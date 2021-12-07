В Москве вручили «Оскар» для наставников будущей элиты России

Это большая премьера проекта, который возродил Путин. ФОТО

08 декабря 2021 в 01:07 Размер текста - 17 +

Церемонию вручения наград «Знания» стилизовали под кинопремию Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве 7 декабря прошла первая церемония награждения победителей главного просветительского проекта страны «Знание». Его учредило одноименное общество, возрожденное президентом России Владимиром Путиным весной. Церемония, которую вели телеведущие Иван Ургант и Яна Чурикова, была стилизована под вручение кинопремий — участники и звезды члены жюри прошли по красной ковровой дорожке, в зале были известные актеры, режиссеры, бизнесмены и общественники, передает корреспондент URA.RU. Общество «Знание», основанное в 1947 году, возрождено и весной получило новую жизнь по инициативе президента Владимира Путина. В рамках проекта министры, главы госкорпораций, бизнесмены, режиссеры и другие успешные люди читают лекции молодежи, выступая их наставниками. Церемония вручения первой премии «Знание» прошла в Московском театре мюзикла, где, несмотря на снегопад, для номинантов приготовили красную ковровую дорожку. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ведущими церемонии были Иван Ургант и Яна Чурикова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Знаменитый врач-кардиохирург, изобретатель и педагог Леонид Бокерия (справа), позднее выигравшей в главной номинации «Просветитель года», сообщил URA.RU, что в советское время «был костяк ученых-популяризаторов науки — с этой целью и создавалось общество „Знание“». «Были площадки, куда мог прийти любой желающий, почитать книги, послушать лекции, поговорить с учеными и получить новые знания. Премия просветителей как раз является попыткой возродить советский костяк таких людей», — сказал он. Церемония напоминает вручение кинопремии не случайно, заметил экс-министр культуры РФ, худрук Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой (слева). «Сделана церемония вроде „Оскара“ для учителей. Это желание власти сделать науку и образование модными и популярными темами, каким являются крутые премии вроде „Оскара“», — объяснил он. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Членами жюри стали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, президент Курчатовского института Миаил Ковальчук, министры культуры и просвещения РФ Ольга Любимова и Сергей Кравцов, председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф, глава «Газпром нефти» Александр Дюков, бизнесмены Виктор Вексельберг (на фото) и Евгений Касперский, режиссеры и актеры Тимур Бекмамдетов, Федор Бондарчук, Владимир Машков, а также другие известные в своих сферах деятели. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Из 3000 участников были определены 29 лауреатов. Лучшим просветительским проектом был признан конкурс для школьников «Большая перемена». Просветителем года стал Леонид Бокерия. А лучшей просветительской компанией признан «Яндекс», управляющему которого Тиграну Худавердяну (слева) вручил награду Сергей Кириенко (справа), который напомнил, что возрождение «Знания» началось в апреле с послания президента Владимира Путина, а уже через месяц глава государства принял в первом просветительском марафоне этого общества, а спустя полгода — во втором. «Просвещение — не просто про передачу знаний. Это и про личный пример. На Востоке говорят, что учение — это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь», — сказал Кириенко. Уже после церемонии он подчеркнул, что участники конкурса — это «люди, заслуживающие безграничного уважения». «Премия ежегодная, скоро заявки будем принимать на следующий сезон. Самое главное, мы увидели эти просветителей, определили лучших», — заметил он. Фото: Владимир Андреев © URA.RU В завершении церемонии для лауреатов спела Елка Фото: Владимир Андреев © URA.RU Замысел конкурса заключается в «желании российской власти отобрать наставников для будущей элиты страны», считает президент Ассоциации электронной электоральной политики Александр Серавин. «Главе государства нужен некий интеллектуальный ресурс, который может послужить стимулом для развития такой экономики, которая могла бы конкурировать с ведущими мировыми державами. И молодежь выступает как раз таким ресурсом. Система опытных просветителей поможет будущим ученым, интеллектуалам, управленцам продвинуть вперед технологическое развитие страны», — подчеркнул Серавин. Новые просветители, по мнению директора Института развития парламентаризма Алексея Чадаева, смогут повлиять на умы российских детей и подростков и «воспитать новое поколение патриотов». «Руководства страны осознает, что просвещение — не только „классическое“ образование. Просвещение становится фактором „мягкой силы“, которая может влиять на события в мире. Когда люди приходят получить знания, им параллельно внедряется определенная картина мира. Поэтому „Знание“ появилось в советское время и работало в той логике. Сейчас власть пытается возродить модель влияния на молодежь. Из детей и подростков воспитывают патриотов, которые еще и будут подкованы в науке и технологиях. Где бы они ни жили, могут сохранить связь с Россией и на нее работать», — считает Чадаев. Статья по теме Путин начал борьбу с Западом за влияние на российских школьников Педагогов и общественников впервые вывели на красную ковровую дорожку, поскольку руководство страны подчеркивает их статус, считает доцент Школы политических исследований Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), один из ветеранов общества «Знание» Михаил Мизулин. «В гуманитарном образовании в современной России есть пробелы, которые власть пытается восполнить. Мы это увидели особенно в период пандемии коронавируса, когда в интернет хлынула информация от псевдомедиков и псевдополитологов, искажая реальные знания. Руководство страны понимает, что нужно воспитывать поколение управленцев, ученых на основе хорошей научной базы. Сергей Кириенко и [помощник президента] Андрей Фурсенко это понимают. Кириенко поставил классические знания, которые дают опытные педагоги, на современную интернет-платформу, что, конечно, привлекло больше молодежи к этим конкурсам и проектам», — отметил политолог. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Москве 7 декабря прошла первая церемония награждения победителей главного просветительского проекта страны «Знание». Его учредило одноименное общество, возрожденное президентом России Владимиром Путиным весной. Церемония, которую вели телеведущие Иван Ургант и Яна Чурикова, была стилизована под вручение кинопремий — участники и звезды члены жюри прошли по красной ковровой дорожке, в зале были известные актеры, режиссеры, бизнесмены и общественники, передает корреспондент URA.RU. Замысел конкурса заключается в «желании российской власти отобрать наставников для будущей элиты страны», считает президент Ассоциации электронной электоральной политики Александр Серавин. «Главе государства нужен некий интеллектуальный ресурс, который может послужить стимулом для развития такой экономики, которая могла бы конкурировать с ведущими мировыми державами. И молодежь выступает как раз таким ресурсом. Система опытных просветителей поможет будущим ученым, интеллектуалам, управленцам продвинуть вперед технологическое развитие страны», — подчеркнул Серавин. Новые просветители, по мнению директора Института развития парламентаризма Алексея Чадаева, смогут повлиять на умы российских детей и подростков и «воспитать новое поколение патриотов». «Руководства страны осознает, что просвещение — не только „классическое“ образование. Просвещение становится фактором „мягкой силы“, которая может влиять на события в мире. Когда люди приходят получить знания, им параллельно внедряется определенная картина мира. Поэтому „Знание“ появилось в советское время и работало в той логике. Сейчас власть пытается возродить модель влияния на молодежь. Из детей и подростков воспитывают патриотов, которые еще и будут подкованы в науке и технологиях. Где бы они ни жили, могут сохранить связь с Россией и на нее работать», — считает Чадаев. Педагогов и общественников впервые вывели на красную ковровую дорожку, поскольку руководство страны подчеркивает их статус, считает доцент Школы политических исследований Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), один из ветеранов общества «Знание» Михаил Мизулин. «В гуманитарном образовании в современной России есть пробелы, которые власть пытается восполнить. Мы это увидели особенно в период пандемии коронавируса, когда в интернет хлынула информация от псевдомедиков и псевдополитологов, искажая реальные знания. Руководство страны понимает, что нужно воспитывать поколение управленцев, ученых на основе хорошей научной базы. Сергей Кириенко и [помощник президента] Андрей Фурсенко это понимают. Кириенко поставил классические знания, которые дают опытные педагоги, на современную интернет-платформу, что, конечно, привлекло больше молодежи к этим конкурсам и проектам», — отметил политолог.