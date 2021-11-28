К бывшему начальнику ГУ МЧС по Свердловской области Андрею Заленскому (на фото) имеют претензии соседи Владимир Жабриков

Жители поселка Малый Исток под Екатеринбургом требуют снести дом по улице Новоселов, которым пользуется семья генерала Андрея Заленского — экс-главы ГУ МЧС по Свердловской области. Люди направили обращение в суд, где будет рассматриваться иск прокуратуры к Заленскому в связи с нарушениями, допущенными при постройке доме. Авторы обращения просят допустить их к участию в судебном процессе, так как этот иск затрагивает их интересы.

«Дом генерала построен в охранной зоне линии электропередач и на газовой трубе высокого давления, а также совершен захват земли общего пользования: он перегородил дорогу по улице Новоселов, построив себе спортивную площадку, и теперь вместо продолжения дороги — тупик», — рассказал URA.RU сосед Заленского Сергей Юрьев.

Последнее обстоятельство больше всего возмущает людей. «Сквозной проезд по улице Новоселов, конечно, должен быть! Представьте, каждый возле своего дома будет перегораживать проезд! — добавил еще один автор обращения Сергей Рябков в беседе с агентством. Он отмечает, что дорожный знак «Тупик» на этой улице был установлен самовольно: «Как я понимаю, ГАИ его не устанавливало».

Андрей Заленский не ответил на звонок и сообщение от журналиста в мессенджере (хотя прочитал его). Дозвониться до его адвоката Евгения Трофимова не удалось (год назад он представлял интересы генерала в судах о законности выделения генералу квартиры от государства, причем, выиграл это дело). Сам Заленский, комментируя ранее в СМИ конфликт с соседями из-за земельных участков, пояснял, что является лишь арендатором (дом и участок оформлены на ямальского бизнесмена Радика Халиуллина).

Впрочем, иск прокуратуры подан к ним обоим: ответчиками по нему указаны и Заленский, и Халиуллин (третье лицо — администрация Екатеринбурга). Истец требует освободить самовольно занятый муниципальный земельный участок. Как значится на сайте Октябрьского суда Екатеринбурга, 3 ноября должно было состояться предварительное заседание, но оно было перенесено на 20 декабря. Рассматривает дело судья Надежда Бабкина.

Улица Новоселов теперь упирается в тупик Фото: предоставлено Сергеем Юрьевым

Вот как теперь выглядит улица Новоселов в Малом Истоке на карте Скриншот: с программы 2Gis

Жители М.Истока просят суд допустить их к участию в суде о коттедже генерала в качестве третьих лиц. Фото: предоставлено Сергеем Юрьевым

Дело об устранении нарушений, допущенных при строительстве дома генерала, рассматривают в суде. Скриншот: с сайта Октябрьского суда Екатеринбурга