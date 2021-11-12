В правительстве России обсуждают создание двух новых министерств

Глава правительства РФ Михаил Мишустин может пополнить свою команду двумя министрами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В правительстве обсуждаются планы преобразования Росмолодежи и Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) в министерства, сообщил URA.RU источник, близкий к кабмину РФ. Это, по словам инсайдера, даст ведомствам возможность успешнее продвигать законопроекты и получать больше бюджетного финансирования. Если это будет сделано, продолжает источник, руководители и Росмолодежи Ксения Разуваева, и ФАДН Игорь Баринов с большой вероятностью сохранят должности в статусе министров.

О преобразовании федеральных агентств в министерства сообщил URA.RU близкий к кабмину источник. «Тему лоббируют две башни Кремля. С одной стороны, силовой блок. С другой — сотрудники, отвечающие за взаимодействие с общественными организациями и молодежным сектором», — рассказал инсайдер.

Главу ФАДН Игоря Баринова (слева) называли одним из основных претендентов на смену губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева (справа) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Собеседник отметил, что полковник ФСБ в отставке Баринов является первым претендентом на пост министра в случае преобразования в него ФАДН. В этом случае он, по данным инсайдера URA.RU, выбывает из неофициального списка претендентов на пост губернатора Свердловской области, хотя ранее его называли одним из ключевых конкурентов нынешнего главы региона Евгения Куйвашева.

Одним из тех, кому может быть выгодно назначение Разуваевой на пост министра по делам молодежи, собеседник редакции называет ее «знакомого Павла Зеньковича» [в некоторых СМИ его называют мужем Разуваевой]. Он до недавнего времени был первым замминистра просвещения РФ, а ранее работал замначальника управления администрации президента РФ по внутренней политике. Разуваева и сама до назначения в Росмолодежь работала в Кремле.

Главу Росмолодежи Ксению Разуваеву источники URA.RU называют возможным будущим министром Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Лоббисты идеи преобразования агентств в министерства мотивируют свое предложение тем, что роль молодежи в стране надо повышать, и статус министра позволит это сделать, поскольку именно он, а не глава агентства, формирует госполитику, может продвигать законопроекты и получать под них бюджетные средства. А глава агентства больше осуществляет правоприменительные функции и распоряжается имуществом. Что касается межнациональных отношений, то здесь между силовыми структурами идет своя конкуренция. Часть полномочий, в том числе вопросы миграции, находится в ведении МВД. И появление министра по делам национальностей может политически ослабить [главу МВД Владимира] Колокольцева», — продолжает источник.

URA.RU запросило комментарии в Росмолодежи и ФАДН. На момент публикации ответы не получены.

Часть полномочий по миграционным вопросам находится у министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, но после появления новых министерств это может измениться Фото: Официальный сайт Президента РФ

У преобразования «двух серьезных агентств» в министерства есть свои лоббисты, но им нужно доказать необходимость их создания руководству страны, поделился с URA.RU доцент Школы политических исследований Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Михаил Мизулин. «Объем финансирования у министерства будет другой. Весомость подписи министра выше, что влияет на продвижении документов в правительстве. И за это ведется аппаратная борьба. Но это не значит, что такое решение уже есть», — подчеркнул Мизулин.

Идея превращения агентств в министерства не нова, рассказал политолог Анатолий Никифоров. «В начале нулевых обсуждалось расширение полномочий для Росмолодежи, но в Кремле эту идею не поддержали. Были сторонники, но и противники, считавшие, что нет смысла объединять молодежь в единую структуру, это может быть „страшная сила“, а вот лучше создать много разных движений по интересам. Что касается ФАДН, функции межнациональных отношений сегодня распределены. Для того, чтобы давать агентствам статус министерства, нужен дополнительный бюджет, а его и так частично потратили на расширение числа портфелей в Госдуме», — отметил собеседник.

Скептически относится к идее создания двух новых министерств глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», создатель концепции «Политбюро 2.0» (об окружении президента России Владимира Путина и правящей элите страны) Евгений Минченко. «Принципиально ничего не изменится. Министерство по делам национальностей в России уже было в середине девяностых, и, как мы помним, межнациональных проблем в это время меньше точно не стало», — напомнил политконсультант.

Руководитель факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Сергей Белоконев допускает, что «политические шаги» для создания министерств «могут быть предприняты». Но тоже относится к этому с сомнением. «Бюджет Росмолодежи вырос за несколько лет в разы, но рост эффективности вызывает вопросы. А Баринов — и так довольно влиятельный управленец, не думаю, что ему есть смысл стремиться на пост министра», — сообщил Белоконев.