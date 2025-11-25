Украинским военным пришлось пить мочу из-за отсутствия провизии

Пленный рассказал, что был взят в плен на той же позиции, где находился без провизии Фото: Министерство обороны Украины

Украинские военные были вынуждены пить собственную мочу из-за отсутствия провизии. Об этом сообщил украинский военнопленный Алексей Синепольский.

По словам пленного, после двух дней, когда им сбрасывали еду с помощью БПЛА, наступило четыре дня полного отсутствия провизии и воды. «Четыре дня вообще без воды, без еды, без ничего. Пили свою мочу. Каждый свою мочу пил. Мы вообще обезвожены были. От обезвоживания хотелось спать», — рассказал Синепольский РИА Новости. Пленный также рассказал, что был взят в плен на той же позиции, где находился без провизии.