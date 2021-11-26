Путин пресек попытку Запада выдавить Россию с Кавказа

Президент России Владимир Путин укрепил влияние России на Южном Кавказе Фото: Официальный сайт президента РФ

Президент РФ Владимир Путин перехватил у Запада инициативу в решении армяно-азербайджанского конфликта. Ему удалось собрать лидеров противоборствующих стран Ильхама Алиева и Никола Пашиняна за одним столом за две недели до их визита в Брюссель по приглашению ЕС. На встрече удалось продвинуться по одному из главных вопросов — восстановлению транспортного коридора в Турцию, заблокированного 30 лет назад. Эксперты считают, что этим Путин укрепил статус России как главного переговорщика на Кавказе.

Очередной раунд переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, который прошел в Сочи 26 ноября, Владимир Путин начал со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Затем к ним присоединился премьер-министр Армении Никол Пашинян. А уже после трехсторонней встречи Путин и Пашинян пообщались один на один.

Встреча Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоялась в Сочи Фото: официальный сайт президента РФ

Разговор с коллегами, который должен был состояться еще 9 ноября, но сорвался, Путин начал с оценки проделанной за год работы по реализации мирного заявления, которое было подписано после прекращения 44-дневной войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, и договоренностей, достигнутых в январе 2021 года. «К сожалению, еще не все вопросы урегулированы. Я знаю об инцидентах на границе, о трагических инцидентах, когда с обеих сторон люди гибнут и получают ранения. Это все вещи, которые требуют особого внимания с нашей стороны… Но самое главное, что создаются условия для будущей нормальной мирной жизни — вот что важно», — отметил Путин.

Президент сказал и о первых достижениях в переговорах. По его словам, трехсторонней комиссии удалось продвинуться в вопросе открытия транспортных коридоров.

«Есть основания полагать, что в ближайшее время мы сможем не только подтвердить работу соответствующей группы по разблокированию транспортных коммуникаций, но и принять соответствующие необходимые для всех решения. В этом и состоит цель всех наших усилий — в том, чтобы создать условия для возрождения региона, чтобы люди могли себя чувствовать там в безопасности, могли бы развивать экономику», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что отношения и с Арменией, и с Азербайджаном для России имеют «большое значение», поскольку между странами «очень глубокие исторические связи». Нужно «стремиться к тому, чтобы их восстанавливать и в будущем поддерживать», отметил Путин.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) подтвердил, что за год после вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, сторонам удалось продвинуться в решении ряда спорных вопросов Фото: официальный сайт президента РФ

Алиев подтвердил, что Азербайджан конструктивно настроен на ликвидацию последствий войны и разблокирование коммуникаций». «Эта тема одна из важных, которые пока не выполнены. Эта тема будет обсуждаться, как и тема делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией. Мы предлагали армянской стороне начать процесс подготовки мирного договора, чтобы учиться заново жить как соседи», — отметил Алиев.

Готовность решить этот вопрос проявил и премьер Армении. «Главный смысл сегодняшней встречи — не просто озвучить существование проблем, а и то, что мы сумели прийти к конкретным решениям по стабилизации ситуации на Южном Кавказе, потому что мир, стабильность и безопасность людей — это наша ответственность», — сказал Пашинян.

Переговоры должны были состояться еще в начале ноября, но премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от участия в них Фото: официальный сайт президента РФ

Решать эти проблемы Алиев и Пашинян намерены были в Брюсселе: 19 ноября стало известно, что оба лидера приняли предложение главы Евросовета Шарля Мишеля провести переговоры в середине декабре на полях саммита ЕС и Восточного партнерства. «У вас намечена встреча в Брюсселе. Я разговаривал с господином Мишелем. Он вас ждет. Мы только приветствуем вовлечение наших партнеров в диалог», — дипломатично упомянул об этом факте Путин.

Таким образом сегодня Путину удалось перехватить армяно-азербайджанскую повестку и замкнуть на России решение этого вопроса, сохранив за РФ ключевую роль, объяснил URA.RU доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве факультета международных отношений СПбГУ Ниязи Сабиров. По его словам, «Россия не хочет и не будет упускать возможности модерировать этот процесс, потому что именно она выполнила основную работу по урегулированию кризиса».

«Сейчас отдавать пальму первенства ЕС, французам или американцам для России было бы контрпродуктивно. Поэтому понятно, что Путин приложил максимум усилий, чтобы встреча в Сочи состоялась», — пояснил Сабиров.

Открытие транспортных коридоров между Арменией и Азербайджаном позволит укрепить торгово-экономические связи России с Турцией, считают эксперты Фото: официальный сайт президента РФ

Тем более что, как отметил сам Путин, появились подвижки по одному из направлений — открытию транспортных коридоров. По словам эксперта, речь идет о Зангезурском коридоре на территории Армении: от его разблокирования выиграют не только противоборствующие стороны, но и Россия — за счет расширения торгово-экономического сотрудничества с Турцией Реджепа Эрдогана. «Путин пытается дать понять Пашиняну, что, если коридор состоится, Армения только выиграет: страна выйдет из экономической изоляции, в которой она оказалась на 30 лет из-за карабахского конфликта», — пояснил Сабиров.

Россия «сохраняет своеобразное лидерство» в решении карабахского конфликта, отмечает один из авторов телеграм-канала Bunin & Co, политолог Сергей Маркедонов. «Москва продемонстрирует, что остается главным игроком в процессе мирного урегулирования, и процессы демаркации и делимитации будут проходить при ее активной модерации», — отметил эксперт.

По мнению старшего научного сотрудника Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николая Силаева, «дело не в лидерстве» России. «В этом вопросе нет конкуренции между Россией и ЕС. Основную работу ведет Россия. Если другие международные организации или страны этой работе по поиску мира как-то содействуют, можно только порадоваться этому.

Россия взяла на себя ответственность как ключевой посредник в этом урегулировании. И восстановление транспортных коммуникаций может способствовать и росту доверия, и росту экономических связей в регионе», — пояснил эксперт. Позиция президента Путина, по сути, сводится к тому, что Россия помогает сторонам конфликта договориться.

После карабахской войны 2020 года стороны впервые приблизились к принятию приемлемых для всех решений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия остается единственным игроком, который находит какие-то компромиссы в разрешении армяно-азербайджанского конфликта, считает директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. Идет «поиск попыток экономического взаимодействия, разблокирования транспортных коридоров». Но на Азербайджан оказывает сильное влияние Турция, на Армению — США, Франция и Великобритания, которые хотят ослабить влияние России в этом регионе. «Россия заинтересована в полном урегулировании конфликта. Она выступает как международный посредник, а не на чьей-то стороне. Позиция России сильна тем, что она может предлагать развязки военно-политические, чего не может предложить Брюссель», — резюмировал Евсеев.