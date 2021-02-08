Путин показал, как повлиять на протестующую молодежь

Власть представила ответ на главную претензию молодежи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин нашел новое применение проекту «Год науки». С ним власть планировала изменить ход выборов в Госдуму в 2021 году, демонстрируя развитие России. Теперь с помощью этой задумки глава государства настраивает диалог с протестующей молодежью, которая, по данным социологов, не понимает, куда движется страна.

Свое заседание с Советом по науке Путин начал с видеозвонка президенту Курчатовского института Михаилу Ковальчуку. Тот порадовал президента торжественным запуском высокопоточного реактора ПИК в Гатчине: «Наличие такой установки является всегда показателем технологического уровня страны». Дав старт процессу, президент обозначил, что дальнейший разговор пойдет о проблемах научной отрасли, например, о спорах различных структур за ресурсы.

Президент провел заседание Совета по науке по видеосвязи Фото: Kremlin.ru

«У нас есть определенные проблемы, связанные с тем, чтобы объединять усилия для достижения конечного результата, а не растаскивать все по „мелким квартиркам“, хотя у вас, конечно, не „мелкая квартирка“, это понятно», — пошутил Путин на злободневную тему в разговоре с Ковальчуком.

Во время совещания несколько участников пожаловались Путину на неравномерное финансирование научных исследований. Завлабораторией нанобиотехнологий МФТИ Максим Никитин предложил решить проблему, создав «надведомственную площадку», которая будет координировать министерства и ведомства.

Наиболее остро президент отреагировал на выступление старшего научного сотрудника Института цитологии и генетики Новосибирской области Анастасии Проскуриной. Та рассказала, что зарабатывает 25 тысяч рублей, а руководство вынуждает ее и коллег работать на полставки, «чтобы отчитаться в повышении зарплат». По данным министра финансов РФ Антона Силуанова зарплата Проскуриной должна составлять около 80 тысяч рублей. «„Где деньги, Зин?“ — возмутился Путин, реагируя на слова Силуанова. — Давайте вместе с [министром образования РФ Валерием] Фальковым займитесь-ка этим делом, хорошо? И не только по Новосибирску, но и по другим регионам».

Президента возмутили зарплаты российских ученых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По итогам совещания Путин предложил ряд реформ в государственной научно-технической политике, например: «кардинально изменить подходы к финансированию науки за счет бюджетных средств», создать специальную комиссию при правительстве, разработать новую программу развития. «У нас есть все, чтобы быть в числе лидеров в сфере науки. Это, прежде всего, талантливая молодежь, сильные научные школы. Такой потенциал нам нужно наращивать», — подчеркнул Путин.

Важно, что прошедшее заседание было первым мероприятием, приуроченным к Году науки в 2021-м. Ранее URA.RU писало, что власть выбрала такую тематику из нескольких вариантов, чтобы создать позитивную повестку в период подготовки к выборам в Госдуму в 2021 году. Дело в том, что наука лучше всего отвечает на запрос общества на формирование образа будущего страны, объясняли собеседники URA.RU в политтусовке. После несанкционированных митингов 23, 31 января и 2 февраля эта тактика стала применима и по отношению к молодежи, которая массово выходила на улицы в разных регионах, считает политолог Сергей Поляков.

«Люди выходят на улицу не из-за ареста Алексея Навального, а потому что они в целом недовольны существующей ситуацией. И для молодежи это — отсутствие жизненных перспектив, — сказал Поляков.

— Поскольку ни экономическая, ни политическая модели за последние 10 лет не менялись, то молодежь не видит каких-то шансов проявить себя. Наука же дает осязаемый образ будущего, в котором для молодежи есть место, в котором они бы могли искать себя».

Показательно, что среди молодежи (18-24 года) уровень одобрения деятельности Путина за 2020 год снизился на 18% и составил 51%, гласят данные «Левада-Центра». Среди россиян 25-39 лет снижение составило 6% (до 57%), 40-54 года — 4% (до 61%), 55 лет и старше — без изменений (74%). «Молодежи хотелось бы ощущать уверенность в завтрашнем дне. Общую уверенность, что завтра они смогут найти работу, выплатить ипотеку. Это простые вещи, которые поставлены под угрозу из-за отсутствия экономического роста в пандемию. Отсутствует ощущение, что станет лучше», — объяснил поведение молодежи замдиректора «Левада-Центра» Денис Волков.

При этом политолог Дмитрий Солонников считает, что воспитания лояльной молодежи недостаточно для установления баланса в обществе. Необходимо появление социальных лифтов, объяснил Солонников. «Речь для населения должна касаться населения. Тот же реактор — это чудовищно далеко для молодежи. Им нужно сейчас знать, как они смогут завтра применить уже имеющиеся компетенции в своей стране, чем реально будут заниматься и в чем их знания будут полезны», — считает Солонников.