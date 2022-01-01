Как жили и чему удивлялись челябинцы в 2021 году. Фотоитоги

Челябинцы проводили 2021 год, но праздничные елки еще не разобраны. Под свежий «Оливье» можно вспомнить, каким был минувший год. Даже во время ставшей уже привычной пандемии коронавируса южноуральцы не разучились находить радости в повседневной жизни. Они готовы опробовать качели на стометровой высоте над пропастью и удивиться, встретив на прогулке Николая Валуева. URA.RU предлагает читателям вспомнить самые яркие моменты 2021 года, посмотрев снимки фотокорреспондента Вадима Ахметова.
Пешеходная Кировка в январе напоминала место съемок кинобоевика. Никогда еще горожане не видели столько омоновцев сразу, как на пресечении несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
Череда уголовных дел в отделении ПФР по Челябинской области увенчалась в июле арестом его председателя Виктора Чернобровина, руководившего организацией полтора десятка лет. Чиновнику инкриминируют получение взяток на 26 млн рублей, включая прогулочный катер «Ямаха». Силовики заявили о найденных у него деньгах и коллекции золотых часов, сам он напрочь отрицает обвинения. Чернобровин несколько сроков подряд избирался депутатом заксобрания региона, отказавшись от этого лишь в 2020 году
Взрыв, после которого из подземного перехода в самом центре Челябинска повалили клубы черного дыма, не на шутку переполошил горожан. К месту ЧП примчались силовики и спасатели, но причина оказалась банальной — утечка газа при проведении сварочных работ. Единственным пострадавшим оказался сам сварщик, которого увезли в больницу с ожогами 30% поверхности тела
С 1949 года в границах Челябинска существовала крупнейшая в Европе свалка: гора спрессованного мусора высотой свыше 40 метров и площадью более 74 гектаров. В 2021 году на этом месте возникла зеленая безопасная территория, где горожане провели первое спортивное мероприятие. Ликвидацию свалки вице-премьер Виктория Абрамченко представила президенту Владимиру Путину как образцовый пример реализации экологического проекта
Художник Никас Сафронов показывает портрет, подаренный Алексею и Ирине Текслерам. Но это лишь приятная деталь церемонии вручения полотна «Размытые воспоминания о Дали» кисти маэстро областному музею изобразительных искусств. Его для челябинцев приобрел меценат — президент УК «Южуралзолото Группа Компаний», депутат заксобрания области Константин Струков (в центре)
Такой яркой и включенной в повестку региона первой леди в Челябинской области еще не было. Ирина Текслер не просто желанный гость на светских мероприятиях. Непосредственно при ее участии — как учредителя Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив — на Южном Урале реализуются благотворительные и культурные проекты
Растянувшееся на 30 лет строительство метрополитена в Челябинске получило новый импульс. Проект, одобренный президентом Владимиром Путиным и вице-премьером Маратом Хуснуллиным предусматривает интеграцию созданных тоннелей в действующую трамвайную сеть, полное обновление трамвайного парка, модернизацию 22 тяговых подстанций и 65% трамвайных путей. Нынешние трамваи заменят самыми современными вагонами производства УКВЗ
Одним из самых ярких событий лета стал фестиваль песочных скульптур на набережной реки Миасс в столице Южного Урала. Мэр Наталья Котова не смогла удержаться, чтобы не погладить верблюда — символ Челябинска
Супруга владельца «Русской медной компании» Татьяна Алтушкина (слева) и жена главы региона Ирина Текслер на закладке первого камня «РМК Арены». Она рассчитана на 100 тысяч посещений в месяц и станет центральным объектом будущего «спортивного города» на северо-западе Челябинска. Бюджет проекта, полностью финансируемого РМК, превышает 5 млрд рублей. Спортивный объект рассчитан на 100 тысяч посещений в месяц
Возглавлявший законодательное собрание Челябинской области с 2005 года — при четырех губернаторах — Владимир Мякуш неожиданно для многих подал в отставку 10 ноября. Впервые избравшись в областной парламент в 1998 году, он считается одним из самых уважаемых политиков в регионе. Губернатор Алексей Текслер предложил ему стать своим советником — Мякуш предложение принял
Информация о радиоактивном столбе на улице Труда в Челябинске появилась 8 ноября. Превышение показателей случайно обнаружил горожанин, а затем подтвердил инженер-физик Андрей Ожаровский. Источником радиации оказалась труба, привезенная с нефтепромыслов и использованная как основание рекламного щита. Специалисты Роспотребнадзора и специализированной пожарно-спасательной части демонтировали ее остатки
Провалившийся «бунт активаксеров», пытавших прорваться в зал заседаний заксобрания Челябинской области, завершился оформлением нескольких административных протоколов. Депутаты без помех обсудили федеральный законопроект о QR-кодах, рассмотрение которого в Москве все равно отложили
Челябинцы проводили 2021 год, но праздничные елки еще не разобраны. Под свежий «Оливье» можно вспомнить, каким был минувший год. Даже во время ставшей уже привычной пандемии коронавируса южноуральцы не разучились находить радости в повседневной жизни. Они готовы опробовать качели на стометровой высоте над пропастью и удивиться, встретив на прогулке Николая Валуева. URA.RU предлагает читателям вспомнить самые яркие моменты 2021 года, посмотрев снимки фотокорреспондента Вадима Ахметова.