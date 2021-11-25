Инсайды ХМАО: вице-губернатора застукали за курением

Зампред комитета Госдумы предложил не указывать в СМИ должности людей, а в Чечне предложили запретить упоминание национальностей. Как бы это выглядело, если бы СМИ начали соблюдать эти правила

Губернатор ХМАО Наталья Комарова держала в секрете до последнего текст своего обращения к югорчанам. А ее заместитель Всеволод Кольцов во время оглашения так волновался, что начал курить прямо в служебном кабинете. И это еще не все, что вы узнаете из свежего выпуска «Инсайдов». Почему и. о. главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко называют югорским Мишустиным и что ОПГ орудует в Кондинском районе?

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Губернатор ХМАО держала обращение в секрете

Говорят, что содержание обращения губернатора ХМАО Натальи Комаровой держалось в строжайшем секрете вплоть до публичного оглашения. О его основных тезисах знало лишь несколько человек из ближайшего окружения главы региона. «Последние правки в документ вносила сама губернатор буквально утром перед своим выступлением на заседании окружной Думы. Желающих узнать, о чем будет говорить губернатор было великое множество. Но утечки информации удалось избежать», — переговариваются в окружном правительстве.

Вице-губернатора ХМАО застукали за курением в рабочем кабинете

Всеволод Кольцов неожиданно стал звездой онлайн-трансляции обращения губернатора ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В политтусовке со смехом обсуждают казус с вице-губернатором Югры Всеволодом Кольцовым, который произошел во время онлайн-трансляции обращения губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Уже после того, как глава региона ответила на вопросы депутатов, камера неожиданно включилась в кабинете чиновника и все участники конференции могли наблюдать за тем, как он курит «Айкос» в своем кабинете. «Сам Кольцов кажется не заметил, что стал героем трансляции и о чем-то продолжил увлеченно разговаривать по телефону. Хорошо еще, что в это время во время трансляции был отключен звук. Мало ли, в каких выражениях чиновник разговаривал со своим собеседником», — смеются злые языки.

Коррупционный скандал в Нижневартовске связан с отставкой вице-губернатора

По слухам, обсуждаемым в силовых ведомствах Югры, арест руководителя нижневартовского филиала «Управления капитального строительства» Александра Макарикова — лишь вершина коррупционного айсберга, связанного с долгостроем больницы в Нижневартовске. В скором времени могут появиться новые фигуранты громкого дела, а правоохранительные органы работают в тесной связке с окружными властями.

«История началась еще летом — с увольнения замгубернатора по строительству Андрея Зобницева, которому губернатор Наталья Комарова предъявила факты, переданные ей силовиками. Разговор тогда закончился отставкой. Потом на место Зобницева пришел москвич Евгений Адамов и делу дали ход», — рассказывает один из собеседников, наслышанный о ситуации.

В полицию ХМАО переезжают из Астрахани

Югорские силовики отмечают расширение представительства астраханского клана в рядах начальников в окружном главке полиции. Глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов начал активно приглашать на службу своих земляков. «Александр Глущенко, который на неделе был назначен главой УМВД Сургута стал первой ласточкой среди территориальных управлений и отделов полиции. А в окружном УМВД представителей Астрахани уже и так достаточно много», — говорят югорские полицейские.

И.о. главы Нижневартовска задержится на посту

И.о. главы Нижневартовска Дмитрий Кощенко привыкает к роли мэра Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Поговаривают, что и. о. главы Нижневартовска Дмитрий Кощенко начал привыкать к мысли, что останется в кресле мэра. Это в последнее время заметили его подчиненные. «Чувствуется, что Кощенко начал мыслить не как человек, который просто исполняет обязанности, а как будущий мэр, который будет отвечать за все происходящее в городе. Он, кстати, оставил после себя хорошее впечатление от работы в качестве главы налоговой инспекции Нижневартовска. Он был эффективен и технократичен на этом посту», — шепчутся в мэрии.

Кощенко хотят взять в оборот местные чиновники

Поговаривают, что будущий глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко воспринимается местными чиновниками как мягкий руководитель, которым при должной смекалке можно будет легко манипулировать. Такой точки зрения, как шепчутся слухачи, придерживаются в основном те, кто при прежнем главе города Тихонове сумел достигнуть высоких постов. При этом, как говорят в правительстве округа, которому Кощенко обязан своим карьерным продвижением, от нового мэра ждут совершенно иного — он должен стать сильным самостоятельным главой и решить закоренелые городские проблемы, с которыми его предшественник не справился.

Мэр Нефтеюганска чувствует себя «не в своей тарелке» в новой должности…

Инсайдеры с интересом следят за первыми шагами нового главы Нефтеюганска Эльвиры Бугай на посту мэра. Для вице-спикера городской думы такое продолжение карьеры стало совершенно неожиданным. «Ее кандидатура была согласована с окружными властями благодаря близости к депутату Думы ХМАО Степану Пыталеву. Бугай может и хороший экономист, но достаточно скромна в общении и кажется интроверт по натуре. А на посту мэра, естественно, приходится много общаться с людьми, быть на виду, принимать жесткие решения. В общем, заниматься множеством вещей, к которым она, возможно, не совсем привыкла», — считают сплетники.

…а элиты встретили ее с облегчением

Если верить инсайдерам, назначение на пост главы Нефтеюганска Эльвиры Бугай позволило выдохнуть многим представителям бизнеса и власти в городе. Учитывая непростую обстановку вокруг процедуры избрания нового градоначальника, местные элиты подготовились к самому худшему для них сценарию — приходу в город «варяга» из силовых структур, который решит бесконечные городские неурядицы самыми брутальными методами.

«История Абрамовой показала, какие могут быть аргументы в принципиальных вопросах. Но поддержка кандидатуры Бугай со стороны губернатора в то же время говорит о том, что округ решил действовать по мягкому сценарию решения нефтеюганского вопроса. Это вселяет надежду на диалог, где будут учитываться мнения всех сторон. Если новый руководитель сможет выполнять установки Ханты-Мансийска, не вступая при этом в конфликты с местными, можно надеяться, что в конце темного тоннеля наконец забрезжил свет», — делится своим мнением о ситуации один из городских бизнесменов, отслеживающих ситуацию.

Жителей Нижневартовска отправят на самоизоляцию вслед за другими жителями ХМАО

В Нижневартовске ожидается усиление ограничительных мер по коронавирусу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижневартовске могут ввести локдаун по примеру Нягани, Нефтеюганска и Урая и Кондинскоого района. Источник говорит, что из-за заболеваемости в городе, которая сейчас выше, чем в более населенном городе — Сургуте, власти ХМАО могут пойти на крайние меры и ввести самоизоляцию в столице Самотлора. «В скором времени Нижневартовск рискует попасть под ограничения властей со всеми вытекающими последствиями: отметками выхода из дома, временными нормами на вынос мусора и дорогу до работы», — рассказал инсайдер.

Депутаты Думы ХМАО разгребают почту после спам-атаки антипрививочников

Ходят слухи, что в адрес депутатов было написано несколько тысяч писем. Большинство из них — однотипные сообщения, подписанные разными именами. Суть этих обращений заключалась в требовании не принимать законопроект о QR-кодах на минувшем заседании Думы. «Депутатов завалили спамом, некоторым на почту пришло от 300 до 500 практически одинаковых официальных обращений в которых требовали не принимать законопроект о QR-кодах. В соцсетях такая же ситуация», — сказал слухач.

Проигранные выборы сломили лидера ЛДПР в Ханты-Мансийске

Лидер ЛДПР в думе Ханты-Мансийска Виталий Чистов до сих пор расстроен результатами выборов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Ходят слухи, что лидер ЛДПР в Ханты-Мансийске Виталий Чистов оказался в депрессии после завершения выборов. «В городе уже прошло несколько заседаний выборы главы, однако от партии не чувствуется той „оппозиционности“, которая была до этого. В сентябре ЛДПР уверенно заявляла, что займут в думе Ханты-Мансийска большинство, но по итогу не только не смогли удержать позиции — они проиграли выборы. После этого, по мнению наблюдателей, активность Чистова как депутата и лидера партии, практически незаметна. Можно сказать, что он опустил руки», — рассуждает источник.

Имя экс-спикера под табу в думе Нижневартовска

Имя экс-спикера думы Нижневартовска Максима Клеца стало табу в думе Нижневартовска. Во всяком случае, имя бывшего председателя отныне запрещено писать на страницах думы в соцсетях. Наблюдатели сообщают, что комментарии содержащие отсыл к персоне экс-спикера сразу удаляются. По сообщению источника, не имеет значения негативные они или позитивные, пропадают все упоминания.

Еще один совет депутатов рискует быть распущенным

Слухач рассказал, что совет депутатов в думе поселения Ларьяк в Нижневартовском районе не проводит заседание уже порядка 10 месяцев. «Как и совет депутатов в поселении Кедровый, депутатов Ларьяка могут распустить. Говорят, что документы о проведении заседания там подписываются задним числом», — сказал слухач.

Рестораторы из ХМАО жалуются на иски

В югорские рестораны приходят шпионы от организаций по защите авторских прав Фото: Размик Закарян © URA.RU

Поговаривают, что югорские рестораторы жалуются на визиты «тайных агентов» от организаций, которые защищают авторское право — ВОЙС и РАО. По словам инсайдеров, эксперты приходят в заведения под видом обычных гостей и фиксируют количество музыкальных композиций в случае отсутствия договора с организацией, а затем выставляют штрафы за использование авторской музыки, либо предлагают заключить с ними договор задним числом.

«Ко мне пришли, предъявив „письма счастья“ за использование музыки в коммерческих целях. Штрафы достаточно большие за каждую композицию, поэтому проще заключить договор. При этом сначала назвали одну сумму по договору, а после того, как узнали, что мы открылись недавно сразу повысили сбор. Конечно, все это подписывалось задним числом», — говорит источник.

В ХМАО бизнесменам угрожает ОПГ

Ходят слухи, что в Кондинском районе создана криминальная группа, которой юридические лица и предприниматели платят даже за возможность вести свою деятельность на территории района. «Руководство либо активные члены группы предлагают предпринимателям передавать деньги или другое имущество через Василия Машину. В 90-е он был активным членом ОПГ, в то время его звали „Васька-Джип“. В настоящем он представитель Общероссийского народного фронта и бизнесмен», — сказал слухач.

В Пыть-Яхе назревает конфликт между мэрией и зоозащитниками

В ХМАО зреет новый конфликт между мэрией Пыть-Яха и зоозащитниками Фото: Размик Закарян © URA.RU

Зоозащитники снова готовы объявить войну администрации из-за заключенного с серьезными нарушениями контракта на отлов собак с предпринимателем Александром Горынцевым. Горынцев неоднократно заявлял, что намерен убивать животных, либо держать их в клетках. По словам источников, мэрия передала полномочия по отлову живодерам, у которых нет условий, соответствующих закону. Общественники готовят письма во все инстанции.

В Кондинском районе подрядчик оставил жителей без причала

Говорят, что в поселении Междуреченский (Кондинский район) на ремонтные работы причала, который находился практически в аварийном состоянии, были выделены деньги из районного бюджета. Однако подрядчик предоставил поддельные документы о проведении работ. «Причал в Междуреченский, на ремонт которого были выделены бюджетные деньги, по факту не ремонтировался. Подрядчик взял деньги, изготовил документы и показал их контролирующим органам в ответ на их предписания, чтобы снять все претензии. Этот причала очень важен для местных, так как оттуда отплывают паромы с пассажирами в соседние поселения», — сказал слухач.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.