Основатель «Гулагу.нет» рассказал о новом архиве с пытками

14 декабря 2021 в 22:34 Размер текста - 17 +

Информатор Gulagu.net вывез из России архив ФСИН и ФСБ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Один из информаторов проекта Gulagu.net вывез из России архив ФСИН и ФСБ с пытками на 200 гигабайт. Об этом сообщил основатель проекта Владимир Осечкин. «На диске — архив из Красноярска (за 2016-2019), Забайкалья и Приморского края. В ближайшее время он окажется в штаб-квартире организации во Франции. Новый архив должен показать, что пытки проходят не только в Саратове, но и в других регионах. А также, что в них участвуют даже сотрудники ФСБ», — сообщил Осечкин telegram-каналу «Осторожно, новости». Ранее Осечкина объявили в федеральный розыск. Это случилось после того, как портал Gulagu.net опубликовал данные о пытках в колониях России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Один из информаторов проекта Gulagu.net вывез из России архив ФСИН и ФСБ с пытками на 200 гигабайт. Об этом сообщил основатель проекта Владимир Осечкин. «На диске — архив из Красноярска (за 2016-2019), Забайкалья и Приморского края. В ближайшее время он окажется в штаб-квартире организации во Франции. Новый архив должен показать, что пытки проходят не только в Саратове, но и в других регионах. А также, что в них участвуют даже сотрудники ФСБ», — сообщил Осечкин telegram-каналу «Осторожно, новости». Ранее Осечкина объявили в федеральный розыск. Это случилось после того, как портал Gulagu.net опубликовал данные о пытках в колониях России.