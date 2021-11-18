Инсайды ЯНАО: силовики боятся штрафов

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Депутат Госдумы от ЯНАО Дмитрий Погорелый блокирует аккаунты ямальцев в социальных сетях, прокуратура отмахивается от заявлений антипрививочников, а Роспотребнадзор ужесточил проверку QR-кодов в кафе и ресторанах. Также в новом выпуске «Инсайдов» вы узнаете, что не дает губернатору Дмитрию Артюхову переехать в Москву, какой бэкграунд тянется за главой департамента газовой столицы и как массовые увольнения повлияли на работу молодежного центра.

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Дмитрий Артюхов не переедет в Москву пока не разберется с мегапроектами на Ямале Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Артюхову дадут возможность завершить мегапроекты

В политэлитах Ямала утверждают, что усиление губернатора Дмитрия Артюхова в Госсовете РФ хоть и говорит о карьерном продвижении главы региона, но его неожиданного переезда в Москву команде опасаться не следует. «Губернатору придется завершить начатые в регионе мегапроекты, а не бросать все на преемников и заместителей. Артюхов в Кремле на отличном счету, спору нет. Но в ЯНАО столько проектов, что если губернатор уедет хотя бы в ближайшие пару лет на повышение, есть риск, что от чего-то без него могут и забросить. Северный широтный ход и Приполярный туристический кластер, во всяком случае — это проекты, которые нынешнему главе региона нужно если не закончить лично, то хотя бы вывести на точку невозврата, прежде чем рассчитывать на кресло в федеральном правительстве», — рассуждают в политтусовке.

Новые коллеги воспитывают Соколову в Тюменской думе

Источники в депутатском корпусе рассказывают, что бывшему вице-губернатору ЯНАО Ирине Соколовой приходится несладко в депутатском кресле Тюменской областной думы. «Соколова долгое время была вторым человеком в региональной политике, сейчас ей очень сложно перестроиться. От начальственных замашек, выработанных годами, избавиться в одночасье невозможно, поэтому случаются и казусы — пытается командовать и руководить, а ведь это не исполнительный орган, здесь такое не работает. Хоть ты и глава комитета, а отдавать распоряжения тем, кому ты не начальник, как минимум странно. Вот и приходится старожилам думы периодически ставить молодую коллегу на место — особенно в этом преуспел единоросс Владимир Ульянов», — утверждают слухмейкеры.

Дмитрий Погорелый закрыл комментарии под постами в соцсетях и блокирует аккаунты ямальцев Фото: личный аккаунт Погорелого в Instagram

Депутат блокирует ямальцев в соцсетях

Источники на местах рассказывают, что «главный юрист Ямала» Дмитрий Погорелый после избрания в Госдуму РФ развязал в соцсетях войну с северянами, а после и вовсе закрыл комментарии к постам и заблокировал всех оппонентов. «Дмитрий Погорелый предложил ямальцам обсудить закон о QR-кодах у себя под постом, но сразу якобы отметил, что все это законно и Конституции не нарушает. Понятно же, что дискуссии не получилось бы, но кто-то из жителей ЯНАО стал высказывать свое мнение против данного закона, а это вызвало негатив у депутата. Он не просто закрыл комментарии к своим постам, но к тому же начал блокировать пользователей, которые посмели высказывать свое мнение по данному вопросу», — сетуют слухачи.

По словам инсайдеров, такой поступок удивил ямальцев. «Наказать бы его отзывом мандата за такое „общение“ с народом», — добавил источник.

Главы муниципалитетов саботируют оптимизацию

Источники в политтусовке шепчутся, что в ЯНАО главы муниципалитетов только для виду оптимизируют структуры, наделяя чиновников ответственностью за несколько направлений. «Сейчас у властей модно все оптимизировать. Однако получается это только на словах. К примеру, у мэра 50-тысячного Салехарда Алексея Титовского в команде шесть замов — столько же, сколько у Сергея Собянина в Москве на 12 миллионов жителей. А у главы Нового Уренгоя Андрея Воронова есть зам Константин Егоров, который руководит департаментом финансов, так недавно появился зам по экономическим вопросам Иван Нефидов. Возникает вопрос, зачем плодить столько чиновников, а потом называть это оптимизацией?» — недоумевают собеседники агентства.

Михаил Терещенко занимает должность замглавы Нового Уренгоя по социальным вопросам Фото: сайт администрации Нового Уренгоя

Зам Воронова подчищает кадры в мэрии

В курилках мэрии Нового Уренгоя болтают, что зам Андрея Воронова по социальным вопросам Михаил Терещенко устроил перестановку кадров. «Заместитель главы по соцвопросам вообще потерял страх. Зачищает лучшие кадры на глазах у изумленной публики. Ему, видите ли, нужны свои люди», — говорят злопыхатели.

Впрочем, часть чиновников сообщает, что никакой «массовой зачистки» в администрации не было замечено, а болтают обиженные на Терещенко бывшие коллеги. «Текущий процесс, ни одного из „лучших кадров“ не тронули», — добавил инсайдер.

Подчиненные Титовского не могут поделить полномочия

В курилках мэрии Салехарда рассказывают о разгорающемся конфликте между заместителями мэра Алексея Титовского — Анастасией Поповой и Николаем Токарчуком. «Похоже, Попова никак не может смириться с отстранением от политического блока, поэтому по старой памяти лезет в его работу. Дает какие-то указания бывшим подчиненным, учит, как и что делать по тем или иным вопросам. Естественно, Токарчуку такая ситуация не нравится, как не понравилась бы любому на его месте, но он пока держится и на прямой конфликт не идет. Зачем Попова так себя ведет — непонятно, ведь у всех замов главы четко определенный круг полномочий», — недоумевают слухачи.

Елена Распопова переехала в Новый Уренгой из Тобольска Фото: сайт администрации Нового Уренгоя

Чиновнице припомнили работу на прежнем месте

Источники на местах сообщают, что за главой управления культуры Нового Уренгоя Еленой Распоповой, которая недавно вступила в должность, потянулся шлейф негодования бывших коллег из Тобольска. «Странно, почему ее вообще назначили на этот пост. Все-таки руководителю департамента культуры следует быть человеком более культурным, хотя бы в области музыки, театра, балета. А еще — работать с теми, кто более осведомлен в данных вопросах, иначе и на новом месте она себя покажет не с очень хорошей стороны», — рассказывают инсайдеры, уточняя, что чиновница уехала в другой регион не просто по протекции, но и в поисках работы — на старом месте она понимала, что долго не продержится.

Свидлов-младший мог избежать внимания следователей

Инсайдеры в политических кругах рассказывают, что первый замглавы Тазовского района ЯНАО Семен Свидлов вполне мог избежать уголовного преследования, если бы ранее был более сговорчив со следователями. «Ни от кого уже не секрет, что вспомнили Свидлову-младшему его работу в Надымском районе. Однако пока все выходит так, будто надымский экс-глава Леонид Дяченко не при делах, мол замы да подрядчики расхищали казну, а ничего не знал. И лишь немногие в курсе, что Свидлову ранее предлагали дать показания на шефа, но он отказался это делать, вот теперь и отдувается. Благородно, конечно, но если шеф не виноват, то отвечать придется самому», — делятся слухачи.

Антиковидники считают, что шаблон для отписок на их жалобы прокуратуре прислали из Москвы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прокуратура завалила антипривовчников отписками

Источники на местах рассказывают, что ямальские антипривовчники закидали прокуратуру жалобами на постановление Роспотребнадзора о вакцинации, а в ответ получили одинаковые отписки. «Всем приходит одинаковый ответ от и. о. начальника отдела по надзору за исполнением федерального законодательства Виктора Давыдова. Даже запятую в запятую копируют! Такое чувство, что им просто шаблон ответа скинули», — сетуют слухачи.

Тем временем в курилках надзорного ведомства болтают, что к ним приходят однотипные жалобы от ямальцев, которые считают постановление Роспотребнадзора незаконным. «Если они пишут одинаковые жалобы, бланки которых им видимо кто-то рассылает, то какой индивидуальный ответ они хотят увидеть? Даже если сотни раз ответить на подобное обращение — суть ответа не изменится», — говорят инсайдеры.

Силовики в ЯНАО боятся штрафовать нарушителей

Источники в силовых структурах рассказывают, что подчиненные управления вневедомственной охраны Росгвардии в ЯНАО Сергея Пьянова боятся штрафовать нарушителей масочного режима в общественных местах. «Сотрудники компетентно не могут объяснить людям, на основании чего они их штрафуют. Начальство планы по протоколам поставило, но подготовкой подчиненных не озаботилось, поэтому в итоге те попадают в неловкие ситуации. Для выполнения планов росгвардейцы решили ловить нарушителей масочного режима среди бомжей и алкоголиков, которые особо не возмущаются и разъяснений не требуют», — болтают злые языки.

Оксана Реймер руководила молодежным управлением мэрии Нового Уренгоя с 2014 года Фото: личная страница Оксаны Реймер «ВКонтакте»

Молодежный центр остался без руководителя

Источники в политических кругах Нового Уренгоя рассказывают, что массовые увольнения в Арт-резиденции не прошли бесследно — своего места лишилась руководитель молодежного центра Оксана Реймер. «В Арт-резиденции теперь нет руководителя. Реймер попросили уйти в связи с многочисленными увольнениями сотрудников. Исполняет обязанности директора теперь ее заместитель — юрист Михаил Дьячков, который и вовсе далек от молодежи», — болтают слухачи. По словам источников, Дьячков на руководящей должности пробудет до того, как там не поставят нового директора.

По словам инсайдеров, Оксана Реймер тоже зря время не теряет. «Она встала в резерв департамента молодежной политики», — добавил инсайдер.

На закупках для детей тундровиков «распиливают» миллионы

Источники в педагогической среде ЯНАО рассказывают о вопиющей, по их мнению, ситуации, которая якобы сложилась в системе материального обеспечения интернатов для детей тундровиков-оленеводов. «В Тазовском районе на закупках детских вещей для снабжения интернатов теряются миллионы, а руководитель финансово-экономической дирекции департамента образования Ирина Чернышева грамотно уходит от проверок. Детям закупаются максимально дешевые низкокачественные товары, которые фактически производятся где-то в Китае, а по документам оформляются у состоящих в сговоре российских поставщиков. Реальные цены резко отличаются от тех, что на бумаге, и ведь никто из ревизоров так глубоко не копает. Разница уходит в карманы кому-то из высокого начальства, а глава департамента Алевтина Тетерина ситуацией просто не владеет», — утверждают собеседники.

В общественных заведениях Ноябрьска QR коды сверяют по паспортным данным Фото: Размик Закарян © URA.RU

Предприниматели Ямала противятся указам Роспотребнадзора

Инсайдеры в бизнес-тусовке рассказывают, что владельцы кафе и ресторанов недовольны новыми указаниями Ноябрьского отделения Роспотребнадзора. Особенно их не устраивает требование городских санврачей проверять данные посетителей. «В начале месяца по указу главы Ноябрьского отделения Роспотребнадзора Максима Панова местные санврачи потребовали от владельцев кафе и ресторанов проверять вместе с QR-кодом инициалы и дату рождения посетителей. Это решение многим не понравилось и данное требование отказались выполнять, ссылаясь на его незаконность. За это местное отделение федеральной службы увеличило количество проверок», — делятся собеседники.

Бродячие собаки стали проблемой для мэрии

Источники близкие к мэрии Нового Уренгоя рассказывают, что власти города не знают, что делать с бродячими собаками и обвиняют в проблеме зоозащитников. «В мэрию Нового Уренгоя часто приходят сообщения о нападении бродячих собак, с которыми администрация Андрея Воронова, не знает, что делать. Из-за каждой пойманной собаки властям приходится общаться с зоозащитниками, которые не разбираясь в конкретной ситуации говорят то негуманности убийства животных и выступают за то, чтобы отпустить зверя. Из-за них усыпить даже самых агрессивных особей становится крайне сложно», — рассказывают инсайдеры.

Власти Ноябрьска надеются улучшить работу своего подрядчика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Завод поможет мэрии контролировать строительство дорог

В курилке администрации Ноябрьска рассказывают, что запуск в городе завода по производству железобетонных дорожных плит должен помочь мэрии увеличить контроль над компанией-подрядчиком «Севердорстрой» Магомеда Алиева (по документам руководителем является его сын Руслан Алиев). Власти рассчитывают, что это поможет улучшить качество исполнения ремонтных работ, особенно после череды громких скандалов с переносом сдачи ключевых дорог, где основной причиной подрядчик называл проблемы с поставками стройматериалов», — утверждают слухачи.

Замдиректора крупной ямальской компании уволила половину штата

Источники на местах рассказывают, что в Ноябрьском филиале группы компаний «Новомет», подчиняющихся гендиректору Максиму Перельману, была уволена половина ремонтного цеха из-за неприязни замначальника к своим сотрудникам. «В компании „Новомет-Сервис“ во время отпуска руководства заместитель одного из цехов уволил половину штата. Сотрудники находились в напряженных отношениях с данным руководителем, поэтому как только появилась возможность, их заставили подписать заявления по собственному желанию. Вышестоящему начальству это, конечно же, не понравилось, но вернуть сотрудников назад никто не может», — болтают инсайдеры.

Работников ЧОП лишили отпусков Фото: Татьяна Жаткина © URA.RU

В ЯНАО охранная компания лишила своих сотрудников отпусков

Источники на местах сообщают, что руководство ямальских филиалов Тюменской охранной организации ЧОП «Кольт» при перезаключении договоров со своими сотрудниками, лишили их отпуска. «Руководство ямальских отделений ЧОП „Кольт“ тюменского предпринимателя Дмитрия Петрова кинуло с отпусками своих сотрудников в Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале. При перезаключении договора компания специально не учла отработанное ими время по прошлому контракту, из-за чего охранники вынуждены отрабатывать дополнительные полгода-год, чтобы получить оплачиваемый отпуск», — сетуют слухачи.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.