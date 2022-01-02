Как Тюмень искала пропавшую 9-летнюю девочку. Фотоитоги-2021

В конце июня в одном из неблагополучных районов Тюмени среди бела дне бесследно пропала 9-летняя девочка. Силовики и многочисленные волонтеры занимались ее поисками 1,5 месяца. Безжизненное тело ребенка было обнаружено 19 августа у водоема недалеко от места исчезновения. И горожане вновь заговорили о маньяке и вспомнили о том, что несовершеннолетние в «самом лучше городе Земли» пропадают на протяжении последних 20 лет. Какие еще события волновали тюменцев в 2021 году — в фотоподборке URA.RU.
В условиях пандемии крещенские купания в Тюмени проходили с соблюдением социальной дистанции
30 июня в тюменском микрорайоне Лесобаза бесследно пропала 9-летняя девочка. Ее тело было найдено 19 августа. После этого у дома, где она жила, появился стихийный мемориал, а тюменцы вновь заговорили о серийном маньяке, который похищает детей в Тюмени последние 20 лет. Историей заинтересовались в центральном аппарате СК. Там всерьез заговорили о бездействии местных силовиков
В конце июня в одном из неблагополучных районов Тюмени среди бела дне бесследно пропала 9-летняя девочка. Силовики и многочисленные волонтеры занимались ее поисками 1,5 месяца. Безжизненное тело ребенка было обнаружено 19 августа у водоема недалеко от места исчезновения. И горожане вновь заговорили о маньяке и вспомнили о том, что несовершеннолетние в «самом лучше городе Земли» пропадают на протяжении последних 20 лет. Какие еще события волновали тюменцев в 2021 году — в фотоподборке URA.RU.