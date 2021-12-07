Путин показал свое отношение к войне с США и Украиной

Для этого ему понадобилось два часа

08 декабря 2021 в 01:39 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин своей встречей с американским лидером Джозефом Байденом показала, что любые противоречия нужно решать миром, комментируют эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин показал мировому сообществу, что Россия не заинтересована в войне ни с США, ни с Украиной. Его переговоры с американским лидером Джо Байденом эксперты трактуют как показатель мирного настроя. Решать проблемы силовыми методами слишком рискованно, особенно если в этом сценарии участвуют две крупнейшие ядерные державы, объясняют политологи. Встреча Путина и Байдена проходила по видеосвязи. После избрания американца в ноябре 2021-го главы государств уже встречались лично на саммите в Женеве 16 июня. По итогам той встречи они выступили с совместным заявлением и по отдельности дали пресс-конференции. На этот раз пресс-служба Кремля ограничилась первыми кадрами общения (ими, к слову, вплоть до окончания переговоров пользовались и американские СМИ, недовольные нерасторопностью пресс-службы Белого дома, которая не предоставила ни видео, ни фото). В начале встречи президент РФ Владимир Путин взмахнул правой рукой, приветствуя американского коллегу, а Джо Байден — помахал сразу обеими руками и от души рассмеялся Фото: официальный сайт президента РФ Путин первым поздоровался с Байденом. «Приветствую вас, господин президент», — сказал он и, улыбаясь, взмахнул рукой. Байден немного замешкался с микрофоном. А, разобравшись, улыбаясь, поприветствовал Путина. При этом он взмахнул обеими руками и от души рассмеялся. Байден с первых секунд решил проявить свою расположенность к российскому президенту и сказал, что сожалеет, что им «не пришлось увидеться на саммите G20» в октябре, и выразил надежду, что встреча «лицом к лицу» все же произойдет. Дальше переговоры продолжались в закрытом режиме. Они длились 2 часа 5 минут. Как сообщил американский Белый дом лидеры говорили о ситуации в Украине, о стратегической стабильности и о кибербезопасности. Встреча Путина и Байдена прошла на фоне ужесточения риторики со стороны Америки и Украины в отношении России. Это, в частности, заявления о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, ведет подготовку к нападению на Незалежную в январе 2022 года и планировала госпереворот. В сообщении пресс-службы Кремля по итогам встречи подтвердили, что «преобладающее место в разговоре занял внутриукраинский кризис» и «отсутствие прогресса в выполнении Минских договоренностей», являющихся «безальтернативной основой мирного урегулирования». «Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в „нормандском формате“, высказал серьезную озабоченность по поводу провокаций Киева против Донбасса», — рассказали в Кремле. Украинский кейс стал ключевым в переговорах президентов Владимира Путина и Джо Байдена, так как ситуация слишком усугубилась, убеждены эксперты Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua «Байден акцентировал якобы „угрожающий“ характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкции, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки», — продолжили в пресс-службе президента. Путин в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на Россию, поскольку «именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории» и «наращивает военный потенциал» у рубежей РФ. «Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений», — подчеркнули в Кремле. Стороны также обсудили план действий по иранской ядерной программе, борьбе с киберпреступностью, а также «неудовлетворительное состояние сотрудничества» двух стран. «Это проявляется, в частности, в трудностях, которые испытывают в своей работе „урезанные“ диппредставительства обеих стран. Путин подчеркнул, что все это — следствие линии американских властей, которые еще пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов, на что мы вынуждены зеркально реагировать. С российской стороны предложено обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений», — процитировали президента РФ в Кремле. И добавили, что стороны договорились продолжить контакты и переговоры. Не допустить войну на Юго-Востоке Украины должно стать одним из главных результатов видеопереговоров президентов Владимира Путина и Джо Байдена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Встреча двух лидеров — «это скорее попытка выпустить пар после весьма длительного и активного обсуждения темы „российской угрозы для Украины“», считает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков. «В истории немало примеров, когда за резкой риторикой следовал вполне прагматичный диалог. Этот шаг позволит Москве и Вашингтону получить дополнительное время для проведения дальнейших консультаций», — убежден эксперт. «Никаких прорывов от разговора ждать не нужно», предупреждал журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утром 7 декабря за много часов до переговоров. По его словам, «это рабочий разговор в очень сложный период». Важнее всего в таких встречах на высшем уровне — сам факт встречи, подтвердил URA.RU заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. «Когда государства настроены на войну, таких встреч не бывает. Когда такие встречи есть, кто бы с какой бы переговорной позиции к ним не подходил, это в любом случае лучше, чем отсутствие диалога. То, что у нас есть диалог на таком уровне, — это очень хорошо. Мало лидеров в мире, которые между собой встречаются. Защищенная линия, по которой лидеры [государств] могут разговаривать, круглосуточно обмениваться мнениями, есть только у лидеров России и США. От этих двух людей зависит жизнь цивилизации: у России и США 95% боевого потенциала мира. Вот цена этого разговора», — пояснил Климов. Если бы Россия и США готовились к войне, переговоров 7 декабря не было бы, убежден сенатор Андрей Климов Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам сенатора, «бурное движение в правильном направлении» в отношениях России и США «пока не очевидно». Восстановить связи, которые «деградировали в течение последних 11 лет» не так-то просто. Но сейчас для Путина важно «хотя бы чуть-чуть стабилизировать эти отношения, прекратить дальнейшую деградацию». И для этого нужны переговоры. «Позиции Путина сильные изначально по очень многим вопросам, и об этом говорил [экс-президент США Дональд] Трамп не так давно. Россия не является стороной украинского конфликта и не имеет никаких агрессивных планов в том числе в отношении США. Россия просто реагирует адекватно на вызовы, которые идут с той стороны. У нас априори более сильная позиция», — отметил Климов. В текущей ситуации для Путина важно обеспечить безопасность России, пояснил политтехнолог Марат Баширов. Это связано, в частности, с приближением НАТО к российским границам со стороны Украины, считает он. Переговоры по стратегической стабильности «зашли в тупик, и их судьба стала неясной» после поспешного вывода американских войск из Афганистана, тогда США и переключились на Украину и стали разыгрывать карту «российской угрозы», объяснил URA.RU главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Позиции президента США Джо Байдена сильно ослабели после вывода американских войск из Афганистана, и ему встреча с российским лидером была важна с имиджевой точки зрения Фото: Evan Vucci AP/TASS И это, по словам главного научного сотрудника Института социально-политических исследований РАН Юрия Рогачева, нужно США, чтобы по-прежнему говорить с Россией «с позиции силы». Россия же заинтересована в том, чтобы «США учитывали ее озабоченность и интересы в области собственной безопасности», отметил собеседник. «Путин правильно указывает, что после развала СССР у нас были почти идеальные отношения. Когда они ухудшились, США стали не готовы идти навстречу России, на какие-то компромиссы. Они не хотят слышать Россию», — пояснил Рогачев. Поэтому для Путина важнее всего «нормализация отношений — и дипломатических, и экономических». А лучшим показателем этого, как сказал в интервью телеканалу «Россия 24» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, будет убеждение Байденом президента Украины Владимира Зеленского в необходимости выполнять минские соглашения и не эскалировать конфликт на Юго-Востоке страны. 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Российский президент Владимир Путин показал мировому сообществу, что Россия не заинтересована в войне ни с США, ни с Украиной. Его переговоры с американским лидером Джо Байденом эксперты трактуют как показатель мирного настроя. Решать проблемы силовыми методами слишком рискованно, особенно если в этом сценарии участвуют две крупнейшие ядерные державы, объясняют политологи. Встреча Путина и Байдена проходила по видеосвязи. После избрания американца в ноябре 2021-го главы государств уже встречались лично на саммите в Женеве 16 июня. По итогам той встречи они выступили с совместным заявлением и по отдельности дали пресс-конференции. На этот раз пресс-служба Кремля ограничилась первыми кадрами общения (ими, к слову, вплоть до окончания переговоров пользовались и американские СМИ, недовольные нерасторопностью пресс-службы Белого дома, которая не предоставила ни видео, ни фото). Путин первым поздоровался с Байденом. «Приветствую вас, господин президент», — сказал он и, улыбаясь, взмахнул рукой. Байден немного замешкался с микрофоном. А, разобравшись, улыбаясь, поприветствовал Путина. При этом он взмахнул обеими руками и от души рассмеялся. Байден с первых секунд решил проявить свою расположенность к российскому президенту и сказал, что сожалеет, что им «не пришлось увидеться на саммите G20» в октябре, и выразил надежду, что встреча «лицом к лицу» все же произойдет. Дальше переговоры продолжались в закрытом режиме. Они длились 2 часа 5 минут. Как сообщил американский Белый дом лидеры говорили о ситуации в Украине, о стратегической стабильности и о кибербезопасности. Встреча Путина и Байдена прошла на фоне ужесточения риторики со стороны Америки и Украины в отношении России. Это, в частности, заявления о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, ведет подготовку к нападению на Незалежную в январе 2022 года и планировала госпереворот. В сообщении пресс-службы Кремля по итогам встречи подтвердили, что «преобладающее место в разговоре занял внутриукраинский кризис» и «отсутствие прогресса в выполнении Минских договоренностей», являющихся «безальтернативной основой мирного урегулирования». «Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в „нормандском формате“, высказал серьезную озабоченность по поводу провокаций Киева против Донбасса», — рассказали в Кремле. «Байден акцентировал якобы „угрожающий“ характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкции, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки», — продолжили в пресс-службе президента. Путин в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на Россию, поскольку «именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории» и «наращивает военный потенциал» у рубежей РФ. «Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений», — подчеркнули в Кремле. Стороны также обсудили план действий по иранской ядерной программе, борьбе с киберпреступностью, а также «неудовлетворительное состояние сотрудничества» двух стран. «Это проявляется, в частности, в трудностях, которые испытывают в своей работе „урезанные“ диппредставительства обеих стран. Путин подчеркнул, что все это — следствие линии американских властей, которые еще пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов, на что мы вынуждены зеркально реагировать. С российской стороны предложено обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений», — процитировали президента РФ в Кремле. И добавили, что стороны договорились продолжить контакты и переговоры. Встреча двух лидеров — «это скорее попытка выпустить пар после весьма длительного и активного обсуждения темы „российской угрозы для Украины“», считает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков. «В истории немало примеров, когда за резкой риторикой следовал вполне прагматичный диалог. Этот шаг позволит Москве и Вашингтону получить дополнительное время для проведения дальнейших консультаций», — убежден эксперт. «Никаких прорывов от разговора ждать не нужно», предупреждал журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утром 7 декабря за много часов до переговоров. По его словам, «это рабочий разговор в очень сложный период». Важнее всего в таких встречах на высшем уровне — сам факт встречи, подтвердил URA.RU заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. «Когда государства настроены на войну, таких встреч не бывает. Когда такие встречи есть, кто бы с какой бы переговорной позиции к ним не подходил, это в любом случае лучше, чем отсутствие диалога. То, что у нас есть диалог на таком уровне, — это очень хорошо. Мало лидеров в мире, которые между собой встречаются. Защищенная линия, по которой лидеры [государств] могут разговаривать, круглосуточно обмениваться мнениями, есть только у лидеров России и США. От этих двух людей зависит жизнь цивилизации: у России и США 95% боевого потенциала мира. Вот цена этого разговора», — пояснил Климов. По словам сенатора, «бурное движение в правильном направлении» в отношениях России и США «пока не очевидно». Восстановить связи, которые «деградировали в течение последних 11 лет» не так-то просто. Но сейчас для Путина важно «хотя бы чуть-чуть стабилизировать эти отношения, прекратить дальнейшую деградацию». И для этого нужны переговоры. «Позиции Путина сильные изначально по очень многим вопросам, и об этом говорил [экс-президент США Дональд] Трамп не так давно. Россия не является стороной украинского конфликта и не имеет никаких агрессивных планов в том числе в отношении США. Россия просто реагирует адекватно на вызовы, которые идут с той стороны. У нас априори более сильная позиция», — отметил Климов. В текущей ситуации для Путина важно обеспечить безопасность России, пояснил политтехнолог Марат Баширов. Это связано, в частности, с приближением НАТО к российским границам со стороны Украины, считает он. Переговоры по стратегической стабильности «зашли в тупик, и их судьба стала неясной» после поспешного вывода американских войск из Афганистана, тогда США и переключились на Украину и стали разыгрывать карту «российской угрозы», объяснил URA.RU главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. И это, по словам главного научного сотрудника Института социально-политических исследований РАН Юрия Рогачева, нужно США, чтобы по-прежнему говорить с Россией «с позиции силы». Россия же заинтересована в том, чтобы «США учитывали ее озабоченность и интересы в области собственной безопасности», отметил собеседник. «Путин правильно указывает, что после развала СССР у нас были почти идеальные отношения. Когда они ухудшились, США стали не готовы идти навстречу России, на какие-то компромиссы. Они не хотят слышать Россию», — пояснил Рогачев. Поэтому для Путина важнее всего «нормализация отношений — и дипломатических, и экономических». А лучшим показателем этого, как сказал в интервью телеканалу «Россия 24» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, будет убеждение Байденом президента Украины Владимира Зеленского в необходимости выполнять минские соглашения и не эскалировать конфликт на Юго-Востоке страны.