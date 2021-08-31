Силовики пришли с обыском в квартиру соратника отца Сергия

Из квартиры Всеволода Могучева изымают технику и документы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

В екатеринбургской квартире пресс-секретаря отца Сергия Всеволода Могучева, задержанного по подозрению в экстремизме, проходит обыск. Силовики пришли за техникой, с помощью которой, по версии следствия, соратники опального священника записывали ролики с проповедями Сергия и выкладывали на YouTube. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«В квартире на переулке Замятина в Екатеринбурге идет обыск. Квартира принадлежит матери Могучева, сам он там тоже жил. У следователей есть ордер на изъятие съемочной техники, документов и других вещей», — рассказал собеседник агентства. Постановление на обыск утвердил Басманный районный суд Москвы, об этом просил руководитель следственной группы полковник СКР Александр Стальмахович, который вел следствие по делу отца Сергия.

Адвокат Могучева Михаил Толмачев подтвердил URA.RU, что силовики проводят обыск в квартире его подзащитного. Самого юриста туда не пускают. «Мама Всеволода сказала мне, что из квартиры изымают технику, которую ранее уже изымали. Как я думаю, цель этого — оказать давление на родственников, чтобы Всеволод был более сговорчивым», — предположил Толмачев.

Могучев был задержан днем 1 сентября по дороге из Тобольска в Екатеринбург. По данным источника URA.RU в силовых кругах, соратника Романова задержали в поезде под тюменским городом Ишимом. Изначально планировалось взять Могучева на вокзале в Екатеринбурге, однако задержание было решено форсировать. Ожидается, что ему предъявят обвинения в экстремизме по статье 282 УК РФ.