Элитный дом генерала МЧС пугает жителей екатеринбургского поселка

«Страшно отпускать детей». Фото

03 декабря 2021 в 12:00 Размер текста - 17 +

По словам экс-главы управления МЧС России по Свердловской области Андрея Заленского, этим домом он не владеет, а только пользуется Фото: URA.RU © URA.RU Жители Малого Истока (Екатеринбург) стараются обходить стороной усадьбу, которой пользуется семья экс-главы управления МЧС России по Свердловской области Андрея Заленского. Один из местных жителей признался, что передумал покупать дом на улице Новоселов, узнав, кто будет его соседом. Как живут екатеринбуржцы в поселке и почему боятся отпускать своих детей на прогулки недалеко от генеральского дома, далее в материале URA.RU. Дом Заленского образует тупик на улице Новоселов Фото: URA.RU © URA.RU Усадьба Заленского находится между поселками Малый Исток и «Усадьба-Юг» и образует тупик на улице Новоселов. Дом стоит на дороге, связывающей основную часть поселка с выездом. Вместо дороги, соединяющей улицы Новоселов и Визитную, рядом с домом расположена спортивная площадка, а также вырыта глубокая канава. «Из-за построек невозможно проехать на машине. Можно кое-как пройти пешком, но там получается, что приходится идти по краю канавы, по узкой тропинке. Это часто вызывает проблемы», — поделился один из соседей Заленского по поселку, пожелавший остаться не названным. Он добавил, что детям приходится обходить дом генерала по кустам репейника, и перебираться по узкому мостику, который зимой покрывается снегом. «Страшно отпускать детей, потому что летом, например, им приходится ходить по высокой траве, в которой никогда не знаешь, что находится. Прошу их не заходить в ту часть поселка», — отметил екатеринбуржец. Участок улицы Новоселов у дома Заленских, где проезжая часть обрывается Скрин «Яндекс.Карты» Местные жители неохотно рассказывают что-то о доме, которым пользуется генерал. Большая часть отказывается разговаривать с журналистами, отмечая лишь, что в конце улицы находится «нехороший» дом, который обходят стороной не только взрослые, но и дети. «Там сложное место, постоянно между собой ругаемся», — отметила местная жительница. Тем не менее у соседей генерала нет пути короче, чтобы попасть на Визитную и выехать из поселка на Сибирский тракт. «Всем приходится выезжать только по одной разбитой дороге. Если бы дом не занимал столько места, можно было бы удобнее ездить. Я, например, строю дом, поэтому стройматериалы возить не слишком удобно», — рассказал один из местных жителей. Жители Малого Истока вынуждены проходить по скользкому мостику, чтобы обойти дом Заленского Фото: URA.RU © URA.RU Другой сосед экс-главы управления МЧС России по Свердловской области признался URA.RU, что переехал в поселок недавно и изначально хотел купить дом недалеко от генеральской усадьбы. Но в последний момент передумал. «Мне рассказали, что хозяева того дома постоянно устраивают скандалы, с кем-то судятся. Я подумал, что себе дороже там селиться и купил участок подальше», — рассказал местный житель. Поговорить с кем-то из проживающих в домах, прилегающих к усадьбе, не удалось. На территории были только сторожевые псы, реагирующие на каждое движение на улице. Сам Заленский, ранее комментируя конфликт вокруг дома, заявлял, что является лишь арендатором, а юридически строение принадлежит ямальскому бизнесмену Радику Халлиулину. Он вместе с генералом оказался ответчиком в деле о незаконном строительстве. URA.RU попыталось связаться с Заленским, но он не ответил на звонок корреспондента. Ранее жители Малого Истока потребовали снести дом, которым пользуется Заленский. Они направили обращение в суд, где будет рассматриваться иск прокуратуры к генералу в связи с нарушениями, допущенными при строительстве дома. Настаивает на сносе дома один из соседей — Сергей Юрьев. Мужчина отмечает, что дом построен в охранной зоне линии электропередач и на газовой трубе высокого давления. Особенно его возмущает то, что из-за дома других жители поселка не могут воспользоваться дорогой. Фото: URA.RU © URA.RU Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жители Малого Истока (Екатеринбург) стараются обходить стороной усадьбу, которой пользуется семья экс-главы управления МЧС России по Свердловской области Андрея Заленского. Один из местных жителей признался, что передумал покупать дом на улице Новоселов, узнав, кто будет его соседом. Как живут екатеринбуржцы в поселке и почему боятся отпускать своих детей на прогулки недалеко от генеральского дома, далее в материале URA.RU. Усадьба Заленского находится между поселками Малый Исток и «Усадьба-Юг» и образует тупик на улице Новоселов. Дом стоит на дороге, связывающей основную часть поселка с выездом. Вместо дороги, соединяющей улицы Новоселов и Визитную, рядом с домом расположена спортивная площадка, а также вырыта глубокая канава. «Из-за построек невозможно проехать на машине. Можно кое-как пройти пешком, но там получается, что приходится идти по краю канавы, по узкой тропинке. Это часто вызывает проблемы», — поделился один из соседей Заленского по поселку, пожелавший остаться не названным. Он добавил, что детям приходится обходить дом генерала по кустам репейника, и перебираться по узкому мостику, который зимой покрывается снегом. «Страшно отпускать детей, потому что летом, например, им приходится ходить по высокой траве, в которой никогда не знаешь, что находится. Прошу их не заходить в ту часть поселка», — отметил екатеринбуржец. Местные жители неохотно рассказывают что-то о доме, которым пользуется генерал. Большая часть отказывается разговаривать с журналистами, отмечая лишь, что в конце улицы находится «нехороший» дом, который обходят стороной не только взрослые, но и дети. «Там сложное место, постоянно между собой ругаемся», — отметила местная жительница. Тем не менее у соседей генерала нет пути короче, чтобы попасть на Визитную и выехать из поселка на Сибирский тракт. «Всем приходится выезжать только по одной разбитой дороге. Если бы дом не занимал столько места, можно было бы удобнее ездить. Я, например, строю дом, поэтому стройматериалы возить не слишком удобно», — рассказал один из местных жителей. Другой сосед экс-главы управления МЧС России по Свердловской области признался URA.RU, что переехал в поселок недавно и изначально хотел купить дом недалеко от генеральской усадьбы. Но в последний момент передумал. «Мне рассказали, что хозяева того дома постоянно устраивают скандалы, с кем-то судятся. Я подумал, что себе дороже там селиться и купил участок подальше», — рассказал местный житель. Поговорить с кем-то из проживающих в домах, прилегающих к усадьбе, не удалось. На территории были только сторожевые псы, реагирующие на каждое движение на улице. Сам Заленский, ранее комментируя конфликт вокруг дома, заявлял, что является лишь арендатором, а юридически строение принадлежит ямальскому бизнесмену Радику Халлиулину. Он вместе с генералом оказался ответчиком в деле о незаконном строительстве. URA.RU попыталось связаться с Заленским, но он не ответил на звонок корреспондента. Ранее жители Малого Истока потребовали снести дом, которым пользуется Заленский. Они направили обращение в суд, где будет рассматриваться иск прокуратуры к генералу в связи с нарушениями, допущенными при строительстве дома. Настаивает на сносе дома один из соседей — Сергей Юрьев. Мужчина отмечает, что дом построен в охранной зоне линии электропередач и на газовой трубе высокого давления. Особенно его возмущает то, что из-за дома других жители поселка не могут воспользоваться дорогой.