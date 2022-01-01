01 января 2022

Как жили и чему удивлялись челябинцы в 2021 году. Фотоитоги

ОМОН на улицах, Валуев в бору и антиваксеры, рвущиеся в зал парламента. Кадры года

© Служба новостей «URA.RU»
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Антипрививочники в ЗСО. Челябинск, пикет, воробей вадим, антипривочники
Последним ярким событием ушедшего года стал провалившийся бунт антиваксеров Фото:

Челябинцы проводили 2021 год, но праздничные елки еще не разобраны. Под свежий «Оливье» можно вспомнить, каким был минувший год. Даже во время ставшей уже привычной пандемии коронавируса южноуральцы не разучились находить радости в повседневной жизни. Они готовы опробовать качели на стометровой высоте над пропастью и удивиться, встретив на прогулке Николая Валуева. URA.RU предлагает читателям вспомнить самые яркие моменты 2021 года, посмотрев снимки фотокорреспондента Вадима Ахметова.

Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Челябинск
Пешеходная Кировка в январе напоминала место съемок кинобоевика. Никогда еще горожане не видели столько омоновцев сразу, как на пресечении несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
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Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера. Челябинск
Результат протестов в итоге оказался прямо противоположным заявленному
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Анализ на ПЦР. Челябинск
Пару месяцев спустя политика ушла из повестки дня. Точнее, ее вытеснила очередная волна коронавируса
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Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск
Родильные дома пришлось передавать под пациентов с COVID-19
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Областной инфекционный центр. Красная зона. Челябинск
Так выглядит «красная зона» новейшего инфекционного центра на 500 мест, построенного в Малой Сосновке под Челябинском за несколько месяцев
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Областной инфекционный центр, красная зона. Челябинск
Защитные костюмы и маски подписывают, чтобы не перепутать перед сменой
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Избрание меры пресечения Виктору Чернобровину в Тракторозаводском суде. Челябинск
Череда уголовных дел в отделении ПФР по Челябинской области увенчалась в июле арестом его председателя Виктора Чернобровина, руководившего организацией полтора десятка лет. Чиновнику инкриминируют получение взяток на 26 млн рублей, включая прогулочный катер «Ямаха». Силовики заявили о найденных у него деньгах и коллекции золотых часов, сам он напрочь отрицает обвинения. Чернобровин несколько сроков подряд избирался депутатом заксобрания региона, отказавшись от этого лишь в 2020 году
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Взрыв в подземном пешеходном переходе. Челябинск
Взрыв, после которого из подземного перехода в самом центре Челябинска повалили клубы черного дыма, не на шутку переполошил горожан. К месту ЧП примчались силовики и спасатели, но причина оказалась банальной — утечка газа при проведении сварочных работ. Единственным пострадавшим оказался сам сварщик, которого увезли в больницу с ожогами 30% поверхности тела
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Празднование Дня Победы. Челябинск
Сын губернатора Миша Текслер общается с ветераном на параде 9 мая в Челябинске
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Обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Кронштадской. Челябинск
Двухэтажный дом в Челябинске в буквальном смысле развалился сразу после завершения капремонта. Это стоило должности главе регионального Фонда капремонта Вадиму Борисову
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Празднование Дня Победы. Челябинск
После вынужденной «ковидной паузы» прошлого года День Победы-2021 стал настоящим народным праздником
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Гонка с препятствиями на рекультивированной городской свалке «ECO RACE». Челябинск
С 1949 года в границах Челябинска существовала крупнейшая в Европе свалка: гора спрессованного мусора высотой свыше 40 метров и площадью более 74 гектаров. В 2021 году на этом месте возникла зеленая безопасная территория, где горожане провели первое спортивное мероприятие. Ликвидацию свалки вице-премьер Виктория Абрамченко представила президенту Владимиру Путину как образцовый пример реализации экологического проекта
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Церемония передачи картины Никаса Сафронова «Размытые воспоминания о Дали». Челябинск
Художник Никас Сафронов показывает портрет, подаренный Алексею и Ирине Текслерам. Но это лишь приятная деталь церемонии вручения полотна «Размытые воспоминания о Дали» кисти маэстро областному музею изобразительных искусств. Его для челябинцев приобрел меценат — президент УК «Южуралзолото Группа Компаний», депутат заксобрания области Константин Струков (в центре)
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Ирина Текслер на брифинге «Презентация проектов Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020». Челябинск
Такой яркой и включенной в повестку региона первой леди в Челябинской области еще не было. Ирина Текслер не просто желанный гость на светских мероприятиях. Непосредственно при ее участии — как учредителя Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив — на Южном Урале реализуются благотворительные и культурные проекты
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск
Еще одно ЧП, напугавшее весь Челябинск — взрыв и пожар на пункте металлоприемки. К счастью, запомнившееся лишь звуковыми эффектами и зрелищностью
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Алексей Текслер на презентации метротрамвая. Челябинск
Растянувшееся на 30 лет строительство метрополитена в Челябинске получило новый импульс. Проект, одобренный президентом Владимиром Путиным и вице-премьером Маратом Хуснуллиным предусматривает интеграцию созданных тоннелей в действующую трамвайную сеть, полное обновление трамвайного парка, модернизацию 22 тяговых подстанций и 65% трамвайных путей. Нынешние трамваи заменят самыми современными вагонами производства УКВЗ
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Алексей Текслер в трамвайном депо №1. Челябинск
А пока новый усть-катавский трамвай движется по улицам Челябинска. Среди первых пассажиров мэр Наталья Котова и губернатор Алексей Текслер
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Ледовое шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в ледовой арене Трактор. Челябинск
Ледовое шоу «Руслан и Людмила» подарила Челябинску Татьяна Навка
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Фестиваль песочной скульптуры, посвященный 285-летию Челябинска. Челябинск
Одним из самых ярких событий лета стал фестиваль песочных скульптур на набережной реки Миасс в столице Южного Урала. Мэр Наталья Котова не смогла удержаться, чтобы не погладить верблюда — символ Челябинска
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Николай Валуев в Челябинском городском бору. Челябинск
Где можно встретить знаменитого спортсмена и депутата Госдумы Николая Валуева? Конечно, в Челябинском бору. Выше него только реликтовые сосны
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Сплав по реке Ай "Айские притесы"". Челябинская область
Знаменитые среди туристов Айские Притесы. Помимо сплава и наслаждения красотой природы здесь можно пощекотать нервы необычным аттракционом — эти качели расположены почти на 100-метровой высоте
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Репетиция балета Дон Кихот в Челябинском театре оперы и балета. Челябинск
Просто репетиция балета «Дон Кихот» в челябинском театре. Просто красиво
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Инвалид с протезом. Челябинск
Жизнь многолика. Иногда жестока. Но человек привыкает и к этому
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Алексей Текслер на церемонии закладки камня под строительство «РМК – Арена». Челябинск
Супруга владельца «Русской медной компании» Татьяна Алтушкина (слева) и жена главы региона Ирина Текслер на закладке первого камня «РМК Арены». Она рассчитана на 100 тысяч посещений в месяц и станет центральным объектом будущего «спортивного города» на северо-западе Челябинска. Бюджет проекта, полностью финансируемого РМК, превышает 5 млрд рублей. Спортивный объект рассчитан на 100 тысяч посещений в месяц
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Внеочередное заседание законодательного собрания челябинской области. Челябинск
Возглавлявший законодательное собрание Челябинской области с 2005 года — при четырех губернаторах — Владимир Мякуш неожиданно для многих подал в отставку 10 ноября. Впервые избравшись в областной парламент в 1998 году, он считается одним из самых уважаемых политиков в регионе. Губернатор Алексей Текслер предложил ему стать своим советником — Мякуш предложение принял
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Вакцинация от коронавируса в Свято-Васильевском храме. Челябинск
Некоторым челябинцам, отважившимся на вакцинацию от COVID первыми, требовалась духовная поддержка. И они ее получали
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Вакцинация от ковид. Челябинск
К концу года вакцина от короновируса перестала быть дефицитом. Прививочная кампания, в свою очередь, превратилась в рутину
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Радиация на улице Труда. Челябинск
Информация о радиоактивном столбе на улице Труда в Челябинске появилась 8 ноября. Превышение показателей случайно обнаружил горожанин, а затем подтвердил инженер-физик Андрей Ожаровский. Источником радиации оказалась труба, привезенная с нефтепромыслов и использованная как основание рекламного щита. Специалисты Роспотребнадзора и специализированной пожарно-спасательной части демонтировали ее остатки
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Антипрививочники в ЗСО. Челябинск
Провалившийся «бунт активаксеров», пытавших прорваться в зал заседаний заксобрания Челябинской области, завершился оформлением нескольких административных протоколов. Депутаты без помех обсудили федеральный законопроект о QR-кодах, рассмотрение которого в Москве все равно отложили
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Челябинцы проводили 2021 год, но праздничные елки еще не разобраны. Под свежий «Оливье» можно вспомнить, каким был минувший год. Даже во время ставшей уже привычной пандемии коронавируса южноуральцы не разучились находить радости в повседневной жизни. Они готовы опробовать качели на стометровой высоте над пропастью и удивиться, встретив на прогулке Николая Валуева. URA.RU предлагает читателям вспомнить самые яркие моменты 2021 года, посмотрев снимки фотокорреспондента Вадима Ахметова.
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