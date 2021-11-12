Отставки по утрате доверия грозят мэрам 10 российских городов

Неугодных городских чиновников смогут увольнять главы регионов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сразу десять мэров крупных российских городов могут быть отправлены в отставку после того, как Госдума примет поправки в закон о местном самоуправлении, которые дадут возможность губернаторам увольнять мэров по утрате доверия и другим основаниям. Речь о главах региональных столиц, которые конфликтуют с областными властями. Эксперты URA.RU утверждают, что таких случаев может быть больше десяти, поскольку чиновники на местах часто скрывают внутриэлитные противоречия.

В действующей редакции закона о местном самоуправлении губернаторы могут уволить мэров только после решения суда о нецелевом расходовании денег, выделенных из региональной казны муниципалитету. Отставить градоначальника можно также по инициативе местного собрания депутатов, если оно два года подряд признает его работу неудовлетворительной. В Госдуме, по данным URA.RU, разрабатывают поправки, которые расширят основания для решения губернатора об отставке мэра.

В Ярославской области губернатору предлагают отправить в отставку мэра регионального центра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Среди регионов, где политтехнологи, чиновники и представители местного политического истеблишмента фиксируют конфликты между губернаторами и мэрами административных центров, называется Ярославская область. Врио главы региона Михаил Евраев, по словам близкого к правительству региона инсайдера, «недоволен работой мэра Ярославля Владимира Волкова, и его об отставке градоначальника просили действующие депутаты Госдумы».

В Алтайском крае, по данным инсайдеров URA.RU, есть «противостояние между главой региона Виктором Томенко и мэром Барнаула Вячеславом Франком». «Франк — местный, связан с городскими элитами. Он работает в мэрии с 2007 года, его все знают, чиновник имеет свой аппаратный вес и довольно неплохой. Томенко возглавил регион в 2018-м, он — не местный. Франк, конечно, сделал все возможное, чтобы выстроить отношения с новым губернатором. Но это не значит, что они гладкие. Просто пока Томенко выгодно не ссориться с элитами, которые поддерживают мэра, хотя слухи о вероятной отставке Франка периодически всплывают», — подчеркнул собеседник редакции.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, по словам регионального инсайдера, конфликтует с сити-менеджерами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Калининградской области, говорят источники в политистеблишменте региона, губернатор Антон Алиханов конфликтует с сити-менеджерами. «Мэр областного центра сменился месяц назад, им стал медик Евгений Любивый. Его предшественник Андрей Кропоткин проработал в должности ровно год, и отношения у него с Алихановым не сложились. До Кропоткина мэром был Алексей Силанов, который потрудился на посту всего два года. Он ушел в октябре 2020-го, по сути, по той же причине. Неизвестно, насколько хватит Любивого, который пока только пытается найти общий язык с губернатором», — сообщил источник. Ранее у Алиханова был конфликт с мэром поселка Янтарный Алексеем Заливатским, которого признавали лучшим сити-менеджером Калининградской области, добавил собеседник редакции. Но и он покинул свой пост два года назад, уступив место директору местной эксплуатирующей организации Наталье Антошиной. «Антошина тоже, вероятно, является временным мэром. Борьба элит вокруг поселка идет также и потому, что здесь находится предприятие по добыче янтаря», — пояснил инсайдер.

В Сахалинской области, по словам источника, близкого к администрации областного центра, «сложились непростые отношения» между губернатором Валерием Лимаренко и мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным. «Мэр там местный, дружит с элитами, общается с представителями „Газпрома“. Лимаренко — не местный, выходец из „Росатома“. Между ними сложился весьма хрупкий консенсус, и в городе это противостояние обсуждается», — рассказал инсайдер.

В отношениях главы Сахалинской области Валерия Лимаренко с мэром регионального центра, по мнению источника, тоже не все гладко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Мурманской области, говорит источник в администрации региона, губернатор Андрей Чибис недоволен новым мэром Михаилом Белошеевым». «Несмотря на то, что Белошеев заступил на пост только в августе, он не считается человеком Чибиса, а местный и связан с городскими элитами, тогда как Чибис — «варяг». С предыдущим главой Андреем Сысоевым у губернатора тоже не сложились отношения. Сысоев ушел с поста после того, как Чибис поручил провести против него антикоррупционную проверку, которую сам мэр посчитал спланированной провокацией в свой адрес», — пояснил собеседник.

В Коми, по данным информированного инсайдера, сложилось противостояние между главой республики Владимиром Уйбой и мэром Сыктывкара Натальей Хозяиновой. «Она пришла раньше Уйбы и связана с местными элитами, а Уйба — человек пришлый, из Омска, человек с характером, и конфликты у него уже возникали, например, с депутатом республиканского госсовета Олегом Михайловым, который вышел на федеральный уровень. Так что мэра Сыктывкара могут отправить в отставку», — не исключил собеседник.

Экс-губернатор Тамбовской области Александр Никитин (в центре) достиг консенсуса со «строптивым» врио мэра Тамбова Максимом Косенковым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тамбовской области пост врио мэра регионального центра занимает представитель партии «Родина» Максим Косенков. По словам источника, сотрудничающего с обладминистрацией, у Косенкова был сначала конфликт с губернатором-единороссом Александром Никитиным. «Затем они заключили что-то вроде перемирия. Но Никитина отправили в отставку [в октябре], а новому врио губернатора Максиму Егорову строптивый Косенков не нужен. Он уйдет, если только лидер „Родины“ Алексей Журавлев не договорится с Кремлем, чтобы мэра оставили. Но Косенков даже от приставки врио до сих пор не избавился», — заметил источник.

В Новгородской области существует конфликт между губернатором Андреем Никитиным и мэром Великого Новгорода Сергеем Бусуриным, отмечают сразу несколько источников. Информацию подтвердил местный политолог Александр Жуковский. «Этот виртуальный конфликт в отсутствии официальных правил конкуренции с федеральным центром являлся искусственным катализатором местной политической активности. Он стал привычным фоном. Думаю, федеральному центру это противостояние даже выгодно — таким образом рассеивается давление „низов“ на „верхи“. Если Госдума примет поправки в закон о местном самоуправлении, то у губернатора получится свалить все проблемы на мэра и провести очередную ротацию», — рассказал эксперт.

Мэр Новосибирска от КПРФ Анатолий Локоть, по словам эксперта, находится в конфронтации с региональными властями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Одним из ярких примеров конфронтации эксперты называют Новосибирскую область. Харизматичный мэр-коммунист Новосибирска Анатолий Локоть уходить с поста не собирается, хотя вопросы к нему есть, рассказал политконсультант и медиатехнолог Дмитрий Кирьян. «Вопреки ожиданиям населения, градоначальник не справился со своими прямыми обязанностями — городское хозяйство деградирует на глазах. К тому же он находится в конфликте с региональной властью, из-за чего город недополучает федеральное финансирование, ответственность за которое несет губернатор — все лоббистские рычаги в его руках», — сообщил Кирьян.

Инсайдеры также сообщают о конфликте между губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым и мэром третьего по величине города в регионе Кисловодска. «Конфликт с мэром Александром Курбатовым длится не первый год и вышел в публичную плоскость. Губернатор вел онлайн-совещание с главами муниципалитетов, которое транслировалось в интернет, не сдержался и выдал несколько крепких слов в адрес Курбатова, в финале предложив ему покинуть пост. Сейчас чиновники „грызутся под ковром“», — добавил местный политконсультант.

Раньше конфликтов было больше, но многие из них разрешились в пользу губернаторов, сообщила URA.RU политтехнолог Нелли Булатова. «Так, глава Мурманской области Андрей Чибис победил в противостоянии с мэром Алексеем Веллером. Губернатор Смоленской области Алексей Островский долго пытался выгнать мэра Владимира Соваренко, и два года назад ему это удалось. В Приморье экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев в свое время перешел дорогу бывшему губернатору Владимиру Миклушевскому. Это закончилось для экс-градоначальника колонией строгого режима. Почти все конфликты губернаторов с мэрами заканчиваются не в пользу последних, хотя формальных рычагов влиять на градоначальников у глав регионов не так много», — подчеркнула Булатова.

Зачастую конфликты между губернаторами и мэрами, по словам политтехнолога Сергея Тараканова, «кроются в их неспособности делить деньги и власть».

Причиной противостояния губернаторов и мэров нередко становятся деньги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Например, глава региона хочет отобрать у мэрии какие-то полномочия. Обычно они связаны с городскими перевозками, землей, разрешениями на строительство. Независимый мэр, связанный с местным бизнес-истеблишментом, возмущается и настраивает против губернатора элиты. И такое происходит во многих субъектах, где влиятельные мэры. Вопрос в том, насколько он готов терпеть экономические унижения. Обычно мэра все равно в чем-то урезают, например, в источниках доходной части бюджета, дотациях и субвенциях, и он за счет этого теряет влияние на элиты. А тогда вопрос отставки — дело времени», — добавил эксперт.

Замена главы областного центра в течение полугода с момента назначения, по словам политолога Александра Пожалова, это «типовая модель захода в регион губернатора-технократа». «Поправки об упрощении процедуры отставки мэра по инициативе регвласти ожидались еще в прошлом году, но Кремль не стал форсировать это событие перед сложными выборами в Госдуму. Сейчас это окно возможностей открыто. Но во многих конфликтных регионах увольнение мэров, думаю, проблему не снимет, поскольку у губернаторов зачастую есть явные проблемы с политическим менеджментом. Главам регионов лучше стремиться к балансировке интересов и поиску диалога, чем рассчитывать на изменение закона, чтобы сменить мэров. С другой стороны, сама система политического управления не настроена на поиск компромиссов, и этот федеральный тренд спускается на региональный и местный уровни», — резюмировал Пожалов.