В Екатеринбурге открылся новый центр притяжения туристов

Посетители музея могут подержать в руках инструменты XIX века Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

С 8 декабря в Екатеринбурге начал работать Центр истории камнерезного дела на улице Пушкина, 5, где посетители смогут не только увидеть скульптуры из камня, но и сделать их сами. Там показывают работы мастеров XIX века и современных камнерезов, а затем преподаватели научат обрабатывать камень на профессиональных станках. Что можно узнать и чему научиться в новом центре — в материале URA.RU.

«Мы позволяем каждому посетителю почувствовать себя камнерезом», — сказала Людмила Будрина Фото: Размик Закарян © URA.RU

«Мы рассказываем, какими минералами богат Урал, как тут развито камнерезное производство. Но это не музей как таковой. На двух этажах мы попытались собрать и историческую часть, и практическую часть. Мы позволяем каждому посетителю почувствовать себя камнерезом. Понять, насколько это сложно и насколько захватывающе», — рассказала URA.RU заместитель директора по проектам в сфере культуры фонда семьи Шмотьевых Людмила Будрина.

Центр открылся для посетителей с 8 декабря. Он работает со среды по воскресенье (с 11:00 до 19:00. Касса закрывается в 18:00). По понедельникам и вторникам музей работать не будет, но магазин с сувенирами открыт ежедневно.

На стеллажах выставки находятся полудрагоценные камни Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Центр встречает посетителей стеллажом с полудрагоценными камнями, среди которых есть самоцветы, добываемые на Урале. Некоторые камни можно подержать в руках, ощутить их вес, текстуру и понять, с чем работают камнерезы.

Далее посетителям предлагают поработать за станком, который использовали для обработки камня в XIX веке. «Нужно непрерывно крутить ручку с одинаковой скоростью и одновременно стачивать камень. Заготовка может испортиться, если изменить скорость вращения», — рассказала Будрина.

Кроме этого, посетители могут увидеть работы мастеров-камнерезов XIX века и современных скульпторов студии камнерезного искусства «Святогор». Два экспоната — «Ермак» (2011 год) и «Данила-мастер» (2020—2021 года) — представлены Фондом семьи Шмотьевых.

Скульптуры «Ермак» и «Данила-мастер» представлены Фондом семьи Шмотьевых Фото: Размик Закарян © URA.RU

Для тех, кто стремится погрузиться в историю, в музее открыта комната, воссоздающая условия забоя (разрабатываемый участок карьера), в которой в XIX веке трудились уральцы, добывающие камни для обработки. Комната представляет собой узкий коридор с плохим освещением и низким потолком. Внутри посетители музея могут подержать инструменты горщиков и прочувствовать атмосферу их работы.

Экспозиция завершается галереей картин уральского художника Алексея Козьмича Денисова-Уральского, который был конкурентом Карла Фаберже. Одна из его работ занимает более 12 квадратных метров.

В музее воссоздана шахта, в которой трудились рабочие XIX века Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

После посещение исторической части центра посетителями предлагают поработать на настоящих камнерезных станках. Инструкторы, получившие профильное образование, следят за тем, чтобы практика проходила безопасно и комфортно. Куратор мастерской Игорь Дубяго рассказал, что в будущем в подвале музея могут проходить мастер-классы для детей, где они смогут научиться простейшей технике работы.

Посетителям предлагают поработать на станках для обработки камня Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Партнерами Центра выступила компания «ФОРЭС» и Фонд поддержки культуры и искусства семьи Шмотьевых, с которыми музей сотрудничает с 2018 года. Работа музея стала возможна также благодаря частно-государственному партнерству с Екатеринбургским музеем ИЗО.

«Рад вас приветствовать на этой выставке. Надеемся, что получилось увлекательно и познавательно. Делом занималась интересная команда из профессионалов своего дела», — рассказал директор Фонда семьи Шмотьевых Александр Шмотьев.

«Наши посетители узнают, что камень может спорить с творческим замыслом и диктовать свои условия игры», — рассказала Людмила Будрина, объясняя ценность музея для посетителей. Она отметила, что камнерезное искусство вновь приобретает актуальность у уральцев.

Александр Шмотьев пригласил в музей екатеринбуржцев и гостей города Фото: Размик Закарян © URA.RU

Выставку посетил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, для которого провели отдельную экскурсию. Он посмотрел все экспонаты и выточил на станке камень, который пообещал хранить на своем рабочем месте. «Я испытал большое впечатление от того, что здание, являющееся памятником архитектуры, обрело новый смысл. Проект реализован по схеме частно-государственного партнерства благодаря Фонду семьи Шмотьевых. Они большие ценители камнерезного дела, я это хорошо знаю», — сказал Орлов после экскурсии по музею.

Мэр подчеркнул, что музей создает для Екатеринбурга конкурентное преимущество среди других туристических мест. «У города есть шанс попасть на туристическую карту и стать Меккой благодаря нашим фишкам, нашим брендам», — рассказал Орлов.

Алексей Орлов попробовал работать на камнерезных станках Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На выставку также пришла министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. «Я счастлива, что подобные проекты реализуются в нашей области. Жителям и туристам показывают красоту уральского камня», — восхитилась она.

Дом, в котором открыт музей, является памятником архитектуры XIX века и был построен в 1872 году по проекту местного зодчего, городского архитектора Екатеринбурга Михаила Реутова. Особняк был передан музею в 2018 году муниципалитетом города, реконструкция и приспособление здания к его новым задачам длились три года.

Алексей Орлов оказался впечатлен экспонатами музея Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Посетители музея могут сами обрабатывать заготовки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU