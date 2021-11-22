В России хотят оснастить автомобили ограничителями скорости

Новые правила предлагается сделать обязательными через 3-4 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России нашли способ борьбы с лихачами. Для этого предлагается оборудовать все автомобили устройствами, ограничивающими скорость. Производители транспортных средств должны будут сразу на заводе устанавливать в машинах такие системы.

С соответствующим предложением выступил бизнесмен и активист Дмитрий Давыдов . Он отмечает, для реализации этих идей потребуется законодательная поддержка со стороны государства. По мнению Давыдова, резко вводить новые правила нельзя, рынку нужен переходный период — порядка 3-4 лет. По прошествии этого времени регистрация новых автомобилей без встроенного интеллектуального ассистента скорости должна быть запрещена.

Большинство штрафов для автомобилистов — за скорость

Превышение скорости является самым распространенным правонарушением среди автомобилистов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Превышение скорости — самое распространенное правонарушение российских автомобилистов. И каждый год этот показатель только растет. Так, согласно статистике Госавтоинспекции РФ, в 2020 году 85% всех штрафов получили именно лихачи. Общее число нарушений скоростного режима увеличилось по сравнению с 2019 годом на 23% и составило 124 миллиона.

«Такая тенденция говорит о том, что систематическое нарушение скоростного режима является нормой жизни для многих россиян», — прокомментировал Дмитрий Давыдов.

При этом именно превышение скорости зачастую является причиной аварий с трагическим исходом. По информации Всемирной организации здравоохранения, в развитых странах 30% всех смертей в ДТП происходит по вине лихачей, в развивающихся и бедных странах этот показатель достигает 50% всех трагедий на дорогах.

Что такое интеллектуальные ассистенты

«Я предлагаю на законодательном уровне установить обязательное оснащение всех автомобилей системами интеллектуального ассистента скорости. Такое оборудование может быть как встроенным в заводскую комплектацию автомобиля, так и установленным специализированными сервисными компаниями. Отсутствие такой системы или управление транспортным средством с заведомо неисправной системой должно квалифицироваться как нарушение требований к надлежащему техническому состоянию, за что законом предусмотрен штраф», — уверен Давыдов.

Первые интеллектуальные ассистенты скорости (Intelligent Speed Assistant — ISA) появились более 10 лет назад. Сейчас многие автопроизводители, несмотря на отсутствие у них такой обязанности, оборудуют транспорт электронными помощниками.

Как считает еврокомиссар Эльжбета Беньковская, ISA покажет высокую эффективность в борьбе за безопасность на дорогах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Устройство состоит из камеры, которая распознает дорожные знаки, а также датчика GPS, который определяет скоростные лимиты на конкретном участке. Опираясь на данные с них, устройство определяет, превысил ли автомобилист скорость.

Далее работа систем отличается в зависимости от вида устройства. Часть ISA выполняет только предупредительную функцию: оповещает водителя о превышении скорости с помощью звукового сигнала, вибрации или легкого обратного толчка педали ускорения. Часть устройств, если предупреждение не подействовало, автоматически начинает снижать скорость. При этом при возникновении какой-то экстренной ситуации водитель может нажать педаль газа сильнее, и автомобиль, несмотря на ограничитель, продолжит ускоряться.

Что говорят эксперты

Высокую оценку ISA дают европейские эксперты. С июля 2022 года установка ISA станет обязательной в странах Европы. Все новые автомобили, сходящие с конвейера, должны будут оснащать умными помощниками. С июля 2024 года в Европе полностью запретят продажу и регистрацию автомобилей без ISA.

Как считает еврокомиссар Эльжбета Беньковская, слова которой приводит CNN, новые правила могут показать такую же высокую эффективность в борьбе за безопасность на дорогах, как в свое время продемонстрировало введение обязательных ремней безопасности. «Самый главный эффект предлагаемых мер заключается в том, что количество смертей и травм на дорогах России существенно сократится», — считает Давыдов.

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