Что удивляло, а что пугало курганцев в 2021 году. Фотоитоги

В Кургане вход в ТЦ был только по QR-кодам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Конец 2021 года выдался в Кургане снежным. Город завалило, жителям приходилось пробираться через сугробы. В целом уходящий год курганцы запомнят существованием в условиях ограничений из-за пандемии и попытками перехитрить систему, чтобы их обойти. А еще массовой вакцинации и проблемами с QR-кодами. Но в памяти останется не только это. Давайте вспомним основные события уходящего года, которые запечатлела фотокорреспондент URA.RU Екатерина Сычкова.

Снегопад, который прошел в Кургане 22 декабря, стал самым сильным из декабрьских снегопадов за 46 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцам повышают стоимость проезда в автобусах, при этом автопарк обновляется медленно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В январе 2021 года на акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Кургане задержали 30 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В апреле 2021 года на несанкционированную акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Кургане пришло всего 27 человек, что в несколько раз было меньше, чем в январе. Из них задержали 19 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вход в ТЦ в Кургане сделали по QR-кодам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский городской суд признал бывшего руководителя управления Росреестра по Курганской области Олега Молчанова виновным в превышении должностных полномочий. Ему назначено наказание в виде лишения права занимать определенные должности на госслужбе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший вице-губернатор Александр Бухтояров, который считался правой рукой экс-губернатора Олега Богомолова, умер 1 февраля в больнице на 72-м году жизни. У него был диагностирован коронавирус Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Курганской области разрешили на четыре дня ослабить карантин для проведения мероприятий в честь Масленицы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первый подрядчик отказался от ремонта дороги ул. Загородной, поэтому второму пришлось работать ускоренными темпами. В Кургане дорогу называли «самой убитой» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Члену курганской организованной преступной группы (ОПГ) Кириллу Ермолаеву (на фото) огласили приговор. Преступники убивали бизнесменов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вертолет бросили на тушение крупного пожара под Курганом на шоссе Тюнина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане набережную ремонтировали в паводок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новая молочно-товарная ферма стоимостью более 400 млн рублей появится в селе Мальцево Шадринского района (Курганская область). Инвестиционное соглашение об этом подписали губернатор Курганской области Вадим Шумков, агроинвестор Алексей Бобров, представитель Сбербанка Владимир Черкашин. На церемонии подписания присутствовал полпред президента в УрФО Владимир Якушев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фракция «Единой России» поддержала кандидатуру Елены Ситниковой на пост мэра Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

12 мая на внеочередном заседании городской думы депутаты приняли отставку главы Кургана Андрея Потапова, который проработал на этой должности два года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэра Кургана Елену Ситникову депутаты гордумы выбрали со второй попытки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев четыре раза в 2021 году приезжал в Курган Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В сентябре Александр Ильтяков (слева) в третий раз был избран депутатом Госдумы от Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в 2021 году летом температура воздуха достигала рекордных отметок. В жару пляжи были переполнены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Праздничные мероприятия в Кургане проводились в условиях COVID-ограничений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

31 мая практически во все детсады Кургана поступали сообщения о минировании, из-за чего родители массово забирали детей домой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В региональном отделении СР сменился руководитель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Явка избирателей на выборы депутатов Госдумы в Курганской области составила немногим более 47% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На выборах депутатов Госдумы в Курганской области «Единая Россия» одержала победу, но поддержка партии оказалась ниже, чем пять лет назад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы массово делали прививки от коронавируса, чтобы получить QR-код и избежать тяжелых последствий заболевания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы запомнят зиму 2021 года контрастной — потепление сменялось резким похолоданием и метелью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

К Новому году Курган украсили гирляндами, которых повесили на 36 км больше обычного Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU