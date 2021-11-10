Инсайд: губернаторам дадут право увольнять мэров

В случае принятия законопроекта главы городов будут зависеть от решений губернаторов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, который даст губернаторам основания отправлять в отставку мэров российских городов, сообщил URA.RU близкий к парламенту источник. Нынешняя процедура увольнения глав муниципалитетов, по словам экспертов, довольно сложная. И от губернаторов мало зависит. Новая норма, по мнению политологов, снизит число межэлитных конфликтов в регионах.

В действующей редакции закона о местном самоуправлении губернаторы могут уволить мэров только после решения суда о нецелевом расходовании денег, выделенных из региональной казны муниципалитету. Отставить градоначальника можно также по инициативе местного собрания депутатов, если оно два года подряд признает его работу неудовлетворительной. Этот закон в России планируют изменить, сообщил URA.RU близкий к Госдуме источник. «Пока законопроект не внесен. Но, после того, как его примут, руководители регионов смогут увольнять мэров по утрате доверия или другим основаниям. Губернаторы уже не один год обращались к кураторам в Кремле и к депутатам от своих регионов с тем, чтобы эту возможность закрепить», — сообщил источник.

Россияне поддержали поправки в Конституцию, которые ввели местное самоуправление в единую систему публичной власти Фото: Анна Майорова © URA.RU

О том, что российских мэров могут лишить независимости, в политическом истеблишменте страны заговорили год назад. Это произошло после внесения изменений в Конституцию РФ, которые ввели органы местного самоуправление в единую систему публичной власти. «Ожидалось, что эту вертикаль начнут укреплять еще осенью 2020-го, но внесение законопроектов пришлось перенести на год из-за продолжающейся пандемии коронавируса. На тот момент мало кто мог точно предсказать, как будет вести себя болезнь, приведет ли к новому локдауну и как отразится на экономике. Нынешней осенью решили ключевые нормы об органах публичной власти все-таки принять, откладывать дальше уже нет смысла», — рассказал инсайдер.

Принятый 9 ноября в первом чтении законопроект сенатора Андрея Клишаса и депутата Госдумы Павла Крашенинникова о публичной власти в субъектах РФ «стал первым шагом на пути к новой муниципальной реформе», добавил собеседник URA.RU. Инициатива предусматривает возможность президента разным способом воздействовать на провинившихся губернаторов: объявлять предупреждение, выговор или увольнять. Законопроект о праве губернаторов отправлять в отставку мэров будет следующим шагом, добавил инсайдер.

Сенатор Андрей Клишас не исключил изменение в законодательстве о местном самоуправлении Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Законопроект о публичной власти определяет порядок взаимодействия органов публичной власти всех уровней, сообщил URA.RU Клишас. «Но конкретные изменения в законодательство о местном самоуправлении будут внесены позднее. Причина в том, что определение принципов организации управления муниципалитетами должно основываться как на обновленных нормах конституции, так и на новом законе о публичной власти. А он пока рассматривается», — рассказал Клишас.

В законопроекте «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» идет речь о единстве системы федеральных, региональных и муниципальных органов управления, подчеркнул в беседе с URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов. «Повышается уровень ответственности губернаторов перед президентом страны. И очевидно, что мы должны по-новому взглянуть на место органов местного самоуправления в системе публичной власти. Согласно статье 52 нового законопроекта, власти субъектов вправе передавать органам местного самоуправления отдельные свои полномочия. Логично, что вместе с ними должна передаваться и ответственность. И законодательство в этой части может совершенствоваться», — считает депутат.

Главы регионов после принятия законопроекта о публичной власти будут сильнее зависеть от президента Фото: Размик Закарян © URA.RU

Бессарабов привел в пример действующий закон «Об общих принципах организации местного самоуправления», где прописан механизм отрешения от должности глав городов. «Думаю, в новой редакции закона о местном самоуправлении можно предусмотреть больше ответственности мэров перед губернаторами, если появится соответствующая инициатива», — добавил депутат.

В прежнем варианте российской Конституции закрепили норму о независимости местного самоуправления, чтобы «создать внутри регионов систему противовеса излишне самостоятельным губернаторам в 1990-х», напомнил директор Института политики и государственного права Виталий Иванов. «С приходом нулевых независимость губернаторов исчезла, и ситуация уже принципиально иная. Сегодня главы регионов зависят от президента и также влияют на мэров своих городов. Конечно, формальная автономия глав муниципалитетов есть и сейчас. Есть примеры, когда губернаторы не могут навести порядок с местным самоуправлением. Но это, скорее, исключение. Главы регионов имеют рычаги влияния на мэров, и сейчас правовое регулирование просто приводят в соответствие со сложившейся практикой», — рассказал политолог.

Уточнение конституционных изменений, по словам доктора политических наук, профессора Владимира Слатинова, пройдет в несколько этапов, где «изменение закона о местном самоуправлении неизбежно». «Сложилась несколько абсурдная ситуация, при которой президент может увольнять губернаторов, а те не могут увольнять мэров. Главы регионов хотели бы получить такое право. Думаю, губернаторам могут разрешить отстранять градоначальников за антикоррупционные нарушения и ненадлежащее исполнение полномочий. Главы-технократы некоторых регионов, когда заступили на свои посты, просто попросили мэров добровольно уйти в отставку. Но конфликты все еще возникают», — отметил эксперт.

В Екатеринбурге был конфликт между областными властями и экс-мэром города Евгением Ройзманом, но тогда не хватало инструментов для того, чтобы отправить его в отставку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый законопроект, по мнению политтехнолога Марата Хамидуллина, поможет сократить в регионах межэлитные конфликты. «Бывают ситуации, когда глава областного центра состоит в оппозиционной партии или представляет интересы городских застройщиков, а губернатор этим недоволен. И, если такой мэр почувствовал свободу, он игнорирует решения губернатора и лоббирует местные элиты. Такие конфликты заканчиваются или победой одной из сторон, или вмешательством из Москвы. Населению это плюсов не дает, только понижает рейтинг власти. Если новые нормы усилят зависимость мэров от губернаторов, это принесет больше плюсов, чем рисков», — отметил Хамидуллин.

В свою очередь, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов не считает номинально оппозиционных мэров «колоссальной проблемой для управленческой системы», поскольку они «тоже уже вписаны в административные реалии». «Конфликты глав регионов и муниципалитетов не сводятся к партийным, но они могут быть», — сообщил эксперт.

Сама логика публичной власти «основана на том, что принципы ее регулирования и работы едины, поэтому возможное распространение мер ответственности губернаторов (отставка по утрате доверия, выговор) на мэров вполне естественно», заметил глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. «Принятие таких норм приведет к унификации работы властной вертикали и большей ответственности мэров за законность и обоснованность принимаемых решений», — считает эксперт. При этом, по прогнозу Орлова, автономия местного самоуправления все-таки сохранится — с учетом требований законодательства о публичной власти.