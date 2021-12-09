Курганские инсайды: новогодние подарки для чиновников

О смене вице-губернатора, газетной реформе и книге о генералах. Выпуск №949

10 декабря 2021 в 19:31 Размер текста - 17 +

А что еще будем запрещать? Коллаж URA.RU В курганском правительстве обсуждают амбициозные планы соратницы губернатора Вадима Шумкова. А некоторые предприниматели сворачивают бизнес, чтобы уехать из Кургана. Тем временем чиновники переживают из-за премий, новогодних подарков и страдают из-за проблем с канализацией. Об этом и многом другом — в новом выпуске «Инсайдов». «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Вице-губернатор прекращает политическую карьеру Чиновники в правительстве уверены, что вице-губернатор Владислав Кузнецов покинет пост в ближайшие дни. Причина ухода может быть связана с отсутствием перспектив политической карьеры. «Кузнецов шел на эту должность с прицелом на карьерный рост. Он обучился в так называемой школе губернаторов. Однако инцидент с утечкой в Интернет переговоров с мэрами по ходу голосования, и последующее судебное разбирательство по этому поводу, поставил крест на политических амбициях. Вероятно, Кузнецов вернется в нефтегазовый бизнес, где он на хорошем счету», — поговаривают правительственные слухачи. Соратнице Шумкова предрекли повышение Руководитель аппарата губернатора Оксана Куташи может пойти на повышение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководителю аппарата губернатора Оксане Куташи сплетники пророчат повышение. «Не исключено, что она займет пост вице-губернатора. Должность высокая. Доверие Шумкова к ней тоже есть и всегда было», — отмечают слухачи. Кто заменит Куташи Выходец из тюменского ФСБ Иван Зонтиков, который ранее в курганском правительстве занимал должность замгубернатора, может вернуться в регион. Его не раз видели в коридорах правительственного здания, поэтому и заговорили о его возвращении. «Зонтиков до назначения замгубернатора был руководителем аппарата губернатора. Поэтому есть версия, что именно он займет место Оксаны Куташи, если она пойдет на повышение», — делятся сплетники. Кандидат на пост начальника курганского управления вызвал вопросы В коридорах власти обсуждают возможный уход начальника областного управления культуры Дарьи Твердохлебовой. Некоторые считают, что ее возможной преемнице, заведующей библиотекой им. Маяковского Наталье Гончаренко, придется нелегко. «Она [Гончаренко] долго работает в библиотечной системе, но спектр обязанностей, которые выполняет начальник управления культуры, значительно сложнее», — прочат трудности кандидатке слухачи. Информация о возможном уходе Твердохлебовой и заменой ее Гончаренко стала распространяться в начале декабря. Таунхаусы, где живут чиновники, затопило канализацией В «Талисмане» случилась коммунальная авария Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В жилом комплексе «Талисман» в Кургане, где проживают высокопоставленные чиновники и крупные бизнесмены, случилась коммунальная авария. Канализационные воды затопили туалеты в квартирах. «Там нет системы общегородской канализации, установлены септики. Говорят, и раньше были проблемы. Жители первых этажей даже судились с застройщиком (ООО „Талисман“). Накануне весь день ассенизаторные машины откачивали воду. Но запах пропитал все здание. В супермаркете, который находится там же, продавцам чуть ли не в противогазах пришлось работать», — обсуждают курганцы. Курганские чиновники боятся не получить подарки на Новый год Некоторые сотрудники правительства Курганской области, по слухам, в прошлом году не получили новогодние подарки для своих детей и морально готовятся к аналогичной ситуации в этом году. «Людям приходится много работать, а их детям даже подарки не выдали. Учитывая экономическую ситуацию, это может повториться», — передают сплетники. Также они отметили, что были чиновники, которые не получили в прошлом году даже премии. В мэрии рады уходу высокопоставленной чиновницы Ульяна Иванова работала директором департамента экономического развития администрации Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники мэрии с облегчением восприняли отставку директора экономического департамента Ульяны Ивановой. Служащие отмечают, что ранее приходилось лавировать между указаниями своего начальства и решениями Ивановой. «Спорить с ней было сложно. Угнетал к тому же ее статус супруги вице-губернатора. Иногда приходилось сильно изловчиться, чтобы сделать грамотно. И сейчас начинает возникать много вопросов по организации школьного питания», — поясняют чиновники. URA.RU ранее писало, что Иванова уволилась из мэрии 26 ноября и уехала в Москву. Власти проводят работу над ошибками На выборах главы Альменевского округа власти Курганской области учли ошибки, допущенные полгода назад на выборах главы района, утверждают инсайдеры. По их данным, из трех кандидатов только один был реальным претендентом на этот пост — экс-сотрудник регионального департамента АПК Алексей Снежко. Двое других — технические кандидаты. «Сразу два технических кандидата. Один был подчиненным Снежко в департаменте, второй — ветврач из Альменево. Видимо, так решили подстраховаться после провала на прошлых выборах, когда все кандидаты, кроме Снежко, разом сняли свои кандидатуры», — говорят источники. Коллега из облдумы раскритиковал депутата, использующего в отчетах «Фотошоп» Депутат Борис Чепурной не понял коллегу, который использовал в работе «Фотошоп» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Курганской областной думы Борис Чепурной, по слухам, назвал «позором» то, что депутат гордумы столицы региона Артем Исламов использовал в отчетах в соцсетях фотографии, которые не похожи на отфотошопленные. «Чепурной сказал, что поступок Исламова позорит депутатский корпус», — рассказывают сплетники. После того, как пользователи соцсетей заподозрили Исламова в использовании «Фотошопа», депутат стал героем мемов и фотожаб на федеральном уровне. Учитель сына высокопоставленного чиновника сделала карьеру Руководителем гимназии № 27 стала учитель начальных классов Наталья Карпова. Прежний директор Лилия Коновалова неожиданно для всех в сентябре в разгар учебного года уехала в Москву. «Говорят, Карпова пришла в правительство к отцу ребенка, у которого была классным руководителем. Она, переживая за будущее гимназии, попросила поставить директором знающего и опытного человека. Но результат оказался удивительным. Именно ее в итоге и поставили руководителем», — обсуждают в педагогическом сообществе. При этом учителя отмечают, что как педагог Карпова — высококлассный специалист. «Может она сможет стать таким легендарным директором, как Валентина Терещенко», — считают учителя. Про курганских генералов напишут книгу Курганские генералы станут героями книги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области, по слухам, напишут книгу, которая будет посвящена генералам региона. «Есть заинтересованные лица, которые выделили на создание книги около трех миллионов рублей», — объясняют сплетники. По их словам, книга будет занятной. Сейчас насчитается около 40 генералов, служба которых проходила в Курганской области. По скандальным стройкам возбуждены уголовные дела Слухачи среди силовиков передают, что курганский СУ СК возбудил два новых уголовных дела в отношении мэрии Кургана. Вопросы у силовиков касаются оформления документов на строительство домов на ул. Климова, 129 и Мяготина, 117а. «Все разрешения были выданы компаниям, зарегистрированным в Тюмени, и имеющим одного владельца — курганского бизнесмена Александра Бабочкина. Против точечной застройки выступают жители соседних домов, которые обращаются во все инстанции. Следователи проверят законность выданных мэрией документов», — обсуждают в силовом блоке. Неожиданные итоги газетной реформы Районные газеты после реформы стали более смелыми в публикациях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В газете «Вперед», которая выпускается в поселке Лебяжье, появилась критика местной власти. Жители предполагают, что смелость журналистов связана с газетной реформой. СМИ теперь не подчиняется властям района, а относится к издательскому холдингу «Новый мир» с головным офисом в Кургане. «В статье „Горячая история“ рассказывается, что местные власти сделали врезку в систему отопления. При этом присоединение к сетям имеет признаки незаконности. А все долги за отопление списали на учреждение, к которому ведут сети. Статья очень смелая для местной газеты. Надеемся, что у журналиста Оксаны Дружининой не будет неприятностей», — отметили слухачи. Жители курганского села боятся замерзнуть Проблемы с отоплением в Курганской области могут еще больше обостриться. О проблемах заявили в поселке Введенское. Там живут почти 2500 человек. «Вместо угля Железнодорожный сельсовет для котельной закупил дрова. Но никаких инструментов сотрудникам не выдали. Кочегары вынуждены нести свои бензопилы, чтобы продолжать топить поселок. Власть же вообще не хочет слышать о проблемах. Скоро морозы. А какое тепло от дров? Все перемерзнет», — переживают местные жители поселка. Кафе возле курганского правительства может купить владелец «Метрополиса» В Кургане продается кафе Фото: Размик Закарян © URA.RU Один из владельцев сети «Метрополис», по слухам, может купить кафе, которое находится возле областного правительства и драмтеатра. «Возможно кафе купит собственник „Метрополиса“ для своей снохи, которая владеет кафе „Культура“, но он хочет купить его в два раза дешевле, чем продают», — сообщают сплетники. Ранее стало известно, что это кафе хотят продать за 6 млн рублей. Курганский предприниматель распродает бизнес Бизнесмен в Кургане распродает активы, чтобы уехать из региона. Его деятельностью заинтересовались силовики в рамках расследования нового уголовного дела на бывшего руководителя курганского МЧС Олега Рожкова. «Выставлены на продажу некоторые здания — гостиница, развлекательный центр с бассейном, кафе возле правительства, салон красоты. Всего активов на 261 млн рублей», — обсуждают слухачи. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В курганском правительстве обсуждают амбициозные планы соратницы губернатора Вадима Шумкова. А некоторые предприниматели сворачивают бизнес, чтобы уехать из Кургана. Тем временем чиновники переживают из-за премий, новогодних подарков и страдают из-за проблем с канализацией. Об этом и многом другом — в новом выпуске «Инсайдов». «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Вице-губернатор прекращает политическую карьеру Чиновники в правительстве уверены, что вице-губернатор Владислав Кузнецов покинет пост в ближайшие дни. Причина ухода может быть связана с отсутствием перспектив политической карьеры. «Кузнецов шел на эту должность с прицелом на карьерный рост. Он обучился в так называемой школе губернаторов. Однако инцидент с утечкой в Интернет переговоров с мэрами по ходу голосования, и последующее судебное разбирательство по этому поводу, поставил крест на политических амбициях. Вероятно, Кузнецов вернется в нефтегазовый бизнес, где он на хорошем счету», — поговаривают правительственные слухачи. Соратнице Шумкова предрекли повышение Руководителю аппарата губернатора Оксане Куташи сплетники пророчат повышение. «Не исключено, что она займет пост вице-губернатора. Должность высокая. Доверие Шумкова к ней тоже есть и всегда было», — отмечают слухачи. Кто заменит Куташи Выходец из тюменского ФСБ Иван Зонтиков, который ранее в курганском правительстве занимал должность замгубернатора, может вернуться в регион. Его не раз видели в коридорах правительственного здания, поэтому и заговорили о его возвращении. «Зонтиков до назначения замгубернатора был руководителем аппарата губернатора. Поэтому есть версия, что именно он займет место Оксаны Куташи, если она пойдет на повышение», — делятся сплетники. Кандидат на пост начальника курганского управления вызвал вопросы В коридорах власти обсуждают возможный уход начальника областного управления культуры Дарьи Твердохлебовой. Некоторые считают, что ее возможной преемнице, заведующей библиотекой им. Маяковского Наталье Гончаренко, придется нелегко. «Она [Гончаренко] долго работает в библиотечной системе, но спектр обязанностей, которые выполняет начальник управления культуры, значительно сложнее», — прочат трудности кандидатке слухачи. Информация о возможном уходе Твердохлебовой и заменой ее Гончаренко стала распространяться в начале декабря. Таунхаусы, где живут чиновники, затопило канализацией В жилом комплексе «Талисман» в Кургане, где проживают высокопоставленные чиновники и крупные бизнесмены, случилась коммунальная авария. Канализационные воды затопили туалеты в квартирах. «Там нет системы общегородской канализации, установлены септики. Говорят, и раньше были проблемы. Жители первых этажей даже судились с застройщиком (ООО „Талисман“). Накануне весь день ассенизаторные машины откачивали воду. Но запах пропитал все здание. В супермаркете, который находится там же, продавцам чуть ли не в противогазах пришлось работать», — обсуждают курганцы. Курганские чиновники боятся не получить подарки на Новый год Некоторые сотрудники правительства Курганской области, по слухам, в прошлом году не получили новогодние подарки для своих детей и морально готовятся к аналогичной ситуации в этом году. «Людям приходится много работать, а их детям даже подарки не выдали. Учитывая экономическую ситуацию, это может повториться», — передают сплетники. Также они отметили, что были чиновники, которые не получили в прошлом году даже премии. В мэрии рады уходу высокопоставленной чиновницы Сотрудники мэрии с облегчением восприняли отставку директора экономического департамента Ульяны Ивановой. Служащие отмечают, что ранее приходилось лавировать между указаниями своего начальства и решениями Ивановой. «Спорить с ней было сложно. Угнетал к тому же ее статус супруги вице-губернатора. Иногда приходилось сильно изловчиться, чтобы сделать грамотно. И сейчас начинает возникать много вопросов по организации школьного питания», — поясняют чиновники. URA.RU ранее писало, что Иванова уволилась из мэрии 26 ноября и уехала в Москву. Власти проводят работу над ошибками На выборах главы Альменевского округа власти Курганской области учли ошибки, допущенные полгода назад на выборах главы района, утверждают инсайдеры. По их данным, из трех кандидатов только один был реальным претендентом на этот пост — экс-сотрудник регионального департамента АПК Алексей Снежко. Двое других — технические кандидаты. «Сразу два технических кандидата. Один был подчиненным Снежко в департаменте, второй — ветврач из Альменево. Видимо, так решили подстраховаться после провала на прошлых выборах, когда все кандидаты, кроме Снежко, разом сняли свои кандидатуры», — говорят источники. Коллега из облдумы раскритиковал депутата, использующего в отчетах «Фотошоп» Депутат Курганской областной думы Борис Чепурной, по слухам, назвал «позором» то, что депутат гордумы столицы региона Артем Исламов использовал в отчетах в соцсетях фотографии, которые не похожи на отфотошопленные. «Чепурной сказал, что поступок Исламова позорит депутатский корпус», — рассказывают сплетники. После того, как пользователи соцсетей заподозрили Исламова в использовании «Фотошопа», депутат стал героем мемов и фотожаб на федеральном уровне. Учитель сына высокопоставленного чиновника сделала карьеру Руководителем гимназии № 27 стала учитель начальных классов Наталья Карпова. Прежний директор Лилия Коновалова неожиданно для всех в сентябре в разгар учебного года уехала в Москву. «Говорят, Карпова пришла в правительство к отцу ребенка, у которого была классным руководителем. Она, переживая за будущее гимназии, попросила поставить директором знающего и опытного человека. Но результат оказался удивительным. Именно ее в итоге и поставили руководителем», — обсуждают в педагогическом сообществе. При этом учителя отмечают, что как педагог Карпова — высококлассный специалист. «Может она сможет стать таким легендарным директором, как Валентина Терещенко», — считают учителя. Про курганских генералов напишут книгу В Курганской области, по слухам, напишут книгу, которая будет посвящена генералам региона. «Есть заинтересованные лица, которые выделили на создание книги около трех миллионов рублей», — объясняют сплетники. По их словам, книга будет занятной. Сейчас насчитается около 40 генералов, служба которых проходила в Курганской области. По скандальным стройкам возбуждены уголовные дела Слухачи среди силовиков передают, что курганский СУ СК возбудил два новых уголовных дела в отношении мэрии Кургана. Вопросы у силовиков касаются оформления документов на строительство домов на ул. Климова, 129 и Мяготина, 117а. «Все разрешения были выданы компаниям, зарегистрированным в Тюмени, и имеющим одного владельца — курганского бизнесмена Александра Бабочкина. Против точечной застройки выступают жители соседних домов, которые обращаются во все инстанции. Следователи проверят законность выданных мэрией документов», — обсуждают в силовом блоке. Неожиданные итоги газетной реформы В газете «Вперед», которая выпускается в поселке Лебяжье, появилась критика местной власти. Жители предполагают, что смелость журналистов связана с газетной реформой. СМИ теперь не подчиняется властям района, а относится к издательскому холдингу «Новый мир» с головным офисом в Кургане. «В статье „Горячая история“ рассказывается, что местные власти сделали врезку в систему отопления. При этом присоединение к сетям имеет признаки незаконности. А все долги за отопление списали на учреждение, к которому ведут сети. Статья очень смелая для местной газеты. Надеемся, что у журналиста Оксаны Дружининой не будет неприятностей», — отметили слухачи. Жители курганского села боятся замерзнуть Проблемы с отоплением в Курганской области могут еще больше обостриться. О проблемах заявили в поселке Введенское. Там живут почти 2500 человек. «Вместо угля Железнодорожный сельсовет для котельной закупил дрова. Но никаких инструментов сотрудникам не выдали. Кочегары вынуждены нести свои бензопилы, чтобы продолжать топить поселок. Власть же вообще не хочет слышать о проблемах. Скоро морозы. А какое тепло от дров? Все перемерзнет», — переживают местные жители поселка. Кафе возле курганского правительства может купить владелец «Метрополиса» Один из владельцев сети «Метрополис», по слухам, может купить кафе, которое находится возле областного правительства и драмтеатра. «Возможно кафе купит собственник „Метрополиса“ для своей снохи, которая владеет кафе „Культура“, но он хочет купить его в два раза дешевле, чем продают», — сообщают сплетники. Ранее стало известно, что это кафе хотят продать за 6 млн рублей. Курганский предприниматель распродает бизнес Бизнесмен в Кургане распродает активы, чтобы уехать из региона. Его деятельностью заинтересовались силовики в рамках расследования нового уголовного дела на бывшего руководителя курганского МЧС Олега Рожкова. «Выставлены на продажу некоторые здания — гостиница, развлекательный центр с бассейном, кафе возле правительства, салон красоты. Всего активов на 261 млн рублей», — обсуждают слухачи. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.