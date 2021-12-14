Основатель «Гулагу.нет» рассказал о новом архиве с пытками

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Суд по Константину Киселёву за участие в акции 31 января. Екатеринбург, носитель информации, диск, компакт диск
Информатор  Gulagu.net вывез из России архив ФСИН и ФСБ Фото:

Один из информаторов проекта Gulagu.net вывез из России архив ФСИН и ФСБ с пытками на 200 гигабайт. Об этом сообщил основатель проекта Владимир Осечкин.

«На диске — архив из Красноярска (за 2016-2019), Забайкалья и Приморского края. В ближайшее время он окажется в штаб-квартире организации во Франции. Новый архив должен показать, что пытки проходят не только в Саратове, но и в других регионах. А также, что в них участвуют даже сотрудники ФСБ», — сообщил Осечкин telegram-каналу «Осторожно, новости».

Ранее Осечкина объявили в федеральный розыск. Это случилось после того, как портал Gulagu.net опубликовал данные о пытках в колониях России.

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Один из информаторов проекта Gulagu.net вывез из России архив ФСИН и ФСБ с пытками на 200 гигабайт. Об этом сообщил основатель проекта Владимир Осечкин. «На диске — архив из Красноярска (за 2016-2019), Забайкалья и Приморского края. В ближайшее время он окажется в штаб-квартире организации во Франции. Новый архив должен показать, что пытки проходят не только в Саратове, но и в других регионах. А также, что в них участвуют даже сотрудники ФСБ», — сообщил Осечкин telegram-каналу «Осторожно, новости». Ранее Осечкина объявили в федеральный розыск. Это случилось после того, как портал Gulagu.net опубликовал данные о пытках в колониях России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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