Воры в законе запрещают понижать в иерархии подвергшихся пыткам

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Суд над автором системы пыток Михаилом Белоусовым и зеками-активистами ИК-2. Екатеринбург, осужденный, зона, уголовник, татуировка, зеки, наколка, татуировки на пальцах, тату
Заключенные не должны унижать и глумиться над теми, кого пытали в колониях, считают авторы письма Фото:

Заключенные в российских тюрьмах обмениваются друг с другом письмом, в котором просят не унижать и не оскорблять арестантов, а также не понижать в иерархии среди «воров в законе», подвергшихся пыткам и насилию со стороны сотрудников ФСИН. Информацию о письме опубликовал telegram-канал Baza.

«Унижать и глумиться над ними это не людское, ибо по-человечески им можно только сочувствовать», — пишут заключенные. В тексте заключенные просят униженных рассказывать о соответствующих событиях, чтобы это «впоследствии не стало новостью», а всех, кого коснулась такая мера, не принижать и не оскорблять.

Информацию telegram-каналу подтвердила член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, а также один из пострадавших в Саратовской колонии. Он заявил, что данное обращение к арестантам было создано на воровской сходке, на которой присутствовал один из самых влиятельных криминальных авторитетов Захарий Калашов (Шакро Молодой).

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Заключенные в российских тюрьмах обмениваются друг с другом письмом, в котором просят не унижать и не оскорблять арестантов, а также не понижать в иерархии среди «воров в законе», подвергшихся пыткам и насилию со стороны сотрудников ФСИН. Информацию о письме опубликовал telegram-канал Baza. «Унижать и глумиться над ними это не людское, ибо по-человечески им можно только сочувствовать», — пишут заключенные. В тексте заключенные просят униженных рассказывать о соответствующих событиях, чтобы это «впоследствии не стало новостью», а всех, кого коснулась такая мера, не принижать и не оскорблять. Информацию telegram-каналу подтвердила член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, а также один из пострадавших в Саратовской колонии. Он заявил, что данное обращение к арестантам было создано на воровской сходке, на которой присутствовал один из самых влиятельных криминальных авторитетов Захарий Калашов (Шакро Молодой).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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