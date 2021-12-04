В России готовится объединение городов и районов

Под сокращение вместе с чиновниками могут попасть школы и медучреждения

04 декабря 2021 в 09:01 Размер текста - 17 +

Небольшие муниципалитеты в России собираются укрупнять Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Число муниципалитетов в России будут укрупнять, а местных чиновников и депутатов увольнять. Это произойдет, сообщил URA.RU близкий к Госдуме источник, после принятия поправок в закон о местном самоуправлении, которые разрабатываются и планируется внести в новом году. Депутаты утверждают, что «реформа назрела». Однако эксперты опасаются, что вместе с сокращением числа чиновников и депутатов могут быть закрыты малокомплектные школы и небольшие больницы, что вызовет социальное напряжение. Поправки в закон о местном самоуправлении планируется внести в Госдуму после принятия закона о публичной власти, сообщает близкий к парламенту инсайдер. Нововведения предполагают укрупнение муниципалитетов путем присоединения небольших населенных пунктов к более крупным городам и райцентрам. «В присоединяемых территориях ликвидируют советы депутатов и администрации. Это поможет сэкономить бюджетные деньги и повысить контроль над территориями. Полномочия сокращенных чиновников в ряде территорий передадут в администрации городов и райцентров, а где-то создадут объединенные администрации и собрания депутатов. Варианты обсуждаются», — пояснил источник. В Госдуме обсуждают запуск муниципальной реформы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Чиновники и депутаты из небольших городов и сел, продолжает инсайдер, из-за скудных бюджетов тесно аффилированы с местными бизнесменами. Поэтому «зачастую больше зависят от местных элит, нежели от региональных властей». «Это неуправляемые чиновники. Такая ситуация не устраивает ни губернаторов, ни Кремль, которые продолжают централизацию страны. После реформы у губернаторов появится повод убрать неугодных глав и депутатов на местах через досрочные выборы в укрупненных муниципалитетах. Каких регионов это коснется, пока не обсуждается — сначала должен быть принят закон. Ожидается, что досрочные выборы пройдут в 2022 и 2023 годах», — пояснил инсайдер. Депутаты Госдумы из регионов, по словам инсайдера, выражали опасения, что после сокращения администраций будут закрыты малокомплектные школы, детсады, фельдшерско-акушерские пункты ради экономии денег. «В небольших территориях содержать их невыгодно, для властей укрупненного муниципалитета это обуза. И есть риск, что жители выйдут на борьбу против закрытия школ, это будет поводом для социального напряжения», — добавил собеседник URA.RU. Некоторые депутаты опасаются закрытия школ и ФАПов в малых населенных пунктах Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Один из депутатов Госдумы сообщил URA.RU, что обсуждается объединение муниципалитетов внутри Башкирии, Забайкалья, Мордовии, возможно, Марий Эл. Он подтвердил, что объединение территорий и сейчас вызывает конфликты, однако чаще всего они связаны с тем, что местные элиты лишаются возможности контролировать местные бюджеты, выделение земли и влиять на прочие вопросы. Так было в Челябинской области, где в 2019 году запустили объединение Коркинского района и городских поселений Коркино, Роза, Первомайское в один муниципальный округ. Депутаты горсовета Розы, контролируемого коммунальным лобби, отказывались голосовать за слияние в одну территорию. Процесс должны завершить лишь к концу 2022 года. В Пермском крае в прошлом году непросто шло объединение территорий в Кунгурский муниципальный округ. В Курганской области с 2019 года пытаются укрупнять города и районы, но столкнулись с сопротивлением местных чиновников. Необходимость муниципальной реформы «назрела по объективным причинам», рассказал URA.RU первый зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Даниил Бессарабов. «Есть районы, где живут 3-5 тысяч человек. Там сложно найти профессионального главу поселения и даже кандидатов в депутаты. Поэтому есть смысл оптимизировать некоторых управленцев, это даст эффект к развитию всей территории. Освободится часть бюджета, которую можно будет потратить на решение социальных вопросов. Но реформа не должна быть повсеместной. В каждом субъекте нужно учитывать мнение жителей конкретной территории и все обстоятельства, которые подталкивают к укрупнению муниципалитетов», — считает Бессарабов. Оптимизация, по словам экспертов, должна учитывать мнение жителей муниципалитетов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России есть тенденция к уменьшению полномочий органов местного самоуправления и сокращениям в муниципалитетах, считает исполняющий обязанности главы Молжаниновского района Москвы Сергей Самойлин. «Сокращения местных чиновников могут быть восприняты [населением], как обновление власти. Ведь городские депутаты, сотрудники администраций — это первые служащие, к кому обращаются жители с проблемами. И на них транслируется общее отношение народа к власти. Так что обновление на местах в этом смысле — позитивный шаг», — заметил Самойлин. Сокращение лишних чиновников, по мнению доктора политических наук, профессора департамента политологии Финуниверситета при правительстве РФ Елены Бродовской, поможет освободить дополнительные деньги. Но это вызывает риск недовольства общества. «Если не советоваться с жителями, то они воспримут укрупнение муниципалитетов как попытку власти подменить решение их реальных проблем видимостью каких-то действий. Нельзя проводить реформу ради реформы, это усилит социальную напряженность», — подчеркнула эксперт. Реформа может привести к досрочным муниципальным выборам в ряде регионов страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Оптимизация чревата риском ускорения оттока населения из сел, считает директор Института политики и государственного права Виталий Иванов. «Однако бесконечно поддерживать, как в советское время, неперспективные населенные пункты за счет сохранения там муниципальной власти, не конструктивно. Рано или поздно какие-то деревни умрут, а люди уедут, потому что не захотят сидеть в тоскливых селах. Для спасения деревень нужны экономические меры, а не сохранение местных чиновников», — резюмировал эксперт. 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Число муниципалитетов в России будут укрупнять, а местных чиновников и депутатов увольнять. Это произойдет, сообщил URA.RU близкий к Госдуме источник, после принятия поправок в закон о местном самоуправлении, которые разрабатываются и планируется внести в новом году. Депутаты утверждают, что «реформа назрела». Однако эксперты опасаются, что вместе с сокращением числа чиновников и депутатов могут быть закрыты малокомплектные школы и небольшие больницы, что вызовет социальное напряжение. Поправки в закон о местном самоуправлении планируется внести в Госдуму после принятия закона о публичной власти, сообщает близкий к парламенту инсайдер. Нововведения предполагают укрупнение муниципалитетов путем присоединения небольших населенных пунктов к более крупным городам и райцентрам. «В присоединяемых территориях ликвидируют советы депутатов и администрации. Это поможет сэкономить бюджетные деньги и повысить контроль над территориями. Полномочия сокращенных чиновников в ряде территорий передадут в администрации городов и райцентров, а где-то создадут объединенные администрации и собрания депутатов. Варианты обсуждаются», — пояснил источник. Чиновники и депутаты из небольших городов и сел, продолжает инсайдер, из-за скудных бюджетов тесно аффилированы с местными бизнесменами. Поэтому «зачастую больше зависят от местных элит, нежели от региональных властей». «Это неуправляемые чиновники. Такая ситуация не устраивает ни губернаторов, ни Кремль, которые продолжают централизацию страны. После реформы у губернаторов появится повод убрать неугодных глав и депутатов на местах через досрочные выборы в укрупненных муниципалитетах. Каких регионов это коснется, пока не обсуждается — сначала должен быть принят закон. Ожидается, что досрочные выборы пройдут в 2022 и 2023 годах», — пояснил инсайдер. Депутаты Госдумы из регионов, по словам инсайдера, выражали опасения, что после сокращения администраций будут закрыты малокомплектные школы, детсады, фельдшерско-акушерские пункты ради экономии денег. «В небольших территориях содержать их невыгодно, для властей укрупненного муниципалитета это обуза. И есть риск, что жители выйдут на борьбу против закрытия школ, это будет поводом для социального напряжения», — добавил собеседник URA.RU. Один из депутатов Госдумы сообщил URA.RU, что обсуждается объединение муниципалитетов внутри Башкирии, Забайкалья, Мордовии, возможно, Марий Эл. Он подтвердил, что объединение территорий и сейчас вызывает конфликты, однако чаще всего они связаны с тем, что местные элиты лишаются возможности контролировать местные бюджеты, выделение земли и влиять на прочие вопросы. Так было в Челябинской области, где в 2019 году запустили объединение Коркинского района и городских поселений Коркино, Роза, Первомайское в один муниципальный округ. Депутаты горсовета Розы, контролируемого коммунальным лобби, отказывались голосовать за слияние в одну территорию. Процесс должны завершить лишь к концу 2022 года. В Пермском крае в прошлом году непросто шло объединение территорий в Кунгурский муниципальный округ. В Курганской области с 2019 года пытаются укрупнять города и районы, но столкнулись с сопротивлением местных чиновников. Необходимость муниципальной реформы «назрела по объективным причинам», рассказал URA.RU первый зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Даниил Бессарабов. «Есть районы, где живут 3-5 тысяч человек. Там сложно найти профессионального главу поселения и даже кандидатов в депутаты. Поэтому есть смысл оптимизировать некоторых управленцев, это даст эффект к развитию всей территории. Освободится часть бюджета, которую можно будет потратить на решение социальных вопросов. Но реформа не должна быть повсеместной. В каждом субъекте нужно учитывать мнение жителей конкретной территории и все обстоятельства, которые подталкивают к укрупнению муниципалитетов», — считает Бессарабов. В России есть тенденция к уменьшению полномочий органов местного самоуправления и сокращениям в муниципалитетах, считает исполняющий обязанности главы Молжаниновского района Москвы Сергей Самойлин. «Сокращения местных чиновников могут быть восприняты [населением], как обновление власти. Ведь городские депутаты, сотрудники администраций — это первые служащие, к кому обращаются жители с проблемами. И на них транслируется общее отношение народа к власти. Так что обновление на местах в этом смысле — позитивный шаг», — заметил Самойлин. Сокращение лишних чиновников, по мнению доктора политических наук, профессора департамента политологии Финуниверситета при правительстве РФ Елены Бродовской, поможет освободить дополнительные деньги. Но это вызывает риск недовольства общества. «Если не советоваться с жителями, то они воспримут укрупнение муниципалитетов как попытку власти подменить решение их реальных проблем видимостью каких-то действий. Нельзя проводить реформу ради реформы, это усилит социальную напряженность», — подчеркнула эксперт. Оптимизация чревата риском ускорения оттока населения из сел, считает директор Института политики и государственного права Виталий Иванов. «Однако бесконечно поддерживать, как в советское время, неперспективные населенные пункты за счет сохранения там муниципальной власти, не конструктивно. Рано или поздно какие-то деревни умрут, а люди уедут, потому что не захотят сидеть в тоскливых селах. Для спасения деревень нужны экономические меры, а не сохранение местных чиновников», — резюмировал эксперт.