Приговор отцу Сергию может стать рычагом для неугодных

Адвокат отца Сергия рассказал, что он отреагировал на приговор стоически Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Дело отца Сергия

Судебный процесс над экс-схиигуменом Сергием (Николай Романов), которого 30 ноября приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии, является показательным. Решение суда может стать знаком для тех священников, которые будут вести аналогичные проповеди. Об этом в интервью URA.RU рассказал адвокат экс-схиигумена Павел Бабиков. Он также обратил внимание на роль сторонника Сергия Всеволода Могучева и на возможность массовых выступлений адептов старца после приговора.

— Почему отца Сергия приговорили к трем с половиной годам колонии, а не к четырем, как требовала прокуратура?

Наказание для отца Сергия было неоправданно суровым, считает Павел Бабиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Суд учел смягчающие обстоятельства, поэтому приговор получился другим, но все равно считаю, что он чрезмерно суровый. Странно, почему суд избрал такой долгий срок, ведь Сергий никакого вреда не причинил. Никто не кончил жизнь самоубийством, и ущерб недвижимости епархии не причинен.

— Как отец Сергий отнесся к приговору Измайловского суда?

— Он принял приговор стоически, как и было на протяжении всего процесса. Он понимал, что приговор будет жесткий, поэтому на заседании только стоял и молился. С него не сняли наручники, молиться приходилось прямо в них.

— Могут ли зачесть время нахождения Сергия в СИЗО, где он пробыл около года, за время отбывания наказания в колонии?

— Однозначно. Суд должен принять такое решение, но это будет уже после апелляции, которую мы подадим. Будем требовать, чтобы каждый день содержания под стражей зачли за полтора дня в колонии.

Адвокат уверен, что Романову сократят время нахождения в колонии из-за дней, проведенных в СИЗО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Могут ли сторонники Сергия устраивать массовые акции поддержки?

— Это исключено, Сергий на такое не благословлял. Он, наоборот, говорил, что всех прощает и не на кого не держит зла. Если будут какие-то публичные акции поддержки, то они не будут связаны с Сергием.

— Как продвигается процесс по делу об экстремизме, возбужденном против отца Сергия?

— Пока Сергию только предъявлено обвинение. Об этом деле информация появится позднее, заседания пока не назначены, но предполагаем, что в ближайшее время будет назначена мера пресечения.

— Могло ли следствие использовать пресс-секретаря экс-схиигумена Всеволода Могучева, чтобы тот дал показания против Сергия по делу об экстремизме?

Сторонники отца Сергия не станут устраивать массовые акции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Возможно, Могучева задержали, чтобы он дал показания на Сергия. Я считаю, что это было одной из целей следствия, но не думаю, что Могучев действительно даст показания.

— Может ли дело Сергия стать рычагом давления на неугодных для епархии священников?

Суд над Сергием — это показательный процесс. Ему показательно вынесли суровый приговор, который не соразмерен правонарушению Сергия. Не исключаю, что таким образом епархия хотела предупредить и других священников, которые будут вести подобные проповеди: «будете выступать — будете получать».

Павел Бабиков считает, что прецедент с делом отца Сергия могут использовать против других священников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

URA.RU направило запрос в пресс-службу Екатеринбургской епархии. Ответа на момент публикации не поступало.

Отец Сергий был осужден на три с половиной года колонии общего режима, хотя прокуратура запрашивала четыре года лишения свободы. Измайловский суд Москвы признал его виновным по трем статьям — самоуправство, склонение к суициду и нарушение прав верующих. Позднее ему предъявили обвинение в возбуждении вражды среди религиозных групп. Силовики также 1 сентября задержали его пресс-секретаря Всеволода Могучева. В его квартире провели обыски. Была изъята аппаратура, с помощью которой, по версии следствия, записывались ролики с проповедями, которые появлялись на YouTube.