В Тюмени запустили мобильного помощника для пациентов после COVID

С помощью него можно бесплатно пройти реабилитацию

07 декабря 2021 в 08:45 Размер текста - 17 +

Мобильное приложение пока работает в тестовом режиме, оно будет доступно всем желающим осенью 2022 года Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени разработали цифровой сервис «ЗдравBOX». Он состоит из сайта и мобильного приложения, которые помогут пациентам после COVID-19 бесплатно пройти курс реабилитации. Пока сервис работает в тестовом режиме, но уже в следующем году воспользоваться им сможет любой желающий житель региона. А после опыт планируют распространить на всю страну. URA.RU удалось поговорить руководителем проекта — старшим тренером-преподавателем по спорту Центра оздоровительной физической культуры Тюменского государственного университета Еленой Ягудиной. — Расскажите, что представляет из себя проект? — Цифровой сервис «ЗдравBOX» — это социально-технологический проект. Он состоит из сайта и приложения для смартфона, в которые зашиты три больших блока: это медицинские данные, спорт, но не спорт высоких достижений, а скорее двигательная активность человека, физическая культура, и третий блок — психологический. Если будут выявлены какие-то функциональные проблемы, сервис подскажет, к какому фитнес-тренеру можно записаться по месту жительства Фото: Размик Закарян © URA.RU На первом этапе человек выполняет ряд тестов и получает некую оценку своего состояния. Второй этап — коррекция. Например, выявив проблемы с психологическим состоянием, сервис тут же предлагает вам записаться на групповую консультацию с психологом. И в формате малых групп, объединенных по какому-либо психологическому профилю, вы можете скорректировать свое состояние. В случае, если ситуация у человека критическая, его посещают, например, суицидальные мысли, сервис предложит записаться к психотерапевту. Достаточно будет просто нажать кнопку «позвонить». Если будут выявлены какие-то функциональные проблемы, сервис подскажет, к какому фитнес-тренеру можно записаться по месту жительства. В Тюмени работает порядка 150 инструкторов, которые совершенно бесплатно за счет бюджета города ведут занятия по огромному спектру различных активностей. В приложении человеку выдается расписание и адреса работы этих инструкторов — их можно выбрать ближе к дому или по пути на работу. К сожалению, не все знают о такой возможности. Наша задача — как раз в том, чтобы интегрировать в свой сервис различные возможности и подсказать человеку, что делать в той или иной ситуации. Мы как бы выстраиваем цепочку, чтобы человека, который прошел лечение в больнице, передать другим специалистам, в которых он нуждается. Иногда бывает так, что пациента выписали, вроде как он теперь является трудоспособным гражданином, а он испытывает состояние астении, нет сил и ресурсов, и он не понимает, нормально ли это, и что он может сделать дома самостоятельно. Мы даем экспертную информацию по всем вопросам. Иногда выявляется, что человек живет один, и он элементарно не может сходить в аптеку. Таким пациентам тоже сервис помогает — мы находимся в тесном контакте с социальными службами. — На какие проблемы чаще всего жалуются те, кто переболел коронавирусом? Если сервис определит у пользователя психологические проблемы, то направит его к психологу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Часто это снижение работоспособности, состояние астении, когда человек быстро устает. Здесь подключаются наши спортивные инструкторы. Второе, что часто беспокоит пациентов, — это показатели крови, которые после коронавируса могут не соответствовать базовым нормам. Вроде бы, человек чувствует себя хорошо, но из-за результатов анализов он испытывает беспокойство и не знает, что с этим делать. Тут наши медики оказывают большую консультационную помощь. Часто отмечаются нарушения сна, снижение настроения, какие-то околодепрессивные состояния. — Чтобы разработать такое приложение, пришлось ли привлекать сторонних специалистов? — Да, у нас очень много партнеров, без которых проект бы не получился. Над сервисом работали Институт физической культуры ТюмГУ, кафедра общей и социальной психологии ТюмГУ, кафедра семейной медицины Тюменского государственного медицинского университета. Также в числе партнеров — поликлиника №6 Тюмени, реабилитационный центр «Градостроитель», ГАУ ТО «Миасс», департамент здравоохранения Тюмени, многофункциональный центр «Олимпия», старейший фитнес-центр «Антей». — Это бесплатное приложение? — Да, оно совершенно бесплатное. Сейчас мы находимся на этапе пилотного эксперимента. В нем по договоренности с главным врачом принимают участие пациенты поликлиники №6 города Тюмени. — Когда сервис будет доступен более широкому кругу людей? — Мы делаем этот проект в рамках обучения в Школе научного лидерства Западно-Сибирского научного образовательного центра. В ближайшее время у нас будет финальное выступление по проекту, после чего станет ясно, куда дальше двигаться. Вообще, мы планируем к лету 2022 года закончить свое базовое исследование и к сентябрю выйти на поликлиники региона. Сегодня в Тюменской области мы имеем более 70 тысяч людей, которые в той или иной мере нуждаются в восстановлении после перенесенного коронавируса. Но никто не показывает им, что делать, не направляет, куда идти. Это безусловно, проект, которому необходима поддержка областных властей — без нее ничего не получится. А дальше, возможно, к проекту присоединятся и другие регионы.

В Тюмени разработали цифровой сервис «ЗдравBOX». Он состоит из сайта и мобильного приложения, которые помогут пациентам после COVID-19 бесплатно пройти курс реабилитации. Пока сервис работает в тестовом режиме, но уже в следующем году воспользоваться им сможет любой желающий житель региона. А после опыт планируют распространить на всю страну. URA.RU удалось поговорить руководителем проекта — старшим тренером-преподавателем по спорту Центра оздоровительной физической культуры Тюменского государственного университета Еленой Ягудиной. — Расскажите, что представляет из себя проект? — Цифровой сервис «ЗдравBOX» — это социально-технологический проект. Он состоит из сайта и приложения для смартфона, в которые зашиты три больших блока: это медицинские данные, спорт, но не спорт высоких достижений, а скорее двигательная активность человека, физическая культура, и третий блок — психологический. На первом этапе человек выполняет ряд тестов и получает некую оценку своего состояния. Второй этап — коррекция. Например, выявив проблемы с психологическим состоянием, сервис тут же предлагает вам записаться на групповую консультацию с психологом. И в формате малых групп, объединенных по какому-либо психологическому профилю, вы можете скорректировать свое состояние. В случае, если ситуация у человека критическая, его посещают, например, суицидальные мысли, сервис предложит записаться к психотерапевту. Достаточно будет просто нажать кнопку «позвонить». Если будут выявлены какие-то функциональные проблемы, сервис подскажет, к какому фитнес-тренеру можно записаться по месту жительства. В Тюмени работает порядка 150 инструкторов, которые совершенно бесплатно за счет бюджета города ведут занятия по огромному спектру различных активностей. В приложении человеку выдается расписание и адреса работы этих инструкторов — их можно выбрать ближе к дому или по пути на работу. К сожалению, не все знают о такой возможности. Наша задача — как раз в том, чтобы интегрировать в свой сервис различные возможности и подсказать человеку, что делать в той или иной ситуации. Мы как бы выстраиваем цепочку, чтобы человека, который прошел лечение в больнице, передать другим специалистам, в которых он нуждается. Иногда бывает так, что пациента выписали, вроде как он теперь является трудоспособным гражданином, а он испытывает состояние астении, нет сил и ресурсов, и он не понимает, нормально ли это, и что он может сделать дома самостоятельно. Мы даем экспертную информацию по всем вопросам. Иногда выявляется, что человек живет один, и он элементарно не может сходить в аптеку. Таким пациентам тоже сервис помогает — мы находимся в тесном контакте с социальными службами. — На какие проблемы чаще всего жалуются те, кто переболел коронавирусом? — Часто это снижение работоспособности, состояние астении, когда человек быстро устает. Здесь подключаются наши спортивные инструкторы. Второе, что часто беспокоит пациентов, — это показатели крови, которые после коронавируса могут не соответствовать базовым нормам. Вроде бы, человек чувствует себя хорошо, но из-за результатов анализов он испытывает беспокойство и не знает, что с этим делать. Тут наши медики оказывают большую консультационную помощь. Часто отмечаются нарушения сна, снижение настроения, какие-то околодепрессивные состояния. — Чтобы разработать такое приложение, пришлось ли привлекать сторонних специалистов? — Да, у нас очень много партнеров, без которых проект бы не получился. Над сервисом работали Институт физической культуры ТюмГУ, кафедра общей и социальной психологии ТюмГУ, кафедра семейной медицины Тюменского государственного медицинского университета. Также в числе партнеров — поликлиника №6 Тюмени, реабилитационный центр «Градостроитель», ГАУ ТО «Миасс», департамент здравоохранения Тюмени, многофункциональный центр «Олимпия», старейший фитнес-центр «Антей». — Это бесплатное приложение? — Да, оно совершенно бесплатное. Сейчас мы находимся на этапе пилотного эксперимента. В нем по договоренности с главным врачом принимают участие пациенты поликлиники №6 города Тюмени. — Когда сервис будет доступен более широкому кругу людей? — Мы делаем этот проект в рамках обучения в Школе научного лидерства Западно-Сибирского научного образовательного центра. В ближайшее время у нас будет финальное выступление по проекту, после чего станет ясно, куда дальше двигаться. Вообще, мы планируем к лету 2022 года закончить свое базовое исследование и к сентябрю выйти на поликлиники региона. Сегодня в Тюменской области мы имеем более 70 тысяч людей, которые в той или иной мере нуждаются в восстановлении после перенесенного коронавируса. Но никто не показывает им, что делать, не направляет, куда идти. Это безусловно, проект, которому необходима поддержка областных властей — без нее ничего не получится. А дальше, возможно, к проекту присоединятся и другие регионы.