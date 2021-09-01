Путин начал борьбу с Западом за влияние на российских школьников

Владимир Путин объяснил пользу от обновленного общества «Знание» Фото: Kremlin.ru

статья из сюжета Поездка Путина по Дальнему Востоку

Президент РФ Владимир Путин 1 сентября представил новый инструмент власти, который позволит вернуть лояльность молодежи. Им станет общество «Знание», обновление которого глава государства запустил весной. Во время первого дня поездки на Дальний Восток президент впервые после реформы лично принял участие в мероприятиях организации и продемонстрировал, как она будет конкурировать с западными проектами.

Четырехдневный визит Владимира Путина на Дальний Восток начался 1 сентября с общения с школьниками в честь Дня знаний. Президент провел для победителей предметных олимпиад и конкурсов открытый урок в рамках просветительского марафона общества «Знание». Глава государства напомнил, что организация, основанная в 1947 году, была возрождена «некоторое время назад» (в 2016 году Путин подписал указ о создании общества, а во время послания 21 апреля объявил о его обновлении), а ее цель — «помочь людям вообще и молодым людям, в том числе, найти себя». Он добавил, что для этого в современном мире достаточно информационных ресурсов, но проблема интернета заключается в том, что там «очень много информационного мусора».

Первый день поездки президента на Дальний Восток был посвящен детям Фото: Kremlin.ru

«А общество „Знание“, его работа как раз связана с тем, что оно обращается к мнению настоящих профессионалов по каждому узкому направлению знаний. И им, безусловно, можно доверять, на их информации можно строить свои собственные представления о том или другом явлении, о будущем его развитии, и смотреть со стороны, насколько это интересно тебе самому», — добавил Путин.

По ходу выступления президент призвал школьников изучать историю, поскольку она позволяет понять условия, в которых Россия оказалась сегодня. В частности, он вспомнил о распаде Российской Империи в 1917 году и крушении СССР в 1991 году. «Надо внимательно это проанализировать, что было триггером к этим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна», — отметил Путин. Кроме того, он призвал не позволять «болтунам» говорить, что можно было сдать Ленинград немцам в годы Великой Отечественной войны. «Может быть, жертв было бы меньше, но тогда вас бы не было, тех, кто говорит об этом сегодня таким образом», — объяснил президент. К теме интернета он вновь вернулся на видеоконференции с крупнейшими интернет-компаниями, которые подписали хартию о самостоятельном поиске и удалении противоправного и вредного для детей контента.

Российские власти включились в борьбу за умы молодежи Фото: Денис Моргунов © URA.RU

После решения об обновлении «Знания», Путин впервые лично принял участие в ее марафоне (в мае глава государства направил участникам видеообращение). По мнению директора Центра политического анализа и социальных исследований Павла Данилина, тем самым президент подчеркнул, что «обновление удалось» и проект обладает «высочайшим статусом». «Путин ведь еще в 2016 году вдохнул новую жизнь в „Знание“, а затем принял решение по реформированию организации. Теперь она приобрела другой масштаб и формат. Люди, которые читают лекции, — это министры, главы госкорпораций. Их лектории организуют по всей стране», — сказал политолог.

Цель же, которую Путин ставит перед «Знанием», — это гонка с Западом за умы российской молодежи, считает политолог Алексей Чадаев. По его словам, с развитием технологий в мире «размылась грань между образованием и формированием идентичности». Российские власти уловили этот тренд и пытаются купировать возникающие риски. «Сегодняшний ученик, да и взрослый человек, чтобы в чем-то разобраться лезет в «Википедию» или какие-то онлайн-платформы. Это перегретый сектор, в мире сейчас вкладываются крупные инвестиции в образовательные технологии. Learn Capital (венчурный фонд, инвестирующий в стартапы в сфере образования) даже называют новым Apple.

Но одно дело, если тебя учат невинным задачам по физике или математике. А другое дело если формируют картину мира.

Российские власти столкнулись с риском того, что кто-то извне будет учить россиян что важно, на какие проблемы надо обращать внимание, с чем нужно бороться. Поэтому государство пытается что-то противопоставить».

Ставка российских властей — на патриотическом воспитании молодежи с помощью общества «Знание», полагает ведущий эксперт «Центра политической конъюнктуры» Михаил Карягин. «Сфера образования сейчас воспринимается государством, как один из очередных полигонов противостояния с Западом. Такое восприятие было усилено январскими [несанкционированными] митингами, когда власти заявляли, что по линии Запада идет работа по влиянию на молодежь. Государство воспринимает эту историю, как защиту своего суверенитета и поэтому уделяет [образованию] такое внимание», — резюмировал политолог.