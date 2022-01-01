Как жили и чему удивлялись челябинцы в 2021 году. Фотоитоги

Последним ярким событием ушедшего года стал провалившийся бунт антиваксеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинцы проводили 2021 год, но праздничные елки еще не разобраны. Под свежий «Оливье» можно вспомнить, каким был минувший год. Даже во время ставшей уже привычной пандемии коронавируса южноуральцы не разучились находить радости в повседневной жизни. Они готовы опробовать качели на стометровой высоте над пропастью и удивиться, встретив на прогулке Николая Валуева. URA.RU предлагает читателям вспомнить самые яркие моменты 2021 года, посмотрев снимки фотокорреспондента Вадима Ахметова.

Пешеходная Кировка в январе напоминала место съемок кинобоевика. Никогда еще горожане не видели столько омоновцев сразу, как на пресечении несанкционированной акции сторонников Алексея Навального Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Результат протестов в итоге оказался прямо противоположным заявленному Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пару месяцев спустя политика ушла из повестки дня. Точнее, ее вытеснила очередная волна коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Родильные дома пришлось передавать под пациентов с COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Так выглядит «красная зона» новейшего инфекционного центра на 500 мест, построенного в Малой Сосновке под Челябинском за несколько месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Защитные костюмы и маски подписывают, чтобы не перепутать перед сменой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Череда уголовных дел в отделении ПФР по Челябинской области увенчалась в июле арестом его председателя Виктора Чернобровина, руководившего организацией полтора десятка лет. Чиновнику инкриминируют получение взяток на 26 млн рублей, включая прогулочный катер «Ямаха». Силовики заявили о найденных у него деньгах и коллекции золотых часов, сам он напрочь отрицает обвинения. Чернобровин несколько сроков подряд избирался депутатом заксобрания региона, отказавшись от этого лишь в 2020 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Взрыв, после которого из подземного перехода в самом центре Челябинска повалили клубы черного дыма, не на шутку переполошил горожан. К месту ЧП примчались силовики и спасатели, но причина оказалась банальной — утечка газа при проведении сварочных работ. Единственным пострадавшим оказался сам сварщик, которого увезли в больницу с ожогами 30% поверхности тела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сын губернатора Миша Текслер общается с ветераном на параде 9 мая в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Двухэтажный дом в Челябинске в буквальном смысле развалился сразу после завершения капремонта. Это стоило должности главе регионального Фонда капремонта Вадиму Борисову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После вынужденной «ковидной паузы» прошлого года День Победы-2021 стал настоящим народным праздником Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 1949 года в границах Челябинска существовала крупнейшая в Европе свалка: гора спрессованного мусора высотой свыше 40 метров и площадью более 74 гектаров. В 2021 году на этом месте возникла зеленая безопасная территория, где горожане провели первое спортивное мероприятие. Ликвидацию свалки вице-премьер Виктория Абрамченко представила президенту Владимиру Путину как образцовый пример реализации экологического проекта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Художник Никас Сафронов показывает портрет, подаренный Алексею и Ирине Текслерам. Но это лишь приятная деталь церемонии вручения полотна «Размытые воспоминания о Дали» кисти маэстро областному музею изобразительных искусств. Его для челябинцев приобрел меценат — президент УК «Южуралзолото Группа Компаний», депутат заксобрания области Константин Струков (в центре) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Такой яркой и включенной в повестку региона первой леди в Челябинской области еще не было. Ирина Текслер не просто желанный гость на светских мероприятиях. Непосредственно при ее участии — как учредителя Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив — на Южном Урале реализуются благотворительные и культурные проекты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Еще одно ЧП, напугавшее весь Челябинск — взрыв и пожар на пункте металлоприемки. К счастью, запомнившееся лишь звуковыми эффектами и зрелищностью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Растянувшееся на 30 лет строительство метрополитена в Челябинске получило новый импульс. Проект, одобренный президентом Владимиром Путиным и вице-премьером Маратом Хуснуллиным предусматривает интеграцию созданных тоннелей в действующую трамвайную сеть, полное обновление трамвайного парка, модернизацию 22 тяговых подстанций и 65% трамвайных путей. Нынешние трамваи заменят самыми современными вагонами производства УКВЗ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

А пока новый усть-катавский трамвай движется по улицам Челябинска. Среди первых пассажиров мэр Наталья Котова и губернатор Алексей Текслер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ледовое шоу «Руслан и Людмила» подарила Челябинску Татьяна Навка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Одним из самых ярких событий лета стал фестиваль песочных скульптур на набережной реки Миасс в столице Южного Урала. Мэр Наталья Котова не смогла удержаться, чтобы не погладить верблюда — символ Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Где можно встретить знаменитого спортсмена и депутата Госдумы Николая Валуева? Конечно, в Челябинском бору. Выше него только реликтовые сосны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Знаменитые среди туристов Айские Притесы. Помимо сплава и наслаждения красотой природы здесь можно пощекотать нервы необычным аттракционом — эти качели расположены почти на 100-метровой высоте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Просто репетиция балета «Дон Кихот» в челябинском театре. Просто красиво Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жизнь многолика. Иногда жестока. Но человек привыкает и к этому Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга владельца «Русской медной компании» Татьяна Алтушкина (слева) и жена главы региона Ирина Текслер на закладке первого камня «РМК Арены». Она рассчитана на 100 тысяч посещений в месяц и станет центральным объектом будущего «спортивного города» на северо-западе Челябинска. Бюджет проекта, полностью финансируемого РМК, превышает 5 млрд рублей. Спортивный объект рассчитан на 100 тысяч посещений в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Возглавлявший законодательное собрание Челябинской области с 2005 года — при четырех губернаторах — Владимир Мякуш неожиданно для многих подал в отставку 10 ноября. Впервые избравшись в областной парламент в 1998 году, он считается одним из самых уважаемых политиков в регионе. Губернатор Алексей Текслер предложил ему стать своим советником — Мякуш предложение принял Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Некоторым челябинцам, отважившимся на вакцинацию от COVID первыми, требовалась духовная поддержка. И они ее получали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К концу года вакцина от короновируса перестала быть дефицитом. Прививочная кампания, в свою очередь, превратилась в рутину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Информация о радиоактивном столбе на улице Труда в Челябинске появилась 8 ноября. Превышение показателей случайно обнаружил горожанин, а затем подтвердил инженер-физик Андрей Ожаровский. Источником радиации оказалась труба, привезенная с нефтепромыслов и использованная как основание рекламного щита. Специалисты Роспотребнадзора и специализированной пожарно-спасательной части демонтировали ее остатки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Провалившийся «бунт активаксеров», пытавших прорваться в зал заседаний заксобрания Челябинской области, завершился оформлением нескольких административных протоколов. Депутаты без помех обсудили федеральный законопроект о QR-кодах, рассмотрение которого в Москве все равно отложили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU