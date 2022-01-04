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01 января 2022
31 декабря 2021
30 декабря 2021
29 декабря 2021

Что удивляло, а что пугало курганцев в 2021 году. Фотоитоги

Эвакуация детсадов, сжигание чучела и отставки чиновников. Главные кадры по версии URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения при посещении ТЦ
В Кургане вход в ТЦ был только по QR-кодам Фото:

Конец 2021 года выдался в Кургане снежным. Город завалило, жителям приходилось пробираться через сугробы. В целом уходящий год курганцы запомнят существованием в условиях ограничений из-за пандемии и попытками перехитрить систему, чтобы их обойти. А еще массовой вакцинации и проблемами с QR-кодами. Но в памяти останется не только это. Давайте вспомним основные события уходящего года, которые запечатлела фотокорреспондент URA.RU Екатерина Сычкова.

Сугробы. Курган
Снегопад, который прошел в Кургане 22 декабря, стал самым сильным из декабрьских снегопадов за 46 лет
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Мороз. Курган
Курганцам повышают стоимость проезда в автобусах, при этом автопарк обновляется медленно
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Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера. Курган
В январе 2021 года на акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Кургане задержали 30 человек
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Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Курган
В апреле 2021 года на несанкционированную акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Кургане пришло всего 27 человек, что в несколько раз было меньше, чем в январе. Из них задержали 19 человек
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Ограничения при посещении ТЦ "РИО". Курган
Вход в ТЦ в Кургане сделали по QR-кодам
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Судебное заседание по избранию меры пресечения для Молчанова Олега. Курган
Курганский городской суд признал бывшего руководителя управления Росреестра по Курганской области Олега Молчанова виновным в превышении должностных полномочий. Ему назначено наказание в виде лишения права занимать определенные должности на госслужбе
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Прощание с бывшим первым замгубернатора Бухтояровым Александром. Курган
Бывший вице-губернатор Александр Бухтояров, который считался правой рукой экс-губернатора Олега Богомолова, умер 1 февраля в больнице на 72-м году жизни. У него был диагностирован коронавирус
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Масленица. Курган
Власти Курганской области разрешили на четыре дня ослабить карантин для проведения мероприятий в честь Масленицы
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Ямы на дороге по улице 2-я Часовая. Курган
Первый подрядчик отказался от ремонта дороги ул. Загородной, поэтому второму пришлось работать ускоренными темпами. В Кургане дорогу называли «самой убитой»
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Оглашение приговора банде подъельников Романова. Курган
Члену курганской организованной преступной группы (ОПГ) Кириллу Ермолаеву (на фото) огласили приговор. Преступники убивали бизнесменов
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Пожар на шоссе Тюнина. Курган
Вертолет бросили на тушение крупного пожара под Курганом на шоссе Тюнина
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Полноводье. Набережная Тобола. Курган
В Кургане набережную ремонтировали в паводок
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Подписание инвестиционного соглашения на строительство молочной фермы в селе Мальцево. Курган
Новая молочно-товарная ферма стоимостью более 400 млн рублей появится в селе Мальцево Шадринского района (Курганская область). Инвестиционное соглашение об этом подписали губернатор Курганской области Вадим Шумков, агроинвестор Алексей Бобров, представитель Сбербанка Владимир Черкашин. На церемонии подписания присутствовал полпред президента в УрФО Владимир Якушев
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Конференция регионального отделения партии Единая Россия. Курган
Фракция «Единой России» поддержала кандидатуру Елены Ситниковой на пост мэра Кургана
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Заседание городской думы. Курган
12 мая на внеочередном заседании городской думы депутаты приняли отставку главы Кургана Андрея Потапова, который проработал на этой должности два года
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Инаугурация мэра города Ситниковой Елены. Курган
Мэра Кургана Елену Ситникову депутаты гордумы выбрали со второй попытки
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Якушев Владимир и Шумков Вадим. Курган
Полпред президента в УрФО Владимир Якушев четыре раза в 2021 году приезжал в Курган
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Вручение удостоверения депутату областной думы Ильтякову Александру. Курган
В сентябре Александр Ильтяков (слева) в третий раз был избран депутатом Госдумы от Курганской области
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Пляж Голубые Озера. Курган
В Кургане в 2021 году летом температура воздуха достигала рекордных отметок. В жару пляжи были переполнены
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Церемония возложения цветов к Мемориальному комплексу войнам-зауральцам. Курган
Праздничные мероприятия в Кургане проводились в условиях COVID-ограничений
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Эвакуация детей из детского сада. Курган
31 мая практически во все детсады Кургана поступали сообщения о минировании, из-за чего родители массово забирали детей домой
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Конференция Справедливой России. Курган
В региональном отделении СР сменился руководитель
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Единый день голосования. Ситникова Елена на избирательном участке. Курган
Явка избирателей на выборы депутатов Госдумы в Курганской области составила немногим более 47%
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Выборы- 2021. Курган
На выборах депутатов Госдумы в Курганской области «Единая Россия» одержала победу, но поддержка партии оказалась ниже, чем пять лет назад
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Вакцинация сотрудников завода «Стальмост». Курган
Курганцы массово делали прививки от коронавируса, чтобы получить QR-код и избежать тяжелых последствий заболевания
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Метель. Курган
Курганцы запомнят зиму 2021 года контрастной — потепление сменялось резким похолоданием и метелью
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Новогоднее украшение города. Курган
К Новому году Курган украсили гирляндами, которых повесили на 36 км больше обычного
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Конец 2021 года выдался в Кургане снежным. Город завалило, жителям приходилось пробираться через сугробы. В целом уходящий год курганцы запомнят существованием в условиях ограничений из-за пандемии и попытками перехитрить систему, чтобы их обойти. А еще массовой вакцинации и проблемами с QR-кодами. Но в памяти останется не только это. Давайте вспомним основные события уходящего года, которые запечатлела фотокорреспондент URA.RU Екатерина Сычкова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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