации от COVID среди главврачей. «Пожалуй, никто из руководителей медучреждений ЯНАО не ведет работу по пропаганде вакцинации так, как это делает Токарев. И в департаменте здравоохранения тоже это отмечают, поэтому профессоры считают одним из лучших специалистов. Говорят, что глава департамента Сергей Новиков и хотел бы, но уже не знает как еще отметить работу главного профилактолога Ямала», — делятся слухачи.

Главврач Ноябрьской ЦГБ скрывает проблемы

Как сообщают источники в медицинских кругах, главврач Ноябрьской ЦГБ Максим Зинин дал указание прикрыть техническими работами возникшие проблемы с записью пациентов в электронную очередь. «Сайт электронной записи перестал работать, люди вынуждены записываться через регистратуру или вовсе пытаются попасть в порядке живой очереди. Официально же идут технические работы и обновление сайта. С ним действительно работают, но только работы начались уже после того, как он перестал нормально записывать пациентов в очередь», — рассказал инсайдер.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.