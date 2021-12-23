Свердловские инсайды: дурные вести от губернатора

Про интригу против Чемезова, корпоратив от Ионина и спор из-за Сталина. Выпуск 951

24 декабря 2021 в 19:40 Размер текста - 17 +

Жители Екатеринбурга теряеют в пробках все больше времени Фото: коллаж URA.RU Нашумевшие слова екатеринбургского митрополита Кульберга по поводу QR-кодов ударят по департаменту внутренней политики. Вице-губернатор региона Олег Чемезов продолжает усиливать свое влияние в регионе — теперь он хочет взять под контроль онкодиспансер. В заксобрании, говорят, удалось приструнить депутата Ивана Зайченко, на которого ополчились коллеги. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатор привез из Москвы дурные вести Евгений Куйвашев вернулся с плохими новостями для некоторых подчиненных Фото: Владимир Андреев © URA.RU Поползли слухи, что губернатор Евгений Куйвашев, уезжавший в середине недели в Москву на кремлевский семинар, вернулся с плохими новостями для некоторых своих подчиненных. Глава региона якобы привез из столицы кадровые решения сразу по нескольким ключевым постам. Областных чиновников не покидает предчувствие, что перестановки пройдут сразу после новогодних праздников. Куйвашев поменял планы из-за депутатов… Поговаривают, что ради встречи с депутатами заксобрания в неформальной обстановке губернатору Куйвашеву во вторник пришлось серьезно поменять график. Глава региона даже отложил свой вылет в Москву, где его ждали на семинаре. Зато, докладывают слухачи, с губернатором лично переговорил чуть ли не каждый из присутствующих депутатов. …и приготовил для них громкое заявление Свидетели пересказывали, что настоящий фурор на депутатском приеме произвело заявление губернатора, что будет реанимирован проект ВИЗ-Правобережный. Куйвашев при этом уточнил, что идея о возможном переселении областных властных структур в этот район все еще жива. Многие увидели в этом желание губернатора укрепить отношения с УГМК и РМК. Вице-губернатора оттесняют от политики В кабинетах власти рассказывают об удивительной интриге против Олега Чемезова Фото: Анна Майорова © URA.RU В кабинетах власти рассказывают об удивительной интриге против и. о. вице-губернатора Олега Чемезова. По слухам, пуская пыль в глаза ему и его окружению, директор департамента внутренней политики Антон Третьяков и его зам Наталья Гурченок в узком кругу заявляют, что именно они будут командовать исполкомом «Единой России», мэрами и ЦУРом. «Протестной повесткой им заниматься не интересно. Если какие проекты они и будут делать в следующем году, то только в рамках выборов и только при наличии отдельного бюджета — исчисляется десятками миллионов рублей», — ведают собеседники. Чемезов включился в борьбу за онкоцентр… Есть информация, что и. о. вице-губернатора Олегу Чемезову стал интересен контроль над областным онкологическим диспансером, где в скором времени сменится руководство. Рассказывают, что чиновник готов провести туда своего человека, как сделал это ранее с ГАУ «Фармация» — оператором по закупке лекарств в регионе. «Но через „Фармацию“ нельзя закупать большие объемы препаратов для больных раком. А через онкоцентр — можно», — намекают в профильных кругах. …и пообещал депутатам жесткий разговор А на встрече в заксобрании, рассказывают осведомители, Чемезов дал понять депутатам, что не потерпит от них интриг. И. о. вице-губернатора призвал парламентариев к честному диалогу, если у них возникают проблемы. А в случае каких-либо комбинаций и каверз — пообещал разговаривать жестко. «Некоторые тут же записались на аудиенцию», — говорят слухачи. Зам Куйвашева устроил корпоратив для бизнеса Среди гостей корпоратива с участием Дмитрия Ионина были люди из Среднеуральска Фото: Размик Закарян © URA.RU Замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, по слухам, провел корпоратив для дружественных ему бизнесменов. Говорят, мероприятие прошло еще 10 декабря — в баре Ben Hall в центре Екатеринбурга. Впрочем, есть и другая версия: в действительности банкет был организован не им, а статусными жителями Среднеуральска — Дмитрием Липиным (УК «РЭМП — Среднеуральск») и тамошними единороссами. На это указывает обилие гостей из екатеринбургского спутника.



У молодого замгубернатора появился романтический интерес Свердловского политика Дмитрия Ионина, назначенного недавно замгубернатора Свердловской области, все чаще стали замечать в Новоуральске. Жители предполагают, что причина частых визитов Ионина к ним — вовсе не любовь к атомной энергетике, а некий романтический интерес. Жители атомного ЗАТО гадают, кто та женщина, что смогла покорить сердце молодого политика. Чаще других называют фамилию руководительницы одного из ключевых предприятий города, отмечая, что у этой романтической истории есть и экономическая подоплека — банкротство данного предприятия. Третьяков поплатился за слова митрополита… Чиновники резиденции губернатора судачат, что вся ответственность за неожиданное заявление митрополита Евгения (Кульберга) с критикой QR-кодов возложена на департамент внутренней политики. Сильнее всего досталось его руководителю Антону Третьякову, который, как было сказано при разносе, так и не знает, что происходит в руководстве религиозных организаций, за которые он отвечает. …и оказался в шаге от увольнения Для карьеры Антона Третьякова появилась опасность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В то же время для карьеры Третьякова появилась другая опасность. Сплетничают, что за неимением надежной замены руководство области отдало на откуп чиновнику организацию довыборов в двух округах в думу Екатеринбурга и в четырех округах в области. «На этот раз поражение хотя бы в одном из них станет поводом для отставки», — рассуждают злые языки. Сталин расколол заксобрание Болтают, что в заксобрании наступил настоящий раздор из-за дня рождения советского лидера Иосифа Сталина. Перед последним в году заседании парламента 21 декабря, которое совпало с официальными именинами генералиссимуса, члены КПРФ предложили стоя почтить память одного из своих вождей. Остальные фракции от этого отказались, чем немало оскорбили коммунистов. Развязался ожесточенный спор. «Но самое интересное, что уже после [заседания] некоторые депутаты подходили к коммунистам и аккуратно признавались, что сами уважают Сталина и были не против [почтить память]. Но, мол, такова линия партии», — знают слухмейкеры. Бабушкина приструнила скандального депутата… Иван Зайченко вызвал возмущение старожил заксобрания Фото: Анна Майорова © URA.RU В заксобрании рассказывают, что депутат от «Новых людей», ресторатор Иван Зайченко, публично высмеивавший работу парламента, был на волоске от изгнания. Старожилы заксо были настолько возмущены коллегой, что по вопросу его поведения собиралась мандатная комиссия. «Зайченко дали понять, что не будут с ним церемониться. Он услышал», — пересказывают обитатели парламента. По слухам, на последней в этом году встрече с депутатами председатель Людмила Бабушкина даже публично похвалила скандалиста: «Встал на путь исправления». …и все еще ждет на работу Полянина Одновременно усиливаются слухи, что новоиспеченный советник губернатора, экс-главред «Областной газеты» Дмитрий Полянин не задержится надолго на нынешнем рабочем месте. Сплетники в заксобрании уверены — спикер Бабушкина по-прежнему видит журналиста будущим начальником пресс-службы парламента. «Людмила Валентиновна все еще ждет Полянина, в резиденцию [губернатора] он переехал временно», — предрекают инсайдеры. Ректор УрФУ перестраховывается,… Инсайдеры делятся, что после серии арестов среди руководителей вузов по всей России ректор УрФУ Виктор Кокшаров резко увеличил затраты на PR и потребовал от соответствующих служб повысить активность на данном направлении. Это называют закономерным — особенно учитывая, что отношения власти и поддерживающей Кокшарова «Группы Синара» в последнее время заметно охладели. …пока помощник Якушева просится на его место Если смена руководства УрФУ все же будет запущена, инсайдеры уверенно говорят об одном из кандидатов — помощнике уральского полпреда Евгения Гурария. «С недавних пор он намекает начальству, что вполне готов к самостоятельной работе. Если ему позволят, он будет в списке кандидатов [на пост ректора], послужной список у него подходящий», — описывают ситуацию знающие люди. Депутат, которому отказывал Высокинский, просит работу у Орлова У знакомых Владимира Стругова сомнения, что ему удалось уговорить Орлова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат гордумы Екатеринбурга Владимир Стругов не оставляет попыток трудоустроиться в одно из муниципальных предприятий (МУП). По слухам, на неделе он приходил с этим вопросом к мэру Алексею Орлову. Но чем закончился разговор, пока не известно. В 2020-м URA.RU писало, что Стругов просил предыдущего мэра Александра Высокинского сделать его директором банного комплекса «Жемчужина» на Уралмаше, но получил отказ. Куратор культуры Екатеринбурга проведет корпоратив в своем детище Начальник управления культуры мэрии Екатеринбурга Илья Марков выбрал место для новогоднего корпоратива. «Сотрудники управления соберутся 27 декабря в ЦК „Урал“», — поделился инсайдер. Марков возглавлял учреждение в 2012—2019 годах. В это время его называли экономическим оплотом команды легендарного экс-куратора культуры Екатеринбурга Татьяны Ярошевской. Орлов больше не разносит зама Участники совещаний с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым обращают внимание: в последние недели шеф не разносит своего зама по благоустройству и транспорту Алексея Бубнова, хотя раньше делал это исправно. «Глава понимает, что есть объективные обстоятельства, преодоление которых не зависит от того, как часто кого-то ругать», — объясняют в окружении градоначальника. Новый префект Екатеринбурга не хотела эту должность Глава Ленинского района Екатеринбурга Элена Беруашвили, которую мэр Алексей Орлов назначил на этой неделе, в действительности не хотела работать в этом статусе долго. С апреля Беруашвили трудилась с приставкой «и. о.» «Элена Заурьевна — очень добрый человек, с большим сердцем. А главе района иногда приходится принимать жесткие решения — в том числе кадровые. Это непросто», — объясняет один из собеседников в городской власти. Москвичам закроют путь к реновации в Екатеринбурге Первые земельные аукционы в рамках реновации намечены на весну 2022-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Московские строительные компании не будут участвовать в реновации в Екатеринбурге. «Мэрия хочет разыграть участки только среди местных девелоперов — чтобы люди не думали, что сейчас приедут коммерсанты непонятно откуда, все тут застроят, а потом уедут. Чтобы доверие к процедуре было», — поделился один из статусных городских застройщиков. Екатеринбургские коммунисты бьются за внимание политиков Депутаты гордумы от КПРФ хотят обратить на себя внимание, вызывают на разговор муниципальных управленцев. Именно так трактуют странное поведение коммунистов, которые в полном составе проигнорировали корпоратив, организованный на неделе руководством гордумы в ресторане Nar&Sharab в ТЦ Baku plaza, куда пришла вся команда мэра Алексея Орлова. Вице-мэр Екатеринбурга удивит чиновников задумкой План Марины Фадеевой будет реализован к 2023 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Замглавы Екатеринбурга, руководитель аппарата мэрии Марина Фадеева готовит нововведение, призванное изменить работу администрации. Говорят, Фадеева планирует открыть окно для оперативного оказания муниципальных услуг в цифровой форме. Подобного в мэрии еще не было. И все гадают о последствиях: ведь известно, что в Академическом районе это уже привело к сокращению штата. «Насколько я знаю, это хотят сделать к 2023 году, к 300-летию [города]. В 2022-м будет подготовка», — поделился источник. Еще одного директора школы Екатеринбурга призвали на выборы Похоже, директор школы будет кандидатом от власти на довыборах в гордуму Екатеринбурга не только в Верх-Исетском округе №2, но и в Ленинском округе №10. Если в первом случае фамилия педагога, которого выдвинет «Единая Россия», неизвестна, то во втором — иначе. «Слышал, что по Ленинскому округу поведут директора школы №140 Александру Журавлеву», — поделился собеседник в одной из префектур. СК проводит проверку в отношении камышловского депутата Городская дума Камышлова вскоре может недосчитаться одного из депутатов. Говорят, Следственный комитет проводит доследственную проверку в отношении одного из народных избранников, который входит в команду действующего главы Алексея Половникова. Силовикам, мол, стало известно, что депутат, занимая должность заведующего детского сада, трудоустроила в дошкольное учреждение сотрудницу, которая фактически не выполняла трудовых обязанностей, получая при этом зарплату. В случае, если уголовное дело по данному факту будет возбуждено и дойдет до суда, депутат будет досрочно лишена полномочий, а глава Камышлова рискует заработать головную боль — депутатский мандат впоследствии может себе забрать оппозиция. Шефа ГИБДД не пустили в клуб силовиков Говорят, по начальнику свердловского УГИБДД Алексею Спиридонову больно ударила московская проверка. В течение последних недель делегация из столицы работала в управлении и инспектировала систему работы автошкол. По слухам, последствия этой проверки были такими неприятными, что Спиридонова так и не хотят пускать в областной «клуб генералов». Будущего прокурора ЦВО считают конфликтной фигурой… Поговаривают, что приехавший на Урал из Западного военного округа Константин Ольховатенко был втянут в конфликты на прежнем месте работы. Дескать во время службы он поссорился со многими коллегами из-за особенностей характера. Некоторые характеризовали его как чрезмерно придирчивого человека. На Урале кое-кто рассуждает, что Ольховатенко будет сменщиком военного прокурора Центрального военного округа (ЦВО) вместо Александра Антюфеева. Однако эти разговоры идут против устоявшейся кадровой политики, но в любом случае чинов в прокуратуре ЦВО интересует, как Ольховатенко уживется с новым шефом. …но он пользуется уважением у руководителей Несмотря на сложности с коллегами, Ольховатенко грамотно выстаивал отношения с начальством на всем протяжении службы. Он как нельзя лучше достоин взаимопонимания с руководителями, чем и объясняется его повышение в ЦВО, уверен инсайдер. Протест против QR-кодов сойдет на нет Противники QR-кодов не могут придумать новых тем для протестов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Ходят слухи, что противники QR-кодов, выходящие на митинги, не смогут устроить больше ни одного масштабного митинга до конца года. Благодаря отмене QR-кодов в транспорте, большинство претензий протестующих отпали, а новых еще не придумано. «Если 20 января QR-коды в торговых центрах не вернут, то протесты, связанные с ними, постепенно начнут затихать», — считает источник. Ленинский суд проверяют на принципиальность В Ленинском суде Екатеринбурга намечается повторный процесс в громком коррупционном скандале, разгоревшемся из-за махинаций на ремонте здания прокуратуры ЦВО. Фигурантами дела являются бизнесмен Даниил Бочкарев и ведущий инженер-инспектор ФКУ «Управление заказчика капитального строительства МО РФ» Евгений Рякин, которые в первом рассмотрении дела отделались условным сроком. Прокуратура, настаивавшая на длительном лишении свободы для каждого, оказалась против, обжаловала решение в Свердловском облсуде, «поломала» и вернула приговор в первую инстанцию. Теперь все причастные следят за деталями нового процесса, поскольку есть подозрения, что бизнесмену Бочкареву очень помогли родственные связи. «Многие помнят влиятельного отца, который был и начальником артиллерийского института в Екатеринбурге, и военным комиссаром Челябинской области», — говорят злые языки. Нетиевский предложил «Уральским пельменям» забыть старые обиды Нетиевский упрашивал бывших коллег помириться с ним Фото: Личная страница Сергея Нетиевского Вконтакте Говорят, экс-директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский понял, что не сможет отсудить у своих бывших коллег компенсации в 41,5 млн рублей за нарушение авторских прав. Инсайдеры считают, что юридически он уже бесповоротно проиграл, и его последняя надежда — не платить три миллиона компенсации за издержи соперников. «Теперь Нетиевский уговаривает вчерашних „врагов“ пойти на мировую и разойтись по-доброму, хотя именно из-за его атак „Пельмени“ понесли серьезные убытки», — считает инсайдер. Главного десантника Тетерина выпустят из СИЗО под Новый год Председателя региональной организации «Союз десантников России» Евгения Тетерина, которого арестовали за взятки, могут выпустить под домашний арест. Такое решение рассматривают после резкой реакции общественности. Влиятельные сторонники главного десантника влияют на ход следствия и вынуждают выпустить Тетерина из СИЗО. Говорят, что соответствующее решение примут на следующей неделе — в преддверии Нового года. Шехерева, которая заживо сожгла бомжа, рассчитывает на милость Анна Шехерева признает свою вину Фото: Владимир Андреев © URA.RU Екатеринбурженка Анна Шехерева, которая сожгла бомжа на улице Луначарского, облив его морилкой, попытается смягчить себе приговор с помощью чистосердечного признания. Однако ходят слухи, что девушка признается не в преднамеренном убийстве, а в убийстве по неосторожности. Дескать она понятия не имела, что бездомный загорится, когда обливала его неизвестной жидкостью и подносила зажигалку. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . 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Нашумевшие слова екатеринбургского митрополита Кульберга по поводу QR-кодов ударят по департаменту внутренней политики. Вице-губернатор региона Олег Чемезов продолжает усиливать свое влияние в регионе — теперь он хочет взять под контроль онкодиспансер. В заксобрании, говорят, удалось приструнить депутата Ивана Зайченко, на которого ополчились коллеги. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатор привез из Москвы дурные вести Поползли слухи, что губернатор Евгений Куйвашев, уезжавший в середине недели в Москву на кремлевский семинар, вернулся с плохими новостями для некоторых своих подчиненных. Глава региона якобы привез из столицы кадровые решения сразу по нескольким ключевым постам. Областных чиновников не покидает предчувствие, что перестановки пройдут сразу после новогодних праздников. Куйвашев поменял планы из-за депутатов… Поговаривают, что ради встречи с депутатами заксобрания в неформальной обстановке губернатору Куйвашеву во вторник пришлось серьезно поменять график. Глава региона даже отложил свой вылет в Москву, где его ждали на семинаре. Зато, докладывают слухачи, с губернатором лично переговорил чуть ли не каждый из присутствующих депутатов. …и приготовил для них громкое заявление Свидетели пересказывали, что настоящий фурор на депутатском приеме произвело заявление губернатора, что будет реанимирован проект ВИЗ-Правобережный. Куйвашев при этом уточнил, что идея о возможном переселении областных властных структур в этот район все еще жива. Многие увидели в этом желание губернатора укрепить отношения с УГМК и РМК. Вице-губернатора оттесняют от политики В кабинетах власти рассказывают об удивительной интриге против и. о. вице-губернатора Олега Чемезова. По слухам, пуская пыль в глаза ему и его окружению, директор департамента внутренней политики Антон Третьяков и его зам Наталья Гурченок в узком кругу заявляют, что именно они будут командовать исполкомом «Единой России», мэрами и ЦУРом. «Протестной повесткой им заниматься не интересно. Если какие проекты они и будут делать в следующем году, то только в рамках выборов и только при наличии отдельного бюджета — исчисляется десятками миллионов рублей», — ведают собеседники. Чемезов включился в борьбу за онкоцентр… Есть информация, что и. о. вице-губернатора Олегу Чемезову стал интересен контроль над областным онкологическим диспансером, где в скором времени сменится руководство. Рассказывают, что чиновник готов провести туда своего человека, как сделал это ранее с ГАУ «Фармация» — оператором по закупке лекарств в регионе. «Но через „Фармацию“ нельзя закупать большие объемы препаратов для больных раком. А через онкоцентр — можно», — намекают в профильных кругах. …и пообещал депутатам жесткий разговор А на встрече в заксобрании, рассказывают осведомители, Чемезов дал понять депутатам, что не потерпит от них интриг. И. о. вице-губернатора призвал парламентариев к честному диалогу, если у них возникают проблемы. А в случае каких-либо комбинаций и каверз — пообещал разговаривать жестко. «Некоторые тут же записались на аудиенцию», — говорят слухачи. Зам Куйвашева устроил корпоратив для бизнеса Замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, по слухам, провел корпоратив для дружественных ему бизнесменов. Говорят, мероприятие прошло еще 10 декабря — в баре Ben Hall в центре Екатеринбурга. Впрочем, есть и другая версия: в действительности банкет был организован не им, а статусными жителями Среднеуральска — Дмитрием Липиным (УК «РЭМП — Среднеуральск») и тамошними единороссами. На это указывает обилие гостей из екатеринбургского спутника. У молодого замгубернатора появился романтический интерес Свердловского политика Дмитрия Ионина, назначенного недавно замгубернатора Свердловской области, все чаще стали замечать в Новоуральске. Жители предполагают, что причина частых визитов Ионина к ним — вовсе не любовь к атомной энергетике, а некий романтический интерес. Жители атомного ЗАТО гадают, кто та женщина, что смогла покорить сердце молодого политика. Чаще других называют фамилию руководительницы одного из ключевых предприятий города, отмечая, что у этой романтической истории есть и экономическая подоплека — банкротство данного предприятия. Третьяков поплатился за слова митрополита… Чиновники резиденции губернатора судачат, что вся ответственность за неожиданное заявление митрополита Евгения (Кульберга) с критикой QR-кодов возложена на департамент внутренней политики. Сильнее всего досталось его руководителю Антону Третьякову, который, как было сказано при разносе, так и не знает, что происходит в руководстве религиозных организаций, за которые он отвечает. …и оказался в шаге от увольнения В то же время для карьеры Третьякова появилась другая опасность. Сплетничают, что за неимением надежной замены руководство области отдало на откуп чиновнику организацию довыборов в двух округах в думу Екатеринбурга и в четырех округах в области. «На этот раз поражение хотя бы в одном из них станет поводом для отставки», — рассуждают злые языки. Сталин расколол заксобрание Болтают, что в заксобрании наступил настоящий раздор из-за дня рождения советского лидера Иосифа Сталина. Перед последним в году заседании парламента 21 декабря, которое совпало с официальными именинами генералиссимуса, члены КПРФ предложили стоя почтить память одного из своих вождей. Остальные фракции от этого отказались, чем немало оскорбили коммунистов. Развязался ожесточенный спор. «Но самое интересное, что уже после [заседания] некоторые депутаты подходили к коммунистам и аккуратно признавались, что сами уважают Сталина и были не против [почтить память]. Но, мол, такова линия партии», — знают слухмейкеры. Бабушкина приструнила скандального депутата… В заксобрании рассказывают, что депутат от «Новых людей», ресторатор Иван Зайченко, публично высмеивавший работу парламента, был на волоске от изгнания. Старожилы заксо были настолько возмущены коллегой, что по вопросу его поведения собиралась мандатная комиссия. «Зайченко дали понять, что не будут с ним церемониться. Он услышал», — пересказывают обитатели парламента. По слухам, на последней в этом году встрече с депутатами председатель Людмила Бабушкина даже публично похвалила скандалиста: «Встал на путь исправления». …и все еще ждет на работу Полянина Одновременно усиливаются слухи, что новоиспеченный советник губернатора, экс-главред «Областной газеты» Дмитрий Полянин не задержится надолго на нынешнем рабочем месте. Сплетники в заксобрании уверены — спикер Бабушкина по-прежнему видит журналиста будущим начальником пресс-службы парламента. «Людмила Валентиновна все еще ждет Полянина, в резиденцию [губернатора] он переехал временно», — предрекают инсайдеры. Ректор УрФУ перестраховывается,… Инсайдеры делятся, что после серии арестов среди руководителей вузов по всей России ректор УрФУ Виктор Кокшаров резко увеличил затраты на PR и потребовал от соответствующих служб повысить активность на данном направлении. Это называют закономерным — особенно учитывая, что отношения власти и поддерживающей Кокшарова «Группы Синара» в последнее время заметно охладели. …пока помощник Якушева просится на его место Если смена руководства УрФУ все же будет запущена, инсайдеры уверенно говорят об одном из кандидатов — помощнике уральского полпреда Евгения Гурария. «С недавних пор он намекает начальству, что вполне готов к самостоятельной работе. Если ему позволят, он будет в списке кандидатов [на пост ректора], послужной список у него подходящий», — описывают ситуацию знающие люди. Депутат, которому отказывал Высокинский, просит работу у Орлова Депутат гордумы Екатеринбурга Владимир Стругов не оставляет попыток трудоустроиться в одно из муниципальных предприятий (МУП). По слухам, на неделе он приходил с этим вопросом к мэру Алексею Орлову. Но чем закончился разговор, пока не известно. В 2020-м URA.RU писало, что Стругов просил предыдущего мэра Александра Высокинского сделать его директором банного комплекса «Жемчужина» на Уралмаше, но получил отказ. Куратор культуры Екатеринбурга проведет корпоратив в своем детище Начальник управления культуры мэрии Екатеринбурга Илья Марков выбрал место для новогоднего корпоратива. «Сотрудники управления соберутся 27 декабря в ЦК „Урал“», — поделился инсайдер. Марков возглавлял учреждение в 2012—2019 годах. В это время его называли экономическим оплотом команды легендарного экс-куратора культуры Екатеринбурга Татьяны Ярошевской. Орлов больше не разносит зама Участники совещаний с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым обращают внимание: в последние недели шеф не разносит своего зама по благоустройству и транспорту Алексея Бубнова, хотя раньше делал это исправно. «Глава понимает, что есть объективные обстоятельства, преодоление которых не зависит от того, как часто кого-то ругать», — объясняют в окружении градоначальника. Новый префект Екатеринбурга не хотела эту должность Глава Ленинского района Екатеринбурга Элена Беруашвили, которую мэр Алексей Орлов назначил на этой неделе, в действительности не хотела работать в этом статусе долго. С апреля Беруашвили трудилась с приставкой «и. о.» «Элена Заурьевна — очень добрый человек, с большим сердцем. А главе района иногда приходится принимать жесткие решения — в том числе кадровые. Это непросто», — объясняет один из собеседников в городской власти. Москвичам закроют путь к реновации в Екатеринбурге Московские строительные компании не будут участвовать в реновации в Екатеринбурге. «Мэрия хочет разыграть участки только среди местных девелоперов — чтобы люди не думали, что сейчас приедут коммерсанты непонятно откуда, все тут застроят, а потом уедут. Чтобы доверие к процедуре было», — поделился один из статусных городских застройщиков. Екатеринбургские коммунисты бьются за внимание политиков Депутаты гордумы от КПРФ хотят обратить на себя внимание, вызывают на разговор муниципальных управленцев. Именно так трактуют странное поведение коммунистов, которые в полном составе проигнорировали корпоратив, организованный на неделе руководством гордумы в ресторане Nar&Sharab в ТЦ Baku plaza, куда пришла вся команда мэра Алексея Орлова. Вице-мэр Екатеринбурга удивит чиновников задумкой Замглавы Екатеринбурга, руководитель аппарата мэрии Марина Фадеева готовит нововведение, призванное изменить работу администрации. Говорят, Фадеева планирует открыть окно для оперативного оказания муниципальных услуг в цифровой форме. Подобного в мэрии еще не было. И все гадают о последствиях: ведь известно, что в Академическом районе это уже привело к сокращению штата. «Насколько я знаю, это хотят сделать к 2023 году, к 300-летию [города]. В 2022-м будет подготовка», — поделился источник. Еще одного директора школы Екатеринбурга призвали на выборы Похоже, директор школы будет кандидатом от власти на довыборах в гордуму Екатеринбурга не только в Верх-Исетском округе №2, но и в Ленинском округе №10. Если в первом случае фамилия педагога, которого выдвинет «Единая Россия», неизвестна, то во втором — иначе. «Слышал, что по Ленинскому округу поведут директора школы №140 Александру Журавлеву», — поделился собеседник в одной из префектур. СК проводит проверку в отношении камышловского депутата Городская дума Камышлова вскоре может недосчитаться одного из депутатов. Говорят, Следственный комитет проводит доследственную проверку в отношении одного из народных избранников, который входит в команду действующего главы Алексея Половникова. Силовикам, мол, стало известно, что депутат, занимая должность заведующего детского сада, трудоустроила в дошкольное учреждение сотрудницу, которая фактически не выполняла трудовых обязанностей, получая при этом зарплату. В случае, если уголовное дело по данному факту будет возбуждено и дойдет до суда, депутат будет досрочно лишена полномочий, а глава Камышлова рискует заработать головную боль — депутатский мандат впоследствии может себе забрать оппозиция. Шефа ГИБДД не пустили в клуб силовиков Говорят, по начальнику свердловского УГИБДД Алексею Спиридонову больно ударила московская проверка. В течение последних недель делегация из столицы работала в управлении и инспектировала систему работы автошкол. По слухам, последствия этой проверки были такими неприятными, что Спиридонова так и не хотят пускать в областной «клуб генералов». Будущего прокурора ЦВО считают конфликтной фигурой… Поговаривают, что приехавший на Урал из Западного военного округа Константин Ольховатенко был втянут в конфликты на прежнем месте работы. Дескать во время службы он поссорился со многими коллегами из-за особенностей характера. Некоторые характеризовали его как чрезмерно придирчивого человека. На Урале кое-кто рассуждает, что Ольховатенко будет сменщиком военного прокурора Центрального военного округа (ЦВО) вместо Александра Антюфеева. Однако эти разговоры идут против устоявшейся кадровой политики, но в любом случае чинов в прокуратуре ЦВО интересует, как Ольховатенко уживется с новым шефом. …но он пользуется уважением у руководителей Несмотря на сложности с коллегами, Ольховатенко грамотно выстаивал отношения с начальством на всем протяжении службы. Он как нельзя лучше достоин взаимопонимания с руководителями, чем и объясняется его повышение в ЦВО, уверен инсайдер. Протест против QR-кодов сойдет на нет Ходят слухи, что противники QR-кодов, выходящие на митинги, не смогут устроить больше ни одного масштабного митинга до конца года. Благодаря отмене QR-кодов в транспорте, большинство претензий протестующих отпали, а новых еще не придумано. «Если 20 января QR-коды в торговых центрах не вернут, то протесты, связанные с ними, постепенно начнут затихать», — считает источник. Ленинский суд проверяют на принципиальность В Ленинском суде Екатеринбурга намечается повторный процесс в громком коррупционном скандале, разгоревшемся из-за махинаций на ремонте здания прокуратуры ЦВО. Фигурантами дела являются бизнесмен Даниил Бочкарев и ведущий инженер-инспектор ФКУ «Управление заказчика капитального строительства МО РФ» Евгений Рякин, которые в первом рассмотрении дела отделались условным сроком. Прокуратура, настаивавшая на длительном лишении свободы для каждого, оказалась против, обжаловала решение в Свердловском облсуде, «поломала» и вернула приговор в первую инстанцию. Теперь все причастные следят за деталями нового процесса, поскольку есть подозрения, что бизнесмену Бочкареву очень помогли родственные связи. «Многие помнят влиятельного отца, который был и начальником артиллерийского института в Екатеринбурге, и военным комиссаром Челябинской области», — говорят злые языки. Нетиевский предложил «Уральским пельменям» забыть старые обиды Говорят, экс-директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский понял, что не сможет отсудить у своих бывших коллег компенсации в 41,5 млн рублей за нарушение авторских прав. Инсайдеры считают, что юридически он уже бесповоротно проиграл, и его последняя надежда — не платить три миллиона компенсации за издержи соперников. «Теперь Нетиевский уговаривает вчерашних „врагов“ пойти на мировую и разойтись по-доброму, хотя именно из-за его атак „Пельмени“ понесли серьезные убытки», — считает инсайдер. Главного десантника Тетерина выпустят из СИЗО под Новый год Председателя региональной организации «Союз десантников России» Евгения Тетерина, которого арестовали за взятки, могут выпустить под домашний арест. Такое решение рассматривают после резкой реакции общественности. Влиятельные сторонники главного десантника влияют на ход следствия и вынуждают выпустить Тетерина из СИЗО. Говорят, что соответствующее решение примут на следующей неделе — в преддверии Нового года. Шехерева, которая заживо сожгла бомжа, рассчитывает на милость Екатеринбурженка Анна Шехерева, которая сожгла бомжа на улице Луначарского, облив его морилкой, попытается смягчить себе приговор с помощью чистосердечного признания. Однако ходят слухи, что девушка признается не в преднамеренном убийстве, а в убийстве по неосторожности. Дескать она понятия не имела, что бездомный загорится, когда обливала его неизвестной жидкостью и подносила зажигалку. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.