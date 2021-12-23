Инсайды ЯНАО: «итальянская забастовка» медиков

О грядущих назначениях, коррупции в районе и конфликте с оленеводами. Выпуск 951

24 декабря 2021 в 20:44 Размер текста - 17 +

В ЯНАО оленеводы припомнили чиновникам давний конфликт Фото: коллаж URA.RU Дмитрий Артюхов продолжит череду назначений в правительстве, экс-силовик поможет ликвидировать представительство ЯНАО в Тюмени, а скандальный экс-глава избавляется от элитной недвижимости. Также в новом выпуске «Инсайдов» вы узнаете, как спасает карьеру директор департамента, чем помог депутату коллега-юрист и почему оленеводы вспомнили давний конфликт с властью. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. «Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Курс Артюхова может стать фатальным для зама губернатора Заместителю губернатора ЯНАО Татьяне Бучковой пророчат новое назначение Фото: Анна Майорова © URA.RU В политических кругах Ямала ходят разговоры о том, что перераспределение обязанностей замов Дмитрия Артюхова продолжится — курирующие замы лично станут возглавлять некоторые подведомственные департаменты. «На назначении Александра Подороги директором окружного депстроительства и Аркадия Бессонова директором депзащиты населения губернатор явно не остановится. Ходят разговоры, что Татьяне Бучковой тоже готовят подобное назначение, однако если это будет руководство депздравом или депобразования, то это станет фатальным для карьеры чиновницы. Социальный блок и так очень проблемный, а эти две структуры — особенно. Если Бучковой придется возглавить одну из них, это будет означать не усиление зама губернатора, а ускорение ее ухода из правительства. Одна она это не вывезет и прекрасно это понимает», — утверждают информаторы. Хайруллин пытается спасти карьеру Инсайдеры во властных структурах ЯНАО рассказывают, что директор окружного департамента туризма и молодежной политики Наиль Хайруллин плотно занялся спасением своей карьеры в связи с переподчинением ведомства новому куратору. «Многим известно, что курирующий замгубернатора Сергей Климентьев, еще будучи главой депполитики был не в лучших отношениях с Хайруллиным. Но тогда он еще не был начальником для главы депмолодежи. Хайруллин это прекрасно понимает, вот и пытается сейчас обезопасить себя, публикуя через подчиненных информацию о том, что он стал лучшим из глав профильных структур в России. Вот только вряд ли ему это поможет — основные претензии по работе все-таки к развитию туризма, а им ведомство, как ни крути, занималось на порядок слабее, чем молодежью, и вытягивал направление явно не директор департамента», — рассказывают слухачи. Елена Литовченко до работы в представительстве ЯНАО занимала должность заместителя прокурора Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Представительство ЯНАО возглавит «железная леди» Инсайдеры в политтусовке болтают, что Дмитрий Артюхов не даром хочет поставить руководителем ямальского представительства в Тюмени Елену Литовченко, которой приписывают серьезный нрав. «Литовченко бывший силовик, начинала карьеру в следственных органах, работала в прокуратуре, дошла до зама прокурора ЯНАО. Правоохранители, которым „посчастливилось“ работать с Литовченко, вспоминают, что в отношениях с подчиненными она не отличалась мягкостью и тактом. Строгая дама не только кому угодно мозги вынесет, а съест и не подавится. Так что, если ей предстоит реализовать план Артюхова по ликвидации представительства, она будет идеальным исполнителем. Даже сокращать никого не придется — подчиненные сами уволятся», — шепчутся злопыхатели. По правительственному СМИ нанесли удар хейтеры В медиатусовке ЯНАО рассказывают, что по итогам пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным 23 декабря хейтеры использовали вопрос, заданный корреспондентом из Вологды Артемом Виловатых, против ямальского СМИ. «Все дело в том, что вологодская газета „Красный север“ имеет точно такое же название, что и ямальское правительственное интернет-СМИ. А хейтеры воспользовались этим и начали делать вбросы о каких-то „глупых вопросах“ которые задал „ямальский“ журналист. Зачем разбираться, если можно хайпануть, оживить региональную повестку, а то и главреда уколоть?» — удивляются знакомые с ситуацией медийщики. Бавдурный помог Погорелому в карьере Источники в политэлитах Ямала рассказали о том, что неспособность муниципального депутата, ЛДПР-овца Дмитрия Бавдурного руководить Ассоциацией юристов ЯНАО сыграла на руку экс-главе окружного государственно-правового департамента Дмитрию Погорелому в ходе предвыборной кампании 2021 года. «Продвигавшейся „Единой Россией“ Погорелый вовремя перехватил вопрос руководства региональной ассоциацией, которая при Бавдурном находилась в состоянии упадка, превратилась в никому не нужное „болото“. Нельзя сказать, что Погорелый прямо спас организацию от развала, но все-таки надо отдать ему должное — статус „главного юриста“ он получил именно став во главе сообщества. Это дало ему определенные очки в предвыборной гонке и увеличило шансы добиться мандата депутата Госдумы», — уверяют собеседники. Аудитор счетной палаты ЯНАО Олег Печерин выйдет на пенсию вслед за экс-главой ведомства Владимиром Свидловым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Аудитора отправили на пенсию, дав заработать Источники в правительстве поговаривают, что аудитора Олега Печерина экс-глава счетной палаты ЯНАО Владимир Свидлов якобы специально устроил, чтобы дать заработать пенсию. «Свидлов устраивал в счетную палату чиновников предпенсионного возраста, чтобы они могли нормально зарабатывать перед выходом на заслуженный отдых — зарплаты в ведомстве это позволяют. Но нынешний состав палаты обновился и пенсионерам в нем места не осталось. Печерин оставался последним и аудитором в возрасте после отставки самого Свидлова», — болтают слухмейкеры. Ямальцы хотят сдать мэра Росприроднадзору Источники на местах рассказывают, что жителям Лабытнанги настолько осточертело слушать отписки подчиненных Марины Тресковой об остаточном тлении мусора на скандальной свалке, что они решили на кардинальные меры. «Жители думают нажаловаться главе Росприроднадзора Светлане Радионовой на бездействие местных властей, которые уже полгода не могут решить проблемы со свалкой. Горожанам надоело травиться едким запахом. Если уж Тресковой не по силам такая проблема, то пусть с этим разберутся на правительственном уровне», — негодуют слухачи. Самый дорогой дом в ЯНАО принадлежит скандальному мэру Источники на местах шепчутся, что самый дорогой коттедж за 43 млн рублей, который выставили на продажу в селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО, принадлежит не кому иному, как бывшему главе Андрею Головину. «Этот дом принадлежал бывшему главе района. Поговаривают, что в подвале дома располагались игровые автоматы, а на первом этаже были два магазина и гараж. Цене на коттедж местные жители не особо удивились — Шурышкарский район давно погряз в коррупционных скандалах, и все понимают, откуда у местных чиновников могут быть деньги на такие особняки», — болтают слухачи. Отдаленное село Сеяха скромно украсят к Новому Году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрия не может украсить поселок к празднику Инсайдеры среди сельчан ЯНАО поговаривают, что мэрия села Сеяха Ямальского района закупила бракованные новогодние гирлянды, которыми планировалось украсить дома населенного пункта. Из всей партии рабочими оказались только несколько гирлянд. «Глава села Станислав Вануйто дал указание исправить ситуацию до Нового года, однако пока проблему не удается решить — лишних денег в бюджете нет, а предъявлять претензии к поставщику не осталось времени. В селе же знают о проблеме, но не знают о причине, вот и начали додумывать, что чиновники администрации закупили некачественные гирлянды, чтобы что-то с этого самим поиметь», — болтают сплетники. Оленеводы Ямала вспомнили давний конфликт с чиновниками Среди оленеводов ходят слухи, что к назначению Тимофея Лаптандера на должность председателя правления Союза оленеводов Ямала имеют отношение и. о. зама губернатора ЯНАО Сергей Климентьев и первый замдиректора департамента агропромышленного комплекса Андрей Рубашин. «Лаптандер в Союзе — ставленник Климентьева, который сейчас курирует департамент по делам КМНС и главы депАПК Рубашина. С оленеводами эти два чиновника воюют с 2016 года, еще когда Климентьев обвинил тундровиков, поддерживающих сообщество „Голос Тундры“ в поддержке иностранными фондами. А Рубашин в 2017 году стоял за сокращение поголовья оленей. Понятное дело, что вышеупомянутые политики надолго стали врагами для коренных жителей — каждое сомнительное решение они теперь будут связывать с деятельностью властей», — сетуют слухачи. Силовики не могут справиться с курящими подростками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полицейские проиграли борьбу с продажей сигарет подросткам Инсайдеры в силовых структурах рассказывают, что подчиненные начальника УМВД по ЯНАО Сергея Костенко в Салехарде не ведут борьбу с продажей одноразовых сигарет несовершеннолетним. «Эти электронные устройства пахнут фруктами, запаха от детей нет. Родители и учителя не замечают, что несовершеннолетние курят, поэтому не бьют тревогу. А в табачных магазинах можно встретить толпы школьников, которым лет по 12-14. Паспорта в этих ларьках не спрашивают практически нигде, рейды и тайные закупки полиция не проводит», — болтают слухачи. Также инсайдеры отмечают, что недобросовестные продавцы часто прекрасно понимают, что перед ними стоят подростки «но они делают им неплохую выручку, вот и закрывают глаза». Силовики засекретили гибель дорожников Инсайдеры поговаривают, что семьи сгоревших неделю назад в вездеходе дорожных рабочих на зимнике «Толька — Южнохарампурское месторождение» нуждаются в помощи, но власти ушли в режим молчания. «На зимнике „Толька-Южный Харампур“ 17 декабря погибли два рабочих — сгорели в вездеходе. По какой-то причине эту информацию до сих пор не разглашают ни в прокуратуре, ни в следственном комитете. Глава Красноселькупского района Юрий Фишер также не рассказывает о произошедшем, хотя прошла уже неделя. А ведь эти два рабочих были единственными кормильцами и сейчас их семьи сильно нуждаются в помощи», — рассказывают источники. В больницах ЯНАО назрела «итальянская забастовка» Слухачи в медицинских структурах рассказывают, что в больницах ЯНАО сотрудники предпочитают не выходить за рамки прописанного в должностных инструкциях и работать четко по утвержденному руководством распорядку, абсолютно не проявляя инициативы. «Речь идет не столько о непосредственно врачах и медсестрах, сколько об административном персонале. Ситуация практически повсеместная, но особенно „славятся“ этим подчиненные Кирилла Трапезникова из Новоуренгойской ЦГБ и Максима Зинина из Ноябрьской ЦГБ. Да и в других районных и городских больницах — в Лабытнанги, Тазовском и много, где еще ситуации схожие. Работать работают, придраться формально не к чему. Но лишнего на себя не возьмут, рабочий день закончился — избушку на клюшку и до свидания. Никакого энтузиазма нет, и как с этим бороться — никто из руководителей, похоже, не знает. И то верно: быть хорошим врачом или хорошим менеджером — совершенно разные компетенции, мотивировать людей тоже надо уметь», — сокрушаются болтуны. Работники газового актива властей ЯНАО возмущены руководством Сотрудники «Газонаполнительной станции» ожидали поздравление от руководителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Инсайдеры в политтусовке поговаривают, что в Лабытнанги глава газового актива правительства — «Газонаполнительной станции», Дмитрий Меркулов разозлил подчиненных. «К 25-летию компании многие сотрудники ожидали поздравления, банкета или премии, однако получили только грамоты. Понятное дело, что таким раскладом далеко не все работники довольны. Особенно учитывая, что некоторые из них работают со дня основания предприятия и заслуживают хоть какого-то уважения от начальства. Обиженные работники даже анонимно слили ситуацию в соцсети и, скорее всего, сейчас в компании будут искать доносчиков», — сетуют слухачи. «Газпром» может отказаться от мегапроекта Инсайдеры в бизнес-тусовке рассказывают, что один из мегапроектов на Ямале компании Алексея Миллера «Газпром» рискует не окупиться из-за грузопропускной способности железной дороги. «Дорога до Лабытнанги и дальше на месторождения способна пропускать всего 2,5 миллиона тонн в год, а для строительства проекта нужно 6 миллионов тонн груза. Чтобы прийти к такому показателю придется строить новые пути, а это миллиардные затраты, которые в итогевыйдут дороже самого проекта», — болтают инсайдеры. Собеседники не стали уточнять о каком проекте идет речь — «это сразувыдаст информаторов в компании». Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Дмитрий Артюхов продолжит череду назначений в правительстве, экс-силовик поможет ликвидировать представительство ЯНАО в Тюмени, а скандальный экс-глава избавляется от элитной недвижимости. Также в новом выпуске «Инсайдов» вы узнаете, как спасает карьеру директор департамента, чем помог депутату коллега-юрист и почему оленеводы вспомнили давний конфликт с властью. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. «Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Курс Артюхова может стать фатальным для зама губернатора В политических кругах Ямала ходят разговоры о том, что перераспределение обязанностей замов Дмитрия Артюхова продолжится — курирующие замы лично станут возглавлять некоторые подведомственные департаменты. «На назначении Александра Подороги директором окружного депстроительства и Аркадия Бессонова директором депзащиты населения губернатор явно не остановится. Ходят разговоры, что Татьяне Бучковой тоже готовят подобное назначение, однако если это будет руководство депздравом или депобразования, то это станет фатальным для карьеры чиновницы. Социальный блок и так очень проблемный, а эти две структуры — особенно. Если Бучковой придется возглавить одну из них, это будет означать не усиление зама губернатора, а ускорение ее ухода из правительства. Одна она это не вывезет и прекрасно это понимает», — утверждают информаторы. Хайруллин пытается спасти карьеру Инсайдеры во властных структурах ЯНАО рассказывают, что директор окружного департамента туризма и молодежной политики Наиль Хайруллин плотно занялся спасением своей карьеры в связи с переподчинением ведомства новому куратору. «Многим известно, что курирующий замгубернатора Сергей Климентьев, еще будучи главой депполитики был не в лучших отношениях с Хайруллиным. Но тогда он еще не был начальником для главы депмолодежи. Хайруллин это прекрасно понимает, вот и пытается сейчас обезопасить себя, публикуя через подчиненных информацию о том, что он стал лучшим из глав профильных структур в России. Вот только вряд ли ему это поможет — основные претензии по работе все-таки к развитию туризма, а им ведомство, как ни крути, занималось на порядок слабее, чем молодежью, и вытягивал направление явно не директор департамента», — рассказывают слухачи. Представительство ЯНАО возглавит «железная леди» Инсайдеры в политтусовке болтают, что Дмитрий Артюхов не даром хочет поставить руководителем ямальского представительства в Тюмени Елену Литовченко, которой приписывают серьезный нрав. «Литовченко бывший силовик, начинала карьеру в следственных органах, работала в прокуратуре, дошла до зама прокурора ЯНАО. Правоохранители, которым „посчастливилось“ работать с Литовченко, вспоминают, что в отношениях с подчиненными она не отличалась мягкостью и тактом. Строгая дама не только кому угодно мозги вынесет, а съест и не подавится. Так что, если ей предстоит реализовать план Артюхова по ликвидации представительства, она будет идеальным исполнителем. Даже сокращать никого не придется — подчиненные сами уволятся», — шепчутся злопыхатели. По правительственному СМИ нанесли удар хейтеры В медиатусовке ЯНАО рассказывают, что по итогам пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным 23 декабря хейтеры использовали вопрос, заданный корреспондентом из Вологды Артемом Виловатых, против ямальского СМИ. «Все дело в том, что вологодская газета „Красный север“ имеет точно такое же название, что и ямальское правительственное интернет-СМИ. А хейтеры воспользовались этим и начали делать вбросы о каких-то „глупых вопросах“ которые задал „ямальский“ журналист. Зачем разбираться, если можно хайпануть, оживить региональную повестку, а то и главреда уколоть?» — удивляются знакомые с ситуацией медийщики. Бавдурный помог Погорелому в карьере Источники в политэлитах Ямала рассказали о том, что неспособность муниципального депутата, ЛДПР-овца Дмитрия Бавдурного руководить Ассоциацией юристов ЯНАО сыграла на руку экс-главе окружного государственно-правового департамента Дмитрию Погорелому в ходе предвыборной кампании 2021 года. «Продвигавшейся „Единой Россией“ Погорелый вовремя перехватил вопрос руководства региональной ассоциацией, которая при Бавдурном находилась в состоянии упадка, превратилась в никому не нужное „болото“. Нельзя сказать, что Погорелый прямо спас организацию от развала, но все-таки надо отдать ему должное — статус „главного юриста“ он получил именно став во главе сообщества. Это дало ему определенные очки в предвыборной гонке и увеличило шансы добиться мандата депутата Госдумы», — уверяют собеседники. Аудитора отправили на пенсию, дав заработать Источники в правительстве поговаривают, что аудитора Олега Печерина экс-глава счетной палаты ЯНАО Владимир Свидлов якобы специально устроил, чтобы дать заработать пенсию. «Свидлов устраивал в счетную палату чиновников предпенсионного возраста, чтобы они могли нормально зарабатывать перед выходом на заслуженный отдых — зарплаты в ведомстве это позволяют. Но нынешний состав палаты обновился и пенсионерам в нем места не осталось. Печерин оставался последним и аудитором в возрасте после отставки самого Свидлова», — болтают слухмейкеры. Ямальцы хотят сдать мэра Росприроднадзору Источники на местах рассказывают, что жителям Лабытнанги настолько осточертело слушать отписки подчиненных Марины Тресковой об остаточном тлении мусора на скандальной свалке, что они решили на кардинальные меры. «Жители думают нажаловаться главе Росприроднадзора Светлане Радионовой на бездействие местных властей, которые уже полгода не могут решить проблемы со свалкой. Горожанам надоело травиться едким запахом. Если уж Тресковой не по силам такая проблема, то пусть с этим разберутся на правительственном уровне», — негодуют слухачи. Самый дорогой дом в ЯНАО принадлежит скандальному мэру Источники на местах шепчутся, что самый дорогой коттедж за 43 млн рублей, который выставили на продажу в селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО, принадлежит не кому иному, как бывшему главе Андрею Головину. «Этот дом принадлежал бывшему главе района. Поговаривают, что в подвале дома располагались игровые автоматы, а на первом этаже были два магазина и гараж. Цене на коттедж местные жители не особо удивились — Шурышкарский район давно погряз в коррупционных скандалах, и все понимают, откуда у местных чиновников могут быть деньги на такие особняки», — болтают слухачи. Мэрия не может украсить поселок к празднику Инсайдеры среди сельчан ЯНАО поговаривают, что мэрия села Сеяха Ямальского района закупила бракованные новогодние гирлянды, которыми планировалось украсить дома населенного пункта. Из всей партии рабочими оказались только несколько гирлянд. «Глава села Станислав Вануйто дал указание исправить ситуацию до Нового года, однако пока проблему не удается решить — лишних денег в бюджете нет, а предъявлять претензии к поставщику не осталось времени. В селе же знают о проблеме, но не знают о причине, вот и начали додумывать, что чиновники администрации закупили некачественные гирлянды, чтобы что-то с этого самим поиметь», — болтают сплетники. Оленеводы Ямала вспомнили давний конфликт с чиновниками Среди оленеводов ходят слухи, что к назначению Тимофея Лаптандера на должность председателя правления Союза оленеводов Ямала имеют отношение и. о. зама губернатора ЯНАО Сергей Климентьев и первый замдиректора департамента агропромышленного комплекса Андрей Рубашин. «Лаптандер в Союзе — ставленник Климентьева, который сейчас курирует департамент по делам КМНС и главы депАПК Рубашина. С оленеводами эти два чиновника воюют с 2016 года, еще когда Климентьев обвинил тундровиков, поддерживающих сообщество „Голос Тундры“ в поддержке иностранными фондами. А Рубашин в 2017 году стоял за сокращение поголовья оленей. Понятное дело, что вышеупомянутые политики надолго стали врагами для коренных жителей — каждое сомнительное решение они теперь будут связывать с деятельностью властей», — сетуют слухачи. Полицейские проиграли борьбу с продажей сигарет подросткам Инсайдеры в силовых структурах рассказывают, что подчиненные начальника УМВД по ЯНАО Сергея Костенко в Салехарде не ведут борьбу с продажей одноразовых сигарет несовершеннолетним. «Эти электронные устройства пахнут фруктами, запаха от детей нет. Родители и учителя не замечают, что несовершеннолетние курят, поэтому не бьют тревогу. А в табачных магазинах можно встретить толпы школьников, которым лет по 12-14. Паспорта в этих ларьках не спрашивают практически нигде, рейды и тайные закупки полиция не проводит», — болтают слухачи. Также инсайдеры отмечают, что недобросовестные продавцы часто прекрасно понимают, что перед ними стоят подростки «но они делают им неплохую выручку, вот и закрывают глаза». Силовики засекретили гибель дорожников Инсайдеры поговаривают, что семьи сгоревших неделю назад в вездеходе дорожных рабочих на зимнике «Толька — Южнохарампурское месторождение» нуждаются в помощи, но власти ушли в режим молчания. «На зимнике „Толька-Южный Харампур“ 17 декабря погибли два рабочих — сгорели в вездеходе. По какой-то причине эту информацию до сих пор не разглашают ни в прокуратуре, ни в следственном комитете. Глава Красноселькупского района Юрий Фишер также не рассказывает о произошедшем, хотя прошла уже неделя. А ведь эти два рабочих были единственными кормильцами и сейчас их семьи сильно нуждаются в помощи», — рассказывают источники. В больницах ЯНАО назрела «итальянская забастовка» Слухачи в медицинских структурах рассказывают, что в больницах ЯНАО сотрудники предпочитают не выходить за рамки прописанного в должностных инструкциях и работать четко по утвержденному руководством распорядку, абсолютно не проявляя инициативы. «Речь идет не столько о непосредственно врачах и медсестрах, сколько об административном персонале. Ситуация практически повсеместная, но особенно „славятся“ этим подчиненные Кирилла Трапезникова из Новоуренгойской ЦГБ и Максима Зинина из Ноябрьской ЦГБ. Да и в других районных и городских больницах — в Лабытнанги, Тазовском и много, где еще ситуации схожие. Работать работают, придраться формально не к чему. Но лишнего на себя не возьмут, рабочий день закончился — избушку на клюшку и до свидания. Никакого энтузиазма нет, и как с этим бороться — никто из руководителей, похоже, не знает. И то верно: быть хорошим врачом или хорошим менеджером — совершенно разные компетенции, мотивировать людей тоже надо уметь», — сокрушаются болтуны. Работники газового актива властей ЯНАО возмущены руководством Инсайдеры в политтусовке поговаривают, что в Лабытнанги глава газового актива правительства — «Газонаполнительной станции», Дмитрий Меркулов разозлил подчиненных. «К 25-летию компании многие сотрудники ожидали поздравления, банкета или премии, однако получили только грамоты. Понятное дело, что таким раскладом далеко не все работники довольны. Особенно учитывая, что некоторые из них работают со дня основания предприятия и заслуживают хоть какого-то уважения от начальства. Обиженные работники даже анонимно слили ситуацию в соцсети и, скорее всего, сейчас в компании будут искать доносчиков», — сетуют слухачи. «Газпром» может отказаться от мегапроекта Инсайдеры в бизнес-тусовке рассказывают, что один из мегапроектов на Ямале компании Алексея Миллера «Газпром» рискует не окупиться из-за грузопропускной способности железной дороги. «Дорога до Лабытнанги и дальше на месторождения способна пропускать всего 2,5 миллиона тонн в год, а для строительства проекта нужно 6 миллионов тонн груза. Чтобы прийти к такому показателю придется строить новые пути, а это миллиардные затраты, которые в итогевыйдут дороже самого проекта», — болтают инсайдеры. Собеседники не стали уточнять о каком проекте идет речь — «это сразувыдаст информаторов в компании». Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.