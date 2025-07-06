«Ручки трясутся»: Пугачева призналась в возможных проблемах со здоровьем

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Пугачева призналась в возможных проблемах с руками
Пугачева призналась в возможных проблемах с руками Фото:

Российская певица Алла Пугачева призналась, что у нее трясутся руки, что может свидетельствовать о возможных проблемах со здоровьем. Это выяснилось, когда муж артистки Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) готовил завтрак. Супруг попросил Пугачеву поснимать этот процесс на телефон. Об этом пишет портал VOICE.

«Да я и так, и так. Ручки трясутся иногда, но это жизнь», — сказала Пугачева. Ее слова публикует VOICE. После чего Галкин предложил Пугачевой обратиться к дочери, которая помогла бы со съемкой. Однако певица отказалась это делать.

Ранее стало известно, что семейный отдых пары в Италии подошел к концу. Пугачева и Галкин переехали в Юрмалу (Латвия). До этого они успели побывать на Кипре.

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Российская певица Алла Пугачева призналась, что у нее трясутся руки, что может свидетельствовать о возможных проблемах со здоровьем. Это выяснилось, когда муж артистки Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) готовил завтрак. Супруг попросил Пугачеву поснимать этот процесс на телефон. Об этом пишет портал VOICE. «Да я и так, и так. Ручки трясутся иногда, но это жизнь», — сказала Пугачева. Ее слова публикует VOICE. После чего Галкин предложил Пугачевой обратиться к дочери, которая помогла бы со съемкой. Однако певица отказалась это делать. Ранее стало известно, что семейный отдых пары в Италии подошел к концу. Пугачева и Галкин переехали в Юрмалу (Латвия). До этого они успели побывать на Кипре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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