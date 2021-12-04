Путин настроил соратников на новые выборы президента

За основу возьмут уроки кампании в Госдуму

04 декабря 2021 в 19:43 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин дал наставления единороссам на предстоящую кампанию по выборам главы государства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин включил «Единую Россию» в предстоящие выборы президента. Его выступление на съезде партии 4 декабря — это своего рода встряска для ЕР, считают политологи. По их мнению, в основу будущей президентской кампании ляжет так называемая «народная программа», с которой партия победила на выборах в Госдуму. К участникам съезда ЕР Путин обратился по видеосвязи. Он поздравил партию с победой на сентябрьских выборах в Госдуму, отметив, что партия «выдержала жесткую, открытую конкурентную борьбу» и «доказала, что по праву является партией-лидером, партией народного представительства и парламентского большинства». При этом ряды ЕР существенно обновились, в том числе за счет представителей волонтерского движения, подчеркнул он. Президент РФ Владимир Путин наказал единороссам не расслабляться и выполнять все обязательства, обозначенные в народной программе партии Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Путина, единороссы смогли предложить россиянам «созидательную и объединяющую повестку», а программу действий сформировали вместе с людьми. Поэтому «программа по праву стала называться народной». «Она основана на предложениях, идеях жителей нашей огромной страны, всех ее регионов. Каждый ее пункт обдуман, просчитан с точки зрения реализации исполнения в определенные, конкретные сроки», — отметил президент. В центре политики ЕР, подчеркнул Путин, должен оставаться «человек, его запросы, его благополучие и качество жизни». «Высший смысл быть в партии „Единая Россия“, работать в ней — это служение людям и уважение к людям, это защита, отстаивание и реализация интересов граждан нашей страны. Отрадно, что вся многогранная деятельность партии настроена на решение именно этих задач, причем всегда, а не только в период избирательных кампаний», — подчеркнул Путин. Президент отметил, что основные параметры программы ЕР отражены в федеральном бюджете на 2022—2024 годы. Однако после выполнения одной задачи должна ставиться новая, «более высокого порядка», продолжил Путин. Единороссы не должны забывать о главном в своей деятельности — заботе о людях, подчеркнул президент Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Тогда „народная программа“ ЕР будет не только воплощаться в делах, но и развиваться как живой документ, динамично и качественно обновляться, чтобы соответствовать вызовам времени и насущным запросам, ожиданиям людей», — призвал президент. Он добавил, что рассчитывает на ЕР «как на мощную, надежную политическую силу». Выступление Путина на съезде ЕР дало старт «подготовительному этапу к выборам президента», пояснил URA.RU доцент Школы политических исследований РАНХиГС Михаил Мизулин. «Акценты, которые расставляет президент, связаны с тем, чтобы его приводной ремень — партия — выполняя народную программу, имела электоральную поддержку не только в единый день голосования в 2022 и в 2023 годах, но и на президентских выборах в 2024 году. На это должен работать трехлетний бюджет, национальные проекты», — отметил политолог. Всю политическую систему президент РФ Владимир Путин продолжает держать в тонусе, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин в начале этой недели на форуме «Россия зовет!» уже сказал, что право баллотироваться снова ему дано Конституции, напомнил социальный психолог, политолог Алексей Рощин. Эксперт не исключает, что вокруг будущих выборов начался «очередной раунд подковерной борьбы», и Путин вынужден посылать сигналы — сначала на форуме ВТБ, сегодня — на съезде ЕР. «Чтобы как-то утихомирить страсти, Путин решил, что систему нужно держать в тонусе. Для этого нужно продемонстрировать некоторую подготовку к предстоящим выборам. С одной стороны, показать, что Путин все еще здесь и начинает, с другой — настроить на рабочий лад сами выборные и политические структуры, которые могут расслабиться за эти два года. Это может даже носить характер дидактический, тренировочный. Путин решил провести такое встряхивание. Это такой прогрев мотора», — пояснил политолог. Статья по теме Путин дал старт новой президентской кампании С тем, что выступление Путина можно интерпретировать как старт подготовки к президентским выборам 2024 года, согласен и научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Вместе с тем эксперт отмечает, что в таком случае у ЕР есть риск фальстарта. «Информационное поле можно перенапрячь. Какие бы правильные вещи вы ни говорили, но если вы о них говорите отовсюду на протяжении долгого времени, к ним начинается идиосинкразия [реакция, возникающая в ответ на определенные неспецифические раздражители]», — резюмировал Журавлев. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин включил «Единую Россию» в предстоящие выборы президента. Его выступление на съезде партии 4 декабря — это своего рода встряска для ЕР, считают политологи. По их мнению, в основу будущей президентской кампании ляжет так называемая «народная программа», с которой партия победила на выборах в Госдуму. К участникам съезда ЕР Путин обратился по видеосвязи. Он поздравил партию с победой на сентябрьских выборах в Госдуму, отметив, что партия «выдержала жесткую, открытую конкурентную борьбу» и «доказала, что по праву является партией-лидером, партией народного представительства и парламентского большинства». При этом ряды ЕР существенно обновились, в том числе за счет представителей волонтерского движения, подчеркнул он. По словам Путина, единороссы смогли предложить россиянам «созидательную и объединяющую повестку», а программу действий сформировали вместе с людьми. Поэтому «программа по праву стала называться народной». «Она основана на предложениях, идеях жителей нашей огромной страны, всех ее регионов. Каждый ее пункт обдуман, просчитан с точки зрения реализации исполнения в определенные, конкретные сроки», — отметил президент. В центре политики ЕР, подчеркнул Путин, должен оставаться «человек, его запросы, его благополучие и качество жизни». «Высший смысл быть в партии „Единая Россия“, работать в ней — это служение людям и уважение к людям, это защита, отстаивание и реализация интересов граждан нашей страны. Отрадно, что вся многогранная деятельность партии настроена на решение именно этих задач, причем всегда, а не только в период избирательных кампаний», — подчеркнул Путин. Президент отметил, что основные параметры программы ЕР отражены в федеральном бюджете на 2022—2024 годы. Однако после выполнения одной задачи должна ставиться новая, «более высокого порядка», продолжил Путин. «Тогда „народная программа“ ЕР будет не только воплощаться в делах, но и развиваться как живой документ, динамично и качественно обновляться, чтобы соответствовать вызовам времени и насущным запросам, ожиданиям людей», — призвал президент. Он добавил, что рассчитывает на ЕР «как на мощную, надежную политическую силу». Выступление Путина на съезде ЕР дало старт «подготовительному этапу к выборам президента», пояснил URA.RU доцент Школы политических исследований РАНХиГС Михаил Мизулин. «Акценты, которые расставляет президент, связаны с тем, чтобы его приводной ремень — партия — выполняя народную программу, имела электоральную поддержку не только в единый день голосования в 2022 и в 2023 годах, но и на президентских выборах в 2024 году. На это должен работать трехлетний бюджет, национальные проекты», — отметил политолог. Путин в начале этой недели на форуме «Россия зовет!» уже сказал, что право баллотироваться снова ему дано Конституции, напомнил социальный психолог, политолог Алексей Рощин. Эксперт не исключает, что вокруг будущих выборов начался «очередной раунд подковерной борьбы», и Путин вынужден посылать сигналы — сначала на форуме ВТБ, сегодня — на съезде ЕР. «Чтобы как-то утихомирить страсти, Путин решил, что систему нужно держать в тонусе. Для этого нужно продемонстрировать некоторую подготовку к предстоящим выборам. С одной стороны, показать, что Путин все еще здесь и начинает, с другой — настроить на рабочий лад сами выборные и политические структуры, которые могут расслабиться за эти два года. Это может даже носить характер дидактический, тренировочный. Путин решил провести такое встряхивание. Это такой прогрев мотора», — пояснил политолог. С тем, что выступление Путина можно интерпретировать как старт подготовки к президентским выборам 2024 года, согласен и научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Вместе с тем эксперт отмечает, что в таком случае у ЕР есть риск фальстарта. «Информационное поле можно перенапрячь. Какие бы правильные вещи вы ни говорили, но если вы о них говорите отовсюду на протяжении долгого времени, к ним начинается идиосинкразия [реакция, возникающая в ответ на определенные неспецифические раздражители]», — резюмировал Журавлев.