26 ноября: что отмечают и категорически нельзя делать в день Иоанна Златоуста

На 26 ноября выпадает немало важных праздников и памятных дат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

26 ноября — дата, богатая на праздники. Главный из них — день памяти Иоанна Златоуста, но это далеко не единственный повод отметить этот день. Какие международные, православные и народные праздники выпадают на эту дату, что категорически нельзя делать 26 ноября, какие приметы помогут предсказать будущее, и какие известные личности родились в этот день — в материале URA.RU.

Международные праздники 26 ноября

Всемирный день информации

Каждый год 26 ноября мир отмечает Всемирный день информации. Эта дата напоминает нам о той огромной роли, которую информация играет в современном обществе. Праздник был учрежден Международной академией информатизации в 1994 году, и с тех пор его отмечают во многих странах.

Информация всегда была важной частью человеческого общения — будь то устная речь, письменность или современные цифровые технологии. Однако за последние десятилетия значение информации выросло многократно. По оценкам специалистов, за последние 30 лет человечество произвело столько же информации, сколько за предыдущие 3000 лет.

Современные технологии коренным образом изменили нашу жизнь. Интернет позволяет работать, учиться и общаться из любой точки мира. Россия активно участвует в этом процессе, развивая цифровую инфраструктуру — от высокоскоростного интернета до современных мобильных сетей.

Однако у информационного бума есть и обратная сторона. Психологи все чаще говорят об «информационном стрессе» — состоянии, вызванном невозможностью справиться с постоянно растущим потоком данных. Это может приводить к серьезным проблемам — как на уровне отдельного человека, так и всего общества.

Сегодня это праздник для всех, кто занимается сбором, обработкой и передачей информации: журналистов, программистов, провайдеров и других специалистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Международный день сапожника

26 ноября отмечается Международный день сапожника — профессиональный праздник мастеров обувного дела. Этот день посвящен всем, кто создает и ремонтирует нашу обувь: от дизайнеров до специалистов по ремонту.

Сапожное ремесло — одно из древнейших в мире. Когда-то вся обувь создавалась вручную, и хорошие мастера ценились чрезвычайно высоко. Сегодня обувная промышленность стала массовой, но искусство ручного изготовления обуви сохранилось в мастерских известных брендов и у отдельных ремесленников.

Особое место в профессии занимают мастера по ремонту. Они буквально дарят обуви вторую жизнь, спасая наши любимые пары от выброса. Их работа за столетия почти не изменилась — как и раньше, главное здесь — золотые руки и многолетний опыт.

День денежного дерева

26 ноября — особый день для всех, кто стремится к финансовому благополучию. В этот праздник внимание уделяется толстянке, известной как денежное дерево. Согласно фэншуй, это растение — мощный магнит для денежной энергии. Чтобы активировать его силу, важно:

Самостоятельно вырастить из отростка

Регулярно ухаживать и очищать листья

Украсить красными лентами и китайскими монетками

Особые традиции дня:

Пересадка и подкормка растения

Дарение деревца с пожеланиями изобилия

Закапывание монетки в горшок для усиления эффекта

Загадывание финансовых желаний при поливе

Каждый новый лист символизирует потенциальный рост доходов. Даже скептики ценят этот праздник как повод завести красивое растение-талисман, напоминающее о финансовых целях.

Во многих культурах денежное дерево считается символом богатства и изобилия Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

День борьбы с ожирением

Международный день борьбы с ожирением также отмечают 26 ноября. По данным ВОЗ (2024), ожирением страдают более 1 млрд взрослых и 159 млн детей в мире, что делает его одной из главных угроз здоровью. В России, согласно Росстату (2023), ожирение диагностировано у 25% взрослых, а избыточный вес — у 60%. Ключевые факторы риска: неправильное питание, сидячий образ жизни, стресс и генетика.

Цели дня: бороться со стигмой, продвигать профилактику (сбалансированное питание, спорт) и лечение (диета, медикаменты, хирургия). В 2025 году акцент на детском ожирении, которое выросло на 20% за 10 лет (ВОЗ). Чтобы избежать ожирения, ВОЗ рекомендует: калорийность рациона 2000–2500 ккал/день, 150 мин спорта в неделю, мониторинг ИМТ (норма 18,5–24,9).

Ожирение увеличивает риск развития многих других заболеваний, таких как сердечно-сосудистые болезни, диабет, проблемы с суставами и даже рак Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Православный праздник 26 ноября

День памяти Иоанна Златоуста

26 ноября православные верующие чтят память одного из великих учителей Церкви — святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. В этот день также вспоминают перенесение его мощей в Константинополь. Иоанн Златоуст родился в Антиохии около 347 года. Он входит в число трех Вселенских святителей наравне с Василием Великим и Григорием Богословом. Рано лишившись отца, он получил прекрасное образование под руководством матери, которая полностью посвятила себя сыну. Юноша глубоко изучал философию и Священное Писание, а крестил его сам святитель Мелетий Антиохийский, ставший ему духовным наставником.

Свой путь церковного служения Иоанн начал чтецом, а затем, с 386 года, принял сан пресвитера. Именно тогда раскрылся его удивительный дар проповедника. За редкое красноречие и способность доносить Слово Божие до сердец людей паства прозвала его «Златоустом».

В 397 году Иоанн Златоуст возглавил Константинопольскую кафедру. На этом посту он проявил себя как мудрый, но строгий архипастырь. Святитель направил все средства архиепископии на помощь нуждающимся: содержал больницы и гостиницы для паломников, а сам жил очень скромно. Его миссионерская ревность распространялась далеко за пределы столицы — от Малой Азии до Крыма. Он также много сделал для упорядочения богослужения, в частности, составил чин Литургии, который и сегодня используется в Церкви.

Однако его строгость и обличение пороков знати вызвали недовольство при дворе. В результате интриг святитель был отправлен в ссылку. Несмотря на тяжелую болезнь, его гнали из одного места в другое. Свой земной путь он завершил в 407 году в городе Команы, причастившись Святых Таин со словами: «Слава Богу за все!».

Спустя 30 лет, в 438 году, по просьбе патриарха Прокла и народа мощи святителя с почестями были возвращены в Константинополь. Когда раку с его нетленным телом внесли в храм, произошло чудо: по свидетельству очевидцев, святитель Иоанн произнес из гроба: «Мир всем!». Это событие стало торжеством правды над неправдой и подтверждением святости великого учителя Церкви.

Народный праздник 26 ноября

Златоуст

На Руси с этим днем связано множество народных традиций и поверий. Иоанн, получивший за красноречие имя Златоуст, родился в Антиохии в знатной семье. Приняв христианство, он удалился в пустыню, где создал первые труды. Позже, став священником, он прославился как проповедник, а затем возглавил Константинопольскую церковь. Его наследие включает многочисленные богословские произведения и толкования Священного Писания.

На Златоуста зима вступала в полную силу: «Созывает зима на Иоанна Златоуста свою свиту — вьюги да метели». Этот день открывал «пельменную пору» — хозяйки заготавливали пельмены впрок, используя разные начинки: мясо, рыбу, грибы. Готовые пельмени замораживали на дворе, чтобы потом варить по мере необходимости.

Также в этот день было принято молиться святому Иоанну о правосудии — особенно в делах, связанных с взяточниками и обманщиками. Считалось, что Златоуст, известный своим справедливым служением, особенно помогает в обличении несправедливости.

Иоанн Златоуст родился в Сирии, в великом городе Антиохии, в благородной семье Фото: URA.RU

Приметы дня

«На Златоуста все поле пусто» — к этому времени завершались все полевые работы

Усиление морозов предвещало снежную зиму

Пельменная традиция обеспечивала семью быстрой и сытной едой на долгие зимние дни

Что нельзя делать 26 ноября: главные запреты

Нельзя ругаться, ссориться или повышать голос. Конфликты в этот день предвещают долгие семейные разлады. «Златоуст» — день золотых уст, так что слова должны быть добрыми и тихими, чтобы избежать бед.

Нельзя менять планы или принимать важные решения. Если передумать или начать новое дело, все пойдет наперекосяк. Предки верили, что в этот день любая смена приведет к неудачам.

Нельзя шить постельное или нательное белье. Шитье в этот день сулит болезни и неприятности. Лучше отложить рукоделие, чтобы не навлечь беду на семью.

Нельзя отдавать детские игрушки. Отдавая игрушки, рискуете отдать удачу ребенка. Это примета на здоровье и благополучие детей.

Нельзя врать или сплетничать. Ложь в День Златоуста притянет сплетни и конфликты. Говорите правду или молчите — так сохраните мир в доме.

Нельзя начинать важные дела или проекты. Новые начинания обречены на провал. День лучше провести в размышлениях и спокойных занятиях.

Нельзя игнорировать приметы погоды. Если в этот день мороз — к суровой зиме, дождь — к урожаю. Не замечая знаков, рискуете упустить удачу.

Кто родился 26 ноября

Прохор Шаляпин — певец, публичная персона.

Антон Макарский — певец и актер, мюзикл «Метро», сериалы.

Рита Ора — певица, актриса, мировая поп-звезда.

DJ Khaled — диджей, продюсер мирового уровня.

Дебора Фиальо Секку — бразильская актриса и модель, известна с 1994 года как одна из главных героинь подросткового сериала «Признания подростка».

Питер Фачинелли — актер, звезда «Сумерек».

Анна Шатилова — классическая советская и российская телеведущая, диктор и народная артистка России, которая долгие годы была одной из самых узнаваемых деятелей Центрального телевидения СССР.

Максим Аверин (актер театра и кино, народный артист).

Мужские именины 26 ноября