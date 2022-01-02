02 января 2022
01 января 2022
31 декабря 2021
30 декабря 2021
29 декабря 2021

Как Тюмень искала пропавшую 9-летнюю девочку. Фотоитоги-2021

Страшные пожары, запуск нового аэропорта и аресты силовиков. Кадры года

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Поисковые работы на месте обнаружения тела Насти Муравьевой. Тюмень, коляска, детская коляска
Тюмень 2021 — в фотоподборке URA.RU Фото:

В конце июня в одном из неблагополучных районов Тюмени среди бела дне бесследно пропала 9-летняя девочка. Силовики и многочисленные волонтеры занимались ее поисками 1,5 месяца. Безжизненное тело ребенка было обнаружено 19 августа у водоема недалеко от места исчезновения. И горожане вновь заговорили о маньяке и вспомнили о том, что несовершеннолетние в «самом лучше городе Земли» пропадают на протяжении последних 20 лет. Какие еще события волновали тюменцев в 2021 году — в фотоподборке URA.RU.

Крещенские купания. Тюмень
В условиях пандемии крещенские купания в Тюмени проходили с соблюдением социальной дистанции
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Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Тюмень
21 апреля в Тюмени, как и по всей стране, прошли несанкционированные митинги в поддержку арестованного блогера…
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Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Тюмень
…на которых не обошлось без арестов
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Несанкционированная оппозиционная акция. Тюмень
Первый несогласованный митинг в поддержку арестованного блогера прошел в центре Тюмени 31 января. После этого власти решили установить там камеры видеонаблюдения с распознаванием лиц
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Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень
В 2021 году власти Тюменской области разработали проект по привлечению инвесторов в регион. Он получил название Invest Tyumen
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Сплав на сапбордах. Тюмень
Несмотря на финансовые сложности, вызванные пандемией, в 2021 году застройщики продолжили строительство жилья для тюменцев
Фото:
9 мая. Тюмень
День Победы тюменцы отмечали с оглядкой на коронавирус. Властям пришлось скрыть от горожан место проведения салюта, чтобы избежать столпотворения
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Сны улиц. Тюмень
Благодаря строительству аэропорта, жители Тобольска получили возможность слетать на выходные в Москву, Новосибирск, Екатеринбург и другие города
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Презентация арт-пространства FACTURA. Тюмень
Летом в Тюмени появился своей креативный квартал
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Майская жара. Тюмень
Тюменцы рано открыли купальный сезон: лето в городе выдалось жарким
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Этнофестиваль Небо и Земля. Тюмень
В июне завершилась история тюменского этнофестиваля «Небо и Земля». Он просуществовал 14 лет
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Этнофестиваль Небо и Земля. Тюмень
Решение о закрытии проекта «Небо и земля» организаторы приняли, в том числе, из-за пандемии
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Локдаун 30 октября. Тюмень
Весной в Тюмени начали работать первые пункты вакцинации от коронавируса
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Платные парковки. Тюмень
В 2021 году власти Тюмени приняли решение сделать парковки в центре города платными
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Пожар. Тюмень
Из-за аномально жаркой погоды летом в Тюмени часто горели дома…
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Рейд по лесным пожарам. Тюмень
…но чаще — лесные массивы. Из-за пожаров тюменцам летом запретили жарить шашлыки даже на собственных дачах
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Захват заложников в Сбербанке. Тюмень
7 июля 32-летний мужчина захватил офис Сбербанка в Тюмени
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Поисковые работы на месте обнаружения тела Насти Муравьевой. Тюмень
30 июня в тюменском микрорайоне Лесобаза бесследно пропала 9-летняя девочка. Ее тело было найдено 19 августа. После этого у дома, где она жила, появился стихийный мемориал, а тюменцы вновь заговорили о серийном маньяке, который похищает детей в Тюмени последние 20 лет. Историей заинтересовались в центральном аппарате СК. Там всерьез заговорили о бездействии местных силовиков
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Прощание с Настей Муравьевой в Патрушевском ритуальном зале. Тюмень
На похоронах отцу девочки стало плохо и он не смог принять дальнейшее участие в процессии. В последний путь ребенка провожали бабушка, брат и сестры
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Избрание меры пресечения Виталию Бережному, подозреваемому в убийстве Насти Муравьевой, в Ленинском районном суде. Тюмень
Подозреваемый в убийстве ребенка Виталий Бережной был задержан 25 августа. Он сознался в убийстве и изнасиловании 9-летней девочки
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Иоанно-Введенский монастырь. Тобольск
Вид из Иоанно-Введенского монастыря в Тобольске. 21 октября 2021 года там был найден труп одной из послушниц
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Выборы-2021. Тюмень
С 17 по 19 сентября 2021 года в Тюменской области прошли выборы в Государственную думу и региональный парламент
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Пресс-конференция Якушева. Тюмень
Полпред в УрФО Владимир Якушев в 2021 году несколько раз приезжал с рабочими визитами в Тюмень
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Заседание Ленинского суда по делу Александра Селюнина. Тюмень
15 апреля по подозрению в коррупции был задержан глава ГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин
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Пункты вакцинации в ТЦ. Тюмень
Летом пункты вакцинации от коронавируса появились почти во всех ТРЦ Тюмени
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Полигон для сжигания боровских куриц и корма. Тюмень
В июле лесные пожары вплотную приблизились к Тюменскому району
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Проверка qr кодов в торговом центре Галерея Вояж. Тюмень
С 8 ноября в торговые центры Тюмени стали пускать только при предъявлении QR-кодов о вакцинации от коронавируса
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Выставка Не ребро. Тюмень
Выставка современного искусства в арт-пространстве «Контора пароходства»
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Мюзикл Семейка Адамс. Тюмень
Премьера постановки «Семейка Адамс» в Тюменском драматическом театре
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Ольга Бузова на премьере фильма Елки 8. Тюмень
13 декабря певица Ольга Бузова приехала в Тюмень для презентации фильма «Елки — 8», где она сыграла одну из главных ролей
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Новогоднее оформление. Тюмень
Из-за сложной ситуации с коронавирусом в Тюмени перед Новым годом не стали строить традиционные ледовые городки с горками
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В конце июня в одном из неблагополучных районов Тюмени среди бела дне бесследно пропала 9-летняя девочка. Силовики и многочисленные волонтеры занимались ее поисками 1,5 месяца. Безжизненное тело ребенка было обнаружено 19 августа у водоема недалеко от места исчезновения. И горожане вновь заговорили о маньяке и вспомнили о том, что несовершеннолетние в «самом лучше городе Земли» пропадают на протяжении последних 20 лет. Какие еще события волновали тюменцев в 2021 году — в фотоподборке URA.RU.
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