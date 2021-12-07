В Екатеринбурге открылся новый центр притяжения туристов

С 8 декабря в Екатеринбурге начал работать Центр истории камнерезного дела на улице Пушкина, 5, где посетители смогут не только увидеть скульптуры из камня, но и сделать их сами. Там показывают работы мастеров XIX века и современных камнерезов, а затем преподаватели научат обрабатывать камень на профессиональных станках. Что можно узнать и чему научиться в новом центре — в материале URA.RU.
«Мы позволяем каждому посетителю почувствовать себя камнерезом», — сказала Людмила Будрина
«Мы рассказываем, какими минералами богат Урал, как тут развито камнерезное производство. Но это не музей как таковой. На двух этажах мы попытались собрать и историческую часть, и практическую часть. Мы позволяем каждому посетителю почувствовать себя камнерезом. Понять, насколько это сложно и насколько захватывающе», — рассказала URA.RU заместитель директора по проектам в сфере культуры фонда семьи Шмотьевых Людмила Будрина.
Центр открылся для посетителей с 8 декабря. Он работает со среды по воскресенье (с 11:00 до 19:00. Касса закрывается в 18:00). По понедельникам и вторникам музей работать не будет, но магазин с сувенирами открыт ежедневно.
На стеллажах выставки находятся полудрагоценные камни
Центр встречает посетителей стеллажом с полудрагоценными камнями, среди которых есть самоцветы, добываемые на Урале. Некоторые камни можно подержать в руках, ощутить их вес, текстуру и понять, с чем работают камнерезы.
Далее посетителям предлагают поработать за станком, который использовали для обработки камня в XIX веке. «Нужно непрерывно крутить ручку с одинаковой скоростью и одновременно стачивать камень. Заготовка может испортиться, если изменить скорость вращения», — рассказала Будрина.
Кроме этого, посетители могут увидеть работы мастеров-камнерезов XIX века и современных скульпторов студии камнерезного искусства «Святогор». Два экспоната — «Ермак» (2011 год) и «Данила-мастер» (2020—2021 года) — представлены Фондом семьи Шмотьевых.
Скульптуры «Ермак» и «Данила-мастер» представлены Фондом семьи Шмотьевых
Для тех, кто стремится погрузиться в историю, в музее открыта комната, воссоздающая условия забоя (разрабатываемый участок карьера), в которой в XIX веке трудились уральцы, добывающие камни для обработки. Комната представляет собой узкий коридор с плохим освещением и низким потолком. Внутри посетители музея могут подержать инструменты горщиков и прочувствовать атмосферу их работы.
Экспозиция завершается галереей картин уральского художника Алексея Козьмича Денисова-Уральского, который был конкурентом Карла Фаберже. Одна из его работ занимает более 12 квадратных метров.
В музее воссоздана шахта, в которой трудились рабочие XIX века
После посещение исторической части центра посетителями предлагают поработать на настоящих камнерезных станках. Инструкторы, получившие профильное образование, следят за тем, чтобы практика проходила безопасно и комфортно. Куратор мастерской Игорь Дубяго рассказал, что в будущем в подвале музея могут проходить мастер-классы для детей, где они смогут научиться простейшей технике работы.
Посетителям предлагают поработать на станках для обработки камня
Партнерами Центра выступила компания «ФОРЭС» и Фонд поддержки культуры и искусства семьи Шмотьевых, с которыми музей сотрудничает с 2018 года. Работа музея стала возможна также благодаря частно-государственному партнерству с Екатеринбургским музеем ИЗО.
«Рад вас приветствовать на этой выставке. Надеемся, что получилось увлекательно и познавательно. Делом занималась интересная команда из профессионалов своего дела», — рассказал директор Фонда семьи Шмотьевых Александр Шмотьев.
«Наши посетители узнают, что камень может спорить с творческим замыслом и диктовать свои условия игры», — рассказала Людмила Будрина, объясняя ценность музея для посетителей. Она отметила, что камнерезное искусство вновь приобретает актуальность у уральцев.
Александр Шмотьев пригласил в музей екатеринбуржцев и гостей города
Выставку посетил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, для которого провели отдельную экскурсию. Он посмотрел все экспонаты и выточил на станке камень, который пообещал хранить на своем рабочем месте. «Я испытал большое впечатление от того, что здание, являющееся памятником архитектуры, обрело новый смысл. Проект реализован по схеме частно-государственного партнерства благодаря Фонду семьи Шмотьевых. Они большие ценители камнерезного дела, я это хорошо знаю», — сказал Орлов после экскурсии по музею.
Мэр подчеркнул, что музей создает для Екатеринбурга конкурентное преимущество среди других туристических мест. «У города есть шанс попасть на туристическую карту и стать Меккой благодаря нашим фишкам, нашим брендам», — рассказал Орлов.
Алексей Орлов попробовал работать на камнерезных станках
На выставку также пришла министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. «Я счастлива, что подобные проекты реализуются в нашей области. Жителям и туристам показывают красоту уральского камня», — восхитилась она.
Дом, в котором открыт музей, является памятником архитектуры XIX века и был построен в 1872 году по проекту местного зодчего, городского архитектора Екатеринбурга Михаила Реутова. Особняк был передан музею в 2018 году муниципалитетом города, реконструкция и приспособление здания к его новым задачам длились три года.
Алексей Орлов оказался впечатлен экспонатами музея
С 8 декабря в Екатеринбурге начал работать Центр истории камнерезного дела на улице Пушкина, 5, где посетители смогут не только увидеть скульптуры из камня, но и сделать их сами. Там показывают работы мастеров XIX века и современных камнерезов, а затем преподаватели научат обрабатывать камень на профессиональных станках. Что можно узнать и чему научиться в новом центре — в материале URA.RU. «Мы рассказываем, какими минералами богат Урал, как тут развито камнерезное производство. Но это не музей как таковой. На двух этажах мы попытались собрать и историческую часть, и практическую часть. Мы позволяем каждому посетителю почувствовать себя камнерезом. Понять, насколько это сложно и насколько захватывающе», — рассказала URA.RU заместитель директора по проектам в сфере культуры фонда семьи Шмотьевых Людмила Будрина. Центр открылся для посетителей с 8 декабря. Он работает со среды по воскресенье (с 11:00 до 19:00. Касса закрывается в 18:00). По понедельникам и вторникам музей работать не будет, но магазин с сувенирами открыт ежедневно. Центр встречает посетителей стеллажом с полудрагоценными камнями, среди которых есть самоцветы, добываемые на Урале. Некоторые камни можно подержать в руках, ощутить их вес, текстуру и понять, с чем работают камнерезы. Далее посетителям предлагают поработать за станком, который использовали для обработки камня в XIX веке. «Нужно непрерывно крутить ручку с одинаковой скоростью и одновременно стачивать камень. Заготовка может испортиться, если изменить скорость вращения», — рассказала Будрина. Кроме этого, посетители могут увидеть работы мастеров-камнерезов XIX века и современных скульпторов студии камнерезного искусства «Святогор». Два экспоната — «Ермак» (2011 год) и «Данила-мастер» (2020—2021 года) — представлены Фондом семьи Шмотьевых. Для тех, кто стремится погрузиться в историю, в музее открыта комната, воссоздающая условия забоя (разрабатываемый участок карьера), в которой в XIX веке трудились уральцы, добывающие камни для обработки. Комната представляет собой узкий коридор с плохим освещением и низким потолком. Внутри посетители музея могут подержать инструменты горщиков и прочувствовать атмосферу их работы. Экспозиция завершается галереей картин уральского художника Алексея Козьмича Денисова-Уральского, который был конкурентом Карла Фаберже. Одна из его работ занимает более 12 квадратных метров. После посещение исторической части центра посетителями предлагают поработать на настоящих камнерезных станках. Инструкторы, получившие профильное образование, следят за тем, чтобы практика проходила безопасно и комфортно. Куратор мастерской Игорь Дубяго рассказал, что в будущем в подвале музея могут проходить мастер-классы для детей, где они смогут научиться простейшей технике работы. Партнерами Центра выступила компания «ФОРЭС» и Фонд поддержки культуры и искусства семьи Шмотьевых, с которыми музей сотрудничает с 2018 года. Работа музея стала возможна также благодаря частно-государственному партнерству с Екатеринбургским музеем ИЗО. «Рад вас приветствовать на этой выставке. Надеемся, что получилось увлекательно и познавательно. Делом занималась интересная команда из профессионалов своего дела», — рассказал директор Фонда семьи Шмотьевых Александр Шмотьев. «Наши посетители узнают, что камень может спорить с творческим замыслом и диктовать свои условия игры», — рассказала Людмила Будрина, объясняя ценность музея для посетителей. Она отметила, что камнерезное искусство вновь приобретает актуальность у уральцев. Выставку посетил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, для которого провели отдельную экскурсию. Он посмотрел все экспонаты и выточил на станке камень, который пообещал хранить на своем рабочем месте. «Я испытал большое впечатление от того, что здание, являющееся памятником архитектуры, обрело новый смысл. Проект реализован по схеме частно-государственного партнерства благодаря Фонду семьи Шмотьевых. Они большие ценители камнерезного дела, я это хорошо знаю», — сказал Орлов после экскурсии по музею. Мэр подчеркнул, что музей создает для Екатеринбурга конкурентное преимущество среди других туристических мест. «У города есть шанс попасть на туристическую карту и стать Меккой благодаря нашим фишкам, нашим брендам», — рассказал Орлов. На выставку также пришла министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. «Я счастлива, что подобные проекты реализуются в нашей области. Жителям и туристам показывают красоту уральского камня», — восхитилась она. Дом, в котором открыт музей, является памятником архитектуры XIX века и был построен в 1872 году по проекту местного зодчего, городского архитектора Екатеринбурга Михаила Реутова. Особняк был передан музею в 2018 году муниципалитетом города, реконструкция и приспособление здания к его новым задачам длились три года.