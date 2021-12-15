Воры в законе запрещают понижать в иерархии подвергшихся пыткам

15 декабря 2021 в 16:23 Размер текста - 17 +

Заключенные не должны унижать и глумиться над теми, кого пытали в колониях, считают авторы письма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Заключенные в российских тюрьмах обмениваются друг с другом письмом, в котором просят не унижать и не оскорблять арестантов, а также не понижать в иерархии среди «воров в законе», подвергшихся пыткам и насилию со стороны сотрудников ФСИН. Информацию о письме опубликовал telegram-канал Baza. «Унижать и глумиться над ними это не людское, ибо по-человечески им можно только сочувствовать», — пишут заключенные. В тексте заключенные просят униженных рассказывать о соответствующих событиях, чтобы это «впоследствии не стало новостью», а всех, кого коснулась такая мера, не принижать и не оскорблять. Информацию telegram-каналу подтвердила член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, а также один из пострадавших в Саратовской колонии. Он заявил, что данное обращение к арестантам было создано на воровской сходке, на которой присутствовал один из самых влиятельных криминальных авторитетов Захарий Калашов (Шакро Молодой). Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Заключенные в российских тюрьмах обмениваются друг с другом письмом, в котором просят не унижать и не оскорблять арестантов, а также не понижать в иерархии среди «воров в законе», подвергшихся пыткам и насилию со стороны сотрудников ФСИН. Информацию о письме опубликовал telegram-канал Baza. «Унижать и глумиться над ними это не людское, ибо по-человечески им можно только сочувствовать», — пишут заключенные. В тексте заключенные просят униженных рассказывать о соответствующих событиях, чтобы это «впоследствии не стало новостью», а всех, кого коснулась такая мера, не принижать и не оскорблять. Информацию telegram-каналу подтвердила член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, а также один из пострадавших в Саратовской колонии. Он заявил, что данное обращение к арестантам было создано на воровской сходке, на которой присутствовал один из самых влиятельных криминальных авторитетов Захарий Калашов (Шакро Молодой).