«Ручки трясутся»: Пугачева призналась в возможных проблемах со здоровьем

Российская певица Алла Пугачева призналась, что у нее трясутся руки, что может свидетельствовать о возможных проблемах со здоровьем. Это выяснилось, когда муж артистки Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) готовил завтрак. Супруг попросил Пугачеву поснимать этот процесс на телефон. Об этом пишет портал VOICE.
«Да я и так, и так. Ручки трясутся иногда, но это жизнь», — сказала Пугачева. Ее слова публикует VOICE. После чего Галкин предложил Пугачевой обратиться к дочери, которая помогла бы со съемкой. Однако певица отказалась это делать.
Ранее стало известно, что семейный отдых пары в Италии подошел к концу. Пугачева и Галкин переехали в Юрмалу (Латвия). До этого они успели побывать на Кипре.
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