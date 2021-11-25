Инсайды ЯНАО: врачи бегут из ЯНАО

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Глава Шурышкарского района пытается выслужиться перед губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым, часть ямальских оппозиционеров начала сдавать свои позиции, а структура мэрии Салехарда теряет доверие. Тем временем, в администрации Нового Уренгоя и на предприятии правительства в окружной столице начался кадровый коллапс. Также в новом выпуске «Инсайдов» вы узнаете, какой департамент округа находится в упадке, почему врачи бегут из ЯНАО и зачем был принят дефицитный бюджет региона.

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Перед Дмитрием Артюховым пытается выслужиться глава района Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава района ждет одобрения губернатора

Источники в политических кругах рассказывают, что глава Шурышкарского района Олег Попов занялся развитием лыжных баз, чтобы заработать дополнительные очки в глазах губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. «Олег Попов заявляет о необходимости развития спорта в районе, потому что такие вещи стали трендовыми. Если бы не губернатор Дмитрий Артюхов, который всерьез взялся за туристическое направление и развитие спорта в регионе, то вряд ли он бы Попов так активничал. Видимо, рассчитывает получить поддержку губернатора, а может быть и дополнительное финансирование района выхлопотать», — болтают слухачи.

В существовании главной дороги засомневались

В кулуарах правительства региона поговаривают, что главная трасса ЯНАО Салехард — Надым, которую открывал губернатор Дмитрий Артюхов, из всесезонной, так ее называют все представители власти, вдруг по документам стала зимником. «Зимник — это автомобильная дорога, эксплуатация которой возможна только при минусовых температурах. Получается, что год назад глава региона торжественно открывал просто очередную сезонную трассу. Подчиненных Артюхова ждет серьезный разговор — им придется объяснить почему так произошло. То, что дорога строится на мерзлоте, было известно и раньше, а вот почему этого не учли при строительстве — другой вопрос», — уверены сплетники.

Составители бюджета ЯНАО понадеялись на подорожание газа Фото: Илья Московец © URA.RU

Власти ЯНАО ждут роста цен на сырье

Источники, близкие к окружному правительству, рассказывают, что, составляя дефицитный бюджет, в департаменте финансов очень надеялись на подорожание углеводородного сырья. «Подчиненные Альбины Свинцовой были вынуждены составлять и предоставлять на утверждение дефицитный бюджет, однако прослеживается надежда авторов на то, что ситуацию удастся исправить уже в 2022 году за счет колебаний цен на газ в сторону удорожания. Но нужно ведь помнить, что есть риск, не произойдет ли обратного. Что тогда будут делать власти Ямала и как будут корректировать ситуацию — большой вопрос. Пока все ждут, что события будут развиваться по оптимистичному для региона прогнозу», — делятся собеседники.

Оболтину досталось тяжелое наследство

Источники в политических кругах рассказывают, что временно исполняющему обязанности директора департамента информационных технологий и связи (ДИТиС), которому пророчат это место на постоянной основе, Константину Оболтину сейчас приходится разгребать бардак, оставленный бывшими руководителями этого ведомства — Олегом Ефремовым и Кириллом Албычевым. «Оболтин навел шороху: жестко подписывает контракты, следит за своей репутацией и работает над ней, ведет четкий аудит заказов и контролирует эффективность их исполнения подрядчиками. Предыдущие руководители серьезно запустили дела департамента», — рассказывают собеседники. Также они отмечают, что не всем нравится такое рвение Оболтина и ему периодически пытаются «вставить палки в колеса» и оказывать давление любыми способами», — резюмируют инсайдеры.

Чиновники начали покидать структуры мэрии газовой столицы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В структурах мэрии Нового Уренгоя начался кадровый коллапс

В курилках мэрии Нового Уренгоя шепчутся, что чистки, которые устраивают отдельные руководители, стали причиной кадрового коллапса. «После создания департамента по соцполитике началось буквально гонение на руководителей, внесших свой вклад в развитие города. Подчиненные Михаила Терещенко изживают тех, кто им не по нраву. В этот список уже попала начальник управления культуры Гульнара Мустафина, и из управления физической культуры и спорта Леонид Падий и Роман Ожгибесов. Скоро список пополнится еще несколькими. Сферу спорта вообще решили зачистить — глава управления Владислав Серебряков хитрыми маневрами предлагает уволиться всем директорам», — сетуют слухачи.

По словам инсайдеров в политтусовке, управление спорта в городе терпит вынужденные изменения. «Все случилось в одно время. Ожгибесов не сработался с департаментом спорта ЯНАО, а из-за этого были проблемы в развитии физической культуры в муниципалитете. А Падий и вовсе ушел на пенсию», — рассказал источник.

Приезжие врачи бегут с Ямала

Инсайдеры в медицинской сфере поговаривают, что врачи, приезжающие в регион, очень быстро разочаровываются в работе на Ямале и уезжают домой из-за невыполненных обещаний правительства. «Многие из тех, кто приехал трудиться в ямальские больницы, разочаровываются в том, что на жизнь у них остается столько же денег, сколько и на прежнем месте. Молодые специалисты верят в заявления главы департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова и главврачей больниц, рассчитывая получить большую выгоду в регионе. Но когда обещания не выполняются и уровень жизни специалистов вопреки обещаниям не меняется, они покидают регион», — сообщают инсайдеры.

Больница Нового Уренгоя улучшила свое положение Фото: Анна Майорова © URA.RU

На больницу газовой столицы перестали жаловаться

В медицинских кругах ЯНАО поговаривают, что с тех пор, как Кирилл Трапезников возглавил Новоуренгойскую ЦГБ, число жалоб на медучреждение сократилось в десятки раз. «Формально назначение Трапезникова на пост главврача было для него понижением в должности — больница хоть и самая крупная в округе, но оставить пост первого зама главы окружного медицинского ведомства решился бы не каждый. Да и для директора депздрава Сергея Новикова такое решение далось нелегко — толкового помощника отпускать не хотелось… Однако сейчас видно, что оба они не прогадали — число жалоб и обращений граждан резко сократилось, негатива про НЦГБ почти не идет. Значит, навел порядок», — рассказывают инсайдеры в белых халатах.

Профильный департамент игнорировал киберспорт

В курилках правительства рассказывают, что директор департамента спорта ЯНАО Андрей Масанов долгое время не хотел поддерживать киберспорт, считая его глупостью. «Масанов отказывался развивать киберспортивные мероприятия, считая их глупостью и тратой времени. Он игнорировал все запросы об открытии представительств команд или помощи в проведении турниров от игровых клубов. Но все изменилось после победы российской команды Team Spirit в мировом чемпионате по Dota 2, особенно после известий об их выигрыше», — болтают слухачи.

Дорожников правительственного предприятия доводят до увольнения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дорожники бегут из предприятия из-за нового руководителя

В курилках властей обсуждают, что руководитель правительственного предприятия «Ямалавтодор» Виктор Шапаускас, назначенный главой департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денисом Напольских, освобождает в организации места для своих товарищей. «С его приходом в „Ямалавтодор“ последовала череда увольнений. Официально люди сами пишут заявления, а по факту их аккуратно к этому подводят — никто не хочет потерять работу, не имея возможности найти новое место трудоустройства. Пока Шапаускас привел как минимум троих своих людей в компанию, но после нового года ожидается еще несколько человек», — болтают слухачи.

Столичное управление образования теряет доверие

В кулуарах мэрии Салехарда рассказывают о жалобах, которые поступают на столичный департамент образования в связи с итогами конкурса по отбору школьников на губернаторскую елку. «В Салехарде на елку главы региона попали школьники лишь из пары-тройки самых престижных школ, среди которых большинство из Обдорской гимназии, которая считается элитной. Как будто остальные дети недостойны! Подчиненные Оксаны Казыевой, занимающиеся составлением списков, могли бы обратить на это внимание, когда подводили итоги, но почему-то предпочли этого не делать», — рассказывают в администрации.

Глава эссеров в ЯНАО Максим Лазарев (на фото) уступает своим конкурентам Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

Эсеры потеряли инициативу

В политических кругах ЯНАО ходят разговоры, что региональное отделение «Справедливой России» под руководством Максима Лазарева не может найти какой-то оригинальной повестки, поэтому вынуждено подхватывать то, что уже используют конкуренты. «То благотворительностью адресной занимаются — хотя там все давно уже захватили единороссы, то против QR-кодов начинают выступать — а это поляна коммунистов. Ощущение, что не хотят велосипед изобретать и работают, скорее, чтобы о них просто не забывали, чем на укрепление позиций. Это, конечно, большой минус партийному активу и его главе», — уверены слухмейкеры.

Бондарчук навоевался с властями

Инсайдеры в ямальской политтусовке утверждают, что главный оппозиционер Ноябрьска Александр Бондарчук устал от политической борьбы. «Бондарчук, оставаясь формально беспартийным, успел посотрудничать и с коммунистами, и с ЛДПРовцами, однако ни у тех, ни у этих не закрепился, а с городскими властями разругался окончательно и, скорее всего, уедет из города. Именно с этим связана продажа им автомобилей, которые он использовал для агитации то за КПРФ, то за жириновцев. Больше ни за кого, видимо, агитировать не собирается», — посмеиваются слухачи в администрации.

Полиция в ЯНАО борется с межнациональной рознью ради премий Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Силовики ЯНАО начали борьбу с нетерпимостью

Инсайдеры близкие к силовым структурам рассказывают, что глава УМВД ЯНАО Сергей Костенко распорядился начать усиленную работу по профилактике межнациональных конфликтов из-за обсуждения в Москве запрета на указание национальности преступников. «Костенко распорядился увеличить количество профилактических работ в школах и разъяснительных мероприятий с жителями по этому направлению. В ближайшее время количество уроков и бесед по этой теме будет только увеличено, из-за того, что руководство рассчитывает на премии и бонусы от борьбы с нетерпимостью», — делятся собеседники.

Росгвардию в Салехарде покинет начальник отдела

Инсайдеры в силовых структурах рассказывают, что управление вневедомственной охраны Росгвардии в Салехарде собирается покидать начальник отдела Сергей Малых. «Ему уже надоело работать в организации, где царит вечный хаос. Хоть он и не первый год собирается в отставку, но сейчас, говорят, что Малых твердо решил покинуть Росгвардию. В качестве его возможного приемника называют достаточно молодого сотрудника, который просто замучает всех вечными доносами вышестоящему руководству. Вряд ли он будет решать проблемы росгвардейцев, как это делал Малых», — болтают злые языки.

Смена руководства в приюте Ноябрьска была запланирована властями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-руководителя приюта для животных вынудили отказаться от должности

Поговаривают, что экс-главе скандального приюта для животных в Ноябрьске Николаю Штефанюку помогли принять решение об отказе руководить учреждением. «Он много просил для приюта, не стесняясь говорить о проблемах на каждом шагу, причем вопросы задавал не только местным властям, но и в правительство. Но у правительства региона и мэрии есть проблемы поважнее бездомных животных, а неконтролируемый Штефанюк постоянно отвлекал от них. Поэтому ему намекнули, что лучше бы экс-глава приюта добровольно сменил работу», — болтают злые языки.

В Салехарде от главврача бегут работники

Источники в ямальском здравоохранении рассказывают, что в Салехардской окружной клинической больнице не хватает врачей. «Специалисты увольняются, потому что якобы не могут работать с главврачом Андреем Лукиновым. И так из-за коронавируса на прием к врачам можно попасть только спустя длительное время ожидания, а теперь еще и не ко всем попадешь. Аллерголога в больнице нет, к ЛОРу ехать надо в другую клинику. Единственный вариант — это брать отпуск и отправляться на землю, чтобы вылечиться», — сетуют слухачи

В Тазовском районе некому лечить больных Фото: Анна Майорова © URA.RU

В районной больнице ЯНАО останется один узкий специалист

Источники на местах болтают, что в скором времени главврач Тазовской центральной районной больницы Эльдар Фараджев лишится одного из двух специалистов. «Скоро один из двух неврологов покинет район. Причина неизвестна, но то, что теперь к узкому специалисту будет тяжелее попасть на прием — факт. При этом новые сотрудники в Тазовский не рвутся. Уже полгода больница ищет терапевта, оториноларинголога, эндокринолога, анестезиолога и прочих», — говорят слухмейкеры.

В культурном центре «Газпрома» не соблюдают антиковидные меры

Источники на местах поговаривают, что в прошлые выходные в новоуренгойском культурно-спортивном центре «Газодобытчик», который принадлежит «Газпром добыча Уренгой», проходило мероприятие где позабыли о коронавирусных мерах. «Был концерт группы „Князь“ на выходных, полный зал и все без масок. Ограничительные меры не соблюдались „Газпромом“», — болтают слухачи. По мнению инсайдеров, начальнику центра Евгению Бачерикову нужно внимательней следить за работой подчиненных, поскольку несоблюдение коронавирусных мер — серьезное нарушение, а видео с концерта рок-группы уже гуляют по интернету.

Водителей в Ноябрьске обманывает магазин Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бизнесмены в Ноябрьске устроили семейный подряд и обманывают жителей города

Источники на местах сетуют, что в Ноябрьском филиале компании «Колеса даром», убеждают жителей города, которые купили автомобильные диски не в одноименном магазине, что им необходим ремонт у их родственников в компании «Ритм» Владимира Ткаченко. «Люди привозят в магазин „Колеса даром“ новые диски для того, чтобы надеть на них резину, но в итоге сотрудники пытаются убедить жителей в том, что необходим ремонт. Людям говорят, в шиномонтаже КООП „Ритм“ у сотрудников магазина есть родственники и там могут все сделать. Таким образом руководитель пытается помочь своему близкому», — болтают источники.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.