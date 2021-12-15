Воры в законе объявили войну пыткам во ФСИН

Криминальные авторитеты применили испытанную в СССР и США технологию

15 декабря 2021 в 20:43 Размер текста - 17 +

Авторитеты начали борьбу с произволом активистов и сотрудников ФСИН Фото: Алексей Гущин © URA.RU По российским тюрьмам и колониям распространяется обращение к авторитетным заключенным, авторы которого анонсируют введение негласного порядка в пенитенциарной системе страны. Новые понятия делает бессмысленным шантаж сексуальным насилием, которым, как вскрыли правозащитники, нередко пользуются тюремные власти. О том, как будут работать объявленные порядки и насколько они новые — в материале URA.RU. Российские воры в законе опубличили новые правила, которые призывают не считать арестантов, подвергшихся сексуальному насилию со стороны тюремных активистов, отверженным. Таким образом, криминальный мир объявил войну пыткам и насилию над заключенными, которые в последнее время стали обыденностью в российской пенитенциарной системе, считают эксперты, опрошенные URA.RU. Пытки в российских колониях стали обыденным делом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Мы масса воров, говорим вам, что люди, которых по <…> беспределу насиловали и унижали швабрами и дубинками не являются опущенными. Они также могут полноценно жить в общей массе мужиками…», — говорится в специфическом документе, именуемом на сленге «прогоном». Авторы обращения также призывают не считать опущенными тех, кто подвергался сексуальному насилию, а отнестись к таким арестантам с сочувствием. Тех же арестантов, кто подвергся пыткам и насилию со стороны активистов ФСИН, авторы документа призывают не идти на поводу администрации колоний и не вестись на шантаж. По данным telegram-канала Baza, данное обращение к арестантам было создано на воровской сходке, на которой присутствовал один из самых влиятельных криминальных авторитетов Захарий Калашов (Шакро Молодой). Воровской прогон, который распространяют среди арестантов Эксперты, опрошенные URA.RU, считают, что воровской мир с помощью этого документа собирается искоренить систему пыток, изнасилований и шантажа, которая укоренилась в отечественных исправительных учреждениях. При этом отдельные инциденты, когда арестанты, опущенные по беспределу, не попадали в низшую касту были в истории российской пенитенциарной системы и раньше. Однако сейчас ситуация может приобрести массовый характер и пересмотру текущих понятий, говорит источник URA.RU хорошо знакомый с ситуацией в российских исправительных колониях. «В принципе было такое в жизни, что при ментовском беспределе, когда люди попадали в такую ситуацию, их не загоняли в «обиженные». Они жили отдельно, но также общались, все было нормально. При этом они ходили с гордо поднятой головой, поскольку пострадали. К ним никаких претензий не было, и никто не имел право сказать, что они — «опущенные» или «обиженные». А если кто-то такое и говорил, то с него за это спрашивали по всем воровским понятиям и традициям», — утверждает бывалый собеседник агентства. По его словам, эти понятия точечно применялись как в СССР, так и в постсоветское время. Еще один собеседник утверждает, что правило «не говори, не спрашивай» применяется за рубежом, например, в тюрьмах США. Там к жертвам произвола другие заключенные относятся лояльно. Заявление авторитетов может в корне изменить ситуацию с пытками в колониях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Подлинность воровского прогона, который распространяется по тюрьмам, URA.RU подтвердила член Общественного совета ФСИН Ева Меркачева. «Этот документ я видела, меня с ним ознакомили люди близкие к криминальным кругам. Его предназначение понятно — это попытка противостоять той системе пыток, которая укоренилась сейчас в российских исправительных учреждениях. Мы неоднократно сталкивались с этой проблемой. Среди потерпевших по делам о пытках, есть люди, которые рассказывали что после того как их изнасиловали по заданию администрации, они сразу перешли в касту опущенных. Они не могли находиться за общим столом с остальными зеками. Получается, что над ними издевались и активисты, и общая масса арестантов. То есть большинство осужденных фактически соглашается с издевательствами активистов и продолжает их дело. На борьбу с этой тенденцией и направлено обращение, которое распространяется сейчас по тюрьмам», — пояснила Ева Меркачева. По мнению эксперта-криминолога Михаила Игнатова, вполне справедливо не записывать в низшую касту арестантов, которые подверглись издевательствам и насилию по заказу администрации колонии. «Обращение авторитетных арестантов к общей массе заключенных может в корне повлиять на ситуацию с пытками, которые сейчас осуществляются в колониях для шантажа. Поскольку после того, как людей опускают даже по беспределу, их жизнь на зоне кардинально меняется и арестант, который вчера еще был в числе уважаемых переходит в самую низшую касту. Это может довести человека до самоубийства. Если такое решение в криминальном мире действительно было принято, то это может существенно снизить количество пыток таким способом над заключенными и лишить ФСИН инструмента давления. В дальнейшем могут начать серьезно карать именно тех заключенных, которые занимаются пытками и насилием по заказу администрации тюрьмы. Если с них арестанты и уголовный мир начнет жестко спрашивать за такие деяния, то пытки и насилие вообще могут сойти на нет», — считает Игнатов. В октябре 2021 года портал Gulagu.net опубликовал видео с кадрами пыток и изнасилований в тюремной больнице № 1 (ОТБ-1) регионального УФСИН по Саратовской области. Затем в сети публиковалось и множество других видеозаписей с издевательствами над заключенными. Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин объявлен в розыск. Во вторник 14 декабря стало известно, что один из информаторов проекта Gulagu.net вывез из России архив ФСИН и ФСБ с пытками на 200 гигабайт. На диске — архив из Красноярска (за 2016-2019), Забайкалья и Приморского края. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

По российским тюрьмам и колониям распространяется обращение к авторитетным заключенным, авторы которого анонсируют введение негласного порядка в пенитенциарной системе страны. Новые понятия делает бессмысленным шантаж сексуальным насилием, которым, как вскрыли правозащитники, нередко пользуются тюремные власти. О том, как будут работать объявленные порядки и насколько они новые — в материале URA.RU. Российские воры в законе опубличили новые правила, которые призывают не считать арестантов, подвергшихся сексуальному насилию со стороны тюремных активистов, отверженным. Таким образом, криминальный мир объявил войну пыткам и насилию над заключенными, которые в последнее время стали обыденностью в российской пенитенциарной системе, считают эксперты, опрошенные URA.RU. «Мы масса воров, говорим вам, что люди, которых по <…> беспределу насиловали и унижали швабрами и дубинками не являются опущенными. Они также могут полноценно жить в общей массе мужиками…», — говорится в специфическом документе, именуемом на сленге «прогоном». Авторы обращения также призывают не считать опущенными тех, кто подвергался сексуальному насилию, а отнестись к таким арестантам с сочувствием. Тех же арестантов, кто подвергся пыткам и насилию со стороны активистов ФСИН, авторы документа призывают не идти на поводу администрации колоний и не вестись на шантаж. По данным telegram-канала Baza, данное обращение к арестантам было создано на воровской сходке, на которой присутствовал один из самых влиятельных криминальных авторитетов Захарий Калашов (Шакро Молодой). Эксперты, опрошенные URA.RU, считают, что воровской мир с помощью этого документа собирается искоренить систему пыток, изнасилований и шантажа, которая укоренилась в отечественных исправительных учреждениях. При этом отдельные инциденты, когда арестанты, опущенные по беспределу, не попадали в низшую касту были в истории российской пенитенциарной системы и раньше. Однако сейчас ситуация может приобрести массовый характер и пересмотру текущих понятий, говорит источник URA.RU хорошо знакомый с ситуацией в российских исправительных колониях. «В принципе было такое в жизни, что при ментовском беспределе, когда люди попадали в такую ситуацию, их не загоняли в «обиженные». Они жили отдельно, но также общались, все было нормально. При этом они ходили с гордо поднятой головой, поскольку пострадали. К ним никаких претензий не было, и никто не имел право сказать, что они — «опущенные» или «обиженные». А если кто-то такое и говорил, то с него за это спрашивали по всем воровским понятиям и традициям», — утверждает бывалый собеседник агентства. По его словам, эти понятия точечно применялись как в СССР, так и в постсоветское время. Еще один собеседник утверждает, что правило «не говори, не спрашивай» применяется за рубежом, например, в тюрьмах США. Там к жертвам произвола другие заключенные относятся лояльно. Подлинность воровского прогона, который распространяется по тюрьмам, URA.RU подтвердила член Общественного совета ФСИН Ева Меркачева. «Этот документ я видела, меня с ним ознакомили люди близкие к криминальным кругам. Его предназначение понятно — это попытка противостоять той системе пыток, которая укоренилась сейчас в российских исправительных учреждениях. Мы неоднократно сталкивались с этой проблемой. Среди потерпевших по делам о пытках, есть люди, которые рассказывали что после того как их изнасиловали по заданию администрации, они сразу перешли в касту опущенных. Они не могли находиться за общим столом с остальными зеками. Получается, что над ними издевались и активисты, и общая масса арестантов. То есть большинство осужденных фактически соглашается с издевательствами активистов и продолжает их дело. На борьбу с этой тенденцией и направлено обращение, которое распространяется сейчас по тюрьмам», — пояснила Ева Меркачева. По мнению эксперта-криминолога Михаила Игнатова, вполне справедливо не записывать в низшую касту арестантов, которые подверглись издевательствам и насилию по заказу администрации колонии. «Обращение авторитетных арестантов к общей массе заключенных может в корне повлиять на ситуацию с пытками, которые сейчас осуществляются в колониях для шантажа. Поскольку после того, как людей опускают даже по беспределу, их жизнь на зоне кардинально меняется и арестант, который вчера еще был в числе уважаемых переходит в самую низшую касту. Это может довести человека до самоубийства. Если такое решение в криминальном мире действительно было принято, то это может существенно снизить количество пыток таким способом над заключенными и лишить ФСИН инструмента давления. В дальнейшем могут начать серьезно карать именно тех заключенных, которые занимаются пытками и насилием по заказу администрации тюрьмы. Если с них арестанты и уголовный мир начнет жестко спрашивать за такие деяния, то пытки и насилие вообще могут сойти на нет», — считает Игнатов. В октябре 2021 года портал Gulagu.net опубликовал видео с кадрами пыток и изнасилований в тюремной больнице № 1 (ОТБ-1) регионального УФСИН по Саратовской области. Затем в сети публиковалось и множество других видеозаписей с издевательствами над заключенными. Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин объявлен в розыск. Во вторник 14 декабря стало известно, что один из информаторов проекта Gulagu.net вывез из России архив ФСИН и ФСБ с пытками на 200 гигабайт. На диске — архив из Красноярска (за 2016-2019), Забайкалья и Приморского края.