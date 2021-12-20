Как умирают поселки, расположенные в часе езды от Перми

Репортаж из глухих деревень, где жители остались один на один со своими проблемам

21 декабря 2021 в 14:40 Размер текста - 17 +

Поселки находятся в паре часов езды от краевой столицы Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Села Сенькино и Усть-Гаревая нельзя назвать «глушью» в прямом смысле этого слова. Путь от Перми на машине в будни займет примерно 1,5 часа. Но местные жители считают иначе — они не могут получить нормальную медпомощь, а для того, чтобы решить элементарные бытовые вопросы, приходится «воевать» с местной властью. Корреспонденты URA.RU отправились в села чтобы узнать, как выживает пермская глубинка. В конце ноября жители Сенькино и Усть-Гаревой остались без автобусного сообщения с Пермью. От безысходности люди написали о проблеме в аккаунт губернатора Дмитрия Махонина в соцсетях. Реакция местных чиновников не заставила себя долго ждать — уже 6 декабря в села пустили автобусный маршрут. Но это временно. Через месяц контракт с перевозчиком закончится, и тогда сельчанам придется добираться до «большой земли» на попутках. Марина Нелюбина работает продавцом в магазине Сенькино. Женщина переехала сюда 6 лет назад и рассказывает, что проблему с общественным транспортом решила по-своему. «У меня своя машина. Потому что с детьми в автобусе ездить нереально: зимой холодно, места никто не уступает даже с грудным ребенком», — говорит она. Судя по всему, личный транспорт для здешних — непозволительная роскошь. За пять часов, пока корреспонденты были в населенных пунктах, по местным дорогам проехало три легковых автомобиля. С окружным центром — городом Добрянка — села связывает паромная переправа, но работает она только летом. Зимой селянам приходится ехать в Добрянку через Пермь. Путь на машине занимает не менее трех часов, а на автобусе — почти полдня. Но транспортное сообщение — далеко не единственная беда, добавляет Марина Нелюбина. К примеру, здесь нет поликлиники, на два села, расположенных в 13 километрах друг от друга — один фельдшер, а «Скорая» может ехать на вызов несколько часов. В будний день в местном ФАПе — ни души. Фельдшер Наталья Попова говорит, что в день обслуживает примерно 10 посетителей. — В основном приходят с гипертонией, с ушибами, ОРВИ. Вакцинацию, конечно, тоже проводим, с лекарствами проблем нет. Вот сейчас как раз повезу в Усть-Гаревую. Там тоже надо людей вакцинировать. Ставка фельдшера составляет 8 тысяч рублей в месяц. Но с уральским коэффициентом, стажем, ковидными надбавками и подработкой Наталья Попова получает около 30 тысяч рублей в месяц. «Я полы мою в медпунктах, снег чищу. Для семьи из пяти человек хватает, — говорит медик и тут же добавляет, — А вот ФАП в Сенькино нужно новый строить. А то тут дыры в полу видать, я их тряпками заткнула. Но ничего, справляемся». Досуга жители Сенькино тоже лишены. Сельский ДК, с виду довольно добротный, в 2019 году признали аварийным и сейчас он не работает. Зато здесь есть школа: ребят сюда возят из соседнего поселка Камский и Усть-Гаревой. А вот в красивом двухэтажном здании 19-го века в Усть-Гаревой, где ранее учились дети, теперь дом культуры. Но днем в него не попасть — библиотекарь, один из двух сотрудников ДК, ведет уроки труда в сенькинской школе. Своеобразной «точкой притяжения» для местных стало отделение почты. Здесь они обсуждают последние новости, делятся своими бедами и радостями. «Раньше у нас и кирпичный завод работал, и животноводческие фермы. Сейчас ничего этого нет. В селе одни пенсионеры, в основном, живут, дороги зимой почти не чистят. Вот сейчас еще и автобуса хотят лишить», — сетует жительница села Нина Телькова. Проблемы с автобусом возникли не на пустом месте, пояснила URA.RU руководитель территориального отдела в Сенькино администрации Добрянского округа Елена Гарифуллина. — Население убывает, перевозчику становится не рентабельно работать, поскольку пассажиров практически нет. По ее словам, транспортным сообщением жители будут обеспечены, как минимум, на один месяц. А затем администрация Добрянки проведет конкурс по выбору перевозчика. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Села Сенькино и Усть-Гаревая нельзя назвать «глушью» в прямом смысле этого слова. Путь от Перми на машине в будни займет примерно 1,5 часа. Но местные жители считают иначе — они не могут получить нормальную медпомощь, а для того, чтобы решить элементарные бытовые вопросы, приходится «воевать» с местной властью. Корреспонденты URA.RU отправились в села чтобы узнать, как выживает пермская глубинка. В конце ноября жители Сенькино и Усть-Гаревой остались без автобусного сообщения с Пермью. От безысходности люди написали о проблеме в аккаунт губернатора Дмитрия Махонина в соцсетях. Реакция местных чиновников не заставила себя долго ждать — уже 6 декабря в села пустили автобусный маршрут. Но это временно. Через месяц контракт с перевозчиком закончится, и тогда сельчанам придется добираться до «большой земли» на попутках. Марина Нелюбина работает продавцом в магазине Сенькино. Женщина переехала сюда 6 лет назад и рассказывает, что проблему с общественным транспортом решила по-своему. «У меня своя машина. Потому что с детьми в автобусе ездить нереально: зимой холодно, места никто не уступает даже с грудным ребенком», — говорит она. Судя по всему, личный транспорт для здешних — непозволительная роскошь. За пять часов, пока корреспонденты были в населенных пунктах, по местным дорогам проехало три легковых автомобиля. С окружным центром — городом Добрянка — села связывает паромная переправа, но работает она только летом. Зимой селянам приходится ехать в Добрянку через Пермь. Путь на машине занимает не менее трех часов, а на автобусе — почти полдня. Но транспортное сообщение — далеко не единственная беда, добавляет Марина Нелюбина. К примеру, здесь нет поликлиники, на два села, расположенных в 13 километрах друг от друга — один фельдшер, а «Скорая» может ехать на вызов несколько часов. В будний день в местном ФАПе — ни души. Фельдшер Наталья Попова говорит, что в день обслуживает примерно 10 посетителей. — В основном приходят с гипертонией, с ушибами, ОРВИ. Вакцинацию, конечно, тоже проводим, с лекарствами проблем нет. Вот сейчас как раз повезу в Усть-Гаревую. Там тоже надо людей вакцинировать. Ставка фельдшера составляет 8 тысяч рублей в месяц. Но с уральским коэффициентом, стажем, ковидными надбавками и подработкой Наталья Попова получает около 30 тысяч рублей в месяц. «Я полы мою в медпунктах, снег чищу. Для семьи из пяти человек хватает, — говорит медик и тут же добавляет, — А вот ФАП в Сенькино нужно новый строить. А то тут дыры в полу видать, я их тряпками заткнула. Но ничего, справляемся». Досуга жители Сенькино тоже лишены. Сельский ДК, с виду довольно добротный, в 2019 году признали аварийным и сейчас он не работает. Зато здесь есть школа: ребят сюда возят из соседнего поселка Камский и Усть-Гаревой. А вот в красивом двухэтажном здании 19-го века в Усть-Гаревой, где ранее учились дети, теперь дом культуры. Но днем в него не попасть — библиотекарь, один из двух сотрудников ДК, ведет уроки труда в сенькинской школе. Своеобразной «точкой притяжения» для местных стало отделение почты. Здесь они обсуждают последние новости, делятся своими бедами и радостями. «Раньше у нас и кирпичный завод работал, и животноводческие фермы. Сейчас ничего этого нет. В селе одни пенсионеры, в основном, живут, дороги зимой почти не чистят. Вот сейчас еще и автобуса хотят лишить», — сетует жительница села Нина Телькова. Проблемы с автобусом возникли не на пустом месте, пояснила URA.RU руководитель территориального отдела в Сенькино администрации Добрянского округа Елена Гарифуллина. — Население убывает, перевозчику становится не рентабельно работать, поскольку пассажиров практически нет. По ее словам, транспортным сообщением жители будут обеспечены, как минимум, на один месяц. А затем администрация Добрянки проведет конкурс по выбору перевозчика.