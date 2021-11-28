Жители поселка Малый Исток под Екатеринбургом требуют снести дом по улице Новоселов, которым пользуется семья генерала Андрея Заленского — экс-главы ГУ МЧС по Свердловской области. Люди направили обращение в суд, где будет рассматриваться иск прокуратуры к Заленскому в связи с нарушениями, допущенными при постройке доме. Авторы обращения просят допустить их к участию в судебном процессе, так как этот иск затрагивает их интересы.
«Дом генерала построен в охранной зоне линии электропередач и на газовой трубе высокого давления, а также совершен захват земли общего пользования: он перегородил дорогу по улице Новоселов, построив себе спортивную площадку, и теперь вместо продолжения дороги — тупик», — рассказал URA.RU сосед Заленского Сергей Юрьев.
Последнее обстоятельство больше всего возмущает людей. «Сквозной проезд по улице Новоселов, конечно, должен быть! Представьте, каждый возле своего дома будет перегораживать проезд! — добавил еще один автор обращения Сергей Рябков в беседе с агентством. Он отмечает, что дорожный знак «Тупик» на этой улице был установлен самовольно: «Как я понимаю, ГАИ его не устанавливало».
Андрей Заленский не ответил на звонок и сообщение от журналиста в мессенджере (хотя прочитал его). Дозвониться до его адвоката Евгения Трофимова не удалось (год назад он представлял интересы генерала в судах о законности выделения генералу квартиры от государства, причем, выиграл это дело). Сам Заленский, комментируя ранее в СМИ конфликт с соседями из-за земельных участков, пояснял, что является лишь арендатором (дом и участок оформлены на ямальского бизнесмена Радика Халиуллина).
Впрочем, иск прокуратуры подан к ним обоим: ответчиками по нему указаны и Заленский, и Халиуллин (третье лицо — администрация Екатеринбурга). Истец требует освободить самовольно занятый муниципальный земельный участок. Как значится на сайте Октябрьского суда Екатеринбурга, 3 ноября должно было состояться предварительное заседание, но оно было перенесено на 20 декабря. Рассматривает дело судья Надежда Бабкина.
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