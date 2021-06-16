Путин и Байден ответили на угрозу новой холодной войны

Первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена (слева) прошла на нейтральной территории — в Швейцарии Фото: Kremlin.ru

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена дала странам шанс избежать новой Холодной войны, считают политологи. По итогам саммита 16 июня в Женеве главы государств обозначили сразу несколько тем, по которым возможно сближение двух стран. Эксперты увидели в этом отсылку ко встрече 1985 года генсекретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и экс-президента США Рональда Рейгана. Однако зафиксировали важный момент, по которому Путину и Байдену так и не удалось найти взаимопонимание.

Саммит России и США стал вторым за последние 9 лет. До этого в 2018 году Путин встречался с теперь уже бывшим американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки, остальные переговоры президентов до и после проходили на полях различных форумов.

Пресс-конференция Владимира Путина прошла отдельно от выступления Джо Байдена Фото: Kremlin.ru

Переговоры 16 июня продлились около четырех часов. После чего стороны подписали заявление о стратегической стабильности, где говорится, что «в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не может быть развязана». В конце главы государств провели отдельные пресс-конференции.

Путин выступил первым и не стал произносить длинную вступительную речь перед журналистами, лишь кратко описал, чему были посвящены переговоры. «Темы примерно, наверное, всем известны: стратегическая стабильность, кибербезопасность, региональные конфликты, торговые отношения, еще говорили о сотрудничестве в Арктике — вот примерный набор», — сообщил он.

На первый же вопрос о работе послов России (Анатолий Антонов) и США (Джон Салливан), которые с весны не могут вернуться в диппредставительства в столицах, дал обнадеживающий ответ. «Мы договорились, что этот вопрос решен, они возвращаются к месту своей службы постоянной», — сказал Путин.

По его словам, МИД РФ и Госдеп США «начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке». Аналогичные консультации стороны теперь собираются вести по договору СНВ-3 (был продлен до 2024 года) и по кибербезопасности. «На мой взгляд, это чрезвычайно важно», — отметил Путин.

В посольство США в Москве вернутся дипломаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В целом президент оценил прошедший разговор, как «весьма конструктивный», а Байдена назвал «очень опытным». Хотя и был критичен в высказываниях о несистемной оппозиции и Алексее Навальном. Он напомнил, что США в 2017 году «объявили Россию своим врагом и противником» и на законодательном уровне решили поддерживать политические организации в стране.

Джо Байден, в свою очередь, на пресс-конференции говорил о том, что защита демократических ценностей — «это часть ДНК» его страны. И тоже демонстрировал позитивный настрой. «Я заявил президенту Путину, что моя повестка дня не направлена против России, а делается все для американского народа», — сказал американский лидер. Оценить пользу от переговоров будет возможно через полгода, считает Байден.

Россия готова обсуждать с США вопросы кибербезопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Встреча Путина и Байдена проходила в контексте разногласий по Украине (Киев намерен вступить в НАТО), Беларуси (после митингов 2020 года и задержания экс-редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича), Сирии (гражданская война), «Северному потоку-2» (проект Газпрома, против которого вводили санкции). В апреле зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в колонке для РИА «Новости» писал, что за последние годы отношения России и США «по сути вернулись в эпоху холодной войны».

Однако итоги, озвученные президентами 16 июня, свидетельствуют о том, что саммит может стать фундаментом для улучшения отношений между странами, считает директор института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. «Саммит может стать стартом для диалога. Если договоренности будут реализованы, если будут созданы рабочие группы, организованы консультации и начнутся переговоры по проблемам, то можно будет говорить, что встреча принесла результат. Об этом можно будет говорить позднее, но встреча открыла возможности создать нормальную инфраструктуру для налаживания отношений», — считает Гарбузов.

Владимир Путин акцентировал внимание на том, что Алексей Навальный (на фото) осужден за уголовное преступление, а не политику Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Об удовлетворительных итогах саммита говорит и член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Ознобищев. В совместном заявлении о стратегической стабильности он видит отсылку к встрече генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана в 1985 году, которая стала первым шагом к окончанию холодной войны и к компромиссам в вопросах ядерного разоружения. «Стороны обозначили наиболее приемлемые направления сотрудничества, которые представляют взаимный интерес. Это будет основой для налаживания отношений. Заявление о том, что в ядерной войне не может быть победителей — это повторение формулы, придуманной Горбачевым и Рейганом», — сказал Ознобищев.

Несмотря на набор договоренностей, Путин и Байден по-прежнему имеют расхождения во взглядах на оппозицию в России, считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Байден говорит о правах человека и считает, что если Америка вмешивается в чужие дела, то делает это на пользу государству. А для Путина такая трактовка неприемлема, поскольку он считает что Штаты преследуют свои интересы», — полагает политолог.

На примере саммита Россия-США 2018 года он заметил, что угроза резкого обострения отношений двух стран по-прежнему сохраняется (спустя месяц после переговоров с Трампом Штаты ввели новые санкции, обвинив Россию в отравлении в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Великобритании). «Всегда может вмешаться Конгресс США, может произойти какое-то обострение из-за Украины или что-то типа чешского скандала. Может быть много всяких поводов, но тем не менее возможности для улучшения отношений действительно появились», — резюмировал Кортунов.