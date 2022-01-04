Что удивляло, а что пугало курганцев в 2021 году. Фотоитоги

Конец 2021 года выдался в Кургане снежным. Город завалило, жителям приходилось пробираться через сугробы. В целом уходящий год курганцы запомнят существованием в условиях ограничений из-за пандемии и попытками перехитрить систему, чтобы их обойти. А еще массовой вакцинации и проблемами с QR-кодами. Но в памяти останется не только это. Давайте вспомним основные события уходящего года, которые запечатлела фотокорреспондент URA.RU Екатерина Сычкова.
Снегопад, который прошел в Кургане 22 декабря, стал самым сильным из декабрьских снегопадов за 46 лет
В апреле 2021 года на несанкционированную акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Кургане пришло всего 27 человек, что в несколько раз было меньше, чем в январе. Из них задержали 19 человек
Курганский городской суд признал бывшего руководителя управления Росреестра по Курганской области Олега Молчанова виновным в превышении должностных полномочий. Ему назначено наказание в виде лишения права занимать определенные должности на госслужбе
Новая молочно-товарная ферма стоимостью более 400 млн рублей появится в селе Мальцево Шадринского района (Курганская область). Инвестиционное соглашение об этом подписали губернатор Курганской области Вадим Шумков, агроинвестор Алексей Бобров, представитель Сбербанка Владимир Черкашин. На церемонии подписания присутствовал полпред президента в УрФО Владимир Якушев
Конец 2021 года выдался в Кургане снежным. Город завалило, жителям приходилось пробираться через сугробы. В целом уходящий год курганцы запомнят существованием в условиях ограничений из-за пандемии и попытками перехитрить систему, чтобы их обойти. А еще массовой вакцинации и проблемами с QR-кодами. Но в памяти останется не только это. Давайте вспомним основные события уходящего года, которые запечатлела фотокорреспондент URA.RU Екатерина Сычкова.