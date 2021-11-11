Игоря Баринова (слева) уже не раз называли сменщиком Евгения Куйвашева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), экс-депутат Госдумы Игорь Баринов выбыл из неофициального списка претендентов на пост губернатора Свердловской области. По данным источника URA.RU, близкого к правительству РФ, политик намерен возглавить новое министерство. Ранее Баринова называли потенциальным конкурентом нынешнего главы региона Евгения Куйвашева на выборах-2022.

«В Кремле есть идея реорганизовать ФАДН в министерство. Решения пока нет, но у Баринова появилась перспектива автоматически стать федеральный министром. Пост в Свердловской области, таким образом, ему уже не интересен», — поделился источник агентства. Другой инсайдер, близкий к федеральной власти, возразил, что преобразование ФАДН — лишь предмет кулуарных бесед, конструктивных разговоров об этом не идет. О желаниях Баринова собеседник призвал не делать поспешных выводов.

Дозвониться до самого Баринова URA.RU не удалось, по известным редакции номерам его телефон недоступен. В ФАДН пока не ответили на запрос корреспондента.

Недавние слухи о губернаторских амбициях Баринова взволновали свердловскую власть. Они возникли на фоне сведений, что Евгений Куйвашев уже готовится к своему переизбранию в 2022 году. В региональном департаменте информполитики на вопрос, планирует ли Куйвашев участвовать в выборах, заявили URA.RU, что «электоральные вопросы не находятся в ведении департамента».

Ранее источники URA.RU сообщали, что ряд свердловских политиков создали союз с целью сменить власть в регионе. Их уверенность в успехе подпитывали те самые слухи, что Баринов может возглавить регион. С середины 2000-х он был связан со свердловской властью, представляя регион в Госдуме. В разное время Баринова уже называли кандидатом на кресло губернатора и будущим полпредом в УрФО.