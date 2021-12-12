В России хотят лишать прав водителей-новичков, устроивших ДТП

Их предлагают отправлять на переподготовку

13 декабря 2021 в 10:00 Размер текста - 17 +

Чаще всего водители-новички не соблюдают очередность проезда перекрестков и ошибаются с выбором дистанции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России хотят отбирать права у начинающих водителей, которые устроили ДТП. Их предлагается отправлять на курсы переподготовки. Только после успешного переобучения документы можно будет вернуть. С соответствующей инициативой выступил бизнесмен и активист Дмитрий Давыдов . В авариях с начинающими водителями гибнет более 500 человек Согласно официальной статистике ГИБДД России, за 9 месяцев 2021 года по вине начинающих водителей (опыт вождения — менее двух лет) произошло свыше 5,6 тыс. аварий. В них погибли 525 человек, еще свыше 7,8 тыс. были травмированы. Чаще всего водители-новички не соблюдают очередность проезда перекрестков и ошибаются с выбором дистанции. Кроме того, они нередко попадают в ДТП из-за того, что не следят за скоростным режимом и выезжают на встречную полосу. За 9 месяцев 2021 года по вине начинающих водителей произошло свыше 5,6 тыс. аварий. В них погибли 525 человек Фото: Антон Белицкий © URA.RU Сейчас для выпускников автошкол в России действуют минимальные ограничения. Например, они обязаны передвигаться по дорогам только со специальным опознавательным знаком «Начинающий водитель» (восклицательный знак в желтом треугольнике). Новичкам запрещено брать на буксир другие автомобили. Водители мотоциклов и мопедов также не могут перевозить пассажиров. За все нарушения предусмотрены достаточно мягкие штрафы — всего 500 рублей. Вышеперечисленных мер явно недостаточно, чтобы снизить показатели аварийности с участием начинающих водителей. В 2020 году представители Госавтоинспекции предложили начать публиковать данные о ДТП с выпускниками автошкол и на основе этой информации устраивать внеплановые проверки учебных заведений. В ноябре 2021 года такой антирейтинг автошкол обнародовала ГИБДД Свердловской области. Какие ограничения для новичков существуют за рубежом? «В России для неопытных водителей все еще действуют весьма гуманные правила, да и в большинстве случаев они такие же, что и для водителей со стажем. Однако, в других развитых странах существуют намного более жесткие ограничения, повышающие безопасность на дороге», — отметил Дмитрий Давыдов. Так, в США, Австралии, Канаде и ОАЭ для водителей-новичков работает система временных, ученических прав. Они выдаются на определенное время, после чего, если автовладелец не допустил грубых нарушений, удостоверение можно поменять на постоянный документ. Кроме того, в этих странах для новичков действует и ряд других ограничений. К примеру, им запрещено передвигаться в ночное время суток и использовать во время движения телефон или наушники. Сейчас для выпускников автошкол в России действуют минимальные ограничения на дорогах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для новичков в Италии, Беларуси и Австралии установлены специальные скоростные ограничения. Им разрешено передвигаться со скоростью, на 20-40 км в час меньшей, чем допускается для опытных водителей. В Италии даже ограничена мощность двигателя автомобиля, за руль которого садится начинающий водитель. Она не должна превышать 75 л. с. на тонну веса машины. По словам Давыдова, в ряде стран для новичков предусмотрены очень жесткие показатели алкоголя в крови. Например, во Франции и Нидерландах эти цифры составляют 0,2 промилле для начинающих водителей и 0,5 — для опытных. В Австрии — 0,1 промилле и 0,5 промилле соответственно. В Германии и Швейцарии для новичков и вовсе установлен нулевой порог допустимой нормы. Как снизить аварийность? «В целях сокращения аварийности на дорогах России я предлагаю расширить список ограничений для начинающих водителей, добавив в него ряд пунктов», — сказал Давыдов. Он подчеркнул, что для этого не потребуется никаких дополнительных финансовых вливаний, необходима лишь поддержка со стороны государства на законодательном уровне. В частности, как утверждает предприниматель, в случае создания аварийной ситуации у выпускников автошкол нужно приостанавливать действие водительского удостоверения. Давыдов предлагает создать для такой категории специальные программы переобучения. Только после прохождения курса переподготовки права могут быть возвращены. «Таким образом, у начинающих автомобилистов не возникнет соблазна нарушить правила, чтобы сэкономить время или полихачить», — уверен автор инициативы. Давыдов предлагает отбирать права у водителей-новичков, устроивших ДТП, и возвращать их только после курсов переобучения Фото: Александр Мамаев © URA.RU Также, поскольку скорость реакции у неопытных водителей в экстренных ситуациях ниже, чем у автовладельцев со стажем, для первых предлагается ужесточить допустимые скоростные пороги. Например, при передвижении вне населенных пунктов скорость предлагается ограничить 70 км в час вместо действующих сейчас для всех 90 км в час. Кроме того, Давыдов считает, что для новичков необходимо сократить допустимые нормы алкоголя в крови. Вместо существующих для всех 0,3 г/литр — 0,15 г/литр (ужесточение практически в два раза). «Данные ограничения, разработанные для начинающих водителей, несут в себе и важный психологический аспект. Во-первых, начинающий водитель будет чувствовать себя более ответственным, зная, что для него действуют особые правила. Во-вторых, водители со стажем будут более благосклонны к новичку на дороге, понимая, что его вождение обусловлено специальными ограничениями», — прокомментировал Давыдов. Партнерский материал

В России хотят отбирать права у начинающих водителей, которые устроили ДТП. Их предлагается отправлять на курсы переподготовки. Только после успешного переобучения документы можно будет вернуть. С соответствующей инициативой выступил бизнесмен и активист Дмитрий Давыдов. В авариях с начинающими водителями гибнет более 500 человек Согласно официальной статистике ГИБДД России, за 9 месяцев 2021 года по вине начинающих водителей (опыт вождения — менее двух лет) произошло свыше 5,6 тыс. аварий. В них погибли 525 человек, еще свыше 7,8 тыс. были травмированы. Чаще всего водители-новички не соблюдают очередность проезда перекрестков и ошибаются с выбором дистанции. Кроме того, они нередко попадают в ДТП из-за того, что не следят за скоростным режимом и выезжают на встречную полосу. Сейчас для выпускников автошкол в России действуют минимальные ограничения. Например, они обязаны передвигаться по дорогам только со специальным опознавательным знаком «Начинающий водитель» (восклицательный знак в желтом треугольнике). Новичкам запрещено брать на буксир другие автомобили. Водители мотоциклов и мопедов также не могут перевозить пассажиров. За все нарушения предусмотрены достаточно мягкие штрафы — всего 500 рублей. Вышеперечисленных мер явно недостаточно, чтобы снизить показатели аварийности с участием начинающих водителей. В 2020 году представители Госавтоинспекции предложили начать публиковать данные о ДТП с выпускниками автошкол и на основе этой информации устраивать внеплановые проверки учебных заведений. В ноябре 2021 года такой антирейтинг автошкол обнародовала ГИБДД Свердловской области. Какие ограничения для новичков существуют за рубежом? «В России для неопытных водителей все еще действуют весьма гуманные правила, да и в большинстве случаев они такие же, что и для водителей со стажем. Однако, в других развитых странах существуют намного более жесткие ограничения, повышающие безопасность на дороге», — отметил Дмитрий Давыдов. Так, в США, Австралии, Канаде и ОАЭ для водителей-новичков работает система временных, ученических прав. Они выдаются на определенное время, после чего, если автовладелец не допустил грубых нарушений, удостоверение можно поменять на постоянный документ. Кроме того, в этих странах для новичков действует и ряд других ограничений. К примеру, им запрещено передвигаться в ночное время суток и использовать во время движения телефон или наушники. Для новичков в Италии, Беларуси и Австралии установлены специальные скоростные ограничения. Им разрешено передвигаться со скоростью, на 20-40 км в час меньшей, чем допускается для опытных водителей. В Италии даже ограничена мощность двигателя автомобиля, за руль которого садится начинающий водитель. Она не должна превышать 75 л. с. на тонну веса машины. По словам Давыдова, в ряде стран для новичков предусмотрены очень жесткие показатели алкоголя в крови. Например, во Франции и Нидерландах эти цифры составляют 0,2 промилле для начинающих водителей и 0,5 — для опытных. В Австрии — 0,1 промилле и 0,5 промилле соответственно. В Германии и Швейцарии для новичков и вовсе установлен нулевой порог допустимой нормы. Как снизить аварийность? «В целях сокращения аварийности на дорогах России я предлагаю расширить список ограничений для начинающих водителей, добавив в него ряд пунктов», — сказал Давыдов. Он подчеркнул, что для этого не потребуется никаких дополнительных финансовых вливаний, необходима лишь поддержка со стороны государства на законодательном уровне. В частности, как утверждает предприниматель, в случае создания аварийной ситуации у выпускников автошкол нужно приостанавливать действие водительского удостоверения. Давыдов предлагает создать для такой категории специальные программы переобучения. Только после прохождения курса переподготовки права могут быть возвращены. «Таким образом, у начинающих автомобилистов не возникнет соблазна нарушить правила, чтобы сэкономить время или полихачить», — уверен автор инициативы. Также, поскольку скорость реакции у неопытных водителей в экстренных ситуациях ниже, чем у автовладельцев со стажем, для первых предлагается ужесточить допустимые скоростные пороги. Например, при передвижении вне населенных пунктов скорость предлагается ограничить 70 км в час вместо действующих сейчас для всех 90 км в час. Кроме того, Давыдов считает, что для новичков необходимо сократить допустимые нормы алкоголя в крови. Вместо существующих для всех 0,3 г/литр — 0,15 г/литр (ужесточение практически в два раза). «Данные ограничения, разработанные для начинающих водителей, несут в себе и важный психологический аспект. Во-первых, начинающий водитель будет чувствовать себя более ответственным, зная, что для него действуют особые правила. Во-вторых, водители со стажем будут более благосклонны к новичку на дороге, понимая, что его вождение обусловлено специальными ограничениями», — прокомментировал Давыдов. Партнерский материал