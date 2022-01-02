Как Тюмень искала пропавшую 9-летнюю девочку. Фотоитоги-2021

Тюмень 2021 — в фотоподборке URA.RU Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В конце июня в одном из неблагополучных районов Тюмени среди бела дне бесследно пропала 9-летняя девочка. Силовики и многочисленные волонтеры занимались ее поисками 1,5 месяца. Безжизненное тело ребенка было обнаружено 19 августа у водоема недалеко от места исчезновения. И горожане вновь заговорили о маньяке и вспомнили о том, что несовершеннолетние в «самом лучше городе Земли» пропадают на протяжении последних 20 лет. Какие еще события волновали тюменцев в 2021 году — в фотоподборке URA.RU.

В условиях пандемии крещенские купания в Тюмени проходили с соблюдением социальной дистанции Фото: Денис Моргунов © URA.RU

21 апреля в Тюмени, как и по всей стране, прошли несанкционированные митинги в поддержку арестованного блогера… Фото: Денис Моргунов © URA.RU

…на которых не обошлось без арестов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Первый несогласованный митинг в поддержку арестованного блогера прошел в центре Тюмени 31 января. После этого власти решили установить там камеры видеонаблюдения с распознаванием лиц Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В 2021 году власти Тюменской области разработали проект по привлечению инвесторов в регион. Он получил название Invest Tyumen Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Несмотря на финансовые сложности, вызванные пандемией, в 2021 году застройщики продолжили строительство жилья для тюменцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

День Победы тюменцы отмечали с оглядкой на коронавирус. Властям пришлось скрыть от горожан место проведения салюта, чтобы избежать столпотворения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Благодаря строительству аэропорта, жители Тобольска получили возможность слетать на выходные в Москву, Новосибирск, Екатеринбург и другие города Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Летом в Тюмени появился своей креативный квартал Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменцы рано открыли купальный сезон: лето в городе выдалось жарким Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В июне завершилась история тюменского этнофестиваля «Небо и Земля». Он просуществовал 14 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Решение о закрытии проекта «Небо и земля» организаторы приняли, в том числе, из-за пандемии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Весной в Тюмени начали работать первые пункты вакцинации от коронавируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В 2021 году власти Тюмени приняли решение сделать парковки в центре города платными Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Из-за аномально жаркой погоды летом в Тюмени часто горели дома… Фото: Денис Моргунов © URA.RU

…но чаще — лесные массивы. Из-за пожаров тюменцам летом запретили жарить шашлыки даже на собственных дачах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

7 июля 32-летний мужчина захватил офис Сбербанка в Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

30 июня в тюменском микрорайоне Лесобаза бесследно пропала 9-летняя девочка. Ее тело было найдено 19 августа. После этого у дома, где она жила, появился стихийный мемориал, а тюменцы вновь заговорили о серийном маньяке, который похищает детей в Тюмени последние 20 лет. Историей заинтересовались в центральном аппарате СК. Там всерьез заговорили о бездействии местных силовиков Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На похоронах отцу девочки стало плохо и он не смог принять дальнейшее участие в процессии. В последний путь ребенка провожали бабушка, брат и сестры Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Подозреваемый в убийстве ребенка Виталий Бережной был задержан 25 августа. Он сознался в убийстве и изнасиловании 9-летней девочки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Вид из Иоанно-Введенского монастыря в Тобольске. 21 октября 2021 года там был найден труп одной из послушниц Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С 17 по 19 сентября 2021 года в Тюменской области прошли выборы в Государственную думу и региональный парламент Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Полпред в УрФО Владимир Якушев в 2021 году несколько раз приезжал с рабочими визитами в Тюмень Фото: Денис Моргунов © URA.RU

15 апреля по подозрению в коррупции был задержан глава ГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Летом пункты вакцинации от коронавируса появились почти во всех ТРЦ Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В июле лесные пожары вплотную приблизились к Тюменскому району Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С 8 ноября в торговые центры Тюмени стали пускать только при предъявлении QR-кодов о вакцинации от коронавируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Выставка современного искусства в арт-пространстве «Контора пароходства» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Премьера постановки «Семейка Адамс» в Тюменском драматическом театре Фото: Денис Моргунов © URA.RU

13 декабря певица Ольга Бузова приехала в Тюмень для презентации фильма «Елки — 8», где она сыграла одну из главных ролей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Из-за сложной ситуации с коронавирусом в Тюмени перед Новым годом не стали строить традиционные ледовые городки с горками Фото: Денис Моргунов © URA.RU