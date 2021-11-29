Главы регионов могут больше не быть партийными «паровозами» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Федеральные власти пересмотрят практику использования губернаторов во главе списков «Единой России» на выборах в Госдуму и региональные парламенты, сообщил источник URA.RU в партии. Причина — слабые результаты на выборах-2021 в большинстве регионов, где 50 губернаторов выдвигались «паровозами».

По информации источника URA.RU в ЕР, обсуждается вариант частичного или полного отказа от технологии использования губернаторов в качестве «паровозов» на выборах. «Результат ЕР в большинстве регионов, где губернаторы были во главе партийных списков, оказался хуже ожидаемого. Предполагалось, что в этих регионах партия одержит громкую победу, но в ряде субъектов это обернулось настоящим провалом. Практику губернаторов-„паровозов“ могут пересмотреть или даже отменить. Окончательное решение будет принято к весне, когда начнется формирование списков кандидатов в региональные парламенты», — поведал инсайдер.

Глава Якутии Айсен Николаев был первым в списке ЕР на выборах в Госдуму, но партия власти все равно уступила КПРФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В качестве примера собеседник привел Якутию, где список кандидатов ЕР возглавлял глава региона Айсен Николаев. ЕР набрала около 33%, а КПРФ — свыше 35%. В Ненецком автономном округе (НАО) партия власти уступила коммунистам — 29% против 32%.

В Коми, где «паровозом» ЕР был глава региона Владимир Уйба, партия власти на выборах в Госдуму набрала чуть больше 29% голосов, КПРФ — 26%. «До последнего момента в дни голосования было неясно, выиграет по региону ЕР или проиграет. Да, она победила, но результат — намного ниже среднего по стране [49,8%]. Тем не менее, к губернатору в Кремле возникли вопросы после выборов», — рассказал близкий к администрации региона источник.

В Челябинской области на выборах в Госдуму с губернатором Алексеем Текслером во главе списка ЕР набрала 34%. Для главы региона этот результат стал неприятным сюрпризом, рассказал близкий к руководству региона инсайдер. «На губернаторских выборах в 2019-м Текслер набрал 69% и рассчитывал, что ЕР наберет меньше, но не в два раза. Да, рейтинг власти в целом по стране просел из-за коронакризиса, но результат все равно не впечатлил», — подчеркнул собеседник редакции.

В «Единой России» не исключают, что в будущем могут отказаться от практики использования губернаторов-«паровозов» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ЕР не смогли однозначно сказать, будут ли отказываться от практики губернаторов-«паровозов». «Пока обсуждать это рано», — сообщили URA.RU в партии.

Вице-президент Российской ассоциации политконсультантов (РАПК) Петр Быстров проанализировал все 50 субъектов, где губернаторы на выборах в Госдуму были либо во главе списков ЕР, либо занимали вторые места в межрегиональной группе. Из всех них по сравнению с выборами 2016 года партия власти повысила свой результат лишь в шести субъектах: Ингушетия, Башкирия, Волгоградская область, Ставропольский край, Адыгея, Астраханская область. В 17 регионах результат остался примерно прежним.

«Единая Россия» лишь в шести субъектах с губернаторами-«паровозами» улучшила результат 2016 года Фото: вице-президент РАПК Петр Быстров

Но в большинстве субъектов, где губернаторы выступали «паровозами» ЕР, партия ухудшила свой результат. В 21 регионе ее рейтинг снизился на 5%-10%, а в шести — более чем на 10%. Аутсайдерами стали: Архангельская область, Якутия, Марий Эл, Удмуртия, Мордовия и Калмыкия.

Результаты «Единой России» в 50 субъектах ухудшились на 4,38% по сравнению с предыдущими выборами в Госдуму Фото: вице-президент РАПК Петр Быстров

Технология «паровозов» была более эффективна в начале нулевых, когда сформировался круг харизматичных глав субъектов — тяжеловесов, как Юрий Лужков в Москве и Минтимер Шаймиев в Татарстане, объяснил URA.RU Петр Быстров. «Но то время объективно ушло.

Сегодня не принципиально, будет губернатор «паровозом» или нет. В Чечне и Татарстане, например, результат ЕР объективно получится высоким, независимо от наличия главы региона в лидерах партийных списков. А в Якутии технология «паровоза» на выборах даже, скорее, сыграла в минус. В данный момент эта практика не дает серьезных электоральных преимуществ, и отказ от нее не ослабит позиции ЕР. Так что такое вполне возможно», — отметил Быстров.

Лидерство в списках «Единой России» стало для губернаторов, по мнению политтехнолога, «лакмусовой бумагой» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Технология «паровозов» «оправдывает себя как один из механизмов победы, но не единственный», не согласен с коллегой директор компании «Маркком» Сергей Маркелов. «Даже если в половине регионов из списка ЕР с губернаторами-„паровозами“ во главе не достигла желаемого результата, Кремль все равно может эту технологию сохранить. Просто это такой тест на политическую потенцию для губернаторов. Их нахождение во главе списка партии власти показывает, насколько жители регионов их на самом деле поддерживают. И в Кремле понимают, что те губернаторы, которые были „паровозами“ ЕР на выборах в Госдуму и не набрали хорошего результата, по сути в какой-то степени потеряли доверие народа», — рассказал политтехнолог.

Использование технологии «паровозов» будет эффективно в тех регионах, где нет других ярких лидеров кроме губернаторов, отметил гендиректор аналитического агентства «Политген» Ярослав Игнатовский. В дальнейшем власти будут индивидуально подходить к практике «паровозов» на выборах, соглашается глава агентства «Социальные коммуникации» Илья Паймушкин. «Многое зависит от самих губернаторов, насколько они себя ассоциируют с ЕР. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивает свою связь с партией, регулярно встречается с активом. Даже если он не будет „паровозом“, его рейтинг привязан к рейтингу ЕР. А есть регионы, где губернаторы лишь формально выступают во главе списка ЕР. Думаю, унифицированной системы не будет. Везде разная ситуация, поэтому Кремль будет пересматривать отношение к регионам, более точечно подходить к выстраиванию региональной политики», — заключил политконсультант.